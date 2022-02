–

Empleados de la multinacional de Catering Gate Gourmet que opera en mas de 200 aeropuertos denuncian que se encuentran en una situaci贸n cr铆tica y exigen la efectivizaci贸n de los conttratados, aumento salarial y la reicorporaci贸n a los puestos de trabajo. 芦En Gate Gourmet los contratados no cobramos por nuestra antig眉edad a pesar de que podemos pasar por dicha situaci贸n entre uno y seis a帽os, tampoco tenemos vacaciones, si decimos que no podemos quedarnos a hacer horas extras o faltamos por estar enfermos nos dan la baja. Rechazamos que nos usen como trabajadores descartables. Sabemos que la empresa dio de baja a un compa帽ero cuando se encontraba atravesando una operaci贸n de apendicitis. Luego se enter贸 que mientras se encontraba en el quir贸fano hab铆an llamado a su casa para notificar la baja禄 explicaron mediante un comunicado. Por ANRed

Trabajadores y trabajadoras contratadas de la empresa Multinacional de catering Gate Gourmet exigen la efectivizaci贸n de los y las contratadas, mejoras en las condiciones laborales y aumento salarial.

芦Durante el 2020 fuimos impulsores, junto a decenas de compa帽eros, de la lucha que se dio en defensa de nuestros puestos de trabajo y salario en la planta de Ezeiza, aquella batalla que hoy continuamos sin pausa ha significado un quiebre hist贸rico en la relaci贸n trabajadores- patronal, no solo porque muchos perdieron el miedo sino tambi茅n porque fuimos m谩s all谩 de las pretensiones de los dirigentes que muchas veces nos entregaron sin oponer ning煤n tipo de resistencia. En su momento, fue la unidad la que marc贸 el pulso en los d铆as de acampe, asamblea permanente y movilizaci贸n. Pudimos romper con esa l贸gica divisionista entre efectivos y contratados, entre trabajadores de diversos sectores, compa帽eros con antig眉edad y con pocos a帽os dentro de la empresa, lo cual consideramos un triunfo de la solidaridad obrera禄expresaron mediante un comunicado.

Agregaron 芦las actividades en los aeropuertos de nuestro pa铆s est谩n rondando un 80%, vemos como Gate Gourmet se niega a devolver derechos hist贸ricos utilizando el discurso de la crisis y el Covid-19 como bandera, esto no es nada nuevo para nosotros, ya que, desde hace a帽os la empresa busca barrer conquistas para maximizar ganancias. En los d铆as que corren, trabajadores con m谩s de 20 a帽os de antig眉edad siguen sin volver a sus puestos de trabajo, en tanto quienes volvieron se encuentran enfrentando la pol铆tica de multiplicidad de tareas que por la v铆a de los hechos intenta imponer la empresa. Gate Gourmet no est谩 en crisis, es un monopolio que se extiende en m谩s de doscientos aeropuertos de diversas partes de mundo, no aceptamos que siempre seamos nosotros la variable de ajuste para que unos pocos se llenen los bolsillos. Detr谩s de cada uno de nosotros hay familias, hijos e hijas que hoy ven amenazado su futuro禄.

Por otro lado, los trabajadores contratados exigen su inmediata efectivizaci贸n a corde a la Ley de contrato de trabajo. 芦No estamos pidiendo que nos regalen nada 隆queremos lo que es nuestro!, nuestra efectivizaci贸n, nuestro salario y nuestra vuelta a los puestos de trabajo, por lo cual seguiremos en pie de lucha. No nos resignamos a mirar a la cara a nuestros hijos para decirles que no tenemos nada para poner en la mesa. En Gate Gourmet los contratados no cobramos por nuestra antig眉edad a pesar de que podemos pasar por dicha situaci贸n entre uno y seis a帽os, tampoco tenemos vacaciones, si decimos que no podemos quedarnos a hacer horas extras o faltamos por estar enfermos nos dan la baja. Rechazamos que nos usen como trabajadores descartables. Sabemos que la empresa dio de baja a un compa帽ero cuando se encontraba atravesando una operaci贸n de apendicitis. Luego se enter贸 que mientras se encontraba en el quir贸fano hab铆an llamado a su casa para notificar la baja禄 finalizaron.