GEGEN DIE UNTERDRÜCKUNG DURCH DIE SCHLECHTEN REGIERUNGEN. UNTERSTÜTZUNG DER LÄNDLICHEN NORMALSCHULE MACTUMACTZÁ IN CHIAPAS UND DIE VÖLKER DER TEPEHUANO UND WIXARIKA IN JALISCO.

GEGEN DIE UNTERDR√úCKUNG DURCH DIE SCHLECHTEN REGIERUNGEN. UNTERST√úTZUNG DER L√ĄNDLICHEN NORMALSCHULE MACTUMACTZ√Ā IN CHIAPAS UND DIE V√ĖLKER DER TEPEHUANO UND WIXARIKA IN JALISCO

CNI-CIG UND EZLN.

Mai 2021.

An die ländliche Normalschule Mactumactzá, Chiapas,

An die Völker der Tepehuano und Wixárika in San Lorenzo Azqueltán, Jalisco

An die Menschenrechtsorganisationen und -kollektive

An die Nationale und Internationale Sexta

An die Kommunikationsmedien

Wir, die wir urspr√ľngliche V√∂lker sind und uns im Nationalen Indigenen Kongress ‚Äď Indigener Regierungsrat und EZLN zusammengeschlossen haben erkl√§ren:

ERSTENS: Wir dr√ľcken unsere Ablehnung gegen die repressiven Aktionen der schlechten Regierung gegen unsere Geschwister der Escuela Normal Rural Mactumactz√° aus. Wieder einmal versuchen sie mit Gewalt, die gerechtfertigten Forderungen der Sch√ľlerInnen zu unterdr√ľcken. Am 18. Mai verhaftete die schlechte Regierung 91 Normalistas, darunter 74 Sch√ľlerinnen. Die Frauen klagten an, dass die unterdr√ľckerischen Sicherheitskr√§fte sie als Kriegsbeute ansahen, sexuell bel√§stigten, sie nackt auszogen und begrapschten. Die Schuld der Normalistas besteht darin, dass sie die Pr√ľfungen nicht per Internet sondern pers√∂nlich ablegen wollen. Damit zeigen die Bildungsbeh√∂rden und die Regierung von Chiapas einmal mehr, dass sie keine Ahnung von der Geographie und der politischen und sozialen Situation im Bundesstaat haben. Mit dieser Aktion fassen die schlechten Regierungen ihren Plan f√ľr die Erziehung des l√§ndlichen Mexikos wie folgt zusammen: Repression, L√ľgen und Simulation. Unseren Geschwistern der L√§ndlichen Normalschule Mactumactz√° dr√ľcken wir unsere volle und uneingeschr√§nkte Solidarit√§t aus; und wir rufen alle unsere Compa√Īer@s der Sexta National und International auf, sich mit dem Kampf der Normalistas von Mactumactz√° zu solidarisieren. Wir fordern die bedingungslose Freilassung aller Inhaftierten.

ZWEITENS: Als Nationaler Indigener Kongress, Indigener Regierungsrat und EZLN begr√ľssen wir die nationale und internationale Kampagne f√ľr Gerechtigkeit und Territorium in Azquetlt√°n, Gemeinde Villa Guerrero, im Bundesstaat Jalisco, Mexiko. Unsere Geschwister der indigenen autonomen Comunidad wix√°rika und tepehuana widerstehen dort f√ľr das Leben.

Wir schlie√üen uns der Forderung der indigenen Comunidad nach Gerechtigkeit an, angesichts des Schutzes, den die schlechten Regierungen dem gewaltt√§tigen Kaziken Fabio Flores S√°nchez, alias ¬ęla polla¬Ľ, gew√§hrt, der nicht nur die gemeinschaftlichen L√§ndereien gestohlen hat, sondern auch zahlreiche und schwere Brutalit√§ten gegen die w√ľrdige und vorbildliche Gemeinschaftsorganisation begangen hat, mit der sie die Welt √ľberrascht haben.

Wir machen uns die Wut angesichts der Ungerechtigkeit und Straflosigkeit zu eigen, welche jene verfestigen wollen, deren Ziel es ist, das Land zu privatisieren, von dem wir, wie Sie und unsere Vorfahren, als Kollektiv getr√§umt haben. Wir machen uns ihren Schmerz zu eigen, f√ľr das Leiden der Grosseltern, die gesehen haben, wie die Reichen und M√§chtigen sich mit Gewalt und T√§uschung in die Kommunalterritorien eingenistet haben und f√ľr den Schmerz der Kinder und Enkel, die heute unter der Bedrohung leben, dass nicht nur das Gemeinschaftseigentum ausgel√∂scht wird, um in die Hand von wenigen Grossgrundbesitzern und Unternehmern √ľberzugehen, sondern die gesamte Existenz ihres Tepecano-Volkes bedroht zu sehen.

Wir fordern, dass Fabio Flores Sanchez, alias La Polla, zusammen mit der Stosstruppe, die ihn begleitet, vor Gericht gestellt und f√ľr die Verbrechen, die er gegen die Gemeinde begangen hat, n√§mlich Drohungen, bewaffnete Angriffe, Mordversuche und Landenteignungen, bestraft wird.

Wir lehnen die Verleumdungskampagnen gegen den kommunalen Kampf zur Verteidigung des Landes ab, die von Beamten der Gemeindeverwaltung von Villa Guerrero und La Polla unternommen wurden. Wie bei anderen Gelegenheiten haben sie das Ziel, Zwietracht zu s√§en, die wiederum der Repression Vorschub leistet. Deshalb werden wir aufmerksam beobachten, was in dem Territorium geschieht, und wir machen den Kaziken Fabio Flores S√°nchez und die ihn unterst√ľtzenden Beamten f√ľr diese Kampagnen und f√ľr jeden Angriff auf die Comunidad verantwortlich.

Wir rufen die Kollektive und mit Menschenrechten solidarische Organisationen, ebenso die Kollektive der nationalen und internationalen Sexta und die Netzwerke des Widerstandes und der Rebellion auf, aufmerksam zu sein und den Aufruf unserer Geschwister von Azquelt√°n an die Welt mit unseren Worten, unserer Unterschrift, unserem Gewissen und unserer Aufmerksamkeit zu beantworten und so die Hoffnung voranzutragen.

MACTUMACTZ√Ā UND AZQUELT√ĀN WIDERSTEHEN!

Mit besten Gr√ľ√üen

Mai 2021

F√ľr die ganzheitliche Wiederherstellung unserer V√∂lker

Nie wieder ein Mexiko ohne uns

Nationaler Indigener Kongress ‚Äď Indigener Regierungsrat.

Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung.

