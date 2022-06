Gerard Duverge (Vida y obra)

Gérard Duvergé, (1896-1944). Nació el 16 de junio de 1896 en Monségur, Gironda, Aquitania, (Francia) y murió bajo tortura el 29 de enero de 1944 en Agen, Lot y Garona, (Francia).

Fue un maestro libertario,[1] militante laico, anarquista y cofundador de «los Movimientos Unidos de Resistencia» (MUR) de Lot y Garona, (Francia), Resistente antifascista en los «Francs-tireurs et partisans», (Francotiradores y partisanos) en Lot y Garona, (Francia)

El 28 de enero de 1944, es arrestado y muere al día siguiente, después de haber sido torturado sin éxito por la Gestapo.

Hijo de un gendarme y poseedor del certificado elemental, se convirtió en maestro en 1913, en Loire-inférieure, Nantes, Países del Loira, (Francia).

Movilizado durante la Primera Guerra Mundial fue gaseado con gas mostaza, volvió enfermo.

Fue profesor en Aisne, Laon, Aisne, Alta Francia, (Francia), luego en Lot y Garona, Agen, Nueva Aquitania, (Francia), desde 1929, primero en Bruch, Lot y Garona, Aquitania, (Francia), y luego en Agen, Nueva Aquitania, (Francia) desde 1935.

Se especializa en la enseñanza de niños retrasados ​​y anima trabajos peri y postescolares (asociaciones laicas, campamentos de verano, campamentos). Fue elegido presidente de la «Federación de Obras Seculares» de Lot y Garona, Aquitania, (Francia) y estuvo detrás de la creación, con su socia Henriette , de la sección de camping de FOL.

En 1935, se incorporó al «Grupo de Estudios Sociales Agenais» (GESA) de tendencia anarquista bajo el seudónimo de «Fred Durtain», colaboró ​​desde la década de 1930 en varios títulos de la prensa libertaria, entre ellos «Le Libertaire», «La España antifascista» de Aristide Lapeyre , «La Révolte» de Burdeos, Gironda, Nueva Aquitania, (Francia) y «Terre Libre» de Nîmes, Gard, Occitania, (Francia)-París, Isla de Francia, (Francia), órgano de la prensa francófona. «Federación Anarquista» (FAF) de la que es miembro.[2]

Durante y después de la Revolución Social Española de 1936 , fue muy activo apoyando a los antifascistas españoles, en particular acogiendo a los republicanos en el exilio.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, bajo su dirección y con el apoyo de Aristide Lapeyre , iba a abrir en Feugarolles, cerca de Agen, Nueva Aquitania, (Francia) «L’Envol», una escuela libertaria del tipo de La Ruche de Sébastien Faure , de quien iba a ser el asesor administrativo.[3] Los primeros internos esperaban el regreso el octubre de 1939, pero era la guerra, y se movilizó en Alsacia, (Francia)

Francmasón, [ 4 ] , [ 5 ] fue despedido de la enseñanza a finales de 1940 por el régimen de Vichy, [6] pero fue reincorporado a la enseñanza en 1942.

Participó en un primer intento de crear el «Frente Nacional» luego se integró en la «Confederación General del Trabajo», (CGT) Clandestino y al «Movimiento Liberación-Sur» en formación [Liberación o Liberación-Sur [ 1 ] es un movimiento de Resistencia del período 1940 – 1944 creado en la zona libre (zona sur). Es uno de los ocho movimientos de resistencia que integran el «Consejo Nacional de Resistencia» (CNR). El periódico del movimiento llevaba el mismo nombre: «Liberación»].

Alrededor del mes de julio de 1942, se unió al «Partido Comunista Francés» y se convirtió, bajo el seudónimo de «Chevalier», en jefe departamental de Liberación tras el arresto de Gérard Duprat a principios de 1943.

Co-fundador de los «Movimientos Unidos de Resistencia» (MUR), fue elegido jefe departamental del maquis, con especial responsabilidad en el maquis de Torgue, (Francia).

Fue denunciado y detenido por la policía alemana el 28 de enero de 1944. Cuando sufría de cáncer de pulmón, es torturado. Los alemanes después lo presentan al hospital, que se niega a recibirlo. Murió en una celda del cuartel de Lacee unas horas después.

El 1 de febrero, día de su funeral en Feugarolles, la policía alemana disparó contra los presentes, varios resultaron heridos, otros arrestados y deportados [ 7 ] .

“El niño no es propiedad de los padres. No tienen derecho a someterlo a las exigencias de su egoísmo, de su propia servidumbre. Su función es proporcionarle el sustento que no puede proporcionarse por sí mism o y protegerlo contra la sociedad.» –