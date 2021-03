–

Una de las claves m谩s b谩sicas de la propaganda es la de los mensajes grandilocuentes para, si no convencer, plantar la semilla de una idea en la mente del receptor.

A nadie hoy d铆a se le ocurrir铆a hablar de genocidio porque un pa铆s apueste por pol铆ticas jacobinas o declare la guerra a ciertas ideas, como Francia contra el 鈥榮eparatismo isl谩mico鈥. Con China sin embargo, cualquier matiz vale para utilizar contra el pa铆s calificativos exagerados y t茅rminos pomposos que suenen agresivos o al menos est茅n llenos de connotaciones negativas. China es el nuevo enemigo y, por tanto, hablar de genocidio es leg铆timo, porque claro, 驴qui茅n puede tener buenos ojos para asociarse a un Estado genocida? Y la excusa, en este caso, son los uyghures.

Antes de nada hay que hacer un brev铆simo resumen de qui茅nes son los uyghures. Se trata de una etnia de origen t煤rquico originaria de la regi贸n china de Xinjiang, concretamente en lo que hoy se llama Regi贸n Aut贸noma Uyghur. Por su origen son musulmanes y cuentan tanto con lengua propia como con signos propios. Sin embargo, la regi贸n de Xinjiang no siempre ha sido pac铆fica, y es que ha sufrido atentados bastante violentos. Aqu铆 es donde entra en escena uno de los principales actores que se tiende a olvidar en la narrativa de 鈥楥hina contra los uyghures鈥: el Partido Isl谩mico del Turquest谩n (PIT).

Pero, 驴por qu茅 es tan importante hablar del Partido Isl谩mico del Turquest谩n? Pues porque los uyghures, lejos de ser una etnia desprotegida organizada 煤nicamente en agrupaciones pac铆ficas 鈥損orque en Xinjiang, de haber un conflicto, este dista mucho de ser uno en el que la violencia es unilateral鈥, cuentan con el PIT; una agrupaci贸n yihadista tremendamente extremista, responsable de atentados terroristas 鈥搎ue se podr铆an contar por cientos鈥, afiliada a al-Qaeda, con experiencia en guerras como la de Afganist谩n que ha ganado especial notoriedad en Siria; donde llevan combatiendo desde el principio y donde han establecido incluso campamentos de ni帽os soldado adoctrinados para continuar la yihad tanto en Siria como en China. A esto hay que sumarle que la ambici贸n de este partido, y parte de la comunidad uyghur, no es la de irse lejos de casa a hacer la yihad, sino independizarse y crear un Estado isl谩mico propio.

La problem谩tica del integrismo y del separatismo conduce inevitablemente a dos preguntas: 驴tiene China derecho a defender su integridad territorial? 驴C贸mo gestionan problemas de este tipo otros pa铆ses? Visto de esta manera, puede defenderse o condenarse el proceder chino, pero desde luego, no es un proceder distinto del de otros pa铆ses de los que m谩s de uno tiene la soberbia de calificar como mundo democr谩tico. De hecho, tomar medidas contra un grupo o un determinado sector que amenaza la estabilidad nacional no es un proceder distinto al de por ejemplo Espa帽a, que no olvidemos, ya en democracia para una problem谩tica similar actu贸 de manera mucho m谩s sucia armando y dando carta blanca a los GAL; que en esencia eran terrorismo de Estado. Y desde entonces tampoco nadie ha sido tan exagerado de plantear un 鈥榞enocidio vasco鈥. 驴Por qu茅 con China s铆? Sencillo, volvamos al principio: una de las claves para la propaganda son los mensajes b谩sicos y grandilocuentes.

El genocidio por definici贸n es un acto perpetrado con la intenci贸n de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, 茅tnico, racial o religioso, y atendiendo a los datos, China combate un problema muy particular, que son el separatismo y el integrismo. Curioso es, de hecho, que para estar habiendo un genocidio, la poblaci贸n uyghur en Xinjiang ha aumentado en la 煤ltima d茅cada, y las pol铆ticas de Pek铆n, han aportado estabilidad y seguridad a la regi贸n. S铆, se puede criticar que China apueste por un aumento de la poblaci贸n Han en la Regi贸n Aut贸noma Uyghur o mayor represi贸n contra un grupo muy concreto de musulmanes, pero eso ni es genocidio ni es algo ajeno a la l贸gica de otros pa铆ses a los que ni siquiera se les llama la atenci贸n.

Tomando los datos del gobierno chino, entre 2010 y 2018 la poblaci贸n uyghur de Xinjiang creci贸 de 10 millones a 12,7 millones; aumentando en porcentaje m谩s que el total de la regi贸n y que el resto de las minor铆as que habitan en un territorio de casi 25 millones (para tener un poco de perspectiva, la poblaci贸n uyghur creci贸 un 25% mientras que la poblaci贸n total aument贸 un 14% y la Han un 2%). Y s铆, es un ejercicio de fe creer en la informaci贸n del Estado chino, que es el primer interesado en refutar la narrativa del genocidio, pero es que del otro lado, nadie ha aportado un dato (ya ni siquiera inventado) que refute lo anterior. Porque lo que se sabe de la aplicaci贸n de m茅todos anticonceptivos como la introducci贸n de un DIU, lejos de ser pol铆ticas de genocidio, son pol铆ticas que se han aplicado durante a帽os en toda China; mucho m谩s estrictas para con los Han en todo el pa铆s que para con las minor铆as.

La narrativa del genocidio, a falta de argumentos s贸lidos m谩s all谩 de un discurso emotivo sin respaldo alguno, siempre va acompa帽ada de los archiconocidos campos de re-educaci贸n, des-radicalizaci贸n, centros de formaci贸n o como cada narrativa quiera calificarlos. Unos centros tan secretos, seg煤n algunos investigadores, que China ni siquiera se esfuerza en ocultar. Sin embargo, si bien un centro de re-educaci贸n y trabajo no es ajeno a ning煤n sistema socialista de los que se nutre China, debemos dejar de ver la paja en el ojo ajeno teniendo una viga en el propio, porque otra vez volviendo a Europa, tambi茅n existen programas de re-educaci贸n y des-radicalizaci贸n para yihadistas.

Es cierto que, al menos en el caso espa帽ol, estos programas rozan el rid铆culo porque han fracasado y siguen fracasando, pero ello no los hace m谩s distintos del trasfondo que tienen en com煤n con los centros chinos, l贸gicamente m谩s estrictos tambi茅n por un componente cultural que afecta al resto de regiones y etnias, incluyendo la mayoritaria. Pero es que adem谩s es importante recordar que el Partido Isl谩mico del Turquest谩n, que se nutre de parte de la poblaci贸n y tiene unas ideas que no les son ajenas a muchos conservadores [como los de VOX en Espa帽a], cuenta con veteranos de guerra y 鈥榗achorros鈥 radicalizados pr谩cticamente desde antes de aprender a andar. Algo, adem谩s, que ellos mismos muestran orgullosos en su propaganda desde Siria. Es decir: la problem谩tica de tener que lidiar con un grupo terrorista dentro del propio territorio, es muy real.

El PIT es un partido que lejos de estar aislado de otras organizaciones yihadistas, tiene relativa facilidad para moverse, ya que desde Xinjiang se puede pasar directamente a Afganist谩n y Cachemira/Pakist谩n; conocidos feudos grupos terroristas takfir铆es. Para m谩s dramatismo, desde Washington primero hablaban de algunos, luego de miles y despu茅s de millones de uyghures en campos de concentraci贸n. La cifra, sin duda, es demasiado grande como para que solo se reprima a radicales o miembros y simpatizantes del Partido Isl谩mico del Turquest谩n, pero claro, 驴de d贸nde sale la cifra? 驴c贸mo hoy, con im谩genes sat茅lite de m谩xima resoluci贸n, se pueden ocultar campos de concentraci贸n tan grandes? Estamos hablando de una poblaci贸n de reclusos mayor que la de muchas ciudades, y que supone un porcentaje exagerado respecto al n煤mero de habitantes que tiene la Regi贸n Aut贸noma Uyghur. La l贸gica lleva a pensar que tanta grandilocuencia no es m谩s que propaganda. Porque como la propaganda, es una informaci贸n sin respaldo alguno.

Aun siendo c谩ndido uno y creyendo todo lo que se cuenta sin aplicar la m谩s m铆nima l贸gica, nunca se responde a la 煤ltima gran inc贸gnita: 驴por qu茅? Si de acuerdo a la ONU China respeta y ense帽a las lenguas y expresiones culturales de las minor铆as en sus regiones, si atendiendo a la libertad religiosa en China hay musulmanes uyghures, hui, kazajos, uzbekos, tayikos; si de acuerdo a los censos la poblaci贸n uyghur de Xinjiang est谩 aumentando, 驴por qu茅 llevar a cabo un genocidio contra los uyghures? Sin pruebas a favor de esta narrativa del genocidio m谩s all谩 de datos descontextualizados y a veces tergiversados es una p茅rdida de tiempo enfrascarse en discusiones; que el lector simplemente utilice su sentido com煤n y saque sus propias conclusiones.

