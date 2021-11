–

Georges Yvetot (Vida y obra)

Georges Louis Fran莽ois Yvetot (1898-1942). Naci贸 el 20 de julio de 1868 en Paris, Isla de Francia, (Francia) y muri贸 el -11 de mayo de 1942 en Paris, Isla de Francia, (Francia).

Fue un tip贸grafo franc茅s, anarcosindicalista y antimilitarista. Fue secretario general de la 鈥淔ederaci贸n de las Bolsas de travail鈥 (Federaci贸n de Consejos Obreros) y secretario general de adjunto de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) en el per铆odo m previo a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Mantuvo un perfil bajo durante la guerra y en 1918 fue destituido de la direcci贸n de la CGT. Despu茅s de la guerra contribuy贸 a muchas revistas anarquistas. Muri贸 en la pobreza durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Primeros a帽os

Georges Louis Fran莽ois Yvetot naci贸 en Par铆s, Isla de Francia, (Francia) el 20 de julio de 1868 de padre de origen normando. Naci贸 en el cuartel de Minimes, donde su padre era gendarme. Su madre muri贸, y luego su padre, cuando 茅l era joven. Fue criado por los 鈥淗ermanos de la Doctrina Cristiana y el centro Auteuil鈥 para aprendices de hu茅rfanos, donde se form贸 como tip贸grafo de 1880 a 1887. Contrajo tuberculosis pulmonar y, por lo tanto, no fue obligado a servir en el ej茅rcito. De 1887 a 1894 trabaj贸 como tip贸grafo para 鈥淟a Patrie鈥 , aceptando un salario por debajo del est谩ndar.[1]

L铆der sindical de antes de la guerra

Yvetot se convirti贸 en anarquista bajo la influencia de Fernand Pelloutier , a quien ayud贸 como tip贸grafo en el 鈥淥uvrier des Deux Mondes鈥. Trabajaba en el 鈥淧etit Soir鈥 cuando muri贸 Pelloutier , y lo sucedi贸 como secretario general de la 鈥淔茅d茅ration des Bourses鈥 el 22 de mayo de 1901.[1] Fue nombrado con la ayuda de los socialistas Jean Allemane y Paul Brousse.[2] Fue reelegido en este puesto, con t铆tulos ligeramente diferentes, por cada congreso hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial (1914-18). Su comportamiento agresivo y apariencia f铆sica le vali贸 el apodo de 鈥渂ulldog鈥. Era un seguidor de Pierre-Joseph Proudhon como anarquista, y sigui贸 si茅ndolo despu茅s de convertirse en sindicalista. Se mostr贸 muy reacio a la fusi贸n de la 鈥淔茅d茅ration des Bourses鈥 con la CGT en el 9潞 congreso de Niza, Alpes Mar铆timos, Provenza-Alpes-Costa Azul, (Francia) en septiembre de 1901.[1]

Desde el Congreso de Montpellier, H茅rault, Occitania, (Francia) de la CGT en septiembre de 1902, el secretario de la secci贸n 鈥淏ourses鈥 fue autom谩ticamente secretario del GCT, y as铆 en el t铆tulo fue el segundo en la direcci贸n sindical. Yvetot present贸 el informe sobre la Federaci贸n o Secci贸n de las 鈥淏olsas鈥 en los congresos de la CGT en Niza, Alpes Mar铆timos, Provenza-Alpes-Costa Azul, (Francia) (septiembre de 1901), Argel, (Argelia), (septiembre de 1902), Bourges, Cher, Centro-Valle del Loira, (Francia), (septiembre de 1904) y Amiens, Somme, Alta Francia, (Francia), (octubre de 1906). No asisti贸 al congreso de Marsella, Bocas del R贸dano, Provenza-Alpes-Costa Azul, (Francia) en octubre de 1908 desde que fue encarcelado. Asisti贸 a los congresos de la CGT en Toulouse, Alto Garona, Occitania, (Francia), (octubre de 1910) y Le Havre, Sena Mar铆timo, Normand铆a, (Francia), (Septiembre de 1912). En estos dos congresos tambi茅n se inform贸 sobre la 鈥淰oix du Peuple鈥. Yvetot represent贸 al sindicalismo franc茅s en varias conferencias internacionales en los a帽os de entreguerras.[1]

En diciembre de 1902, Yvetot fue uno de los fundadores de la 鈥淟igue antimilitariste鈥, junto con sus compa帽eros anarquistas Henri Beylie , Paraf-Javal , Albert Libertad y 脡mile Janvion . Esta se convertir铆a en la secci贸n francesa de la 鈥淎ssociation internationale antimilitariste鈥 (AIA), que fue objeto de una intensa vigilancia policial. [3] La AIA estaba abierta a trabajadores de todas las inclinaciones pol铆ticas, incluidos socialistas, sindicalistas y anarquistas. Yvetot escribi贸 en el bolet铆n de la AIA:

鈥淣o hay necesidad m谩s urgente que la propaganda antimilitarista 鈥 Por eso, fuera de los grupos pol铆ticos, fuera incluso de los grupos econ贸micos, la AIA realmente tiene su raz贸n de ser鈥. [4]

Del 26 al 28 de junio de 1904, la AIA celebr贸 su congreso de fundaci贸n en Amsterdam, Holanda Septentrional, (Pa铆ses Bajos), con una delegaci贸n de 12 miembros de Francia. 鈥淟鈥橢nnemi du Peuple鈥 inform贸 que hubo 4.500 asistentes en la 煤ltima reuni贸n p煤blica, pero esto probablemente sea una exageraci贸n. El congreso estuvo dominado por anarquistas, pero tambi茅n incluy贸 a sindicalistas y comunistas. La cuesti贸n de si la denegaci贸n del servicio militar deber铆a ser una estrategia de AIA fue objeto de debates acalorados. Yvetot y Miguel Almereyda (Eug猫ne Vigo) lider贸 la secci贸n francesa y formaron parte del comit茅 de la AIA. [4]

Aunque t茅cnicamente no est谩 vinculado a la CGT, la AIA traslad贸 su sede al edificio de la CGT y ten铆a muchos de los mismos miembros. [2] No todos los miembros de la CGT compart铆an el antimilitarismo intransigente de Yvetot. As铆, Louis Niel escribi贸 en 1905 que 鈥渆n caso de guerra, no creo que hoy sea posible una huelga general鈥.[5] Niel pens贸 que val铆a la pena luchar por las libertades que se logr贸 en el pa铆s de uno cuando estaban amenazados de destrucci贸n por un pa铆s m谩s reaccionario. Yvetot rechaz贸 esto, afirmando sin rodeos:

鈥淟os trabajadores pueden ser patriotas si tienen el temperamento de los perros鈥 .[6]

En el congreso de Amiens de 1906 de la CGT, Yvetot logr贸 aprobar una moci贸n fuertemente antipatri贸tica, a pesar de la resistencia de la direcci贸n. [1]

Yvetot se opuso al arbitraje obligatorio y exigi贸 la libertad de huelga. Yvetot siempre defendi贸 en茅rgicamente la independencia del sindicalismo de los partidos pol铆ticos y se opuso a cualquier acuerdo con el Partido Socialista. A menudo fue arrestado y condenado por su propaganda y pas贸 varios per铆odos en prisi贸n. [1] As铆, en 1906, Yvetot, Louis Grandidier y Gustave Herv茅 fueron encarcelados por actividades antimilitaristas.[7]

Yvetot dirig铆a una organizaci贸n llamada 鈥淪ou du Soldat鈥.(El cuarto del soldado) que en teor铆a ayud贸 a los j贸venes sindicalistas envi谩ndoles peque帽as cantidades de dinero cuando fueron reclutados en el ej茅rcito. La polic铆a vio que el objetivo de la organizaci贸n era difundir propaganda revolucionaria entre las tropas.

En la primavera de 1913, los reclutas se manifestaron contra una extensi贸n de la duraci贸n de su servicio militar, y el 1 de julio de 1913 Yvetot y otros l铆deres de la CGT fueron arrestados. Fueron puestos en libertad, pero el 26 de marzo de 1914 fueron juzgados en rebeld铆a y Yvetot fue condenado a un a帽o de prisi贸n y una multa de 100 francos. Una apelaci贸n estaba pendiente cuando estall贸 la guerra. [8]

El 28 de julio de 1914, Yvetot y los l铆deres sindicalistas Le贸n Jouhaux, Georges Dumoulin y Alphonse Merrheim se reunieron en la 鈥淪alle Wagram鈥, [La Salle Wagram es un auditorio hist贸rico en el distrito 17 de Par铆s, Isla de Francia,(Francia),] donde se opon铆an a la guerra, y el Comit茅 Confederal de la CGT declar贸 que 鈥淓n la situaci贸n actual, la CGT recuerda a todos que se opone absolutamente a cualquier guerra. La guerra no es la soluci贸n a ning煤n problema. Es y sigue siendo la m谩s aterradora de las calamidades humanas. 隆Abajo la guerra! 隆Viva la paz!鈥[9] Unos d铆as despu茅s, Francia estaba en guerra. Muchos l铆deres de la CGT se vieron afectados por el auge del patriotismo y apoyaron activamente la defensa de las libertades republicanas contra la agresi贸n alemana.[10]

A帽os despu茅s

Durante la Primera Guerra Mundial, Yvetot mantuvo su t铆tulo, pero renunci贸 a su trabajo sindical y acept贸 un trabajo como tip贸grafo. Poco despu茅s acept贸 el liderazgo de la 鈥淎sociaci贸n Nacional de Hu茅rfanos de Guerra鈥 en 脡tretat, Sena Mar铆timo, Normand铆a, (Francia) y se dedic贸 a ayudar a los ni帽os. Fue a Montenegro y Serbia en 1915 para recoger a los hu茅rfanos yugoslavos cuando las Potencias Centrales ocuparon ese pa铆s.

Fue destituido de la direcci贸n de la CGT en 1918.[1]

En el per铆odo de entreguerras, Yvetot ya no era militante, aparte de las campa帽as pacifistas con las que estaba asociado. Ayud贸 con muchas publicaciones peri贸dicas anarquistas en Francia y B茅lgica. Estos incluyeron 鈥渓e Combat鈥 (1926-1929), 鈥淟a Conqu锚te du pain鈥 (1934-1935), 鈥淟a Patrie humaine鈥 (1931-1939), 鈥淟e Raffut鈥 (1921-1922), 鈥淟a Revue anarchiste鈥 (1929-1936), 鈥淟e Semeur鈥 (1923-1936). Trabaj贸 como corrector de pruebas para 鈥淟e Journal鈥 y 鈥渓鈥橧nformaci贸n鈥. Se afili贸 al sindicato de correctores de pruebas el 1 de mayo de 1918 y estuvo en el comit茅 sindical entre 1920 y 1932. Fue secretario general del sindicato de 1921 a 1925 [1].

En v铆speras de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Yvetot firm贸 un manifiesto titulado 鈥淧az inmediata鈥. Debido a su salud evit贸 el enjuiciamiento. Ya no estaba activo en la CGT despu茅s de que comenzara la guerra.

En 1940 fue sometido a una grave operaci贸n y perdi贸 su trabajo. Se acerc贸 a la indigencia. Fue brevemente presidente del 鈥淐omit茅 ouvrier de secours imm茅diat鈥, creado en marzo de 1942, que ayud贸 a las familias trabajadoras afectadas por los bombardeos aliados. En general, se la consideraba una organizaci贸n colaboracionista.

Georges Yvetot muri贸 repentinamente el 11 de mayo de 1942 en Par铆s, Isla de Francia, (Francia). Fue incinerado el 15 de mayo de 1942 y sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de P猫re Lachaise de Paris, Isla de Francia, (Francia) en una ceremonia a la que asistieron doscientas personas.[1]

