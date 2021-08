–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 28, 2021 25 puntos de vista

Texto y fotos: Gervasio S√°nchez | La Uni√≥n Sovi√©tica invadi√≥ Afganist√°n el 27 de diciembre de 1979. Yo acababa de cumplir los 20 a√Īos y llevaba tres meses estudiando Periodismo. Los talibanes ocuparon Kabul y conquistaron casi todo el pa√≠s el domingo 15 de agosto de 2021. Estoy a punto de cumplir los 62 a√Īos.

Entre ambas fechas han pasado 41 a√Īos y medio, el tiempo que los afganos llevan en guerra mientras yo he saboreado dos terceras partes de mi vida. En el pa√≠s asi√°tico s√≥lo los mayores de 50 a√Īos pueden recordar lo que significa la paz en un pa√≠s situado en la cola de los que tienen menor esperanza de vida.

Afganist√°n siempre estuvo entre los pa√≠ses que quer√≠a visitar durante mi quinquenio universitario. Posteriormente, me centr√© en cubrir una decena de conflictos armados en Am√©rica Latina y los Balcanes durante mi primera d√©cada de vida profesional. Aunque durante a√Īos recort√© decenas de reportajes de compa√Īeros como Jorge Melgarejo o Julio Fuentes, asesinado en noviembre de 2001 en la carretera que une Jalalabad y Kabul, que cubr√≠an aquel conflicto desde el principio.

En enero de 1996 empec√© a dise√Īar un proyecto sobre el impacto de las minas antipersonas contra la poblaci√≥n civil. Entre los pa√≠ses elegidos, por supuesto estaba Afganist√°n, uno de los m√°s minados del mundo. En cuanto consegu√≠ el visto bueno y la financiaci√≥n de las organizaciones humanitarias interesadas en mi trabajo, viaj√© por primera vez al pa√≠s asi√°tico. Se han cumplido 25 a√Īos.

Afganist√°n, agosto de 1996

El pa√≠s estaba a punto de conseguir la mayor√≠a de edad en guerras despu√©s de 17 a√Īos de combates ininterrumpidos. Primero entre sovi√©ticos y muyaidines, financiados y armados por Estados Unidos. Despu√©s entre los propios grupos muyaidines, dirigidos por criminales. Finalmente, entre los se√Īores de la guerra y los talibanes.

Durante un mes vi la muerte clínica de una ciudad kilométrica en la que era difícil encontrar un edificio no demolido por las bombas. Varios grupos armados de distinta composición étnica y diferente enfoque religioso rivalizaban con mentalidad medieval, pero con armas modernas, por el control de una ciudad devastada y sembrada de minas en la mayor parte de su perímetro urbano.

Enemigos encarnizados responsables de la destrucci√≥n del pa√≠s en los a√Īos anteriores se hab√≠an unido contra la milicia m√°s fundamentalista, los talibanes, nacidos en las madrasas o escuelas cor√°nicas de Pakist√°n, y reconvertidos en apenas dos a√Īos en la fuerza militar m√°s din√°mica y poderosa de Afganist√°n.

Los bombardeos eran salvajes, diarios y las víctimas civiles se sumaban por decenas. La Jada-i-Maiawand, la avenida principal de Kabul, conocida por los Campos Elíseos, se había convertido en una línea que se perdía en el horizonte de edificios calcinados y perforados. La capital afgana era un continuo hormigueo de ciclistas, carretas tiradas por burros famélicos y autobuses antediluvianos, en cuyos portaequipajes se hacinaban racimos humanos en equilibrio permanente para no desprenderse a la primera curva y estrellarse contra el asfalto.

Pastunes, tajikos, uzbecos, hazaras, turcomanos, crisol de culturas e idiomas y permanente estado de guerra entre las distintas tribus y etnias. Odios eternos, orgullo de raza, códigos de vida basados en costumbres ancestrales. Turbulentos, fieros y orgullosos. Aplicaban la ley del talión en caso de muerte violenta y la vendetta cuando se trataba de un atentado contra el honor.

Vi morir a muchas personas y estuve presente en operaciones a vida y muerte de víctimas de minas que estallaban en cualquier esquina del casco urbano o en las carreteras que conectaban con las aldeas cercanas. Pero lo peor que recuerdo fue lo ocurrido el 16 de agosto, el black Friday, como me lo describió un trabajador humanitario italiano, cuando 13 bebés murieron por desasistencia del servicio de urgencias. Como era el día de descanso musulmán, los médicos no se presentaron a sus trabajos.

En el zool√≥gico de Kabul conoc√≠ una historia que parec√≠a una met√°fora del tribalismo, la violencia y la venganza de un pa√≠s abandonado en el sumidero de la historia. Un a√Īo antes, dos hermanos visitaban el triste y destruido parque animal. Uno de ellos descendi√≥ al foso de los leones y se acerc√≥ al macho Choghe sin que se inmutase. Pero cuando intent√≥ acariciar a Marjan, la bella leona, el macho se abalanz√≥ y lo mat√≥ de un zarpazo. Al d√≠a siguiente, el hermano veng√≥ la muerte lanzando una granada que dej√≥ ciego a Chonghe. Voluntarios de una organizaci√≥n humanitaria curaron las heridas del viejo le√≥n.

Durante el mes que me mantuve en Kabul intent√© de todas las maneras posibles y con las dificultades de comunicaci√≥n de la √©poca (no hab√≠a redes sociales, ni internet, ni whatsapp) llamar la atenci√≥n en varios medios de comunicaci√≥n espa√Īoles de la situaci√≥n dantesca que viv√≠a el pa√≠s. Salvo mi querido Heraldo de Arag√≥n, que me public√≥ varios reportajes, el resto se mostr√≥ totalmente desinteresado a pesar de que est√°bamos en agosto, temporada baja de la fanfarria pol√≠tica.

El 27 de septiembre de 1986, un mes despu√©s de irme, los talibanes ocuparon Kabul y fue entonces cuando se produjo un subid√≥n informativo. Consegu√≠ publicar varios reportajes en los mismos medios que me los hab√≠an rechazado unas semanas antes. Empezaba una lamentable cobertura de prensa, o mejor continuaba porque pocos periodistas hab√≠an viajado al pa√≠s asi√°tico entre 1989, con la salida del √ļltimo soldado ruso, y 1996, y que ha llegado hasta hoy.





Afganistán talibanes Gervasio SánchezTalibanes víctimas de minas esperan sus prótesis en el centro ortopédico de la Cruz Roja Internacional. Kabul, junio de 1997. | Gervasio Sánchez

Afganist√°n, junio de 1997

Regres√© a Afganist√°n bajo el totalitarismo talib√°n para continuar trabajando con v√≠ctimas de minas. Hab√≠an impuesto un estricto c√≥digo isl√°mico que oblig√≥ a decenas de miles de asalariadas a abandonar sus puestos laborales y expuls√≥ a las j√≥venes y las ni√Īas de las universidades y las escuelas. Las mujeres s√≥lo pod√≠an salir a la calle por una raz√≥n muy justificada y siempre acompa√Īada de un var√≥n aunque fuese un ni√Īo.

Las viudas, que mendigaban en la calle, eran golpeadas permanentemente por miembros del Departamento de la Virtud y Supresi√≥n del Vicio, la polic√≠a religiosa. ‚ÄúEl Cor√°n, s√≥lo el Cor√°n y nada m√°s que el Cor√°n‚ÄĚ era su filosof√≠a impecable en aquel reino de la oscuridad.

Los afganos no hab√≠an aplaudido las conquistas talibanes, pero estos hab√≠an tra√≠do la paz y la seguridad a una poblaci√≥n exhausta que hab√≠a sufrido cuatro a√Īos de intensos bombardeos con m√°s de 45.000 muertos y decenas de miles de heridos y mutilados. Ellos tambi√©n hab√≠an matado con sus propulsores de cohetes y piezas de artiller√≠a, pero hab√≠an puesto fin al pillaje protagonizado por las dem√°s milicias.

Sus padrinos eran Pakist√°n y Arabia Saudita. Los servicios secretos pakistan√≠es y un grupo aliado del Partido del Pueblo Pakistan√≠ de Benazir Butto (con imagen de progresista en Occidente) financiaron a los talibanes. Quer√≠an influir en el nuevo poder ultraconservador para controlar las rutas comerciales por donde pasar√≠an gasoductos que unir√≠an las rep√ļblicas centroasi√°ticas con el Golfo P√©rsico. Hombres de negocios pertenecientes a la compa√Ī√≠a petrol√≠fera estadounidense Unocal y la saud√≠ Delta Oil Company ya estaban negociando los nuevos contratos.

El √ļnico lugar donde pude trabajar con total libertad fue en el Centro Ortop√©dico de la Cruz Roja Internacional, dirigido por el italiano Alberto Cairo que lleg√≥ a Afganist√°n en 1991 y que todav√≠a sigue en su puesto, treinta a√Īos despu√©s. Los talibanes heridos y amputados se dejaban fotografiar a pesar de que la fotograf√≠a estaba prohibida por el r√©gimen y las mujeres no protestaban cuando me ve√≠an pululando por sus salas, aisladas de las de los hombres.

¬ŅA qui√©n le import√≥ la situaci√≥n de la mujer durante el quinquenio talib√°n? ¬ŅQui√©n levant√≥ la voz en Occidente a favor de los derechos femeninos pisoteados? El vertiginoso tobog√°n del olvido consigui√≥ sacar del mapa medi√°tico al pa√≠s. S√≥lo un medio de comunicaci√≥n, la agencia France Press, mantuvo un periodista de forma permanente en Kabul durante aquel quinquenio brutal.

Salvo algunos peque√Īos grupos de activistas de derechos humanos, todo el mundo mir√≥ hacia otro lado. La llamada comunidad internacional despert√≥ el 9 de marzo de 2001 cuando los Budas de Bamiyan, Patrimonio de la Humanidad, fueron dinamitados por los talibanes. Las estatuas hicieron m√°s ruido que los lloros permanentes de las mujeres afganas.





Afganist√°n talibanes Gervasio S√°nchezUna ni√Īa con burka acompa√Īa a su madre a comprar. | Gervasio S√°nchez.

Afganist√°n, septiembre de 2001

Estados Unidos decidi√≥ vengar los deleznables atentados contra las Torres Gemelas en Afganist√°n, moviliz√≥ a su ej√©rcito y lanz√≥ miles de ataques a√©reos contra las ciudades afganas para desestabilizar el r√©gimen talib√°n y capturar a los l√≠deres de Al Qaeda, te√≥ricamente escondidos en la cadena monta√Īosa fronteriza con Pakist√°n.

En el fondo, la demostraci√≥n de fuerza militar buscaba impresionar a la opini√≥n p√ļblica estadounidense muy golpeada psicol√≥gicamente por los atentados en el interior de sus fronteras.

Viaj√© a Tayikist√°n y de all√≠ al norte de Afganist√°n donde estuve varias semanas en las √°reas bajo el control de la Alianza del Norte, los nuevos aliados de Estados Unidos, repleta de criminales de guerra. Un d√≠a apost√© en Faizabad que pagar√≠a una comida en el mejor restaurante de Espa√Īa con dos compa√Īeros periodistas si encontr√°bamos una mujer sin burka en aquella √°rea en la que nunca hab√≠a estado los talibanes.

Ni las vimos ni tampoco pudimos entrevistar a ninguna mujer porque lo impidieron los traductores oficiales que nos asignaron. Allí no había imágenes liberalizadoras. Las mujeres de aquellas áreas anti-talibanes seguían sometidas a leyes feudales y sus derechos pisoteados sin contemplaciones.

La clave para entender el desastre actual se produjo d√≠as despu√©s de la ca√≠da del r√©gimen talib√°n en la conferencia de Bonn, celebrada en 2001, con el objetivo de llenar el vac√≠o de poder. Entre los invitados hubo afganos poco influyentes o vinculados a los se√Īores de la guerra que estaban fortaleciendo sus posiciones con la mirada puesta en el reparto de la gran tarta econ√≥mica que la comunidad internacional estaba preparando. S√≥lo tres mujeres fueron invitadas, un 10% del total.

Los afganos m√°s sensatos aseguraban que s√≥lo ser√≠a factible la paz si se desarmaba a las milicias, se deten√≠a y juzgaba por sus cr√≠menes a los se√Īores de la guerra, se creaba un ej√©rcito nacional y se convert√≠a el pa√≠s en un protectorado de la ONU bajo la supervisi√≥n de fuerzas militares internacionales.

Pero Estados Unidos ten√≠a sus propios planes b√©licos y demoniz√≥ a los talibanes, de mayor√≠a past√ļn, etnia que conforma casi el 40% de la poblaci√≥n afgana. Fue incapaz, como luego repetir√≠a en Iraq con el ej√©rcito derrotado de Sadam Husein, de establecer una clara diferencia entre radicales isl√°micos dispuestos a seguir combatiendo y talibanes que se hab√≠an unido al movimiento religioso por miedo a las represalias o gracias al siempre garantizado transfuguismo afgano.

Afganist√°n, febrero de 2002

Fui autorizado a viajar desde Zaragoza con el coronel Jaime Coll y su Estado Mayor en un avi√≥n de transporte Antonov 124 hasta Kabul. Pas√© casi un mes con temperaturas de menos 15 grados, vi como el pa√≠s se despertaba del oscurantismo talib√°n y asist√≠ al despliegue de las primeras unidades militares espa√Īolas.

En los a√Īos anteriores un ingeniero muy culto que trabajaba para una organizaci√≥n m√©dica y estaba emparentado con la familia real afgana me hab√≠a iluminado en la compresi√≥n de la complejidad afgana. Gracias a √©l entend√≠ porque los talibanes hab√≠an ocupado el pa√≠s con tanta facilidad sin apenas oposici√≥n armada.

Volv√≠ a buscar a este hombre siempre optimista y lo localic√© enfermo, avejentado y rociado por la duda. Aunque mantuvo su discurso positivo: ‚ÄúTenemos un gran ventaja sobre el pasado. Las llamadas potencias occidentales se han dado cuenta que el abandono de este pa√≠s ha permitido la consolidaci√≥n del nido terrorista‚ÄĚ. Quer√≠a convencerse de que era el momento para crear un estado democr√°tico que beneficiase a la inmensa mayor√≠a de los afganos.

El coronel Coll, uno de los m√°s j√≥venes de su promoci√≥n, actu√≥ con una gran transparencia informativa y permiti√≥ que acompa√Īase a sus soldados en distintas misiones. Visit√© con sus equipos m√©dicos los barrios m√°s humildes y entrevist√© a sus soldados con total libertad. Eran tiempos tan pac√≠ficos que los soldados espa√Īoles compraban en las tiendas de Kabul y se mov√≠an muchas veces por las calles c√©ntricas sin armas para no importunar a los comerciantes.

Descubr√≠ una exclusiva que tuvo mucho impacto cuando la publiqu√© en Heraldo de Arag√≥n y la Cadena Ser dos d√≠as antes de que se tomase la decisi√≥n trascendental e insensata en un Consejo de Ministros. El presidente Jos√© Maria Aznar se comprometi√≥ a participar en la Operaci√≥n Libertad Duradera, liderada por Estados Unidos cuyo objetivo era continuar la guerra contra Al Qaeda y los talibanes en Afganist√°n al mismo tiempo que Espa√Īa se integraba en una misi√≥n de pacificaci√≥n, que un a√Īo despu√©s ser√≠a bautizada como ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad).

Era una participaci√≥n rid√≠cula con un pu√Īado de helic√≥pteros envejecidos, pero pon√≠a en una situaci√≥n l√≠mite a los centenares de militares espa√Īoles que se hab√≠an empezado a desplegar en el pa√≠s asi√°tico. Ambas misiones eran totalmente contradictorias: una era de guerra y otra de paz. El coronel Coll se enter√≥ de la decisi√≥n leyendo la exclusiva en la portada de Heraldo de Arag√≥n.

Afganist√°n, julio de 2006

Fue el viaje m√°s extra√Īo y duro. Llevaba tres d√≠as en Afganist√°n, estaba viendo la final de la Copa del Mundo entre Italia y Francia, se acababa de producir el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi cuando mi pareja me llam√≥ para comunicarme: ‚ÄúTu madre acaba de morir‚ÄĚ.

Llevaba m√°s de dos d√©cadas trabajando en lugares conflictivos y muchas veces hab√≠a pensado en vivir una situaci√≥n parecida. Me comunicaban la noticia y mis compa√Īeros me ayudaban a superar el primer impacto mientras esperaba un vuelo de vuelta para estar presente en el funeral.

Pero nada ocurrió de esa manera. Estaba solo en un hotel bastante cutre y me fue imposible conseguir un vuelo para llegar a tiempo a Tarragona para despedirme de sus restos. Decidí quedarme en Afganistán y le pedí a mis hermanos que guardasen las cenizas de mi madre para hacer una ceremonia a mi regreso.

En aquellos cuatro a√Īos de diferencia desde mi anterior viaje hab√≠a pasado algo trascendental: Estados Unidos hab√≠a invadido Irak en abril de 2003 y hab√≠a perdido inter√©s por el desarrollo de la democracia en Afganist√°n, Los bombardeos intensivos de Estados Unidos y el Reino Unido hab√≠an provocado la muerte de centenares de civiles y los neo-talibanes (tal como The Ecomomist ya en 2003 bautiz√≥ a un amplio elenco de grupos que utilizaban diferentes t√°cticas para conseguir sus objetivos ideol√≥gicos) se hab√≠an rearmado gracias al control del mercado de la hero√≠na.

Ya se mov√≠an con bastante facilidad por las provincias sure√Īas y hab√≠an establecido bases de apoyo en zonas del centro y el oeste. La comunidad internacional hab√≠a organizado un simulacro de paz y democracia en un estado fallido y muy corrupto mientras el Parlamento afgano mimaba a los criminales se√Īores de la guerra. Hab√≠a 32.000 soldados internacionales desplegados, incluidos 690 espa√Īoles.

No encontr√© a mi fuente de a√Īos anteriores, pero tuve la suerte de toparme con un diplom√°tico muy singular e implicado en los acontecimientos pol√≠ticos que se estaban desarrollando. ‚ÄúLa situaci√≥n se est√° deteriorando. La receta militar no funciona, la inseguridad es manifiesta en gran parte del pa√≠s y la corrupci√≥n gubernamental desperdicia cualquier mejora objetiva‚ÄĚ, me explic√≥ y me record√≥ que la poblaci√≥n afgana puede llegar a ‚Äúpreferir la injusticia al desorden‚ÄĚ.

Me dijo que ‚Äúla esencia de una guerra asim√©trica es precisamente la enorme desproporci√≥n entre un Ej√©rcito poderoso que utiliza una maquinaria infernal en las operaciones y partidas de milicianos que conocen el terreno y se evaporan con gran facilidad‚ÄĚ. Me asegur√≥ que ‚Äúla paciencia se ha acabado. Los brit√°nicos est√°n pagando un esfuerzo en vidas muy alto. Los alemanes se quejan del coste de la factura econ√≥mica. El margen de maniobra es muy limitado y otros pa√≠ses, incluida Espa√Īa, tendr√°n que asumir mayores responsabilidades y riesgos con un mayor env√≠o de soldados dispuestos a combatir en las zonas m√°s conflictivas‚ÄĚ.

Tres a√Īos despu√©s, en agosto de 2009, ya hab√≠a 64.000 soldados pertenecientes a 42 pa√≠ses, entre ellos un millar de espa√Īoles, un n√ļmero todav√≠a insuficiente para un pa√≠s de 652.860 kil√≥metros sin carreteras asfaltadas y una peculiar orograf√≠a ideal para las emboscadas.

Afganist√°n, agosto de 2009

Regres√© a Afganist√°n para cubrir las elecciones presidenciales y empezar un proyecto documental con la periodista M√≤nica Bernab√© sobre la situaci√≥n de las mujeres afganas que tardaremos m√°s de cinco a√Īos en concluir.

Los talibanes hab√≠an creado gobiernos ‚Äúen la sombra‚ÄĚ en amplias zonas del pa√≠s y en los alrededores de la capital, seg√ļn una investigaci√≥n de Associated Press, la agencia estadounidense de noticias.

Las víctimas civiles causadas por los bombardeos aéreos, los registros domiciliarios y la detención de sospechosos en las zonas rurales habían provocado la disminución del apoyo que los estadounidenses y sus aliados tuvieron tras la caída del régimen talibán a finales de 2001.

El general Stanley Mc Chrystal, comandante en jefe de las tropas estadounidenses en Afganist√°n, apenas llevaba dos meses en su puesto pero ya hab√≠a advertido p√ļblicamente que los talibanes estaban ganando terreno y avanzaban desde sus bastiones tradicionales del sur. El embajador del Reino Unido, Sir Sherard Cowper-Coles advirti√≥ en un memorando secreto que la presencia militar extranjera ‚Äúes parte del problema, no de la soluci√≥n‚ÄĚ. El general de brigada brit√°nico Mark Carleton- Smith, el m√°ximo responsable de la misi√≥n militar de su pa√≠s, afirm√≥ sin rodeos en un peri√≥dico que ‚Äúno vamos a ganar esta guerra‚ÄĚ. El general Jean-Lois Goergelin, jefe del Estado Mayor franc√©s, expres√≥ lo mismo con otras palabras: ‚ÄúNo hay soluci√≥n militar a la crisis afgana‚ÄĚ. ‚ÄúVosotros ten√©is los relojes, pero nosotros somos los due√Īos del tiempo‚ÄĚ, le dijo un detenido talib√°n a sus interrogadores afganos y estadounidenses.

Los talibanes se movían en partidas poco homogéneas en función de órdenes dictadas desde la clandestinidad. Otros grupos armados estaban vinculados al tráfico de heroína o a la industria del secuestro. Se creía que el mulá Omar sólo tenía influencia sobre algunas facciones. Los miles de millones en operaciones de Inteligencia no habían conseguido doblegarlos y existía el temor de que no se pudiese votar en las elecciones presidenciales que iban a costar 154 millones de euros.

Durante su mandato el presidente Hamid Karzai hab√≠a promulgado una Ley de Estabilidad y Reconciliaci√≥n Nacional que imped√≠a enjuiciar a los criminales de guerra y a los antiguos combatientes, incluidos los talibanes. La candidatura presidencial de este hombre, amado por Occidente, se completaba con un criminal de guerra, el hazara Abdul Karim Khalili, y un se√Īor de la guerra, el tayiko Mohamed Fahim.

En la primera vuelta del 20 de agosto de 2009 ning√ļn candidato consigui√≥ la mayor√≠a absoluta necesaria para convertirse en presidente. Hamid Karzai (con un 49,67% de los votos) y Abdullah Abdullah (30,59%), fueron los dos primeros candidatos que deber√≠an disputarse la presidencia en una segunda vuelta fijada para el 7 de noviembre. Pero cinco d√≠as antes Abdullah se retir√≥ en protesta ante la falta de transparencia electoral. La Comisi√≥n Electoral declar√≥ vencedor a Hamid Karzai.

Dediqu√© dos semanas a trabajar sobre la violencia contra las mujeres y las ni√Īas desde diferentes √°ngulos entre los que resaltaba el impacto de los matrimonios forzosos, los graves problemas de drogadicci√≥n, los intentos de suicidios, los divorcios, la perdida de la custodia de los hijos.

El objetivo era mostrar historias personalizadas de mujeres que aceptasen el reto de denunciar su situación y huir en todo momento de las que iban tapadas por burkas y reconvertidas en sombras furtivas. Sinceramente, siempre he pensado que fotografiar mujeres con burka es bastante fácil en Afganistán y hay horas de luz que te permite hacer auténticos fotones aunque con personas sin nombres, apellidos o rostros.

Afganist√°n, de 2010 a 2014

Durante estos cinco a√Īos regres√© a Afganist√°n dos meses al a√Īo para continuar el trabajo sobre las mujeres. M√≤nica Bernab√©, √ļnica periodista espa√Īola que vivi√≥ permanentemente en el pa√≠s como corresponsal de El Mundo durante ochos a√Īos, hac√≠a todas las gestiones, obten√≠a los permisos para entrar en hospitales, reformatorios o c√°rceles.

Establecíamos una agenda de trabajo y yo viajaba por espacios de tiempo de un mes a fotografiar todas las historias preparadas, aunque muchas veces los permisos se convertían en papel mojado, nos impedía acceder a los lugares que nos interesaba y teníamos que empezar de nuevo.

En uno de los viajes de 2011 se produjo la muerte de Osama Bin Laden en una acción militar estadounidense en territorio pakistaní, a unos 55 kilómetros de la capital Islamabad. Aquel 2 de mayo tuve la oportunidad de preguntarles a varios afganos que vivían en Herat sus opiniones sobre la muerte del terrorista más buscado del mundo y me encontré con pocas respuestas satisfactorias. Muchos opinaron que era un montaje. Otros criticaron los ataques contra Afganistán cuando Estados Unidos sabía que se escondía en Pakistán, un aliado tradicional en la región de la potencia universal. Escasos fueron los que se alegraron. Un par de personas me dijeron que quizá la venganza definitiva de Estados Unidos permitiría salir al país del atolladero bélico que sufría desde hacía décadas.

Las elecciones presidenciales se celebraron el 5 de abril de 2014. El presidente Hamid Karzai no se pudo presentar a un tercer mandato prohibido por la Constituci√≥n. En la primera vuelta gan√≥ Abdullah Abdullah con el 45% de los votos. Tuvo que enfrentarse en una segunda vuelta a Ashraf Ghani Ahmadzai, que hab√≠a logrado el 31% de los votos. Sorpresivamente, y con dudas de ama√Īo electoral, Ghani con el 56,44% de los votos derrot√≥ a Abdullah y se convirti√≥ en el nuevo presidente.

Era evidente que la situaci√≥n de la mujer hab√≠a mejorado entre otras razones porque los se√Īores de la guerra primero durante la guerra civil de los noventa y luego los talibanes durante su quinquenio en el poder hab√≠an dejado el list√≥n tan bajo que cualquier decisi√≥n que se tomase mejoraba ostensiblemente la situaci√≥n general.

En las grandes ciudades como Kabul y otras más liberales como Mazar i Sharif y Herat, las universidades estaban repletas de jóvenes afganas y las estudiantes de primaria y secundaria no tenían nada que temer cuando se dirigían a los centros escolares. Pero no era igual en todo el país.

En 2012 hice un reportaje en la universidad de Kandahar. El n√ļmero de alumnas apenas superaba el 10%, ten√≠an que ir con burka a las clases y ninguna quiso dar su opini√≥n por miedo a sufrir represalias a pesar de que hab√≠a decenas de miles de soldados occidentales desplegados en la ciudad y la provincia. La directora de una escuelas de ni√Īas recib√≠an amenazas de muerte continuas, algunas ni√Īas hab√≠an sido atacadas con √°cido y era imposible ver una mujer sin burka.

Es cierto que la Constituci√≥n afgana reglamentaba que las mujeres y los hombres eran iguales ante la ley. Hab√≠a normas que proteg√≠an a las mujeres y prohib√≠an el matrimonio forzoso y de menores de 16 a√Īos. Pero Afganist√°n las leyes son papel mojado ante las tradiciones.

Mònica y este servidor nos encontramos una situación tan alarmante que llegamos a la conclusión que ni los países con despliegue de tropas ni la ONU (que siempre brilla por su ausencia a la hora de la verdad) tenían un interés verdadero en cambiar la situación de las mujeres.

Sin salir de grandes ciudades como Kabul, Herat, Kandahar o Mazar i Sharif conocimos historias dolorosas protagonizadas por menores (m√°s del 50% se casan antes de cumplir los 16 a√Īos, algo que la ley -papel mojado- proh√≠be). Era imposible enfrentarse al sistema.

A finales de 2014 por fin pudimos publicar nuestro trabajo que titulamos Mujeres de Afganistán en un libro y realizar una exposición itinerante que visitó ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Madrid, San Sebastián, Vitoria y una decena de municipios de Euskadi.

Hicimos seguimientos de mujeres y menores que se intentaron suicidar quem√°ndose a lo bonzo o ingiriendo pastillas, opio o matarratas. Supimos que los picos de suicidios se produc√≠an al inicio de los cursos escolares cuando los padres sacaban a las ni√Īas de las escuelas para casarlas forzosamente.

Descubrimos que Afganist√°n es el √ļnico pa√≠s del mundo con m√°s suicidios de mujeres que de hombres. Vimos agonizar a algunas de las menores. Interrogamos a mujeres y ni√Īas escondidas en casas de acogida secretas. Documentamos programas de rehabilitaci√≥n de mujeres drogadictas o drogodependientes. Tambi√©n vimos boxear a j√≥venes que no ten√≠an el permiso de sus padres o jugar a f√ļtbol en campos vac√≠os porque s√≥lo los familiares pod√≠an presenciar los partidos. Conseguimos hablar con unas setenta mujeres con familiares desaparecidos o asesinados en los diferentes periodos violentos de Afganist√°n.

Afganist√°n, septiembre de 2019

Mi √ļltimo viaje coincidi√≥ con las elecciones presidenciales del 28 de septiembre de 2019.‚Äč S√≥lo votaron 2,7 millones de los 9,6 millones de personas que se hab√≠an registrado para ejercer su derecho. La baj√≠sima participaci√≥n se debi√≥ principalmente a las continuas amenazas de los talibanes y la desconfianza en el proceso electoral. Entre los candidatos estaba el past√ļn Gulbudin Hekmatiar, uno de los mayores criminales de guerra afganos.

Los resultados preliminares tardaron casi tres meses en conocerse y los definitivos no aparecieron hasta casi cinco meses después. El ganador fue de nuevo Ashraf Ghani, pero Abdullah Abdullah rechazó los resultados y pidió la formación de un gobierno paralelo en el norte de Afganistán.

Dediqu√© una semana a completar la historia de Medy Ewaz, un joven que conoc√≠ en 2006 cuando ten√≠a 10 a√Īos y que hab√≠a perdido una pierna al activar una mina antipersona siendo muy ni√Īo. De origen hazara y chiita, perdi√≥ a su madre por falta de medicinas y su padre fue capturado por los talibanes. Se cri√≥ con su abuelo junto a sus dos hermanas.

En 2019 ya ten√≠a 23 a√Īos y estaba buscando la forma de emigrar a otro pa√≠s. Aunque era muy espabilado, abandon√≥ los estudios y ha tenido que vivir de peque√Īos trabajos mal pagados. Ha regresado al quir√≥fano en varias ocasiones por culpa de las infecciones o para una remodelaci√≥n del mu√Ī√≥n. En su corta vida ha cambiado media docena de veces de pr√≥tesis. Las consecuencias de una mina son para toda la vida.

