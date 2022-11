–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga November 18, 2022 12 puntos de vista

La Cop27 nos va a dejar un sabor de boca que pocos se atrever铆an a describir como de esperanza. Este humilde blog os trae la estrategia definitiva para afrontar el pr贸ximo lustro escapando de las ya manidas palabras 鈥渃olapso鈥, 鈥渄ecrecimiento鈥 y 鈥淣ew Green Deal鈥. Lo primero es no desterraformar.

La paradoja de Jevons



Un blog sobre ciencia y poder.

Terraformar, menudo concepto. Hacer que un planeta pase a ser habitable, con condiciones similares a las del planeta Tierra. De 鈥渄es-terraformar鈥 quiz谩 se habla menos.

Hay historias de ciencia-ficci贸n que han trabajado bien y mucho la terraformaci贸n de otros planetas. La trilog铆a de Marte, de Stanley Robinson, ser铆a un buen ejemplo. Cuando la novelabusca el realismo, la terraformaci贸n es un proceso que dura varias generaciones y que combina tecnolog铆as futuristas con una organizaci贸n social (ficticia) capaz de mantener durante d茅cadas un esfuerzo m谩ximo y un foco inamovible . Muy interesante, como ficci贸n. Terror铆fico, si ese tipo de proceso es nuestra esperanza a corto o medio plazo. No es una esperanza, como vamos a ver, es un enga帽o.

Los m茅dicos dicen 鈥渓o primero, no hacer da帽o鈥. Para afrontar el apocalipsis clim谩tico, quiz谩 deber铆amos decir, 鈥渓o primero, no des-terraformar鈥. Es imposible desde un punto de vista f铆sico (termodin谩mico), en solo unas d茅cadas, re-capturar el carbono que se acumul贸 originalmente en una escala sobrehumana, pero es posible dejar de liberarlo.

Ya tenemos un planeta medianamente habitable. Solo uno, pero tenemos la suerte de qu茅 est谩justo bajo nuestros pies. Sabemos tambi茅n c贸mo mantenerlo habitable: llevamos haci茅ndolo desde que existimos como especie. Bueno, un poco lo contrario, 驴no? Es el sistema Tierra el que se mantiene habitable, un poco a nuestro pesar. En realidad, en todo el tiempo que existimos como especie, la Humanidad s贸lo recientemente ha empezado a alterarlo r谩pida e intensamente. Tan r谩pidamente y tan intensamente como para llevarlo, a una temporada de caos, de momento, y potencialmente en el futuro a otro estado estable pero inhabitable. De las muchas iniciativas para la des-terraformaci贸n, una crucial es quemar combustibles f贸siles, des-fijar carbono y dejarlo en la atm贸sfera como CO2. Enormemente rentable desde el punto de vista econ贸mico, pero claro, es, literalmente, quemar en unas pocas d茅cadas los ahorros de muchos millones de a帽os.

Como con las cuentas de calor铆as ingeridas y quemadas, o como las de ingresos y gastos, las cuentas del CO2 emitido y fijado no lo son todo. Pero, como las cuentas de calor铆as ingeridas y quemadas y como las de ingresos y gastos, las cuentas del CO2 emitido y fijado nos dan informaci贸n sobre el camino que estamos recorriendo. Si todo lo que emites lo fijas, y, como vamos a puntualizar m谩s abajo, si lo fijas en la misma forma en la que estaba originalmente, el CO2 lo vamos a mantener estable. Este es un objetivo crucial, y, aunque de hecho la humanidad no lo ha admitido, de palabra s铆 que empieza a haber consenso en esto.

De haber admitido de palabra que no hay que emitir m谩s CO2 del que fijamos viene que hayamos empezado a hacer cuentas y a poner algunas reglas u objetivos. De no haberlo admitido de hecho viene que nos hagamos todas las trampas posibles para mantener el autoenga帽o de que podemos seguir m谩s o menos como siempre y que la tecnolog铆a nos salvar谩.

Hay un mont贸n de formas de hacernos trampas a este solitario. Una de las m谩s burdas es descontar el CO2 que supuestamente, quiz谩, quiz谩 no, absorber谩n una serie de tecnolog铆as que a煤n no est谩n listas. Hay muchas variaciones sobre esto, y resultan en un festival de tecno-optimismo clim谩tico en los congresos cient铆ficos. Dispersos por todo tipo de campos de investigaci贸n, mucha gente est谩 presentando resultados muy prometedores, que podr铆an, en principio, en alg煤n momento, jugar un papel positivo en el cambio clim谩tico. O no, claro. Todo merece m谩s atenci贸n y m谩s fondos. Como lo 鈥淨uantum鈥, todo lo 鈥淐lim谩tico鈥 atrae financiaci贸n. Algunas de estas promesas son simplemente ciencia b谩sica, meritoria pero de aplicaci贸n incierta, y seguro que no a corto plazo. Y en concreto, las que se refieren a la absorci贸n y fijaci贸n a gran escala de CO2, que es en lo que se basan las cuentas para restar CO2 y as铆 poder seguir sum谩ndolo, son poco m谩s que una ingenier铆a sin una base cient铆fica s贸lida. Trampas y enga帽os para evitar dejar de des-terraformar nuestra casa, hoy, ya.

Otra forma m谩s sutil de hacernos trampas es dar el mismo valor de 鈥渃arbono fijado鈥 a una plantaci贸n de 谩rboles nuevos que al carb贸n que lleva cientos de millones de a帽os enterrado y que, si lo dejamos estar, bien puede seguir cientos de millones de a帽os enterrado. Si hablamos del coste oculto de la nuclear y recordamos lo incalculable que es mantener en condiciones de seguridad los residuos radiactivos durante muchos miles de a帽os, 驴hablamos de lo que cuesta asegurarnos de que se mantenga intacto un bosque durante millones de a帽os? O, incluso, 驴y hasta final de siglo? 驴Qui茅n es capaz de garantizar que la madera de un bosque que se plante este a帽o y que se contabilice como fijaci贸n de carbono que compensa emisiones va a seguir intacta en 2100?

Vale, pero olvid谩ndonos de ese coste, 驴cu谩ntos bosques caben en el mundo? 驴Los vamos a hacer de varios pisos?

Para hacernos una idea del creciente volumen de bosque que necesitar铆amos para seguir quemando gas, carb贸n y petr贸leo y a la vez mantener el CO2 a raya, vamos a pensar en c贸mo se fij贸 el carbono, a escala masiva, dando lugar a lo que ahora llamamos 鈥渃ombustibles f贸siles鈥. Como estamos des-fijando el carbono, digamos que queremos imitar este proceso con el que se fij贸, para compensar. 驴C贸mo lo har铆amos? Plantamos 谩rboles, plantas, helechos, lo mismo nos da. Cuando han crecido lo bastante, los talamos, tratamos de evitar que sean digeridos por el resto de la biomasa, los retiramos y les damos una forma qu铆mica estable, abi贸tica. Metano o carb贸n, por ejemplo. Casi mejor lo segundo, porque aunque encontramos bolsas de gas en el subsuelo, siempre ser谩 m谩s estable un s贸lido. Mientras hacemos la siguiente ronda de plantar vegetales, acumulamos el carb贸n fijado en una gran pila, y cuando tengamos bastante, cavamos un hoyo, y lo enterramos. Y volvemos con otro ciclo, y otro, y otro. 驴Cu谩nto tardaron en generarse los dep贸sitos de 鈥渃ombustibles f贸siles鈥? Realistamente, 驴pensamos que vamos a ser capaces de dedicar el esfuerzo necesario para hacerlo mucho m谩s r谩pido? 驴Cu谩nto m谩s r谩pido, uno, dos 贸rdenes de magnitud? Sigue siendo una tarea larga, y cara. 驴No ser谩 mucho m谩s barato, en comparaci贸n, dejar de quemar el carb贸n (el petr贸leo, el gas) que ya est谩 fijo y enterradito bajo el suelo? 鈥溌o primero, no des-terraformar!鈥

Hay muchas variaciones imaginables, y propuestas, de estas estrategias de fijaci贸n de carbono, y todas fallan en la escala. Emplear energ铆a solar para fijar qu铆micamente el CO2 de la atm贸sfera, directamente. Fij茅monos en que aqu铆 el margen de mejora tecnol贸gica es limitado. No parece posible mejorar 3000 millones de a帽os de evoluci贸n para hacer m谩s energ茅ticamente eficiente la fotos铆ntesis. O, si acaso es posible en principio, no parece sensato apostar a que lo vamos a conseguir en los pr贸ximos a帽os.

Recordemos que fijar CO2 no es un resultado colateral ni accidental del ciclo vital de las plantas,sino que es de donde sacan su biomasa. En algunos aspectos, por ejemplo en la fijaci贸n de nitr贸geno, la industria qu铆mica a煤n est谩 lejos de tener el proceso tan optimizado como los vegetales. De nuevo, la esperanza de llegar a la escala que necesitamos en un plazo de una generaci贸n o menos no es esperanza, es autoenga帽o. Y no tenemos una generaci贸n de margen, claro. Las consecuencias devastadoras del cambio clim谩tico ya han empezado a llegar.

Una estrategia que, al menos en el -por lo dem谩s recomendable- juego half earth socialism se presenta como la ganadora: el BECCS. Generar biomasa y quemarla para obtener energ铆a, pero fijar todo el CO2 generado. M谩s eficiente que la anterior, porque el CO2 tras la combusti贸n es muy abundante mientras que en la atm贸sfera est谩 muy diluido. Es una acepci贸n de 鈥渇ijar鈥 un poco floja, claro, porque si el carbono lo fij谩semos bien, en forma de carb贸n, apenas le podr铆amos sacar rendimiento energ茅tico a la biomasa. Esto es de lo que va el biochar. El BECCS juega con un 鈥渇ijar鈥 de forma similar a como 鈥渁seguramos鈥 los residuos nucleares: apostar a que va a ir bien a medio plazo, pero con riesgo.

Con esta apuesta, o algo similar, y haciendo un esfuerzo notable durante generaciones, podr铆amos devolver el CO2 de la atm贸sfera a sus niveles preindustriales, o al menos a niveles comparables a los actuales. 驴Y por qu茅 es cre铆ble que salga a cuenta ese esfuerzo intenso y a largo plazo? No porque vaya a ser barato precisamente, sino porque tener el clima desbocado es m谩s caro, y vamos a estar pagando ese precio de forma continua hasta que reparemos el da帽o, si es que es siquiera posible despu茅s de desestabilizarse el clima. De hecho, fijar carbono hasta volver a los niveles de CO2 preindustriales no garantiza volver al holoceno, y menos garant铆as tendremos cuanto m谩s dejemos que avance el descalabro. La reparaci贸n clim谩tica ser谩, si acaso, una terapia a muy largo plazo. Lo que no seguro que no puede ser a estas alturas es una medicaci贸n de rescate. La medicaci贸n de rescate, la 煤nica intervenci贸n inmediata, es: 鈥溌o primero, no des-terraformar!鈥

Para cerrar, hay que puntualizar que s贸lo podemos considerar al actual enfoque para limitar o revertir el cambio clim谩tico 鈥渁utoenga帽o鈥 y 鈥渉acernos trampas al solitario鈥 si nos creemos que toda la Humanidad est谩 jugando al mismo juego y en igualdad de condiciones. No es as铆: hay una mayor铆a que sufre mucho m谩s dram谩ticamente el cambio clim谩tico y una minor铆a que, de momento, tiene el privilegio de esquivar sus peores efectos. Coincide que el segundo grupo tiene mucho m谩s poder en la toma de decisiones, y m谩s capacidad para influir en la opini贸n p煤blica. Si consideramos que es este segundo grupo quien nos enga帽a y quien nos est谩 haciendo trampas en un tema que no solo afecta a nuestras vidas sino tambi茅n a la de varias generaciones de nuestros descendientes, lo leg铆timo es la autodefensa. Para empezar y como m铆nimo, la autodefensa intelectual, como el presente art铆culo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/parad…