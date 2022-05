–

De parte de Indymedia Argentina May 11, 2022 286 puntos de vista

Las organizaciones y movimientos sociales de la Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social comenzaron ayer martes los actos de apertura de la gran Marcha Federal que concluirá el jueves 12 con un acto que se prevé masivo en Plaza de Mayo. Las delegaciones ya viajan a Buenos Aires y en el camino van dejando huellas de la lucha contra el ajuste del FMI y por trabajo genuino y aumento de salario. Compartimos las emociones, experiencias y relatos de tres integrantes del FOL y la Coordinadora por el Cambio Social.

El martes 10 de mayo comenzó en todo el país el encuentro hacia la marcha más relevante de los últimos tiempos contra el pago de la deuda ilegal e ilegítima y para que ninguna persona de la clase trabajadora esté por debajo de la línea de pobreza.

La visibilización de los reclamos a nivel nacional tuvo distintos epicentros, comenzando a las 8 am en La Quiaca, Jujuy, para luego dirigirse a San Salvador de Jujuy, Salta Capital y Tucumán, sumándose allí caravanas de Santiago del Estero y Catamarca. Por su parte otra caravana arrancó en Corrientes, con delegaciones que venían de Chaco y Formosa, y luego ir a Entre Ríos y Santa Fe. Por la tarde ya casi noche, desde San Juan y Mendoza partieron a la marcha, así como esta madrugada desde Neuquén y Río Negro, para empalmar con les que venían de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

La delegación que partió de Jujuy, hoy llega a Córdoba, donde habrá un acto en Patio Olmos. También hoy salen columnas desde la costa, como en Bahía Blanca y Mar del Plata.

En Jujuy, Damaris Rolón, militante del FOL y de la Coordinadora por el Cambio Social en Buenos Aires, relató cómo fue la experiencia jujeña de la Marcha Federal. “La jornada arrancó tempranito, un ratito antes de las 8 de la mañana ya nos estábamos juntando las diferentes organizaciones de la Unidad Piquetera en Plaza Independencia en La Quiaca muy pegadito a Bolivia. Había muchos medios locales y nacionales.” La sensación también era térmica, según expresa, “hacía mucho frio, escuché por ahí que decían un grado bajo cero, no lo sé pero lo sentí.” Pero eso no impidió que haya muchísima gente participando como prosigue Damaris. “Había mucho bombo, mucho colorido, les compañeres estaban realmente con impulso, se sentían muy contentos de que se estuviera realizando esa movida, bastante revolucionades de que quienes son imágenes nacionales de los movimientos sociales estén presentes en ese acto. En el acto todes les representantes nacionales de las organizaciones hablaron en discursos breves pero intensos, porque debíamos salir al acto en San Salvador de Jujuy y así sucesivamente. Una vez ahí, realizamos el acto, cantamos y nos fuimos.”

Cuando salieron, Damaris deja la denuncia en su testimonio avalando los dichos de las y los militantes locales sobre la persecución política que sufren. “Arrancando para la capital de Jujuy nos pararon, todas las veces, varios retenes de la Gendarmería, que ya sabían que nuestros micros eran parte de la Marcha Federal que ya sabían lo que estábamos haciendo y quiénes éramos, pero de igual manera nos pararon en todas las postas, y así como nos pararon bajamos todas las veces, a revisar que no pasara nada extraño, y a meterle presión también para que no nos demoren tanto, que era esa la intención.

Llegamos finalmente a San Salvador de Jujuy, estaba comenzando la marcha que pasó por la Legislatura, hasta que se posicionó en la plaza frente a la Gobernación de Jujuy, donde ya estaba dispuesto el escenario, y también se empezó a desarrollar el acto, había policías y dejaron una contravención, cuando estábamos hablando les referentes nacionales. Morales persigue a los luchadores y luchadoras y cada vez que hacen un piquete, reciben una contravención que tiene una multa de un dinero irrisorio que no se puede pagar, así que nadie la tomó y quedó ahí tirada en el piso”

Al término de su relato, Damaris comenta que “hablamos todes les referentes nacionales, un compañero de UATRE dejó su saludo, habló un compañero de FIT Unidad y después hablaron les voceres de la Unidad Piquetera jujeña y allí partimos hacia Tucumán”.

En esa provincia les esperaban les compañeres de la Unidad Piquetera y de la Coordinadora por el Cambio Social. Santiago Camuña, integrante de esta última y del FOL, afirmó que “la Marcha Federal paso ayer por Tucumán en horas de la noche y una vez que llegaron todas las delegaciones de todo el NOA en el caso del FOL nacional vinieron compañeros y compañeras de Jujuy, Salta, Santiago y Catamarca. Que se acoplaron a la columna acá en Tucumán, la Unidad Piquetera movilizó en una de las columnas más grandes de los últimos tiempos. Se hizo un masivo acto en Plaza Independencia que duró hasta altas horas de la noche con una contundente muestra de fuerza de la organización del movimiento piquetero de Tucumán con discursos muy importantes señalando además la necesidad de unir algunas luchas como las de los obreros del limón, las de los cañeros de Tucumán.”

Camuña hace énfasis en la trascendencia de la movilización al explicar que “para nosotros en el FOL fue una organización importante también, porque implicaba tener además de las columnas que marchaban una logística para los compañeros y compañeras que ya están en viaje hacia Córdoba, un desafío regional de ser parte de la histórica marcha que es esta Marcha Federal”.

Desde las columnas que salieron del Noreste del país, María Blanco delegada del FOL en Formosa y militante de la Coordinadora por el Cambio Social, luego de salir de Corrientes relató la experiencia vivida en una marcha de estas características y el crecimiento político que le proporciona estar organizada. “Despertarme hoy a las 4 de la mañana es algo que me genera mucha satisfacción, porque lo que estamos consiguiendo es generar conciencia y poner mi granito de arena para que el día de mañana mis hijos o mis nietos o mis bisnietos tengan por lo menos la esperanza de que esta sociedad pueda cambiar, de que esta vida que estamos llevando no es vida, lo que estamos haciendo es sobrevivir.

Estamos generando conciencia, despertando al pueblo, a un pueblo muy derrotado, a un país sumido por los capitalistas. No nos damos cuenta que los políticos de turno y todas las patronales no importa su color, terminan haciéndose más millonarios con la miseria de los que más necesitamos. La miseria en la que vivimos los trabajadores, que no tengas la posibilidad de acceder a una casa, a una vivienda, que hoy día no tengas para subsistir. Que tenés que pensar si comprás el pan de cada día o pagas la luz o pagas el agua o el gas. Que tenés que vestir a los chicos, salir adelante, más siendo madre soltera.

La esperanza de algún día poder acceder a una vivienda digna, sabiendo que existen tantas tierras que los terratenientes que existen en el país que son la minoría y nosotros tenemos que vivir alquilando o directamente vivir en la calle. No nos damos cuenta que estas tierras son nuestras y las tenemos que recuperar, necesitamos generar conciencia porque el día en que todo el país se dé cuenta, ellos van a estar perdidos. Pero para eso necesitamos generar cambios, necesitamos generar conciencia.

Esto me llena de satisfacción, porque estoy cansada y no me siento representada con estos políticos. Con ninguno. Soy de la política de que la única forma es salir a la calle, es la única forma de que se escuche mi voz, la única forma es que salgamos a luchar, por lo que es nuestro. Por lo que por derecho es nuestro.”

En torno al mensaje negativo que los medios hegemónicos, tanto afines como opositores al Gobierno difunden sobre la legitimidad de la protesta social, María reflexiona “me pone un poco triste porque lo que está consiguiendo el gobierno de turno con todo lo que hace es poner a la clase trabajadora contra la clase trabajadora. Y estos compañeros laburantes le decimos que nosotros no somos sus enemigos, que nosotros no somos los que estamos haciendo el ajuste, nosotros no somos los que estamos priorizando pagar una estafa, una deuda que no la contrajo el pueblo, es más, exigimos que esto se investigue que se lleve a la justicia como corresponde, y que los que deben pagar son ellos.

No estamos hablando del comerciante pequeño, o el que vende en La Salada, o el que tiene un puesto en Once, o el kiosquero de barrio. Estamos hablando de los multimillonarios, de ese 1 % que maneja el mundo, como títere. Que tienen la mano y los hilos metidos en todos lados.

Nosotros no somos sus enemigos, somos sus compañeros que luchamos por la clase trabajadora. Por el enfermero, por el maestro, por los docentes, por los doctores, por todas aquellas personas que se matan estudiando y que se tienen que ir, que tienen que migrar para tener un futuro.

Porque un chico de 16 años hoy no quiere estudiar ni hacer una carrera porque te dice que en la Argentina no hay futuro, que un chico piense que tiene que entrar en las Fuerzas para poder salir adelante, y termine siendo títere del Estado.

Entonces en todas esas cosas estamos metiendo conciencia, y esto me genera mucha alegría ver que estamos creciendo con los compañeros en esa conciencia.

María finaliza su testimonio con una ferviente convicción. “Invitamos a todos a que se sumen, a esta lucha porque no nos sentimos representados. Este gobierno debería funcionar para todo el pueblo y no para unos pocos. La solución es que se vayan definitivamente y no vuelvan más”.

La marcha prosigue su camino inexorable a la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde el jueves más de 300 mil personas se concentraran para gritar ¡NO AL AJUSTE NO AL FMI, BASTA DE PRECARIZAR NUESTRAS VIDAS!

Fuente: https://folweb.com.ar/nota/2200/generamos_conciencia_contra_el_ajuste_esta_marcha_lo_esta_logrando/