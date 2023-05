–

Gemma Pasqual i Escriv脿 (Almoines, la Safor, 1967) 茅s escriptora amb una llarga traject貌ria en el camp de la narrativa de ficci贸. Ara acaba de debutar en el camp del reportatge de no-ficci贸 Torturades (Comanegra, 2023) una panor脿mica sobre les dones repres脿lies a la comissaria policial de la Via Laietana de Barcelona, des del moment m茅s dur de la dictadura franquista, a la d猫cada dels quaranta, fins a les protestes vinculades a la sent猫ncia del proc茅s, l鈥檃ny 2019. En el volum, l鈥檃utora recull els testimonis de les torturades a trav茅s dels anys, amb un estil alhora humanitzador i reivindicatiu, donant veu a aquelles que durant tant de temps han estat oblidades a callar. Especialitzada en literatura infantil i juvenil per a ments inquietes amb novel路les que li han valgut nombrosos premis, Torturades 茅s el seu primer llibre de no-ficci贸. Escriptora, conferenciant, programadora, traductora i activista, Pasqual i Escriv脿 茅s membre prominent de moltes associacions de la defensa de la cultura, l鈥檈ducaci贸, la llengua i la literatura en catal脿. Vam parlar amb ella de la seva experi猫ncia investigadora i memorial铆stica, un dia abans que present茅s el llibre, aquest 22 d鈥檃bril, a Barcelona, acompanyada per algunes de les dones el testimoni de les quals recull el llibre, en un acte multitudinari davant de la depend猫ncia policial protagonista, en el qual es va tallar la Via Laietana i entitats com la Comissi贸 de la Dignitat van reivindicar que l鈥檃ctual seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya esdevingui un espai muse茂tzat que vindiqui la mem貌ria de les v铆ctimes de la repressi贸.



Qu猫 la va portar a escriure el llibre?

La bufetada de realitat que em vaig emportar al saber tot el que els havia passat a les dones detingudes a la Comissaria de Via Laietana, durant la dictadura i durant la democr脿cia. El programa del FAQS de TV3 sobre aquest tema em va obrir els ulls d鈥檜na manera nova, va fer que em pregunt茅s on eren les dones en el proc茅s de restauraci贸 de la mem貌ria, on quedava la humanitat de les persones, i l鈥檌mpacte que t茅 el biaix de g猫nere en tot, fins i tot en la tortura i en el dret a la mem貌ria. La resta va venir gr脿cies a la meva passi贸 per la investigaci贸 i la just铆cia.



Vost猫 ha escrit majorit脿riament pel p煤blic infantil i juvenil; per qu猫 aquest canvi?

鈥淟a tortura no pot tenir lloc en un estat democr脿tic. Per aix貌 cal que ens preguntem si realment vivim en un estat democr脿tic鈥

Perqu猫 aix貌 no 茅s un llibre, 茅s una den煤ncia ben documentada. La tortura no pot tenir lloc en un estat democr脿tic. Per aix貌 cal que ens preguntem si realment vivim en un estat democr脿tic.



Per qu猫 l鈥檃dvocada Carla Vall i Duran per al pr貌leg del llibre?

Perqu猫 茅s una dona, jove, i amb una perspectiva legal i jur铆dica, a m茅s de ser una gran activista pels drets de les dones.



Com va aconseguir contactar amb les v铆ctimes?

En general va ser bastant complicat, excepte les que s贸n la cara p煤blica de partits pol铆tics i associacions memorial铆stiques, les que van ser represaliades per motius pol铆tics. Les que no, les represaliades per orientaci贸 sexual o de g猫nere, per 猫tnia o classe social, van ser m茅s dif铆cils de trobar, sobretot les d鈥櫭╰nia gitana. I lamentablement, no vaig ser capa莽 de localitzar dones migrants torturades a Via Laietana.



Qu猫 茅s el que m茅s l鈥檋a impactat dels seus testimonis?

No podria destacar una cosa per sobre d鈥檃ltres; totes elles m鈥檋an impactat igual. Per貌 el que m茅s em va cridar l鈥檃tenci贸 va ser el trobar dones que havien estat torturades en democr脿cia, i veure com alguns dels poders f脿ctics encara s贸n capa莽os de negar el que va passar, tant durant la dictadura com durant la democr脿cia.



Com l鈥檋a influ茂t com a persona escriure aquest llibre i con猫ixer a aquestes dones?

M鈥檋a transformat. Hi ha una Gemma d鈥檃bans d鈥檈scriure el llibre i una Gemma de despr茅s, una que ha conegut i ha pogut posar cara a les veus de les silenciades.



Al escriure el llibre i donar veu a les v铆ctimes de la tortura, vost猫 podriem dir que ha trencat el silenci. Que se sent en fer-ho?

Llibertat. Veus com la llibertat de parlar empodera a les dones que van patir aquestes tortures tan esgarrifoses, i 茅s un goig i un privilegi poder-ne formar part.



Per vost猫, qu猫 茅s el fam贸s 鈥渟ilenci鈥?

La por, aquesta por tan forta que t鈥檌mmobilitza i et roba la capacitat de pensar cr铆ticament, de pensar m茅s enll脿 del que se鈥檛 diu.



Veu algun paral路lelisme amb la situaci贸 actual?

S铆, la impunitat de l鈥檈stat davant els seus propis crims. La voluntat dels instruments de l鈥檈stat de rec贸rrer a la tortura.



Creu que fets com aquests es podrien tornar a produir al nostre pa铆s?

鈥淟a llibertat de parlar empodera a les dones que van patir aquestes tortures tan esgarrifoses, i 茅s un goig i un privilegi poder-ne formar part鈥

S铆. De fet, si mirem les amenaces que els policies de la Laietana profereixen a Vict貌ria Pujolat la d猫cada dels quaranta i cinquanta, i a X猫nia Garcia el 2019 鈥搎ue podien violar-les, que ells sortirien impunes de tot el que ho fessin, que els seus companys i companyes les havien abandonat, entre d鈥檃ltres鈥 veiem, en resum, que els instruments de tortura psicol貌gica que es practiquen s贸n els mateixos.



A part de les difer猫ncies m茅s 貌bvies, que veu diferent en el tracte que rebien aquestes dones respecte als homes?

Que a les dones les tracten com a animals, com objectes que no poden pensar per si mateixes. Els policies no podien concebre que les dones lideressin o decidissin res per elles mateixes, sempre donaven per fet que estaven obeint a un home.



Que tenen en com煤 les dones que ha entrevistat?

Res, no tenien res en com煤 m茅s enll脿 de ser dones, i pel r猫gim aix貌 era un motiu m茅s que suficient. Per ells, no hi havia res pitjor que una dona dissident, i ells decidien qui era dissident en cada cas.



Li hauria agradat entrevistar als torturadors, als que van permetre que passessin aquestes coses? Qu猫 els hi preguntaria?

No, no voldria entrevistar a cap d鈥檈lls, a cap ni un. Nom茅s s贸n instruments del r猫gim, no els donaria mai veu. I no els preguntaria res; els exigiria veritat, just铆cia i reparaci贸.



Vost猫 qu猫 faria amb la Comissaria de Via Laietana?

La convertiria en un museu de la mem貌ria, en un museu de la tortura. En definitiva, la transformaria en un monument a all貌 que ha passat, tant en dictadura com en democr脿cia. Els dem貌crates hem de guanyar el relat, i aix貌 no es fa a Twitter, es fa al carrer. Es manifesta, es lluita i es reclama fins que s鈥檃consegueix.



Hi ha res que haguessis volgut fer al llibre que no hagis pogut? Per qu猫?

Si, volia haver entrevistat a dones migrants i prostitutes torturades a la comissaria de Via Laietana, col路lectius molt poc investigats, per貌 no vaig poder trobar-ne cap.



Hi ha res que no volgu茅s haver posat al llibre i que ha hagut de posar?

No, m鈥檋e trobat molt lliure durant tot el proc茅s d鈥檌nvestigaci贸 i el narratiu.



Esperava que el llibre tingues l鈥檃collida que ha tingut?

No gens. Esperava una bona acollida dels sectors afins a la lluita per la mem貌ria antifranquista, per貌 no pas entre periodistes, partits pol铆tics i associacions de tota mena.



Quin 茅s el preu de la mem貌ria? I de la desmem貌ria?

鈥淓l que m茅s m鈥檋a cridat l鈥檃tenci贸 茅s veure com alguns dels poders f脿ctics encara s贸n capa莽os de negar el que va passar, tant durant la dictadura com durant la democr脿cia鈥

El preu de la mem貌ria 茅s una societat lliure, on encara existeix la possibilitat de repetir els errors del passat, per貌 no 茅s una certesa. De deb貌 que el preu a pagar per aix貌 茅s massa alt? I el preu de la desmem貌ria 茅s viure en una societat democr脿tica imperfecta i d猫bil, que no avan莽a i est脿 carregada de prejudicis. Una societat perillosa.



Creu que com a societat patim desmemoria?

No, simplement volen que la patim. Ens volen desmemoriats, per貌 el poble resisteix: resisteixen els joves antifeixistes, resisteixen les persones que es manifesten, resisteixen les v铆ctimes de Via Laietana explicant la seva hist貌ria. I mentre anem recordant, anem resistint.