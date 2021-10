–

Archivos secretos de 14 despachos de abogados que desvelan sociedades opacas de pol铆ticos, millonarios y artistas de m谩s de 90 pa铆ses.

– Los T茅cnicos de Hacienda consideran que los Papeles de Pandora revelan las carencias de la Agencia Tributaria.

– Lamentan que este tipo de investigaciones apenas alcancen el 3% de los resultados de la lucha contra el fraude.

Los T茅cnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la investigaci贸n de las grandes fortunas recaudar铆a la mitad de los fondos europeos no reembolsables, despu茅s de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) haya destapado los archivos secretos de 14 despachos de abogados que desvelan sociedades opacas de pol铆ticos, millonarios y artistas de m谩s de 90 pa铆ses.

En concreto, GESTHA pide reforzar la investigaci贸n tributaria en los delitos fiscales y fraudes m谩s abultados para cerrar el agujero por el que escapan 38.000 millones de euros 鈥 la mitad de los Fondos Next Generation UE no reembolsables- debido al mayor diferencial de la econom铆a sumergida en Espa帽a respecto a la media europea, reducir los 41.911 millones de deudas tributarias pendientes en 2020, y evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscal铆a de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas, b谩sicamente por la actual limitaci贸n de las competencias de los t茅cnicos. Frente a ello, reiteran la importancia de crear un Cuerpo Superior T茅cnico de Hacienda.

Por otra parte, GESTHA apunta que las 2.116 inspecciones que realiz贸 la AEAT entre 2018 y 2020 a personas con muy grandes patrimonios, liquidando 1.393 millones de euros, suponen 煤nicamente un 2,9% de los resultados de la lucha contra el fraude en ese trienio. Y es que los t茅cnicos piensan que “antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no s贸lo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad p煤blica”.

En este contexto, GESTHA opina que los Pandora Papers revelan las “carencias” de la AEAT, organismo al que pide que permita a los t茅cnicos iniciar inmediatamente la investigaci贸n de las personas aludidas en estos papeles para liquidar actas o presentar las denuncias por los posibles delitos fiscales cometidos.

Pese al tiempo al que hacen referencia los Pandora Papers, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas offshore o las propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificar谩n como una ganancia patrimonial no justificada que debe tributar en la base general del IRPF del 煤ltimo a帽o no prescrito, en general en el IRPF de 2017, explica Gestha.

Por tanto, cualquier propiedad en el extranjero no declarada en el modelo 720 por importe superior a 250.000 euros de residentes en Catalu帽a, a 275.862 euros en Madrid o a 267.000 en las CCAA con un tipo marginal m谩ximo del 45% en 2017, podr铆a estar incurso en un supuesto delito contra la Hacienda P煤blica.

GESTHA critica “la lentitud de Hacienda a la hora de investigar a las personas con cuentas opacas” en el Banco LGT de Liechtenstein, HSBC de Suiza, Papeles de Panam谩 en 2016, Papeles de Castellana, Papeles del Para铆so, o las cuentas del Rey em茅rito, permitiendo que declaren 鈥渧oluntariamente鈥 e ingresen fuera de plazo, evitando las penas por los delitos y las multas o sanciones por las evasiones cometidas.

Por ello, los t茅cnicos de Hacienda reclaman “celeridad a la AEAT para evitar que estas personas con grandes rentas y patrimonios regularicen antes de que se les inicie una inspecci贸n, pues pertenecen al colectivo de personas y sociedades que, junto con las multinacionales, son responsables del 70% de la evasi贸n estimada del pa铆s”, se帽alan.

