Entrevista con José “Pepino” Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi (Salta)

M.H: ¿Qué nos podés contar de General Mosconi que hace 20 años fue uno de los territorios centrales de la lucha piquetera?

P.F: Nosotros seguimos peleando siempre porque no hay inversión en la industria petrolera, muy poca inversión en la industria agrícola ganadera y la mayoría de la gente está con programas sociales. Nosotros tenemos para desarrollar más fuentes de trabajo, cosa que ni los funcionarios, ni el gobernador, nadie lo quiere hacer, porque ellos tienen plata, no quieren invertir, pero sí tienen plata para aumentar sus grandes negocios.

Nosotros tenemos ejemplos para recuperar los pozos de baja rentabilidad, cosa que nosotros ya hicimos, lo hicimos en diferentes áreas, en Gordillo, Escalante, el Trébol, había pozos que daban por agua no más, y a través de estimular pozos y hacer pozos vip que significa hacer un pozo nuevo pero con otra clase de fluido que se hace con polímero que tiene capsulador de sodio y tiene prácticamente inhibidor de arcilla.

En los 60 vinieron a proponer mucho los norteamericanos y los norteamericanos donde van hacen cagadas. Nosotros hicimos el pozo para ver si teníamos rentabilidad, hicimos un pozo que era de 180 días el programa tentativo de trabajo y nosotros lo hicimos en 11 días de perforación.

Así nos pasó con diferentes pozos en todo el área de Comodoro Rivadavia y de Santa Cruz Norte, han tenido muy buenos resultados y no sé por qué no quieren hacerlos los funcionarios, por eso digo que ellos quieren plata para tapar sus agujeros y no para invertir.

Nosotros con el proyecto que tenemos queremos dar 10.000 puestos de trabajo a la gente, y aparte con la producción que haya tratar de bajar el precio del combustible. Tenemos otra cosa que ellos no lo quieren hacer, hay una zona que se llama Los Monos. Así como está Vaca Muerta está esta zona llamada Los Monos, que tenemos cualquier cantidad de petróleo y gas ahí, nada más hay que hacer un pozo vertical y después uno horizontal para llegar a las capas productivas que es donde están almacenado millones de metros cúbicos de gas y petróleo.

Pero tampoco lo quieren hacer porque ellos dicen que es caro, capaz que quieren que lo haga el Estado. Como hicieron la vez pasada que se llevaron todo el gas y el petróleo y nos han dejado a todos en la calle. Los gobernadores que existen en Salta son vende patria, actualmente la historia lo dice como el caso del gobernador Cornejo que le daba más hectáreas para perforar a los privados y no así a YPF.

Y después preguntan ¿qué vamos hacer? Y yo digo si se juntan todos así como se juntó Hipólito Irigoyen, el General Mosconi, el General Baldrich y tantos otros más nacionalistas que hipotecaron sus casas, sus estancias para crear YPF. Cuántos nacionalistas hay en la actualidad para ganar y recuperar todo lo que hemos perdido.

M.H: “2001. Reunión de desocupados de General Mosconi en Salta. Mosconi es una pequeña localidad de 22.000 habitantes, golpeada como tantas otras de nuestro país por el flagelo de la desocupación, hasta no hace mucho tiempo era un pujante pueblo que crecía de la mano de la industria petrolífera vinculada a YPF. Un pueblo que no se resigna a desaparecer e imagina su futuro a partir de una propuesta productiva. Prueba de ello son los más de 300 proyectos elaborados por “Hipi” Fernández y sus jóvenes colaboradores. Pueblo mítico donde Sorel, Mariátegui y Tomás Moro renacen cada mañana de la mano de Pepino, Chiqui y Piquete. Pueblo salvajemente reprimido por el gobierno nacional y provincial, rodeado por la Gendarmería pero fortalecido por la sangre de sus cinco mártires y más de un centenar de heridos. Pueblo de Aníbal Verón cuyas banderas son recogidas por miles de trabajadores desocupados en todo el país. Pueblo en fin que nos ofrece la posibilidad de pensar una Argentina solidaria con trabajo, dignidad y cambio social. Pueblo faro para un país que no se resigna y lucha a pesar de los De la Rúa, los Cavallo, los Esquenazi y los miles que viven de la política de la entrega y sumisión. Poner una lupa en Mosconi y sus líderes pensando en Jujuy, en el “Perro” Santillán, en La Matanza, D’elía, Alderete, Aníbal Verón, de la zona sur del gran Buenos Aires, en Martino, en el MTR , Emerenciano y los compañeros del Chaco, en los miles de los compañeros anónimos que salen a cortar las rutas, en Teresa Rodríguez, en casi los 3.000 procesados por causas sociales, en Castelli y Garín, en los trabajadores de Aerolíneas, Río Turbio y Cerámica Zanón, en los docentes, estatales, en los jubilados que no se resignan a morir, en los universitarios y trabajadores de la salud que defienden la educación y la medicina públicas, en los 30.000 desaparecidos. Este trabajo está dedicado a todos ellos”.

Eso afirmábamos en un editorial de la revista La Maza que produjimos allá por noviembre de 2001, hace 20 años. Estábamos con “Pepino”, con Doña María en una carpa en la plaza de Mosconi. Recuerdo a aquel grande editor que fue José Luis Mangeri diciéndome: ‘este trabajo lo corrijo yo’. Hace 20 años que nos conocemos con “Pepino”, 20 años de lucha, una cooperativa a la que visité hace 5 años y se mantenía. ¿Se mantiene firme en la actualidad?

P.F: Nosotros hemos peleado mucho y exigimos cosas que nos pertenecen como ser toda la parte en el tema de recursos naturales como agua, petróleo, gas, y la parte de las tierras. Los dueños son gente de otros países, porque nosotros venimos luchando desde 1976. En la época de la dictadura traen a todos los norteamericanos incluso al que ha sido presidente de Halliburton y vicepresidente de la nación norteamericana (Dick Cheney).

Cada vez que vinieron los norteamericanos hicieron un desastre en la Argentina, y están metidos en todos lados. Yo me acuerdo que a nosotros nos han despedido muchos compañeros de perforación en la parte operativa y ahí nosotros nos dimos cuenta lo que hacían las empresas norteamericanas. Todos decían que YPF daba pérdidas y hacía pozos en el área por 40 o 30 millones de dólares, en cambio la empresa privada norteamericana, hacía pozos de 400 millones de dólares. Hacés 10 pozos de 400 millones y son 4.000 millones de dólares. Y antes que entren los militares la deuda externa de Argentina era de 5.000 millones de dólares.

Decían que YPF daba pérdida pero no, la pérdida la hicieron dar los que venían de afuera. Yo le hablo de la parte petrolera del norte, imagínese en toda la Argentina la cantidad de plata que se llevan porque le dan canilla libre, carta blanca para que se la lleven.

M.H: ¿Cuál es la actualidad de General Mosconi?

P.F: No hay ninguna inversión de parte de las petroleras y se presentan programas tentativos de trabajo como ser la cuestión de los pozos y tratar de insertar mucha gente a la parte de agricultura e industrializar toda nuestra materia prima para salir de esto y tratar de que la gente haciendo todo esto podamos hacer como si estuviese YPF.

Presentamos muchos proyectos actualmente en Mosconi. El departamento de Gral. San Martín sufre la falta de agua y es ilógico. ¿Cómo va a faltar agua si tenemos tres ríos como el Pilcomayo, el Bermejo, y el gran Tarija, y tienen mucha quebrada que lleva agua, incluso hasta de agua mineral? YPF dejó todo allá pero cómo pudo ser que lo agarró el ex gobernador Juan Carlos Romero si ellos no han trabajado en YPF, todo eso debió quedar para los obreros, e incluso no nos pagaron e hicimos acciones por todo lo que nos debían, hasta tomamos la Embajada de España para que nos paguen.

Lo único que hicieron fue hablar con el ex ministro Tomada, que estaba en ese tiempo, para que nosotros nos podamos jubilar porque no todos tenían la edad ni los años de servicio necesarios para jubilarse.

El 9 de abril del 2003 nos sacaron esposados de la Cámara de senadores cuando ya habían dado el ok para que se les pague a los obreros de YPF, y Duhalde y Gioja nos sacaron de ahí, nos llevaron a Moreno, a Comodoro Py, de ahí a Ezeiza y de Ezeiza a Villa La Rosa en Salta. Y eso fue porque cuando uno toca intereses de las grandes empresas petroleras hacen esto.

Como ellos tienen el poder haga de cuenta que no existen los juzgados provinciales ni federales, lo único que existe es lo que dicen los gobernantes porque son ellos los que mandan a los jueces, a los fiscales y a todos los que se les crucen. Cuando le apretás sus intereses entonces ahí es que reaccionan de esta forma. Han sido duros conmigo pero nosotros igual se la aguantamos.

M.H: ¿Qué recordás de aquellas luchas de hace 20 años?

P.F: La UTD de Mosconi luchaba por ejemplo en 1999 porque habían dejado 200 personas en la calle en el municipio de Tartagal e hicieron cortar la ruta y fue la Infantería y los arrasó, entonces nosotros ahí fuimos, participamos y logramos parar a la Infantería y tomarle de rehén al comisario que era parte de la represión y ellos nos tomaron de rehén al que era secretario general de ATE, nosotros después hicimos un cambio de prisioneros.

Fue importante porque logramos reinsertar a esa gente en el municipio y de pedir otras cosas para la gente. Lo que tiene de bueno Mosconi es que primero salen dos o tres pero a la hora de la verdad salen miles. Esa es la diferencia que hay cuando nos atacan.

M.H: Contame cómo está Mosconi hoy.

P.F: En la actualidad todo está a través de los programas sociales. Con estos programas se pueden hacer muchas cosas y que la gente gane más. Nosotros planteamos al gobierno, todos hablan de casas, de cloacas, y nosotros ya lo estamos haciendo, ya le presentamos nuestras propuestas al gobierno.

¿Por qué no nos dejan que hagamos 100 casas en un mes? Le podemos ayudar poniendo los materiales, mano de obra y todas las herramientas necesarias, debe ser que en algún lado está la plata escondida, hay que ser un poco más solidarios entre todos. Cuando todos somos un poco más solidarios toda la gente lo va a ayudar, hasta en los peores momentos como en las represiones.

M.H: Para mí es un lujo hablar con “Pepino” Fernández. Lo conocí hace 20 años en General Mosconi, en un pueblo rodeado por la Gendarmería, para mí fue uno de los grandes momentos que he vivido.

P.F: Yo quiero agradecerle a usted por haberme invitado y que aunque estemos viviendo este momento muy crítico, no sé si es que los funcionarios no escuchan a los que tienen las soluciones, entonces tendremos que seguir luchando, por eso hay que tomar estas medidas verdaderamente drásticas y decir que a mí me conviene más apretar a los que tienen grandes capitales como son las petroleras que se llevan millones de dólares en vez de cortar una ruta porque afectamos a muchas personas humildes.

Hay que apretar a los que más guitan tienen, a los bancos, a ellos hay que cortarles y sacarles todo lo que se llevan, porque si esperamos de los funcionarios va a ser muy difícil porque ellos forman parte de ese capital.

Yo diría que si todos nos juntáramos y haríamos las cosas que corresponden, seriamente, recuperamos en seguida el país, plata hay para crear millones de puestos de trabajo. Tenemos que hacer una acción directa y hay que verdaderamente investigarlos a todos, no puede ser un tipo como Juan Carlos Romero, uno de los más grandes narcotraficantes del país, padre e hijo y es vox populi, incluso el juez Abel Cornejo y ellos siguen en el poder.

Siguen porque tienen la plata para seguir siendo gobernantes. Y nosotros apuntamos a tomar medidas extremas pero ellos no sienten nada, Juan Carlos Romero sentado en un sillón en la Cámara de senadores, ¿quién le dice algo? Nadie. Ninguno de los grandes medios critica a Romero, porque tiene plata, ese es el problema que es muy difícil sacarlos a todos estos.

Siguen haciendo mucho daño, siguen matando mucha gente olvidada en diferentes lugares así como a Daniel Solano porque hoy están abandonadas las comunidades originarias.

Las han arrasado con las topadoras donde tenían todos sus alimentos, la caza, la pesca, ellos mismos de los árboles se curaban. Nadie dice nada.

Macri se ha hecho dueño de muchas tierras, todos los que son gobernantes lo primero que hacen es adueñarse de la tierra. Todavía en Salta, aunque no creas, todavía hay tierras fiscales y podemos generar mucho trabajo, pero los funcionarios no lo van hacer.

Tomamos medidas extremas y somos criticados de violentos, terroristas, pero lo importante es dar la solución a la gente en estos momentos y para las futuras generaciones. Los riesgos que nosotros corremos en la lucha, nosotros le cortamos el gas a Chile, ahí le duele a los ingleses y a los norteamericanos porque tienen las plantas compresoras por dos gasoductos el Norandino y el Atacama. ¿Y todo ese gas a dónde va? A la isla más grande de cobre del mundo. Entonces se le corta ahí por 35 días y sabemos cuánto producen, qué es lo que se llevan y no pagan nada. Con esa medida descubrimos todo lo que se roban tanto los norteamericanos como los ingleses.

La Haine