En las 煤ltimas semanas, el gobierno Bolsonaro viene acumulando evidencias de corrupci贸n en diversos 谩mbitos del quehacer nacional. De hecho, el ministro de (la destrucci贸n del) Medioambiente, Ricardo Salles, tuvo que renunciar debido a los procesos por los que est谩 siendo sometido en la justicia por favorecimiento il铆cito y por la exportaci贸n irregular de maderas a Estados Unidos y Europa. Estas maderas hab铆an sido confiscadas anteriormente por la Polic铆a Federal y devueltas a las empresas que realizaron la tala ilegal, a trav茅s de una ordenanza promulgada por el propio Salles. Durante su administraci贸n, el ex ministro fue desmontando todo el sistema de control y vigilancia del IBAMA y el ICMBio [1] destinado a preservar los diversos ecosistemas brasile帽os (Amazonas, Sierra Atl谩ntica, Pantanal, Cerrado central, etc). Su papel en el ministerio fue, resumidamente, el de poner la m谩quina del Estado al 鈥渟ervicio鈥 de corporaciones que ocupan ilegalmente las tierras en extensas regiones de frontera (grileiros) y de no fiscalizar las actividades extractivistas y la explotaci贸n de recursos realizadas por empresas mineras, forestales, agr铆colas y pecuarias (estas 煤ltimas especialmente dedicadas a la producci贸n de soja y ganado vacuno).

De esta forma, el ex ministro restringi贸 al m谩ximo la labor de los funcionarios de ambos institutos y pas贸 a entregar las tareas de protecci贸n del medio ambiente a miembros de la Polic铆a Militar en los diversos Estados de la Uni贸n, para favorecer la impunidad de los cr铆menes ambientales cometidos durante los 煤ltimos dos a帽os. Ello se realizaba a pesar de los innumerables reclamos y resoluciones contra Brasil instauradas por organismos internacionales e, incluso, por empresarios de otros pa铆ses, que dejaron de importar los productos brasile帽os como forma de presionar al gobierno por los innumerables cr铆menes ambientales ocurridos en el 煤ltimo periodo (quemadas descontroladas, incendios intencionales, devastaci贸n de los bosques, contaminaci贸n de r铆os, lagos y napas subterr谩neas, destrucci贸n de la biodiversidad y un largo etc茅tera).

En resumen, la salida del ex ministro se hizo inevitable cuando las autoridades ambientales de Estados Unidos devolvieron cargamentos de madera extra铆da ilegalmente y condenaron las acciones de Salles y sus colaboradores ante la justicia brasile帽a, raz贸n por la cual se encuentra actualmente bajo investigaci贸n.

Pero no solo eso, Salles ha permitido tambi茅n la invasi贸n de territorios consagrados por la Constituci贸n para los pueblos originarios bajo la modalidad de Reservas Ind铆genas, y en algunas de ellas las comunidades han sido atacadas con armas de fuego por grupos dedicados a la extracci贸n de oro y otros minerales valiosos (garimpeiros), hiriendo y asesinando en algunos casos, a ancianos, mujeres y ni帽os Yanomamis, Guaran铆es, Kaiow谩s y de otras etnias nativas. En s铆ntesis, desde que Bolsonaro asumi贸 la presidencia la presencia creciente de madereros, ganaderos, grileiros y garimpeiros en esos territorios, han provocado una seria amenaza a la vida de dichas comunidades ind铆genas en la regi贸n amaz贸nica y en diversas 谩reas habitadas por pueblos originarios.

Por otra parte, estudios realizados por el epidemi贸logo e investigador Pedro Hallal en el marco de la crisis sanitaria, han demostrado que las comunidades ind铆genas han sido las m谩s afectadas por la pandemia. Seg煤n ese estudio difundido recientemente, estas comunidades tienen en promedio 5 veces mayor riesgo de contraer el coronavirus que el del resto de la poblaci贸n nacional. Los fallecimientos ocurridos entre los pueblos ind铆genas debido a la omisi贸n y el abandono de que han sido objeto por parte del Estado brasile帽o, es una raz贸n m谩s que se suma a la acusaci贸n de genocidio que interpuso el Tribunal Penal Internacional, as铆 como otras denunciadas efectuadas por organismos internacionales en defensa de los Derechos Humanos.

El presidente se hace el ofendido cuando lo acusan a 茅l y a su administraci贸n de incentivar el genocidio. Pero, en rigor, que nombre se puede dar a un mandatario que ha dejado a su pueblo a merced de una pandemia sin tomar ninguna actitud frontal de combate a la enfermedad y que con su inacci贸n y negligencia ha causado la muerte de millares de ciudadanos.

Recapitulando la historia, ya sabemos de sobra que desde el inicio de las primeras defunciones causadas por la covid-19, Bolsonaro desconoci贸 la gravedad del propio virus y la velocidad con que avanzaban los contagios, descalific贸 y boicote贸 las medidas de distanciamiento recomendadas por todos los especialistas y desestimul贸 el uso de m谩scaras. Por 煤ltimo, lo que ha sido m谩s grave, es que el gobierno a su mando paraliz贸 durante meses la compra de vacunas por ignorancia, prejuicio (le dec铆an la 鈥渧achina鈥), indolencia y, agregar铆a, para satisfacer el instinto de muerte del presidente, como ya ha sido resaltado por diversos y connotados psiquiatras.

Reforzando su pulsi贸n de T谩natos, el gobernante apost贸 en la inmunidad de reba帽o e insisti贸 en sabotear las medidas recomendadas inclusive por sus cuatro ministros de salud, argumentando que con toda la poblaci贸n contagiada el virus ya no tendr铆a m谩s efecto y la actividad econ贸mica volver铆a a recuperar su din谩mica pre-pandemia.

De esta manera, el mandatario genocida se transform贸 en el mayor c贸mplice del virus, que con su pol铆tica irresponsable y negacionista, permiti贸 que el contagio se diseminase r谩pidamente por todo el pa铆s, generando incluso una nueva variante (Gama), causando el deceso de m谩s de 510 mil personas e infectando hasta este momento a 18,4 millones de habitantes.

La corrupci贸n salta al escenario

A pesar de que su principal discurso de campa帽a era de combate a la corrupci贸n, el gobierno enfrenta ahora las acusaciones de un funcionario del sector de importaciones del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, que habr铆a sido objeto de presiones dentro del ministerio para firmar un contrato y repase adelantado de recursos (US$ 45 millones) para una sociedad offshore (Madison Biotech) con sede en Singapur, un pa铆s considerado un para铆so fiscal. El repase de recursos corresponder铆a al pago de una factura por la compra de la vacuna Covaxin fabricada por el laboratorio farmac茅utico indio (Bharat Biotech). Esta ser铆a una primera entrega de la vacuna, pues el contrato global estipula la importaci贸n de 20 millones de dosis del inmunizante por un valor que asciende a los trescientos millones de d贸lares.

Luis Ricardo se neg贸 a firmar este primer adelanto y denunci贸 la situaci贸n a su hermano, el diputado federal Luis Claudio Miranda para que 茅ste informase de la irregularidad al presidente Bolsonaro. Luego de una reuni贸n entre los tres el d铆a 20 de marzo, el gobernante qued贸 de tomar providencias y pedir a la Polic铆a Federal para que investigase el caso. Hasta ahora nada fue realizado y el affaire finalmente sali贸 ventilado a la luz p煤blica, raz贸n por la cual los hermanos Miranda fueron citados a la CPI de la covid-19, donde expusieron en detalle las sinuosidades y truculencias del ahora llamado Covaxin-gate.

Resumiendo, el presidente est谩 siendo acusado de prevaricaci贸n, que es cuando una autoridad que conoce la existencia de un delito, no lo denuncia por negligencia o inter茅s propio. En este caso, Bolsonaro deseaba encubrir al principal protagonista de este esquema de corrupci贸n, que es precisamente el l铆der del gobierno, diputado Ricardo Barros. Es decir, est谩n dados todos los elementos para considerar que Bolsonaro cometi贸 un crimen al conocer las irregularidades cometidas por un miembro de su base y no hacer nada para indagar y contener la secuencia de il铆citos cometidos por este diputado y la empresa importadora de la vacuna Covaxin (Precisa Medicamentos), vinculada a la mencionada oficina de contabilidad fantasma con sede en Singapur. Es una madeja compleja que se ha ido desenredando poco a poco en el transcurso de estos d铆as y que se suma a otras actividades de corrupci贸n que ven铆an siendo realizadas por el gobierno Bolsonaro, las que incriminan a muchos pol铆ticos de partidos aliados.

En su reciente libro, Como remover un presidente, el abogado y acad茅mico Rafael Mafei se pregunta por qu茅 el actual mandatario no ha sufrido un proceso de impeachment, si viene sumando casi diariamente infracciones a la Constituci贸n, entre ellos: amenazas e intentos de intervenci贸n a los otros poderes del Estado, perdida de decoro, abuso de autoridad, favorecimiento irregular y otras muchas transgresiones que se acumulan desde que asumi贸 el cargo. En total, ya existen m谩s de 130 pedidos de inhabilitaci贸n del presidente que se acumulan en el escritorio del presidente de la C谩mara, diputado Arthur Lira. Hasta ahora aliado de Bolsonaro, Lira entiende que no est谩n dadas las 鈥渃ondiciones鈥 para iniciar un proceso de impedimento, a pesar de las innumerables pruebas que se han presentado en contra el ex capit谩n. Tal como se帽ala el profesor Mafei:

鈥Hasta aqu铆, los presidentes se preocupaban al menos en disimular la intenci贸n de agredir la Constituci贸n. 脡l, al contrario, comete cr铆menes de responsabilidad en serie, abiertamente y de modo ostensivo. Cada comportamiento ultrajante e indecente busca sacar el foco de una infracci贸n anterior. Bolsonaro y sus apoyadores son maestros en el arte de usar el crimen de hoy como distracci贸n para el delito de ayer鈥.

Es cada vez m谩s consensuado el hecho de que Bolsonaro est谩 causando un grave da帽o a la poblaci贸n, a las instituciones y a la econom铆a del pa铆s y que su narrativa anti corrupci贸n se desmorona sistem谩ticamente con los esc谩ndalos que aparecen cotidianamente. En ese sentido, la opci贸n del impeachment adquiere nuevamente fuerza, incluso para la clase empresarial y para algunos c铆rculos pol铆ticos que hasta no hace mucho tiempo atr谩s lo apoyaban fervientemente. 驴Ser谩 que la derecha pol铆tica, los empresarios y la jerarqu铆a de las Fuerzas Armadas seguir谩n sustentando un gobierno que se ha ido descomponiendo tambi茅n en sus 鈥渟upuestas acciones鈥 de enfrentamiento a la corrupci贸n?

En mensajes intercambiados por los hermanos Miranda antes de encuentro con el presidente Bolsonaro, uno de ellos escribi贸: 鈥淗oy descubriremos si Bolsonaro es c贸mplice u honesto鈥. A esta altura, parece que para los brasile帽os est谩 claro que el gobierno del ex capit谩n no solamente ha sido el causante de un genocidio sin precedentes en la historia del pa铆s, sino que tambi茅n, a pesar de su relato fraudulento, se encuentra contaminado con la lacra de la corrupci贸n y las actividades criminales dentro del Estado, que asolan a este pa铆s desde 茅pocas inmemoriales.

Notas

[1] Ellos son el Instituto Brasile帽o del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y el Instituto Chico Mendes de Conservaci贸n de la Biodiversidad, 贸rgano ejecutivo e instituci贸n aut贸noma vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, respectivamente.

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia y autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopol铆tica brasile帽a (editorial RIL, 2021).

Fuente: https://fmdelacuadra.blogspot.com/2021/06/genocida-y-corrupto-el.html