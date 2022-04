Geopolítica Libertaria: no es Ucrania, EEUU o Rusia, es la Guerra por el Mundo Nuevo por Nacer

–

Cre铆amos que este era un debate muerto, pero la avalancha de publicaciones anarquistas antirrusas, proucranianas, proamericanas y protagnistas ha hecho que demos un peque帽o repasa a las distintas situaciones y condiciones para dirimir qu茅 opci贸n se ajusta m谩s al ideal libertario y cuales han sido simplemente infiltrados por la propaganda de uno u otro bando. Hemos de decir que nos ha sorprendido la capacidad autodestructiva de un movimiento, el libertario, que de seguir as铆 simplemente desaparecer谩.

Apoyo al Dombass

Brevemente recordar que desde la ca铆da de la URSS, tal vez antes, las fuerzas fascistas toman el control de Ucrania y comienzan a tomar una serie de medidas segregadoras progresivamente que fueron preparando el terreno. En 2014 se produce la revuelta del EuroMaidan , en la que los partidarios de la UE dan un golpe de estado. Partes de la naci贸n se sublevan, y surge el AntiMaidan. El edificio de los sindicatos arde en Odesa matando a 50 personas, es el punto de inflexi贸n. Crimea realiza un referendum y pasa a formar parte de Rusia. Mientras Donetsk y Lugansk piden su autonom铆a. Esta es contestada por una serie de atentados y bombardeos; fue el inicio de la Guerra Civil Ucraniana.

En su momento al movimiento libertario le pareci贸 correcta la independencia o autonom铆a del Dombass de Ucrania. Pareci贸 una soluci贸n mejor que la anexi贸n rusa de Crimea.

Tambi茅n rechazamos la intervenci贸n militar Ucraniana, su apartheid y su segregacionismo en el Dombass. Denunciamos las torturas, asaltos y asesinatos de civiles y compa帽eros.

Finalmente muchos fueron a luchar por el Dombass; y les apoyamos sin fisuras.

Entonces no nos import贸, e incluso respiramos aliviados, sabiendo que la regi贸n estaba bajo la control de Rusia. Incluso sabiendo que Rusia la utilizar铆a para frenar la expansi贸n de la OTAN prolongando el conflicto.

Nuestras posturas tarde o temprano coincidir谩n con los intereses de algunas 茅lites, indefectiblemente; bien a favor o bien en chocar谩n, que suele ser lo m谩s habitual. 驴Debemos dejar de apoyar lo que cre铆amos anteriormente v谩lido por estas coincidencias coyunturales? 驴Invalidan estas coindencias la lucha anterior o podr铆a reforzarla? Bienvenidos a la geopol铆tica, anarquistas.

Ahora Rusia cree que es el momento de realizar la separaci贸n definitiva entre el Dombass y Ucrania por medio de dos rep煤blicas independientes; no su anexi贸n. 驴Qu茅 culpa tenemos nosotras de que nuestro inter茅s coincida con el de Rusia?

A Rusia la autonom铆a del Dombass no le parece posible de alcanzar por medios pol铆ticos. Rusia, por muchas razones, a iniciado una guerra sin preguntarnos.

Esta aventura b茅lica provoca una contradicci贸n y dilemas en el movimiento libertario que debe ser resuelta:

Ucrania es reh茅n de la OTAN y EEUU en el Este y Rusia en el Oeste. Debatir el apoyo libertario a Ucrania significa decidirse si apoyamos o no a la OTAN y al Pent谩gono, o a Rusia.

-Por una parte Rusia mata a nuestras hermanas ucranianas

-Pero a su vez Rusia protege a nuestras hermanas del Dombass.

-EEUU no mata directamente a nuestras hermanas Dombassinas .

-EEUU no mata directamente a nuestras hermanas Ucranianas.

-EEUU/UE/OTAN proporciona los medios para que nuestras hermanas Ucranianas ataquen a sus hermanas Dombasinas.

Como vemos, las contradicciones residen en ambos lados de la trinchera.

Lo que sigue es hacer una valoraci贸n geopol铆tica sobre la conveniencia o no de la postura de uno u otra bando. Porque del resultado de este debate tendremos acabaremos apoyando un mundo u otro: OTAN o Rusia.

Valoraci贸n geopol铆tica sobre apoyos pol铆ticos

Apoyar a Ucrania

Apoyar a Ucrania no es solo defender un territorio, defender la vida de unas gentes. Ni si quiera significa defender nuestras compa帽eras; es mucho m谩s.

Antes de que estallase la Guerra, el gobierno neonazi de Ucrania practicaba el Apartheid en todo su territorio y la limpieza 茅tnica en el Dombass.

Durante la guerra las milicias fascistas se convirtieron en batallones del ej茅rcito regular. Fue entonces cuando la verdadera guerra mostr贸 su rostro: runas y esv谩sticas hondeaban en los pabellones. Las tropas eran nazis, el mostro hab铆a renacido.

Si Ucrania venciera, si se incorporase en la UE, OTAN y mantuviese el Dombass 驴Qu茅 suceder铆a? La victoria ser铆a de Estados Unidos que continuar铆a con sus planes. Se desencadenar铆an una serie de acontecimientos no muy distintos a los vistos hasta ahora. 驴Estamos dispuestos a asumir sus t谩cticas de Apartheid en Ucrania y que concluyan con su limpieza 茅tnicas? 驴Estamos dispuestos a asumir las mismas t谩cticas que se emplean en Palestina? 驴Que concluyan con la nazificaci贸n del pa铆s? 驴Que se extienda por el mundo? 驴Que hondee la esv谩stica como bandera de liberaci贸n ? 驴Pensamos colaborar con las limpiezas 茅tnicas, genocidios, masacres, golpes de estado y en definitiva con nuestro suicidio pol铆tico colectivo? Ucrania ni EEUU ni la OTAN pueden ser apoyados por los libertarios.

Apoyar a EEUU

EEUU no ha dejado de acosar a Rusia y el resto de pa铆ses, generar guerras (Yugoslavia, Kwait, Irak, Afganist谩n, Libia, Siria) y expandir la OTAN desde 1989. En 2010 la OTAN se hace global. EEUU ten铆a planes de expandir la OTAN hasta embolsar a Rusia y ha dado muestras de proliferaci贸n de armamento nuclear.

De vencer EEUU en Ucrania significar铆a su entrada en la UE, OTAN y el emplazamiento de misiles nucleares. Tambi茅n la admisi贸n al club OTAN de Finlandia y Suecia. Estos ser铆an respondidos con el emplazamiento de m谩s misiles en las fronteras de Rusia y Bielorrusia. EEUU podr铆a aumentar la tensi贸n con China por Taiwan. Intentar铆an penetrar en Centro Asia por medio de Turqu铆a y Chechenia Emplazamiento de plataformas petrol铆feras en 谩rtico y ant谩rtico. La expansi贸n de la OTAN global con sus esv谩sticas enarboladas. El fin de la ONU. En definitiva la expansi贸n mundial de los planes estadounidenses y su Reich.

Apoyar a Rusia

驴Es la alternativa Apoyar a Rusia, la cu谩l es similarmente retr贸grada, corrupta y que nos ha reprimido y encarcelado sistem谩ticamente? La respuesta no es muy positiva. Rusia conoce muy bien c贸mo organizar una buena represi贸n, ataques preventivos, ocupaciones, guerras, purgas o moverse entre corruptelas mafiosas. Puede que ahora est茅n haciendo una guerra interesadamente m谩s civilizada, puede que sus objetivos geopol铆ticos sean distintos de los americanos, pero en el fondo es un mismo sistema, el capitalista. Una vez venzan har谩n con nosotros lo que todo sistema capitalista hace: usar nuestra carne en su metabolismo, bien sea en el frente de guerra bien sea en sus maquilas.

Rusia sin embargo no da muestras de expansi贸n en el corto plazo y ha apoyado a pueblos amenazados por el IV Reich, en todo el mundo como Venezuela, Cuba, Ir谩n. Con Rusia como vencedora, se desvanece, en el medio plazo, una perspectiva de expansi贸n b茅lica trasnacional, apartheid, limpieza 茅tnica y nazismo.

Rusia es por ahora el mal menor.

驴Se puede apoyar a Rusia?

La pregunta clave es si se puede o no apoyar a Rusia. La respuesta la tenemos en todos aquellos lugares donde han aparecido conflictos de intereses, paradojas o dilemas en el movimiento.

Rojava 2012 autonom铆a de la regi贸n y fin de la represi贸n, Siria y Turca. Rojava, a pesar del funesto trasfondo, sigue siendo una gu铆a y el proyecto se sigue apoyando mundialmente. Con tal mezcla de intereses cruzados, alianzas y separaciones 驴Se puede apoyar a Rojava sin apoyar a sus aliados imperialistas? Mucho entendieron que el proyecto de Confederalismo Democr谩tico Rojavistas era m谩s importante que su pol铆tica local y de guerra. Otros lo criticaron ( este mismo medios ), otros lo apoyaron ( este mismo medio ), otros lo rechazaron. Otros no entendieron que la pr谩ctica y la pol铆tica de alianzas eran cosas distintas. La guerra oficial en Siria concluy贸, pero el consenso t谩cito es el mismo que en Catalu帽a:. Rojava, a pesar del funesto trasfondo, sigue siendo unay el proyecto se sigue apoyando mundialmente.

Venezuela 2014

Las guarimbas m谩s importantes, barricas, se levantan contra el R茅gimen de Venezuela en 2014 . Los anarquistas se ponen del lado de las revueltas y en contra del estado. Las guarimbas resultaron ser un movimiento cooptado de la ultraderecha y acabaron pidiendo la intervenci贸n militar de EEUU. Ante el advenimiento de una guerra de ocupaci贸n parte de la derecha se desmoviliza. Despu茅s de los atentados de 2017 la derecha opositora se disolvi贸 y no logr贸 recomponerse. En 2019 EEUU propone a Juan Guaid贸 como presidente en funciones. Vuelve a pedir intervenci贸n extranjera y tropas americanas en Caracas.

La pregunta es clara 驴Qu茅 hizo que algunos compa帽eros apoyaran en dos ocasiones la intervenci贸n militar extranjera sobre su propio pa铆s? Esperamos que la respuesta sea que tuvieron m谩s en cuenta las necesidades inmediatas que las necesidades estrat茅gicas, porque de lo contrario querr铆a decir que los compa帽eros apoyaban la invasi贸n estadounidense en su propio territorio.

Catalu帽a 2017 En 2017 se desarroll贸 el proceso de independencia de la regi贸n espa帽ola. Entonces se vio acertadamente el conflicto como un intento de la burgues铆a local de deshacerse de la burgues铆a central, un t铆pico enfrentamiento por el poder. Malas cartas para los anarquistas, en ambos casos, por acci贸n u omisi贸n, se acabar铆a por apoyando a uno u otro gobierno sin posibilidad de grises. Las luchas libertarias en el territorio fueron por la autodeterminaci贸n y el fin de la represi贸n. Compa帽eros anarquistas tomaron parte en el proceso por la secesi贸n. Otros lo criticaron el proceso por ser reaccionario y nacionalista. Otros abogaron por que prevaleciese la autonom铆a, el cantonalismo, el federalismo , y la ayuda a los compa帽eros anarquistas en lucha.

Bielorrusia 2020

El pa铆s vive una situaci贸n autoritaria y de desafecci贸n generalizada. En las 煤ltimas elecciones de 2020 se produce una revuelta en contra del vencedor Lukashenko. Estas revueltas son apoyadas claramente desde el interior por las hordas fascistas enarbolando banderas mon谩rquicas y ultraderechistas y desde el exterior por los nazis de la EEUU, UE y OTAN. Los sublevados acabaron solicitando la intervenci贸n militar externa de forma similar a Venezuela bajo el guion de ‘Revoluci贸n de color’ establecido por el pent谩gono. Desde ese momento perdieron fuerza, se disolvieron las fuerzas agregadas y sus l铆deres huyeron a Reino Unido y Polonia. Nuestros compa帽eros en Bielorrusia fueron d煤ramente reprimidos. 驴Sirvi贸 de algo apoyar a la ultraderecha? 驴Sirvi贸 de algo participar en un movimiento teledirigido por el fascismo internacional?

La contienda nos llevaba pues al dilema de qu茅 es m谩s preferible, si una dictadura socialista o una dictadura capitalista de ultraderechas. A煤n as铆 hubo compa帽eros que participaron defendiendo la dictadura capitalista de la ultraderecha.

Podr铆amos seguir con la deliberaci贸n entre males mayores, menores, inaceptables, l铆neas rojas y resistencias: URSS, Cuba, Nicaragua…apliquemos la misma l贸gica: 驴es la alternativa mejor? 驴Qu茅 suceder铆a a nivel mundial la penetraci贸n de EEUU/OTAN en los parlamentos nacionales? 驴Es la balcanizaci贸n militar el camino de la liberaci贸n autogestionaria? 驴Es admisible la destrucci贸n de las minor铆as por las mayor铆as y las minor铆as?

Est谩 claro que ni en lo concerniente a EEUU, ni OTAN ni Rusia nos vamos a poner de acuerdo. No sabemos muy bien por qu茅 pero as铆 ha sido hasta ahora. Olvid茅monos de los actores y de su propaganda. Fij茅monos en los hechos.

En lo que S铆 estamos de acuerdo todos es que:

-Ucrania sufre un gobierno activamente fascista desde 2010 con Yanuk贸vich, momento de inicio de las fuertes medidas segregacionistas y racistas.

-El Dombass desarroll贸 un proceso contrario al Maidan, llamado antiMaidan , declar谩ndose independiente.

-El Dombass fue atacado por fuerzas nacionalistas y abiertamente nazis en una maniobra de la OTAN, comenzando la Guerra Civil Ucraniana.

-El Dombass debe ser independiente, y su pueblo Aut贸nomo.

-Desconocemos cu谩l ser谩 el siguiente paso de Rusia, pero el avance de EEUU va a continuar, y con 茅l la OTAN global y la nazificaci贸n.

Es en este punto de un Dombass independiente donde encontramos el punto de uni贸n con Rusia que no podemos encontrar con EEUU.

El Mundo Nuevo por nacer

Tenemos ante nosotros un panorama de intereses cruzados en el que las fuerzas capitalistas se despedaza atrapando a nuestras organizaciones en el medio.

No nos debemos dejar llevar por sus proclamas y propaganda, porque si no acabaremos siendo digeridos.

No hay nunca que perder de vistas nuestros propios objetivos declarados: la creaci贸n de autonom铆as territoriales libremente federadas y la democratizaci贸n directa de las instituciones.

Contradicciones

Cuando nuestros intereses coinciden, coinciden; lo cual no quiere decir un apoyo sin fisuras ni apegarnos a su dial茅ctica. Nosotros debemos seguir con nuestros planes de Revoluci贸n social all谩 donde estemos, porque ese es el sino del anarquismo; cambiar el mundo y hacerlo libre de la explotaci贸n y el abuso. Si nos vemos obligados a colaborar, si queremos atraer concienciases, es prioritario explicar y criticar constantemente la colaboraci贸n.

La soluci贸n a Ucrania no pasa por la Guerra en Ucrania, pero tampoco por la guerra contra el Dombass. El conflicto militar est谩 servido a nivel geopol铆tico, y piden que escojamos bando. Nuestro lugar no est谩 con los ej茅rcitos capitalistas, est谩 con el pueblo: parar la guerra, asistir a los damnificados, disminuir la beligerancia, impedir la militarizaci贸n, avanzar en la justicia social, impedir el avance del fascismo, nazismo y nacionalismo, impedir la proliferaci贸n nuclear son nuestras prioridades.

驴Consigue nuestros objetivos apoyar al gobierno de Ucrania, su ej茅rcito, o a EEUU? No. Significa la proliferaci贸n del Nazismo y militarismo mundial; justo lo contrario de nuestros prop贸sitos.

驴Consigue n uestros objetivos apoyar al gobierno de Ruso?

驴Consigue n uestros objetivos apoyar al gobierno ded Dombass?

No creemos que se consigan todos los objetivos, pero podemos intuir que se frene el fascismo, el segregacionismo, el apartheid y se consiga una regi贸n aut贸noma.

En resumidas cuentas, nuestra opci贸n no son buenas y pasan por colaborar y escoger entre un mal y un mal mayor.

Colaborar con el fascismo

驴Y si nuestros intereses coinciden con intereses fascistas? Muchos entienden que 茅sta es la situaci贸n que se vive en Ucrania. No van desencaminados.

Enfrentamos el fascismo a diario a modo individual en nuestros puestos de trabajo. La pr谩ctica habitual nos demuestra que a menudo nuestros intereses coinciden con los fascistas: a los casos anteriormente mencionados podemos a帽adir Chalecos amarillos, revueltas en Hong Kong… Pero su capacidad de acaparar el espectro medi谩tico hace que nuestros esfuerzos revolucionarios y nuestra gimnasia revolucionaria beneficie y refuerce a aquellos que se han declarado nuestros enemigos y que han expl铆citamente declarado que nos quieren destruir.

Si algo demuestra la historia es que con el fascismo no se puede colaborar ni discutir. Colaborar con el fascismo significa la derrota autom谩tica. El frente de guerra en colaboraci贸n con el fascismo supone abrir un conflicto con el propio fascismo. No podemos asumir ni sus premisas, ni sus condiciones, ni sus objetivos. No podemos asumir su discurso ni su narrativa. Lo m谩s cerca que se puede colaborar con un fascista es en las instituciones formales e informales, no militares, para contradecirlo.

Y sin embargo ha sucedido, como demuestra el ejemplo de Rojava. 驴C贸mo sobrevivieron? Aferr谩ndose a sus principios, desarrollando su propio programas sociales y militares, organizando el entorno social evitando la filtraci贸n del discurso fascista, otanista y sirio y una ingente labor propagand铆stica a nivel mundial. Desarrollaron una verdadera Autonom铆a. Por ejemplo: en las ofensivas militares conjuntas con EEUU su objetivo declarado nunca fueron pueblos, sino posiciones militares del DAESH. Hay diferencia. Sus ofensivas contra posiciones turcas no ata帽铆an al pueblo turco, sino al ej茅rcito fascistificado de Turqu铆a.

Conclusiones

No es l贸gico que anarquistas participen con el ej茅rcito ucronazi, porque no es cierto que est茅 en peligro el territorio Ucraniano. El 煤nico territorio atacado fue el Dombass por 8 a帽os.

Una vez acabe la contienda, si vence Ucrania, continuar谩 el apartheid contra los no ucranianos puros, continuar谩 la nazificaci贸n, y se preparar谩 el asalto al pr贸ximo pueblo, que tal vez sea Bielorrusia o Georgia. Otro pueblo que evangelizar con esv谩sticas y cruces de fuego.

Una vez acabe la contienda, si vence Rusia impondr谩 sus condiciones pol铆ticas, pero no impondr谩 un apartheid ni una nazificaci贸n. Pedir谩 el desarme y la desotanizaci贸n de pa铆ses de su entorno, Finlandia y Suecia.

El territorio que estuvo, est谩 y estar谩 en peligro si Rusia no consigue sus objetivos ser谩 el Dombass, por eso es l贸gico apoyar su lucha a pesar de que Rusia ejecute a su modo sus operaciones. Son condiciones distintas las de Dombass y las de Rusia. El Dombass debe ser protegido.

Es del m谩ximo inter茅s para la humanidad que la OTAN se disuelva y que el hegem贸n cadente, principal foco de distorsiones, perturbaciones y trastornos actuales, EEUU, caiga cuanto antes. Rusia debe vencer a la OTAN.

Ser铆a terrible ver hermana contra hermana anarquistas luchando en el frente por culpa de las publicaciones que dan pie a la llamada imperialistas a las armas contra los pueblos oprimidos. Esperamos de coraz贸n que los compa帽eros de Enough14, CrimethInc, Pramen, libcom, ALB, y dem谩s fuentes de contrainformaci贸n, reconsideren su postura y sus l铆neas editoriales, porque son considerados think tank libertarios y su opini贸n puede afectar a miles de personas y al propio movimiento libertario mundial, y con ello a la base de los movimientos sociales mundiales. No se dan cuenta ni de su importancia ni de su influencia. De no conseguir un mayor consenso entorno al libertarismo y menor ante las soflamas de las potencias en liza, la atomizaci贸n ser谩 tal que acabaremos desapareciendo de la historia.

El viejo mundo arde, y no lograremos construir un Mundo Nuevo de sus cenizas si no logramos que se destruya por completo para que no nos persigan sus fantasmas.

Dombass debe sobrevivir, Rusia debe frenar, EEUU debe frenar, la OTAN debe desaparecer. Necesitamos frenar el nazismo ahora.

Salud! Phkl/tctca