De parte de EZLN

Abr302021

Gestern: Theorie und Praxis

Aus dem Notizheft des Gato-Perro, des Katze-Hund:

Gestern: Theorie und Praxis

Eine Vollversammlung, eine Asamblea in einem Dorf in den Bergen des S眉dosten Mexikos. Es muss so im Juli, August des vergangenen Jahres gewesen sein, damals als die Corona-Pandemie sich des gesamten Planeten bem盲chtigte. Es ist nicht irgendeine Versammlung, die da stattfindet. Nicht nur wegen der Verr眉cktheit, die sie zusammenruft, sondern auch wegen den Abst盲nden zwischen Stuhl und Stuhl und weil die Farben der Mund-Nasen-Masken den transparenten jedoch beschlagenen Gesichtsschutz durchdringen.

Versammelt sind hier die politisch-organisatorischen Mandos, die Verantwortlichen des EZLN. Auch sind dort einige der milit盲rischen Mandos, die im Stillschweigen verbleiben, au脽er sie werden gebeten, sich zu einem bestimmten Punkt zu 盲u脽ern.

Es sind da mehr anwesend als man denken w眉rde. Da gibt es mindestens 6 Maya-Sprachen, und sie nutzen spanisch, 禄la castilla芦, als Br眉cken-Sprache, um sich unter einander zu verst盲ndigen.

Einige der Anwesenden sind 禄Veteranen芦. Sie nahmen am Aufstand vom 1. Januar 1994 teil, mit den Waffen in ihren H盲nden, kamen sie 鈥 als eine oder einer mehr 鈥 zusammen mit tausenden von anderen Compa帽eras und Compa帽eros hinunter in die St盲dte. Anwesend sind auch 禄die Neuen芦, M盲nner und Frauen, die sich nach vielem Lernen der zapatistischen Leitung angeschlossen haben.

Die Mehrheit 禄der Neuen芦 sind 禄die Neuen芦: Frauen jeglichen Alters und verschiedener Sprachen.

Die Versammlung reproduziert in ihrem Ablauf, in ihren Zeitverl盲ufen und Art und Weisen, die Vollversammlungen, wie sie in den Comunidades, den Gemeinden abgehalten werden. Da ist Eine*r, die*der die Zusammenkunft koordiniert, Eine*r, der*die das Wort erteilen und anzeigen wird, welche Themen, die sie zuvor vereinbart haben, zu behandeln sind. Es gibt keine Zeitbegrenzung der jeweiligen Beitr盲ge, sodass die Zeit hier einen anderen Rhythmus erlangt.

Ein*r ist gerade dabei, eine Geschichte oder ein M盲rchen oder eine Legende zu erz盲hlen. F眉r Keine*n spielt es eine Rolle, ob das, was erz盲hlt wird, der Wirklichkeit entspricht oder eine Fiktion ist. Wichtig ist, was damit ausgesagt wird.

Die Geschichte geht so:

Ein zapatistischer Mann geht durch ein Dorf. Er tr盲gt seine beste Kleidung und seinen neuesten Hut, denn er ist, wie er sagt, auf der Suche nach seiner Braut. Der Erz盲hler imitiert Schritt und Gesten, die er in einem der Filme w盲hrend des ersten Kino-Festivals 禄Puy ta Cuxlejaltic芦 (1) gesehen hatte. Die Asamblea lacht als er den Sprachstil des Cochiloco (gespielt von Joaqu铆n Cos铆o in 禄El Infierno 鈥 Die H枚lle芦 von Luis Estrada, 2010) nachahmt und seinen Hut ziehend eine imagin盲re Frau gr眉脽t, die an ihm entlanggeht mit ihrem imagin盲ren Maultier, welches Brennholz transportiert. Beim Sprechen mischt der Geschichtenerz盲hler Spanisch mit einer der Maya-Sprachen, sodass innerhalb der Vollversammlung ohne Unterbrechung unter einander 眉bersetzt wird.

Derjenige, der erz盲hlt, hat daran erinnert, dass gerade die Zeit der Maiskolben ist; die gesamte Versammlung pflichtet ihm bei.

Und weiter geht es mit der Erz盲hlung:

Der Mann mit Hut trifft auf einen Bekannten und sie begr眉脽en sich. 禄Deraaart, mit so einem Hut und so elegant, habe ich dich fast nicht erkannt芦, sprach sein Bekannter zu ihm. Der Besagte gibt ihm zur Auskunft: 禄Weil ich auf Braut-Werbung bin.芦 Der Andere darauf: 禄Ah, und wie hei脽t deine Freundin und wo wohnt sie?芦 禄Nun, das wei脽 ich nicht芦, antwortet der mit Hut. 禄Wie, das wei脽t du nicht?芦 erwidert der Andere. 禄Ja, darum sagte ich doch: Ich bin am Suchen. Wenn ich sie bereits gefunden h盲tte, ja, dann w眉sste ich ja auch ihren Namen und wo sie wohnt芦, meint der Mann mit dem Hut. Der Andere bewertet eine Sekunde lang dessen unschlagbare Logik und schweigt daraufhin.

Die Reihe ist nun an dem mit dem Hut: 禄Und du, was machst du so?芦 Der Andere antwortetet mit: 禄Ich pflanze Mais, denn ich m枚chte Maiskolben haben.芦 Der Mann mit dem Hut verbleibt eine Weile ganz still, sieht den Anderen an, wie er so dasteht 鈥 mit einem Besenstiel, mit dem er L枚cher in den Kiesweg macht. Der Huttr盲ger meint: 禄H枚r mal, Gevatter, bei allem Respekt, aber du bist ein wenig doof.芦 Der Andere daraufhin: 禄Nun, und warum wohl? Ich arbeite hier mit viel Lust und bin sehr entschlossen, Maiskolben zu essen.芦

Der Mann mit dem Hut setzt sich hin, z眉ndet sich eine Zigarette an, gibt sie an den Anderen weiter, und z眉ndet sich noch eine Zigarette f眉r sich selbst an. Es scheint, dass die Beiden keinerlei Eile haben: Nicht der Huttr盲ger bei seiner Brautsuche, noch der Andere mit seinem Maiskolben-Essen-Wollen. Der Abend dehnt sich aus, der Nacht st眉ckchenweise noch etwas Licht entrei脽end. Immer noch nicht hat es geregnet, jedoch beginnen am Himmel graue Wolken aufzuziehen, um ihn zu bedecken. Der Mond lugt zwischen den B盲umen hervor.

Nach einem ausgedehnten Schweigen erkl盲rt der Mann mit dem Hut: 禄Schau mal, Gevatter. Mal gucken, ob du mich verstehst: Zu erst ist da der Boden. In diesem Kiehhhs-Gel盲nde wird der Mais nicht aufgehen. Die Saat wird nieder getrampelt werden, und es gibt daha nihichts, wo der Mais anwurzeln k枚nnte. Somit wird die Saat nicht aufgehen, sie wird absterben. Und dann noch dein Besenstiel, den du als Pflanzstock verwendest: Besen ist Besen und Pflanzstock ist Pflanzstock, darum ist dieser arme Besenstiel bereits ganz abgebrochen und geflickt.芦

Der Mann mit dem Hut nimmt den Besenstiel, guckt sich die Flickarbeit an, die der Andere mit Klebeband und Seil vorgenommen hat, und f盲hrt fort: 禄Auch wird sich, Gevatter, meine Gevatterin daran st枚ren, wenn sie sieht, wie ihr Besen besch盲digt wurde. Sie werden mich wohl zum Schlafen in die Berge schicken.芦

Er spricht weiter: 禄Und somit, Gevatter, die Milpa, das Mais-Feld: Nicht einfach irgendwo und mit irgendwas anlegen. Es hat seinen Ort und auch sein Mit-was. Au脽erdem ist jetzt auch nicht die Saison, um ein Maisfeld anzupflanzen; jetzt ist Ernte-Zeit. Und damit es eine Ernte geben k枚nnte, daf眉r h盲ttest du zuvor hart auf der Milpa gearbeitet. Das hei脽t: Die Erde folgt nicht dem Ruf: 禄Hey, Alte, gib mir meinen Pozol (2) und meine Tortillas芦, mit dem du nach der Gevatterin rufst. Nun gut, bis sie sich mit den 禄Frauen, die wir sind芦 zusammentut, dann aber 鈥 siehste nicht, kannste was 鈥 hat dein Geschrei ein Ende. Das da jedoch geht auf deine Kappe, Gevatter. Was ich dir sage, ist: Der Erde werden keine Befehle gegeben, sondern es wird ihr erkl盲rt, zu ihr gesprochen, sie wird geehrt und es werden ihr Geschichten erz盲hlt, damit sie sich belebt. Und nicht zu jeder Zeit h枚rt die Erde zu, sondern sie hat, wie gesagt wird, ihren Kalender. Sie braucht, dass Tage und N盲chte genau gez盲hlt und Boden und Himmel betrachtet werden m眉ssen, um zu sehen, wann genau ausges盲t werden kann.芦

禄Somit liegt darin, wie gesagt wird, die Problema, das Problem. Denn es misslingt dir alles, du willst einfach so. Weil du mit Lust heran gehst und sehr entschlossen bist, soll dir das Gew眉nschte gelingen. Was du jedoch brauchst, ist Kenntnis. Die Sachen gelingen jedoch nicht einfach so 鈥 nur wegen der vielen Arbeit und der gro脽en Entschlossenheit, sondern es braucht, dass du guten Boden, die geeigneten Werkzeuge und die entsprechenden Zeitpunkte f眉r jeden Teil der Arbeit aussuchst. Das hei脽t, wie gesagt wird, es braucht Theorie und Praxis mit Kenntnissen 鈥 und nicht diese Bl枚dsinnigkeiten, die du machst und dir peinlich sein sollten, weil alle es sehen und dar眉ber lachen.芦

禄Die da lachen sind jedoch Dummk枚pfe, weil sie nicht merken, dass die Eulenspiegeleien, die du machst, auch sie treffen werden. Denn wo du L枚cher machst, werden zuerst Wasserpf眉tzen entstehen und wenn dann das Wasser seinen Lauf nimmt, werden tiefe Rinnen entstehen, Gevatter 鈥 wie die Falten deiner Gro脽mutter 鈥 m枚ge die Meinige bereits im Himmel sein. Und somit wird das Auto des Rates der Guten Regierung hier nicht hinein fahren k枚nnen, sie werden stecken bleiben. Und die Materialien und die Waren, die es bringt, werden sie auf dem Buckel tragen m眉ssen, und durch den Rinnen-Pf眉tzen-See werden sie ihre Stiefel und Hosen ruinieren, zumal wenn sie so elegant sind wie ich gerade 鈥 und niiiiemals werden sie eine Freundin finden. Und die Compa帽eras, nun, noch schlimmer, denn sie sind zornig und wie. Sie werden einfach mit einem Esel, der ihre Sachen tr盲gt, an dir vorbeigehen und sagen: 禄Dem zufolge gibt es wohl Einen, der ist noch st枚rrischer als mein Esel, und auch noch trotteliger.芦 Und sie werden klarstellen: 禄H枚r mal, wenn ich sage: 禄Jetzt aber los, verdammter Esel, musst du nicht beleidigt sein, denn ich spreche zu meinem Tierchen.芦

禄Was ist los, Gevatter, wird das jetzt so schwer genommen?芦, meint der Andere entr眉stet.

Der Mann mit dem Hut: 禄Nein, ich sage das nur so. Nimm es als Rat oder als Orientierung, das ist keine Order. Jedoch, wie es der verstorbene Sup immer sagte: 禄Es ist besser, du machst, was ich sage, denn falls nicht und es geht schlecht dabei aus, werde ich dir sagen: Ich hasse es zu sagen, dass ich es dir ja bereits sagte 鈥 aber ich habe es dir bereits gesagt.芦 Deshalb h枚r鈥 auf mich, Gevatter.芦

Der Andere: 禄Also dieser Boden taugt nichts? Auch nicht mein Pflanzstock und der jetzige Zeitpunkt?芦

Der mit dem Hut: 禄Nein, nein, und nochmals nein.芦

禄Und wann ist der richtige Moment?芦

禄Uih, der ist bereits verpasst. Jetzt musst du auf das n盲chste Mal warten. Im April, Mai. Und damit dir das Wasser nicht mangelt, braucht es, am 3. Mai der Erde ihr kleines Brot zu geben; und gegen die Hitze ein Erfrischungsgetr盲nk; und schwuppdiwupp, eine kleine selbst gedrehte Zigarette; ihre Kerzen und jemand, der sie ausl枚scht; auch ihr Obst und Gem眉se bis hin zu einer H眉hnersuppe. Der verstorbene Sup meinte: Alles au脽er K眉rbis, denn wenn du der Erde K眉rbis gibst, dann wird sie nur w眉tend und es entspringen ihr lediglich Schlangen. Ich glaube jedoch, er hat gelogen, das sagte er nur, weil er K眉rbisse nicht mochte.芦

禄Also wann jetzt?芦

禄Hmm, nun, du wirst es sehen: Wir sind jetzt, wie gesagt wird, fast im Oktober, nun, dann in sechs Monaten. In April, Mai. H盲ngt jedoch davon ab.芦

禄Verflixt, und was mache ich, wenn ich jetzt sofort Maiskolben m枚chte? Der Andere verbleibt nachdenklich und pl枚tzlich f眉gt er hinzu: 禄Ja, ich wei脽 wie! Ich werde die autonomen Verantwortlich bitten, mir einige Maiskolben auszuleihen.芦

Der mit dem Hut: 禄Und wie sollen die Verantwortlichen diese ersetzen?芦

禄Ah, ich werde den Rat der Guten Regierung bitten, mir etwas zu leihen, und damit werde ich sie ersetzen. Und um es dem Rat zu ersetzen, leihe ich mir was von den Tercios (3). Und um es den Tercios zur眉ckzugeben, werde ich mir erneut was von den autonomen Verantwortlichen leihen, und am Ende wird man dann sehen, ob ich zahle.芦

Der mit dem Hut kratzt sich am Kopf: 禄Verdammt, Gevatter, das ist ja wie im Film von Vargas (4), du entpuppt dich als nicht besonders nett. Wenn du so wie die schlechten Regierungen denkst, solltest du Abgeordneter, Senator, Gouverneur oder noch so ein Depp werden wie sie.芦

禄Was ist los, Gevatter? Ich, ich bin blo脽 Widerstand und Rebellion. Nun ich werde sehen, wie ich es mache.芦

Der mit dem Hut: 禄Nun gut, ich geh鈥 dann jetzt, sonst werde ich nie meine Freundin finden. Wir sehen uns, Gevatter.芦

Der Andere: 禄Geh鈥 mit Gott, und wenn du deine Braut gefunden hast, frag sie, ob ihre Familie nicht Maiskolben haben, die sie mir ausleihen k枚nnten, und die ich sp盲ter ersetzen werde.芦

Der Geschichtenerz盲hler richtet sich an die Asamblea, die Vollversammlung: 禄Und somit: Was ist besser? Dass wir dem Gevatter Maiskolben leihen oder er Theorie und Praxis mit Kenntnissen umsetzt?芦

-*-

Es kam die Stunde des Pozol. Die Versammlung geht aus einander. Aus reinem Trotz meint der SupGaleano beim Verlassen der Asamblea zum Subcomandante Mois茅s: 禄Und deshalb f眉r mich: Nur Popcorn!芦 und bewegt sich dabei in Richtung seiner Holzh眉tte. Der Subcomandante Mois茅s dreht sich um: 禄Und was ist mit der scharfen Sauce?芦 Ohne Antwort 盲ndert der SupGaleano seine Wegrichtung. 禄Wo gehst du denn jetzt hin?芦, forscht ihm der SubMoy hinterher. Sich entfernend antwortet ihm der SupGaleano fast schreiend: 禄Ich werde im kleinen Laden der Insurgentas bitten, ob sie mir die Sauce ausleihen k枚nnen?芦

Beglaubigt.

Miau-Wau.

Der Gato-Perro 鈥 bereits blinder Passagier auf der Monta帽a.

(Nun, bei ihm hat die Kohle nicht gereicht, au脽erdem gibt es ein Schild vor dem Zugang zur Monta帽a: 禄Katzen, Hunde sind nicht erlaubt 鈥 auch nicht schizophrene K盲fer.芦)

Immer noch Mexiko. April 2021.

__________________________________________________

Anmerkungen der_die 脺bersetzer_in:

(1) Puy ta Cuxlejaltic: w枚rtlich 眉bersetzt: Meeresschnecke unseres Lebens. Im November 2018 fand das gleichnamige, erste zapatistische Film-Festival im Caracol von Oventik statt.

(2) Pozol: Getr盲nk aus Maismasse, Wasser und eine Prise Salz.

(3) Mit Tercios sind die Tercios Compas gemeint: die zapatistischen Medien-Kollektive

