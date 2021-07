–

De parte de Indymedia Argentina July 22, 2021

Entrevista con Blicero, activista de Indymedia Italia y Supporto Legale.

-¬ŅPuede darnos una breve rese√Īa de su militancia en la √©poca del levantamiento de Seattle?

Breve eh‚Ķ (risas) Soy un compa√Īero de los movimientos milaneses, en concreto, cuando empezaron las movilizaciones contra las distintas cumbres, estuve participando en varios espacios de Mil√°n. La experiencia de Bredaoccupata, de la que form√© parte, acababa de terminar. Era un espacio social que ten√≠a la caracter√≠stica de ser un lugar fuertemente heterodoxo y experimental en cuanto a posiciones pol√≠ticas y que ofrec√≠a hospitalidad a muchas otras realidades sin pedir nada a cambio. Dio espacio a los que quer√≠an estar all√≠ sin imponer su propia l√≠nea a los que utilizaron el espacio que se puso a su disposici√≥n. As√≠, por ejemplo, estaba el RASC, el Rete Autogestita Studenti e Collettivi, que en diciembre del 97 ocup√≥ el Dep√≥sito Bulk, ocupaci√≥n en la que particip√©. Y a partir de ah√≠ particip√© en todas aquellas experiencias que de alguna manera giren en torno a ella, como el Albergue Autogestionado Metropolix o la ocupaci√≥n del segundo Bulk tras el desalojo de enero de 2000. Adem√°s form√© parte de algunos colectivos que trabajaban dentro del Dep√≥sito Bulk manteniendo su propia autonom√≠a pol√≠tica como, por ejemplo, Chainworkers que luego origin√≤ el colectivo de San Precario. Chainworkers naci√≥ dentro de Oben, un espacio dentro del Bulk que podr√≠a definir como una ‚Äúcafeter√≠a de ideas‚ÄĚ. O el hacklab LOA. As√≠ que mi militancia se divide entre estar dentro de los espacios sociales de Mil√°n y elegir hacer de la comunicaci√≥n y la tecnolog√≠a uno de los principales √°mbitos en los que desarrollar mi intervenci√≥n pol√≠tica. Esto ya ocurr√≠a dentro de Breda, pero luego continu√≥ con la participaci√≥n en Isole nella Rete, Ecn.org, el proyecto Autistici/Inventati y la posterior organizaci√≥n de hackmeetings, entre ellos el de Bulk, y la participaci√≥n en hacklab, los laboratorios de hackers que se desarrollaron en varios espacios de Italia, en particular, como he dicho, en Mil√°n con el LOA.

-¬ŅPuede contarnos c√≥mo surgi√≥ Indymedia Italia, el primer portal del movimiento informativo independiente?

A nivel internacional, Indymedia naci√≥ como herramienta de comunicaci√≥n para la movilizaci√≥n de Seattle. En Italia, se cre√≥ como una ‚Äúburla medi√°tica‚ÄĚ para coincidir con una movilizaci√≥n contra la OCDE en Bolonia en junio de 2000. Se lanz√≥ como un instrumento para atraer la atenci√≥n de los medios de comunicaci√≥n hacia ese evento. Cuando naci√≥ no hab√≠a ninguna idea de hacer un portal, era un poco una boutade medi√°tica de Matteo Pasquinelli y Void. Entonces, despeg√≥. Todo se dan cuenta que es una herramienta que puede funcionar. Toda la red de personas que ya trabajaban en la comunicaci√≥n independiente se involucra. Colectivos que se hab√≠an formado en los territorios y que estaban m√°s o menos vinculados al hacklab y a los espacios sociales ‚Äúno alineados‚ÄĚ. No pertenec√≠an a ning√ļn √°rea pol√≠tica en particular, sino que intentaban mantenerse un poco al margen de este juego de √°reas pol√≠ticas que estaba de moda en la √©poca. As√≠, por ejemplo, en Mil√°n, la gente del hacklab de la LOA, que es cierto que estaba dentro del Bulk, pero que ten√≠a su propia autonom√≠a operativa. Tambi√©n porque Bulk era una entitad bastante independiente de las √°reas. M√°s cerca de unos que de otros, pero, de hecho, con su propia independencia. Y esa fue tambi√©n la raz√≥n por la que se eligi√≥ para estar all√≠. Era una garant√≠a importante desde ese punto de vista. As√≠ que esta red de personas est√° involucrada, incluyendo el LOA, el grupo de los Sgamati de Florencia o la gente que sol√≠a rondar el lab AvANa en el Forte Prenestino y b√°sicamente se nos dice: ‚ÄėTenemos este instrumento, est√° funcionando, pero no es que podamos mantenerlo entre dos. Echemos todos una mano‚ÄĚ. Las personas contactadas ponen como condici√≥n que la herramienta se utilice de forma horizontal, colectiva y abierta. Una especie de espejo de las listas de correo abiertas que sol√≠an funcionar en Ecn.org y que, en su momento, fueron utilizadas por los espacios sociales para comunicar lo que ocurr√≠a. As√≠ que fuera un espacio que ofreciera a todos la posibilidad de contar su punto de vista sobre lo que estaba ocurriendo. Esta condici√≥n fue aceptada. Las ideas de quienes fundaron el proyecto eran probablemente diferentes. Algunos de ellos pensaban en una herramienta m√°s period√≠stica, mientras que nosotros pens√°bamos en una herramienta m√°s militante, y al final prevaleci√≥ esta segunda posici√≥n, tambi√©n porque mucha gente se uni√≥ a Indy y obviamente esto determin√≥ la identidad del proyecto. As√≠ que Indymedia comienza, hace un a√Īo de experimentaci√≥n coordin√°ndose con los eventos que suceden en ese periodo como Praga o el Foro No Global de N√°poles. Y entonces lleg√≥ G√©nova e Indymedia adquiri√≥ un papel central en la historia pol√≠tica del movimiento, especialmente en relaci√≥n con ese acontecimiento que lo ‚Äúlanz√≥‚ÄĚ como lugar de comunicaci√≥n y de informaci√≥n principal.

-¬ŅCu√°l es el camino que lleva a la construcci√≥n de la experiencia del centro de medios durante los d√≠as del G8?

El camino parte del hecho de que nadie de Indymedia quer√≠a ir. Es decir, gran parte de la red que est√° detr√°s de Indymedia no quer√≠a ir a G√©nova porque de alguna manera percib√≠a la idea de una trampa. Entonces, al acercarse el evento, cuando nos dimos cuenta de que hab√≠a una dimensi√≥n que no se pod√≠a ignorar, nos contact√≥ Luca, de Radio Onda Rossa, que formaba parte de la red de Radio Gap que se estaba organizando para seguir los acontecimientos en G√©nova, quien nos dijo: ‚ÄúNos hemos organizado, la Provincia nos ha cedido un espacio, tenemos ordenadores, lo tenemos todo, pero no tenemos los conocimientos t√©cnicos para montar la estructura‚ÄĚ. En ese momento, no tanto como Indymedia, sino como una red de relaciones y personas que estaban haciendo comunicaci√≥n: Indymedia, Autistici, hacklab, nos miramos y dijimos: ‚ÄúDe acuerdo. Estamos dentro‚ÄĚ. La √ļnica condici√≥n, como siempre, es que si hay herramientas, puedan ser utilizadas por todos y no s√≥lo por las √°reas pol√≠ticas o el Foro Social de G√©nova (GSF). El trabajo que hicimos, si se hubiera encargado comercialmente, ¬°habr√≠a costado m√°s que toda la cumbre! (Risas) Toda una escuela fue cableada desde cero. Se construy√≥ un verdadero centro de prensa, totalmente equipado con ordenadores, impresoras, una red‚Ķ Estaban conectados por una red, lo cual puede sonar gracioso hoy en d√≠a, pero en aquella √©poca todav√≠a nos conect√°bamos con ISDN, con una conexi√≥n de 64K, ahora estamos acostumbrados a que la red est√© en todas partes, a que tu tel√©fono use gigabytes, ¬°pero en aquella √©poca no era as√≠! Y todos los centros de manifestantes, como el Carlini, estaban conectados entre s√≠, donde todo el mundo pod√¨a publicar libremente lo que ocurreba durante esos d√≠as sin pasar por los ‚Äú√≥rganos de la casa‚ÄĚ de las distintas √°reas pol√≠ticas. Por ejemplo, si estuviste en la marcha de la Desobediencia y lo viviste en primera persona, podr√≠as contarlo con tus propias palabras sin tener que pasar por la redacci√≥n de Radio Sheerwood. Podr√≠as haberlo hecho desde el Carlini, podr√≠as haberlo hecho desde la acampada donde estaba el Bloque Negro, podr√≠as haberlo hecho desde D√≠az, podr√≠as haberlo hecho desde una enorme sala del Centro de Medios de Comunicaci√≥n donde el acceso era libre.

-¬ŅCu√°ndo baja a G√©nova?

Voy allí dos semanas antes y firmo…

La persona que debía firmar por el local no aparece, así que me toca a mí firmar y responsabilizarme de las instalaciones y los ordenadores.

Así que me convierto en responsable de toda la instalación sin quererlo.

De alguna manera utilizamos nuestra experiencia técnica como herramienta política para que este lugar, el Centro de Medios, sea un lugar abierto.

Estaba la planta del GSF, la planta de la radio, la planta de la prensa convencional, la planta de Indymedia y el espacio abierto de la planta baja.

-¬ŅDurmieron all√≠?

Sí, no todas las personas de Indymedia. Pero en realidad Indymedia era un piso dormitorio.

√Čramos unas bestias punkies.

Durante la semana en Génova creo que dormí dos o tres horas por noche.

Sólo comí pizza, que llegaba a horas improbables.

-¬ŅParticip√≥ en la manifestaci√≥n de los inmigrantes? ¬ŅC√≥mo se sinti√≥ al respecto?

No voy a participar en el desfile de migrantes. En realidad no participo en ning√ļn desfile. Eso es porque estoy atascado actualizando Indymedia. Me paso los tres d√≠as dentro de la sala de servidores manteniendo la red, actualizando el sitio de Indymedia y actuando como centro de coordinaci√≥n y verificaci√≥n del flujo de noticias que nos llegan de todos los que estaban en la plaza. Tanto los voluntarios de Indymedia como los que se juntaron en ese momento, reconoci√©ndose en el proyecto, y que estaban dispersos por todas partes. Hoy en d√≠a estamos acostumbrados a tener smartphones, por lo que la publicaci√≥n es inmediata. Pero entonces no era as√≠. Por aquel entonces, las cosas se publicaban por ordenador. Hab√≠a tel√©fonos m√≥viles‚Ķ y aqu√≠ aprovecho para relatar la an√©cdota de la famosa reuni√≥n en el Bulk cuando mi madre aparece con un tel√©fono m√≥vil grit√°ndome: ‚Äú¬°Ahora lo vas a conseguir!‚ÄĚ.

-¬ŅNo ten√≠a un tel√©fono m√≥vil?

No, mi madre desesperada me lo dio para ir a Génova.

Pero era como un Nokia 3310, sólo podías enviar mensajes de texto.

-¬ŅPero ten√≠a un tel√©fono fijo en el Centro de Medios?

Sí, en el Centro de Medios había dos RDSI para conectar todo y un mar de líneas telefónicas. Teníamos una centralita con muchas líneas donde la gente podía llamar a donde quisiera. De forma gratuita. Y luego tuvimos los teléfonos móviles.

Así que la gente tenía que llamarte al móvil o al teléfono fijo y te contaban lo que pasaba en la ciudad. Pero había que esperar a que volvieran a un punto con conexión y luego un ordenador, para descargar el material fotográfico o de vídeo y publicarlo.

Así que para obtener actualizaciones en tiempo real se necesitaba una persona frente al ordenador. ¡Y esa persona era yo! Estuve con siete chats abiertos y la interfaz de administración de la columna central de Indymedia, canalizando el mar de noticias que llegaba minuto a minuto.

El √ļnico momento en el que me ‚Äúarriesgo‚ÄĚ a participar en las marchas es la ma√Īana del s√°bado 21 de julio, porque tras el asesinato de Carlo la intenci√≥n es responder de la misma manera y, desde mi punto de vista, era lo √ļnico sensato. As√≠ que salgo del Media Center, pero me detengo mucho antes de llegar a la procesi√≥n porque antes de llegar a las escaleras que bajan (la escalera que lleva de Via Nizza a Corso Italia), ya hab√≠a discutido con una veintena de personas que ten√≠an ideas diferentes sobre c√≥mo deb√≠a transcurrir el d√≠a. As√≠ que me doy cuenta de que habr√≠a luchado m√°s con los compa√Īeros que con los ‚Äúotros‚ÄĚ. Y entonces me doy cuenta de que era m√°s √ļtil haciendo lo que estaba haciendo, me doy la vuelta y vuelvo al Centro de Medios.

-¬ŅD√≥nde estaba usted durante el aut√©ntico chaparr√≥n que azot√≥ G√©nova la noche del 19 al 20 de julio?

¬ŅAdivina d√≥nde? (Risas).

Como la nuestra es una estructura de mamposter√≠a, no tenemos ning√ļn problema, pero acogemos a bastantes ‚Äúrefugiados‚ÄĚ que llegan desde los distintos centros de recogida de manifestantes de la ciudad, que se hab√≠a convertido en un mar de agua y barro.

-¬ŅQu√© recuerdos tiene de la jornada del 20 de julio?

La noche anterior, tenemos la reuni√≥n en la planta de Indy. Averiguamos de d√≥nde parten las distintas iniciativas y nos repartimos para seguirlas todas. Nos repartimos las tareas: uno con la c√°mara de v√≠deo, otro con la c√°mara, otro que escribir√≠a los textos. Cada uno eligi√≥ los medios de comunicaci√≥n que utiliz√≥ para contar los acontecimientos. Las plazas estaban todas cubiertas porque hab√≠a todo tipo de gente dentro de Indy. Hab√≠a quienes eran pacifistas y sab√≠an que estar√≠an en la Piazza Manin. Hubo quienes participaron en la marcha de la desobediencia. Hubo quienes siguieron otros caminos. Por ejemplo, era bastante obvio que el ‚Äúquilombo‚ÄĚ partir√≠a de la plaza Paolo da Novi.

-¬ŅC√≥mo se entera de la muerte de Carlo Giuliani?

Los compa√Īeros que est√°n presentes en la plaza me llaman.

De hecho soy yo quien actualiza a Indy y soy yo quien tiene que dar las noticias a la red internacional.

Y ah√≠, al principio, se difunden las noticias m√°s dispares. Primero la de una ni√Īa muerta por atropello de veh√≠culos blindados. Entonces, lentamente, los contornos de la historia comienzan a aclararse.

De hecho, la noticia salió primero en Indy que en las noticias oficiales.

Y luego recuerdo a la gente que estaba en la plaza volviendo al Centro de Medios y las reacciones en las escaleras. Gente conmocionada, con una rabia incontrolable.

-¬ŅTiene alg√ļn recuerdo claro de la llegada a la central de medios de alg√ļn documento en particular o que le haya impresionado especialmente sobre la violencia de la polic√≠a o el asesinato de Carlo?

No, porque por mi forma de ser, si había algo que hacer, se tenìa que hacer.

En aquella época, el trabajo de coordinación, actualización y verificación de la información era una tarea ingente. Así que era necesario mantener el cobertizo en pie.

Y también hubo un trabajo de coordinación política de Indymedia. Era un gran trabajo de coordinación porque había muchos extranjeros, así que siempre había que traducir. Así que no estaba a cargo de la llegada de los materiales.

Yo era, como se decía, autista en cuanto al objetivo. Pero era inevitable porque había que gestionar una gran cantidad de información.

-¬ŅC√≥mo vive la procesi√≥n internacional del 21 de julio?

La procesi√≥n fue disuelta con salvajes cargas por parte de la polic√≠a que estaba gaseando y masacrando en el paseo mar√≠timo. Desde nuestra posici√≥n privilegiada pudimos ver tanto la escena de la manifestaci√≥n reventada y llena de gases lacrim√≥genos como el mitin en la parte de atr√°s, en Marassi, en el escenario. Y lo recuerdo claramente. Cuando los portavoces del GSF regresan al Centro de Medios de Comunicaci√≥n despu√©s de haber decidido disolver la concentraci√≥n, cuando las cargas todav√≠a estaban en marcha. Es decir, cierran el mitin cuando el ataque policial y la masacre en Corso Italia y en la zona de Foce todav√≠a est√° en marcha. Vuelven al Centro de Medios y algunos no se lo toman muy bien. Digamos que hay fuertes tensiones y el servicio de seguridad de la CGIL tiene que ponerse en medio. La acusaci√≥n era que hab√≠an ‚Äúabandonado‚ÄĚ a la gente en la calle mientras la masacraban. Hay una persecuci√≥n y usted cierra desde el escenario por miedo a las consecuencias pol√≠ticas de esa manifestaci√≥n. Desde nuestro punto de vista, fue una falta de solidaridad inaceptable.

-Hay un atisbo de polémica…

Hay un poco de controversia al respecto.

Millones de discusiones sobre violentos y no violentos y no sobre esa decisión.

-¬ŅNo cree que estaba ocurriendo algo tan enorme y terrible que era imposible de ‚Äúgestionar‚ÄĚ?

Si dices que la manifestaci√≥n ha terminado est√°s diciendo que los que se quedaron en la calle no son ‚Äútuyos‚ÄĚ. Con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista pol√≠tico y especialmente represivo. Para m√≠ esto es un problema. Si hubieras dicho: ‚Äú¬°Esta es nuestra manifestaci√≥n, hay que defenderla, lo que est√° pasando es inaceptable!‚ÄĚ, desde el punto de vista de los resultados no habr√≠a cambiado nada, pero pol√≠ticamente habr√≠a cambiado mucho. Este es mi punto de vista, ¬°pero siempre lo he dicho!

-Ustedes estuvieron presentes durante el ataque policial contra la escuela D√≠az y al mismo tiempo contra el Centro de Medios, que estaba justo enfrente. ¬ŅQu√© recuerdos tiene? ¬ŅTen√≠a una idea de esa operaci√≥n?

La verdad es que no.

El ambiente era muy tenso. Tengo un recuerdo muy claro de lo que se define en la previa de esa situaci√≥n. La Polic√≠a siempre ha mantenido que intervino en Via Cesare Battisti porque hab√≠a sido agredida. Pr√°cticamente, durante la tarde, cuando la gente volv√≠a de la cacer√≠a humana, tuvieron la brillante idea de conducir un coche frente a dos escuelas: Pascoli y Pertini. Hab√≠a un coche de Digos en el que nadie se fij√≥ y el coche patrulla. Cuando pasan, estoy all√≠ y pienso: ‚Äú¬°Se acab√≥!‚ÄĚ. Y en cambio, inesperadamente, ¬°no pasa nada! Unos cuantos insultos, alguien tir√≥ una o dos botellas sin llegar a rozar los coches, que salieron a toda velocidad y se marcharon. Comparado con la magnitud de lo que ocurr√≠a a nuestro alrededor en las calles de G√©nova, ¬°no pasa nada, joder!

-¬ŅEstaban buscando una provocaci√≥n?

Sí, lo estaban. No la encontraron, pero decidieron que era suficiente.

Despu√©s de ese episodio, la situaci√≥n es muy tensa, pero poco a poco, a medida que pasan las horas, la tensi√≥n disminuye. Le decimos a la gente que duerma en lugares con mucha gente. No te quedes en lugares peque√Īos. Enviamos a muchos de ellos al Carlini o a otros centros deportivos. Es cierto que era un riesgo, pero en caso de asalto era m√°s ‚Äúcontrolable‚ÄĚ. Imaginar un asalto armado en un lugar con miles de personas es mucho m√°s complicado que en uno con unas pocas decenas. El material que tenemos, lo hacemos desaparecer. Sale una famosa mochila llena de material de v√≠deo, fotos y discos duros.

-En alg√ļn momento llegan. ¬ŅD√≥nde est√°?

¬°Estoy en medio de la calle!

Porque había terminado de hacer el trabajo de coordinación de Indy y estaba coordinando y organizando los espacios, así que estaba dando indicaciones a la gente.

Tanto es as√≠ que cuando vi que la polic√≠a llegaba y se pon√≠a en fila para cargar, agarr√© a la gente y grit√©: ‚Äú¬°Adentro, adentro, hagan barricadas!‚ÄĚ, incluyendo a Sky, el chico de Indy que luego ser√≠a masacrado en medio de la calle. La gente se encerr√≥ en el D√≠az, yo cerr√© la puerta con candado y me apresur√© a entrar en el Centro de Medios de Comunicaci√≥n, que ten√≠a una entrada por debajo del nivel de la calle, cerr√© la puerta y la atrincher√©. Mientras atrincheramos la puerta nos damos cuenta de que hay un tipo fuera, creo que se llama Sebasti√°n, y lo metemos por la ventana. Consigue escapar, con la espalda ya llena de heridas de porra, mientras Sky se queda en medio de la calle y es golpeado salvajemente. Conseguimos hacer una barricada, pero somos tan inteligentes desde el punto de vista militar que obviamente la polic√≠a entra por una puerta lateral‚Ķ.

Entran, nos tiran sillas, nos dan unos cuantos golpes y nos colocan boca abajo en el gimnasio. Luego destrozan todo lo que encuentran en los pisos y toman a las personas que encuentran y las hacen permanecer de pie a lo largo de los pasillos con la cara hacia la pared.

Sin embargo, el recuerdo más claro es el de los gritos de la gente de Díaz. Estamos tumbados en el suelo y oímos, a unos metros de distancia, cómo golpean a la gente. Y no puedes hacer nada al respecto.

El VII N√ļcleo de Canterini no entra en el Centro de Medios, pero otros s√≠.

-La polic√≠a que irrumpe en el centro de medios de comunicaci√≥n destruye pr√°cticamente todo el material de audio, v√≠deo e inform√°tico que encuentra a su paso. En su opini√≥n, ¬Ņfue una elecci√≥n l√ļcida y deliberada? ¬ŅTen√≠an miedo de que salieran pruebas en su contra?

Nos rodea un n√ļmero de oficiales mucho m√°s peque√Īo que los que hab√≠a en el colegio D√≠az. En mi opini√≥n, ten√≠an √≥rdenes de impedir que nadie empezara a filmar o documentar lo que estaban haciendo al otro lado de la calle. Pero incluso en esto fracasan porque un chico extranjero de Indy se las arregla para ir a la azotea, esconderse y filmar la incursi√≥n en D√≠az. Ya se hab√≠an jodido al hacer salir a la gente del colegio en camillas siendo masacrados. ¬°Pero no uno o dos! ¬°Docenas y decenas de personas! Pero luego, cuando salieron las im√°genes del inicio de la redada, qued√≥ claro que no entraron a recuperar material y registrar, sino que entraron a masacrar.

De todos modos, volviendo a nosotros, en un momento dado los polic√≠as que hab√≠an entrado en el Centro de Medios se fueron. Tal vez hab√≠an terminado su trabajo, no lo s√©. Sinceramente, nos llevamos unos cu√°ntos golpes, pero no es ni m√≠nimamente comparable a lo que se inflige a los que estaban dentro del D√≠az. As√≠ que conseguimos salir y pasamos por debajo del cord√≥n de Carabinieri que bloqueaba la entrada a la escuela coreando: ‚Äú¬°El mundo entero os est√° viendo!‚ÄĚ. En ese momento Agnoletto y los dem√°s a√ļn no hab√≠an llegado. Era una situaci√≥n muy tensa. Recuerdo que C1 y yo agarramos a un enorme polaco y tuvimos que inmovilizarlo porque se habr√≠a lanzado contra un cord√≥n de decenas de Carabinieri. Y no nos pusimos a pensar: ¬°Hag√°mosle pagar! ¬ŅQu√© carajo le vas a hacer pagar? La prioridad era ayudar a los heridos y conseguir desbloquear la entrada a la escuela.

As√≠ que est√° claro que el D√≠az es una venganza. Hicieron una mierda hist√≥rica en la gesti√≥n del orden p√ļblico y esto es una venganza. En mi opini√≥n, eligieron el D√≠az porque hab√≠a poca gente dentro, probablemente no organizada. As√≠ que era menos arriesgado para ellos. En otros lugares, habr√≠an encontrado una resistencia mucho m√°s dura. Tanto es as√≠ que al final hubo un centenar de v√≠ctimas. As√≠ que cientos de agentes contra muy pocos manifestantes. Sin embargo, tambi√©n este asunto demuestra sus limitaciones. Porque si quieres llevar a cabo una operaci√≥n policial en la que te desahogas, ¬°no lo haces delante del lugar donde se hace oficialmente el rodaje de esos d√≠as!

-Si no recordamos mal, usted se qued√≥ en G√©nova en los d√≠as posteriores al G8. ¬ŅPara hacer qu√©?

Casi. De hecho, al d√≠a siguiente, despu√©s de no dormir casi nada, tomo el tren de vuelta a Mil√°n. Me dirijo a Pergola, donde todos juntos hab√≠amos montado un centro de convergencia para decidir qu√© hacer. All√≠ empiezo a escuchar algunas discusiones, que en el shock del d√≠a siguiente, en el est√≥mago, tambi√©n podr√≠a ser comprensible, sobre ‚Äúel bien y el mal, la violencia y la no violencia‚ÄĚ y, para mi temperamento, me vuelvo loco y vuelvo a G√©nova. Empec√© a trabajar con la poca gente que quedaba all√≠, incluidos algunos abogados. Si no recuerdo mal, dorm√≠ en casa de Megu. Me qued√© all√≠ pr√°cticamente todo el mes de agosto. Seguimos a la gente en la c√°rcel, fuimos a ver a los que estaban en el hospital: Sky, Lena, Federico, Manfredi, Nils‚Ķ Toda la gente que estaba tan mal que ten√≠a diagn√≥sticos que no les permit√≠an volver a casa. Todo en un ambiente surrealista porque en G√©nova pr√°cticamente s√≥lo est√°bamos nosotros y los polic√≠as. Ibas por la noche y todo el mundo estaba tranquilo. S√≥lo se ve√≠an unos cuantos como nosotros y los coches de polic√≠a. As√≠ que se pasa de unos d√≠as en los que G√©nova estaba llena de energ√≠a explosiva, en todos los sentidos, a una ciudad fantasmal. Y realmente es una disonancia emocional y cognitiva muy fuerte. Hab√≠a varios compa√Īeros de G√©nova, me acuerdo asambleas en las casas de unos de ellos como Matteo Jade, con los que intentamos calmar la situaci√≥n y entender qu√© hacer. Pero muchos de los compa√Īeros de G√©nova tambi√©n se hab√≠an ido porque el trauma era enorme para todos.

-Formaste parte del equipo de SupportoLegale que, a lo largo de los a√Īos, apoy√≥ a los abogados y a los acusados durante los largu√≠simos juicios por los eventos del G8. ¬ŅC√≥mo naci√≥ esa estructura?

En primer lugar, no es una estructura, sino un colectivo. Esto es importante. Durante los d√≠as del G8 existe el Genoa Legal Forum, que son los abogados que se ponen a disposici√≥n del seguimiento jur√≠dico de las personas durante la cumbre. Despu√©s de G√©nova, cuando ya est√° claro que habr√° consecuencias en t√©rminos de represi√≥n, comienzan a hacer el trabajo legal como las peticiones de liberaci√≥n y similares. Inmediatamente despu√©s, la GLF encontr√≥ una oficina en Via San Luca, donde hab√≠a una asociaci√≥n genovesa, y all√≠ se estableci√≥ la Secretar√≠a Jur√≠dica, donde Carlo y algunos otros estaban disponibles para recoger el material. Entonces, ¬Ņqu√© pasa? En 2002, se llevaron a cabo una serie de registros e incautaciones en varios centros sociales que fueron identificados como oficinas de Indymedia con el fin de encontrar m√°s material de v√≠deo (los registros est√°n fechados el 20 de febrero de 2002 ‚Äď nota del editor). ¬°Y hay que decir que no es que la Fiscal√≠a no tuviera material de v√≠deo! Porque los diligentes ciudadanos genoveses ya hab√≠an contribuido en gran medida a construir un buen archivo documental de la Fiscal√≠a junto con las c√°maras de la Polic√≠a de Tr√°fico, los Digos, los peri√≥dicos, los telediarios‚Ķ Pero se trata de una opci√≥n pol√≠tica de la Polic√≠a, para intentar obtener tambi√©n los v√≠deos de los manifestantes y en parte los consiguen. En el Tpo, se confiscaron los v√≠deos que se hab√≠an utilizado para la comunicaci√≥n alternativa. Tras este episodio, que supone una tremenda conmoci√≥n para la red que respalda a Indymedia, se constata que la Fiscal√≠a de G√©nova est√° poniendo en marcha un ampl√≠simo dispositivo coordinado para construir una acusaci√≥n sustancial contra los manifestantes. Y cuando se conoci√≥ oficialmente, en torno a la vista preliminar contra los 25 manifestantes detenidos en diciembre de 2002 y acusados de devastaci√≥n y saqueo, Carlo y los abogados pidieron ayuda a Indy para gestionar la ingente cantidad de material relacionado con el juicio. Como Indymedia nos parece claro que tenemos que gestionar esto y por eso un grupo de personas nos trasladamos a G√©nova y empezamos a hacer este trabajo de an√°lisis y catalogaci√≥n de todo este material. Estamos hablando de decenas de miles de fotos, cientos de horas de grabaci√≥n, cientos de miles de p√°ginas de documentos. Y as√≠, durante casi dos a√Īos, vivimos d√≠a y noche en este espacio de Via San Luca. Al principio era un peque√Īo grupo de compa√Īeros de Indymedia, pero en realidad era un trabajo totalmente absorbente, ya no viv√≠amos. As√≠ que hab√≠a que tomar decisiones que no pod√≠an esperar a la discusi√≥n colectiva de la red de 700 personas de Indy. Cuando hay un proceso, hay que tomar decisiones r√°pidas. As√≠ que SupportoLegale se convirti√≥ en un proyecto aut√≥nomo. E incluso ah√≠ ponemos condiciones pol√≠ticas: que todos se defiendan, que no haya divisiones entre buenos y malos. La condici√≥n fue aceptada y nos pusimos a trabajar. Hay que decir que los demandados nunca tuvieron un colectivo de demandantes, por lo que fuimos una especie de ‚Äúperro guardi√°n‚ÄĚ en este tema. ¬ŅPudimos salvar a todos? Por desgracia, no. Pero tambi√©n es m√©rito de la Secretar√≠a Jur√≠dica que hayamos conseguido no condenar a todos. De hecho, tras la sentencia de primera instancia hay un par√©ntesis en el que seguimos organizando manifestaciones en G√©nova para que no se olvide que hay gente que paga por todos y que si no hay una fuerte presencia de los movimientos las sentencias ser√°n a√ļn m√°s duras. Estamos pasando de ser un sujeto pol√≠tico que interact√ļa con los abogados a un sujeto que organiza y coordina la solidaridad activa: manifestaciones y recaudaci√≥n de fondos. Esto llev√≥ a la organizaci√≥n de la gigantesca manifestaci√≥n en G√©nova el 17 de noviembre de 2007 ‚ÄúLa storia siamo noi‚ÄĚ (La historia somos nosotros), en la que marcharon 100.000 personas, hasta el paso final de proporcionar ayuda concreta a los presos, que seguimos proporcionando hoy. SupportoLegale es esta historia. No creo que haya muchos otros colectivos que puedan contar una historia similar, es decir, colectivos que asuman la solidaridad general de la gente que paga por todos. Normalmente, cada √°rea gestiona sus propios procesos. Cada grupo tiene su propio apoyo. En cierto modo, la historia de Supporto es √ļnica.

-¬ŅPuede hacer un balance de la situaci√≥n judicial de los manifestantes?

Jimmy est√° en r√©gimen de acogida, a Marina le quitaron la vigilancia especial hace poco, Vincenzo est√° en Francia con la espada de Damocles de la extradici√≥n y Luca ha vuelto a la c√°rcel en las √ļltimas semanas. Estaba en r√©gimen de acogida en una comunidad y con una excusa le hicieron quitarlo y tiene que cumplir otro a√Īo. En el n√ļmero de Zapruder hay una carta suya contando su historia. Tambi√©n est√° Alberto, de Radio Onda Rossa, que ha cumplido su condena. Otros han recibido sentencias m√°s leves, por as√≠ decirlo, y entre la prisi√≥n preventiva, el indulto y el arresto domiciliario han cumplido sus condenas.

-Dos de los mayores √©xitos de la defensa de los manifestantes en los juicios del G8 fueron el descubrimiento de que la polic√≠a hab√≠a fabricado pruebas falsas (tanto c√≥cteles molotov como armas impropias) para inculpar a los masacrados en D√≠az y el hecho de que la primera carga en la manifestaci√≥n de la Desobediencia por parte del Batall√≥n Lombard√≠a de los Carabinieri hab√≠a comenzado sin motivo y que los Carabinieri hab√≠an utilizado armas impropias durante las cargas. ¬ŅQu√© papel desempe√Īa el apoyo jur√≠dico en estas adquisiciones?

Evidentemente, nos hemos ocupado principalmente del juicio de los manifestantes, pero por necesidad seguimos tambi√©n los juicios de D√≠az y Bolzaneto. Y somos nosotros, junto con la Secretar√≠a, los que encontramos la prueba decisiva para el juicio de D√≠az: la bolsa con los dos c√≥cteles molotov dentro, que encuentran en Corso Italia en la tarde del s√°bado 21 y que, pasando de mano en mano, llevan al interior de la escuela como una gran excusa para justificar la masacre. No les bast√≥ con saquear las obras de la escuela en reconstrucci√≥n para hacer su fina exhibici√≥n de armas impropias durante la rueda de prensa en la Questura. Los c√≥cteles molotov fueron lo mejor. Pero incluso esto demuestra que est√°n equivocados y queda claro que fue una operaci√≥n planificada. Est√° la pel√≠cula de los funcionarios que entran en el D√≠az con la bolsita azul. No es que lo saquen de dentro. Desde el exterior, ¬°lo traen! Y de todos modos, en el lado de la Polic√≠a, como mucho, hemos tenido ralentizaciones de la carrera por condenas. Nuestro pueblo ha visto destruidas sus vidas. ¬°Diez a√Īos de prisi√≥n es una eternidad! Quiz√° la gente no se d√© cuenta. No son s√≥lo palabras. Cinco personas que pagaron por todos. Cinco personas que podr√≠an haber sido f√°cilmente cualquiera de los que est√°n sentados en esta mesa y miles y miles de otros con nosotros. ¬°Esto es inaceptable!

-¬ŅNo cree que parad√≥jicamente el G8, a pesar de ser uno de los acontecimientos m√°s filmados de la historia de la humanidad, para los que no estuvieron en esas calles es dif√≠cil entender del todo lo que pas√≥? ¬ŅComo la distancia sideral entre los que estuvieron en la guerra y los que no?

En mi opinión, sólo hasta cierto punto.

En mi opini√≥n, lo que ha ocurrido est√° bastante claro. En algunos de sus aspectos est√° bastante historizado. Es decir, el hecho de que fue un momento de gran confrontaci√≥n. Por desgracia, creo que tambi√©n hay algunos elementos que se han historizado sobre los que no se ha reflexionado y que se han convertido en la ret√≥rica dominante sobre esos momentos. Como: ‚Äú¬°Los disturbios fueron culpa de los malos y de la polic√≠a!‚ÄĚ. Este es un punto de vista dominante, pero es una visi√≥n consoladora que no tiene en cuenta el significado m√°s profundo de G√©nova. G√©nova fue un momento en el que hubo 300.000 personas dispuestas a salir a la calle de una manera totalmente diferente y aceptando las diferencias de los dem√°s. Y hab√≠a un enorme potencial de conflicto y formas de conflicto. Y tambi√©n la capacidad de involucrar en el conflicto a un mar de personas que no formaban parte de los caminos organizados. Podr√≠as construir sobre eso. En esa sensaci√≥n de fuerza y energ√≠a. Y de hecho, se construy√≥ la pol√≠tica de los movimientos sociales de los siguientes cuatro a√Īos sobre eso. Pero, de hecho, en lugar de construir para hacer crecer esa ola de participaci√≥n, la desaprovech√≥ poco a poco al confiar en caminos y mecanismos conocidos. Lo que falta en la narraci√≥n de G√©nova es lo poderoso y rico que fue el conflicto. La gente, especialmente el s√°bado, sali√≥ a la calle sabiendo que pod√≠a haber enfrentamientos y que no todos eran militantes. Hubo un momento de hegemon√≠a cultural de los movimientos sobre una porci√≥n consistente de la sociedad que en lugar de potenciarse se utiliz√≥ para construir la pol√≠tica de los a√Īos siguientes sin aportar victorias. Y tambi√©n hablo de nosotros. Es como si tuvi√©ramos una reserva de energ√≠a de la que sacamos, pero que nunca reponemos. Porque reponer esa energ√≠a habr√≠a supuesto afrontar las discusiones sobre G√©nova. En cambio, G√©nova se ha quedado en el limbo con dos o tres palabras clave eliminadas. Algunas incluso no son en absoluto agradables, como la de los infiltrados.

-¬ŅQu√© te han dejado los d√≠as de G√©nova, veinte a√Īos despu√©s?

Que se pueda practicar el horizonte de la autodeterminación de la vida de las personas. Si nosotros lo hicimos, alguien más puede hacerlo también. En otros momentos y en otros lugares. Génova, en esto, es un manifiesto de lo posible.

De hecho, la gran diferencia entre nuestra generación y las actuales es precisamente la posibilidad que tuvimos de experimentar con la autogestión de nuestras vidas. De considerar la autogestión un elemento fundador. Es decir, salirse del esquema ya predefinido de escuela-trabajo-familia-pensión. Los jóvenes de hoy no pueden desviarse de este modelo y tomar un camino alternativo. Las rutas ya están preconfeccionadas. Pero esto no es culpa de las nuevas generaciones. Lo veo más bien como un fallo nuestro. Estoy deseando que me sorprendan las trayectorias inesperadas. Eso es lo más bonito de hacer política. Encontrar tu legado donde no lo esperas y sin formar parte de él. También es la larga ola de relaciones y acciones políticas nacidas en aquellos días la que me dio la oportunidad de viajar por el mundo en los lugares más inverosímiles, acogido por gente como yo desde San Francisco a Palestina o Argentina. Ahora parece trivial porque en un segundo estás conectado a todo. Entonces no era así. Y hoy estás conectado a todo, pero estás conectado por un hilo que está salpicado de dinero. Vas a todas partes y consigues un Airbnb, vas a todas partes y utilizas redes sociales ajenas, te mueves y adquieres experiencia con asociaciones financiadas por fundaciones. No es lo mismo que ganar experiencia viviendo con ellos, los que viven esas situaciones cada día. Pero, por supuesto, no es sólo culpa nuestra, también están los que están en contra nuestra. La historia es dialéctica!

Publicada originalmente por Milano In Movimento el 17 de julio de 2021. Traducci√≥n del italiano por Indymedia Argentina, revisi√≥n de la traducci√≥n realizada por el compa√Īero Blicero.

Fuente: https://milanoinmovimento.com/primo-piano/genova-2001-manifesto-del-possibile-intervista-con-blicero