Mafias brasile帽as, una megapapelera, esc谩neres taiwaneses, elecciones en Paraguay, inseguridad y corrupci贸n en Uruguay y una posible base militar estadounidense en la Triple Frontera. Todo esto que parece una ensalada de titulares es lo que est谩 en juego en estos momentos en el Mercosur de la coca铆na.

Por Nicol谩s Centuri贸n.

Uruguay

El 煤ltimo informe de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) es contundente en muchos pasajes sobre el momento que atraviesa Uruguay. Considera que la situaci贸n ha empeorado. Con respecto a la trata de personas 鈥渟e mantiene la situaci贸n de Uruguay como pa铆s de fuente y tr谩nsito de trata de personas, en especial mujeres y ni帽as, con el fin de explotaci贸n sexual comercial y trabajo forzoso鈥.

El apartado sobre tr谩fico de armas dice que: 鈥淓l tr谩fico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros se encuentra en el segundo lugar de las estad铆sticas de imputaciones de la FGN y el tr谩fico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales en el decimosexto鈥. Uruguay ya no es solo un pa铆s de tr谩nsito sino que se ha podido constatar, por un lado, la producci贸n nacional de drogas sint茅ticas y, por el otro, un aumento en el consumo de drogas a nivel local, tales como la coca铆na y metanfetaminas.

A esto se le puede agregar las condiciones sumamente apetecibles para el narcotr谩fico: fronteras secas con Brasil; muchas v铆as de acceso con Argentina y la conexi贸n con la hidrov铆a Paran谩 鈥 Paraguay; medio pa铆s sin radares a茅reos, un fest铆n para las avionetas con alijos de droga; m谩s de 800 pistas clandestinas de aterrizaje; f茅rreo secreto bancario; un puerto entregado a una multinacional belga por 60 a帽os, donde este pa铆s se ha transformado en uno de los destinos m谩s codiciados por los narcotraficantes. 驴Casualidad? El tiempo dir谩.

Por 煤ltimo, controles muy laxos en las fronteras, corrupci贸n policial y unas fuerzas de seguridad poco equipadas para contrarrestar el fuego enemigo.

Tal es el caso en la frontera noreste con Brasil en el departamento de Rivera, donde la banda brasile帽a 鈥淥s Manos鈥 se ha apoderado de la frontera y pretende avanzar tierras adentro del Uruguay. En las 煤ltimas semanas se capturaron a 20 uruguayos integrantes de la banda norte帽a.

Vecinos

Las organizaciones brasile帽as y argentinas de narcotr谩fico se han fortalecido debido a mayores controles en la Triple Frontera. 脡sto 鈥渉a provocado que la operativa de las organizaciones delictivas se haya desplazado hacia el sur, evidenci谩ndose su presencia en las zonas de frontera del Uruguay con Brasil鈥, se帽ala el informe.

El criminal Primer Comando Capital (PCC), que surgi贸 de la masacre de Carandir煤, es un fen贸meno exclusivo de las c谩rceles brasile帽as. En Uruguay hubo un intento de importar dicha organizaci贸n pero fue est茅ril, no por razones de seguridad e inteligencia, sino por la lumpenizaci贸n de los reos uruguayos y su falta de organizaci贸n. El PCC se ha expandido hacia tierras paraguayas y hoy en d铆a ya domina varias c谩rceles que se encuentran cerca de la Triple Frontera.

Las conexiones se empiezan a trenzar cuando el PCC tiene conexiones con Sebasti谩n Marset, el uruguayo devenido en narco y sospechado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en tierras colombianas. A su vez, el PCC tiene v铆nculos con la mafia calabresa a trav茅s de la 鈥楴drangheta, siendo la puerta de entrada de la coca铆na a Europa.

De aquellos r铆os, estas olas

Turbulentas aguas se agitan al norte del Uruguay. La hidrov铆a Paran谩 鈥 Paraguay recorre 3.400 km desde Puerto C谩ceres (Brasil) hasta el Puerto de Nueva Palmira (Uruguay) y es la ruta predilecta de los narcos para enviar droga desde Sudam茅rica a Europa y 脕frica.

Entre 2021 y 2022 salieron de la hidrov铆a aproximadamente 46 toneladas de estupefacientes. En el caso uruguayo, el 72% de la droga incautada, provino de la hidrov铆a. 鈥淓l gerente de la hidrov铆a鈥, m谩s conocido como Sebasti谩n Marset ha utilizado las viejas rutas de los contrabandistas y ahora la ruta del grano para llevar adelante sus il铆citos.

La hidrov铆a recorre la zona argentina del Gran Rosario, donde la banda de 鈥淟os Monos鈥 son reyes y due帽os del narco y la violencia de all铆. Rosario, capital de la provincia de Santa F茅, no fue ajena al tsunami privatizador del ex presidente Carlos Sa煤l Menem. El Banco Provincial no escap贸 a tal l贸gica y fue entregado a los hermanos Rohm, un apellido tristemente c茅lebre en ambos m谩rgenes del R铆o de la Plata.

Los Rohm eran due帽os del Banco General de Negocios donde el Cartel de Ju谩rez lavaba dinero y tambi茅n en los 90 les fue adjudicado en Uruguay por el entonces presidente y padre del actual presidente, Lacalle Herrera, el Banco Comercial. Banco que quebrar铆a en la crisis del 2002 junto con los otros tres bancos privados m谩s grandes del pa铆s. 驴Otra casualidad?

El 谩guila

Estados Unidos ejerce presi贸n sobre el gobierno paraguayo desde varios 谩ngulos y pretende asegurar su dominio en dicho pa铆s gane el candidato que gane. Las elecciones se celebrar谩n el 30 de abril y los que pican en punta son los candidatos del partido colorado Santiago Pe帽a y del opositor Frente Guaz煤 Efra铆n Alegre.

La jugada de Estados Unidos viene de largo aliento. Primero declarando al ex presidente Horacio Cartes como 鈥減ersona significativamente corrupta鈥 y congelando sus activos en el pa铆s del norte. La misma acusaci贸n recay贸 sobre el actual vicepresidente, Hugo Vel谩zquez.

Otro tiro por elevaci贸n contra Cartes es la instalaci贸n de la mega pastera a cargo de Grupo Zapag, conglomerado empresarial enemistado con el expresidente paraguayo. Para llevar adelante el mega emprendimiento se precisa mucho dinero y Goldman Sachs fue la instituci贸n financiera que habilit贸 dicho dinero. Decir Goldman Sachs es decir Estados Unidos. A su vez, el Grupo Zapag es due帽o de flotas de barcazas que navegan por toda la hidrov铆a. 驴Otra casualidad?

Este ataque a Cartes tiene varios frentes y es un mensaje claro a toda la dirigencia pol铆tica paraguaya: 鈥渃on nosotros no se juega鈥. Estados Unidos tiene grandes intereses en la Triple Frontera. A trav茅s de ingenieros estadounidenses est谩n construyendo un tramo de la hidrov铆a, pero quiz谩 en buen criollo es que se est谩 gestando una base militar encubierta.

Estados Unidos presion贸 para que Paraguay ejerza m谩s control sobre el narcotr谩fico en su zona de influencia y all铆 triangul贸 una ayuda con el gobierno de Taiw谩n para comprar radares. Es que Paraguay es el 煤nico pa铆s sudamericano que lo reconoce como pa铆s leg铆timo en contraposici贸n a China.

En el Mercosur, Argentina negocia fuertemente con China. Lula, el presidente de Brasil visit贸 al gigante asi谩tico recientemente e incluso la ex presidente Dilma Rousseff ha sido nombrada como la presidenta del banco de los BRICS.

Washington ve con preocupaci贸n el pendular comportamiento del gobierno uruguayo. Por un lado se muestra cercano al gobierno estadounidense como ha sido hist贸ricamente el Partido Nacional, pero por otro lado el posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China no es visto con buenos ojos por Estados Unidos y se lo hicieron saber al pol茅mico presidente Luis Lacalle.

Todo esto est谩 en juego a escasos kil贸metros de Uruguay. Es m谩s, Uruguay est谩 metido en este entuerto geopol铆tico que implica bandas de c谩rceles brasile帽as, una megapapelera, esc谩neres taiwaneses, elecciones en Paraguay, inseguridad y corrupci贸n en Uruguay y una posible base militar estadounidense en la Triple Frontera.

Sin embargo, el gobierno uruguayo se empe帽a en combatir al narcomenudeo, mientras toneladas y toneladas de coca铆na llegan a Europa con contenedores con la bandera uruguaya. No hay que mirar tanto las series de televisi贸n para entender la realidad:, ni Cali, ni Medell铆n, ni R铆o de Janeiro. Rosario queda cerca. Montevideo, Maldonado, Colonia dan muestras todos los d铆as de lo que sucede en este Uruguay, si no se toma la 鈥渕erca鈥 en serio.

Nicol谩s Centuri贸n es Licenciado en Psicolog铆a, Universidad de la Rep煤blica, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de C谩tedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda P煤blica (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (CLAE, estrategia.la)

