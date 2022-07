–

De parte de Anarquista.info June 30, 2022 219 puntos de vista

Cien mil pesos para que una familia no sea considerada pobre. Hace falta cerca de la mitad de esa plata para evitar la indigencia. Los pibes de sexto grado no interpretan bien un texto y se viene un recorte en la formaci贸n de profesorados en la provincia de Buenos Aires; la gorra reparte en cuanta protesta haya, incluso cuando la protesta es para reclamar m谩s gorra; los servicios aumentan recortando el sueldo鈥 pero la pol铆tica va por otro lado.

Es feriado y habla Cristina, nos explica el porqu茅 de la inflaci贸n y como siempre determina cual es el enemigo del momento. Como si fuera una provocaci贸n, lo hace en un 鈥減lenario de delegados鈥 de una central 鈥渙brera鈥. Antes de la Jefa habla el l铆der de la central (CTA) y utiliza la referencia de 鈥渘uestros viejos l铆deres sindicales del anarco-sindicalismo鈥 (haciendo referencia a la F.O.R.A. que nunca fue anarco-sindicalista) para intentar explicar que no hay contradicci贸n en el hecho de que las primeras filas del publico est茅n ocupadas por pol铆ticos que nunca en su vida laburaron y que la central sea parte de un frente de gobierno, hace notar que a diferencia de aquellos que dec铆an 鈥渘i dios ni amo鈥 y planteaban la independencia del patron hoy la CTA es independiente de 鈥渆l poder f谩ctico鈥 pero no de los gobiernos populares. Pero volviendo al enemigo del momento, hoy les toca jugar a los 鈥渕ovimientos sociales鈥.

鈥淓l Estado Nacional debe recuperar el control, la auditor铆a y la aplicaci贸n de las pol铆ticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio, as铆 como el Estado tiene el monopolio de la fuerza 驴o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Polic铆a? No鈥. 鈥(鈥) Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me d茅 el alta y la baja. Sobre todo, las mujeres, que son la m谩s explotadas. Que revuelven y que son las que mas las basurean en pr谩cticas mis贸ginas y machistas鈥.

Casi una editorial de La Naci贸n, falto alg煤n t茅rmino rimbombante al estilo de 鈥済erentes de la pobreza鈥. Seguramente el tema venga por el lado de las pr贸ximas elecciones, la jugada de sacar la ley para un 鈥渟alario b谩sico universal鈥, o la caja. Por el motivo que sea, desde el gobierno y la oposici贸n decidieron apuntar contra los 鈥渕ovimientos sociales鈥. Incluso a nivel judicial tambi茅n buscan pegarles. Pero el discurso dio la oportunidad de algunos debates que no vienen mal.

Hemos escrito en alg煤n peri贸dico sobre los llamados 鈥渕ovimientos sociales鈥. Negar (u omitir en un discurso cr铆tico) el papel que cumplieron desde finales de los 鈥90 y cumplen aun hoy en cuanto a la contenci贸n de los sectores excluidos, o la mirada sobre el mundo del trabajo en los tiempos que corren, es de mala leche. No se puede negar que a nivel local fueron de los pocos, sino los 煤nicos, en plantear que el capitalismo actual no va a generar los puestos de laburo que har铆an falta e intentar buscarle la vuelta al asunto. Han logrado militancia por fuera de la clase media donde apunta la pol铆tica m谩s tradicional y han puesto los muertos una y otra vez. No esta de mas decir que unos cuantos de los que hoy critican deber铆an estar agradecidos del puesto que ocupan a esos 鈥渕ovimientos鈥 que una vez que fueron reconocidos como actores pol铆ticos, no permitieron que la bronca los haga volar por los aires.

Dicho esto, las cr铆ticas que se pueden hacer son muchas (cabe aclarar que son desde nuestra visi贸n y varias de estas no son planteadas desde dentro de las organizaciones). La primera es esa cuesti贸n de lo 鈥渟ocial鈥, cuando en realidad pr谩cticamente todos los 鈥渕ovimientos sociales鈥 responden a alg煤n partido pol铆tico, jugando a nivel electoral o dentro de las internas partidarias. Los manejos verticalistas, o de clientelismo quedan un poco de mas cuando se los mira como parte de la pol铆tica y todas las miserias que la acompa帽an. Desde este punto de vista, lo de 鈥渢ercerizar鈥 que le molesta a Cristina, es una realidad a medias. Los mayores 鈥渕ovimientos sociales鈥 son parte del gobierno, ocupan lugares en los ministerios. Pusieron su gente con el tema de la pandemia. Son Estado.

En cuanto al mundo del trabajo y la 鈥渆conom铆a popular鈥 sus cooperativas no han podido demostrar (en la mayor铆a de los casos) que pueden funcionar sin subsidios. En los hechos, casi cambiaron el concepto de cooperativa que se ten铆a hace muchos a帽os, perdiendo esa caracter铆stica de independencia de la pol铆tica. De todas formas, muy pocas veces hablan de autogesti贸n, salvo los que por alguna raz贸n no alcanzan a los subsidios.

Quiz谩s esa falta de autonom铆a es la mayor critica de nuestra parte, ya que ni ellos ni la CTA tienen problemas con el tema por m谩s 鈥渧iejos compa帽eros anarquistas鈥 que citen.

El otro tema del que hablo la vicepresidenta, es la inflaci贸n y como se la combate. Ah铆, puede haber mucho discurso oportunista, pero en el fondo hay consenso. Macri, que gracias a la gesti贸n del gobierno actual figura en las encuestas, reaparece hablando como si no hubiera vivido en el pa铆s los 煤ltimos a帽os o no hubiera transado con el FMI. Cristina Kirchner, habla de los 鈥90 cr铆ticamente a pesar de que fue parte de las privatizaciones de las principales empresas p煤blicas y sin hacerse cargo de los altos 铆ndices de inflaci贸n que dejo su gesti贸n hasta 2015. Y por si faltaba algo un poquito m谩s bizarro, aparece Milei elogiando a Domingo Cavallo. Como dijo Hugo Yasqui, no vemos contradicciones.