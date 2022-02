–

De parte de ANRed February 2, 2022 43 puntos de vista

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales intim贸 con contravenciones a familiares y organizaciones feministas que reclamaron justicia por Dafne Morena Soto de 18 a帽os v铆ctima de femicidio. Desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy repudiaron la situaci贸n y exigieron la derogaci贸n del c贸digo contravencional. 芦Garantizar la vida de las mujeres requiere pol铆tica p煤blicas efectivas, no persecuci贸n y violencia institucional. Por ello, exigimos la anulaci贸n de todo procedimiento contravencional iniciado para atemorizar, silenciar y disolver la lucha de #NiUnaMenos禄. Asimismo la reconocida antrop贸loga feminista Rita Segato quien reside en Tilcara agreg贸 鈥減uedo decirte que el derecho a manifestar la insatisfacci贸n con la administraci贸n de protecci贸n a las mujeres y de justicia para las mismas es un derecho ciudadano sagrado, de una sacralidad civil inalienable. 驴Qu茅 m谩s te puedo decir? Que en Jujuy los n煤meros hablan y revelan que las mujeres no contamos con la protecci贸n del Estado禄 afirm贸. Por ANRed

Dafne Morena Soto de 18 a帽os fue hallada asesinada en su casa, en circunstancias en las que su pareja Mart铆n S谩bando sali贸 huyendo del lugar cuando la familia de Dafne advirti贸 una situaci贸n irregular en la casa, seg煤n trascendi贸 durante la tarde del jueves pasado.

El lunes familiares junto a organizaciones feministas realizaron una manifestaci贸n y denunciaron las irregularidades que acompa帽aron el caso. 芦El mal accionar de la polic铆a y los bomberos de nuestra provincia, y tambi茅n por la negligencia del SAME, por no tomar los recaudos necesarios y por la negaci贸n de todos ellos a la petici贸n que hizo la familia de Dafne para que el caso se investigue. Se intent贸 ensuciar la escena del crimen para entorpecer la futura investigaci贸n. La justicia juje帽a se ha negado a escucharnos en cada caso de femicidio por el que manifestamos y ha ignorado a las familias de las v铆ctimas desde siempre. Exigimos la investigaci贸n del hecho porque sin exigencia no hay respuesta禄 explicaban desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

Sin embargo, luego de las manifestaciones el gobernador Gerardo Morales intim贸 mediante la aplicaci贸n del C贸digo contravecional a familiares de v铆ctimas y activistas feministas que participaron de la movilizaci贸n.

芦Repudiamos en茅rgicamente los intentos del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de criminalizar con causas contravencionales la lucha del movimiento de mujeres y familiares de v铆ctima de femicidio contra la violencia machista. Garantizar la vida de las mujeres requiere pol铆tica p煤blicas efectivas, no persecuci贸n y violencia institucional. Por ello, exigimos la anulaci贸n de todo procedimiento contravencional iniciado para atemorizar, silenciar y disolver la lucha de #NiUnaMenos. Tambien reclamamos la derogacion del Codigo Contravencional provincial, que es inconstitucional por 芦crear delitos禄 que persigue y sanciona el Porder Ejecutivo, siendo el dictado del Codigo Penal una funci贸n exclusiva del Congreso Nacional conforme nuestra Constituci贸n Nacional禄 expresaron mediante un comunicado.

Asismimo la reconocida antrop贸loga feminista Rita Segato quien reside en la provincia en Tilcara, se pronunci贸 sobre la situaci贸n, sumando su firma a la declaraci贸n colectiva que reclama la anulaci贸n del procedimiento contravencional:

鈥淧uedo decirte que el derecho a manifestar la insatisfacci贸n con la administraci贸n de protecci贸n a las mujeres y de justicia para las mismas es un derecho ciudadano SAGRADO, DE UNA SACRALIDAD CIVIL INALIENABLE鈥.

驴Qu茅 m谩s te puedo decir?. Que en Jujuy los n煤meros hablan y revelan que las mujeres no contamos con la protecci贸n del Estado.

Que muchos hombres de la regi贸n son antisociales, parecen barbarizados, destruidos, transformados en m谩quinas infelices y letales por el resentimiento que los aflige. Que esa amargura letal parece ser consecuencia del fracaso general de los hombres y su derrota ante la opresi贸n racial, econ贸mica y pol铆tica propia del escenario del noroeste andino del pa铆s. Y que ese ocaso de la masculinidad en la regi贸n se traduce en muerte para las mujeres, se descarga sobre sus cuerpos.

Es indispensable indagar los mecanismos que van a dar en tanta muerte sobre nosotras. Cu谩l es la maquinaria social que deshumaniza y encallece a los hombres, que les impide vivir una vida con decencia, ternura, comprensi贸n y compasi贸n.

驴Qu茅 les causa la insuperable amargura y fragilidad que los transforma en m谩quinas de muerte, que los transforma en una legi贸n inferior y maligna? Porque quien mata por resentimiento y frustraci贸n no es otra cosa que un miembro de una clase derrotada de gente.

驴Es eso el hombre juje帽o? 驴Se tomar谩n medidas para evitarlo? 驴Medidas capaces de transformar la masculinidad en la provincia?禄 finaliz贸 la especialista en violencia de g茅nero.