De parte de Libre Pensamiento March 17, 2023 610 puntos de vista

Nieves Garc铆a. Secretaria de G茅nero de Sindicato de Oficios Varios de Sabadell.

El machismo afecta a nuestras vidas de m煤ltiples maneras. Si lo pensamos, lo primero que vendr谩 a nuestra mente pueden ser las asesinadas por violencia de g茅nero, las violaciones, el maltrato f铆sico o psicol贸gico. Tambi茅n podemos pensar en los chistes machistas, los llamados micromachismos, la violencia obst茅trica o como el peso de los cuidados recae sobre las mujeres.

Todos estos son ejemplos de c贸mo el patriarcado nos da帽a. Pero hay una parte en la que no siempre pensamos, y es muy importante; c贸mo el patriarcado afecta a lo que sentimos y c贸mo lo sentimos.

El monstruo de las emociones, de Ana Llenas

Afortunadamente, estamos haciendo cambiar el mundo, y poco a poco, podemos observar como nuevas formas de educar se van instaurando con naturalidad.

Nuevos padres y madres que desean una manera m谩s respetuosa y feminista, de criar a sus hijas e hijos. Pero es cierto que lo tradicional sigue viviendo entre nosotros y adem谩s, de ello venimos.

Y desde aqu铆, a las ni帽as se nos regalado mu帽ecas y cocinitas para aprender a cuidar, y sets de maquillaje falso y juegos de peluquer铆a para aprender a gustar.

Nos gu铆an para ser 鈥渟eres para los otros鈥, para que nuestras emociones vayan ligadas al bienestar de los otros. Y por tanto, se nos alecciona, con m谩s o menos dureza en el ser dulces, comprensivas y sensibles. Lo cual viene ligado a complacer al otro. No saber decir que no por no molestar. Callar alguna idea que pudiera incomodar a quien nos acompa帽a. O comernos nuestros peque帽os y grandes enfados para no importunar, intentando que el de enfrente se sienta a gusto con nosotras.

Para nosotras, tambi茅n, debe ser de vital importancia el hecho de encontrar pareja y si es un hombre, mejor. En las pel铆culas, cuentos y canciones, se nos muestra que la felicidad est谩 al lado de otra persona y que muchas veces, para que esa persona permanezca, comiendo perdices, con nosotras, tenemos que darnos, ceder, sacrificarnos, por el otro.

Existe una emoci贸n que a muchas nos pesa especialmente. Seg煤n Freud, la culpa sirve para regular el comportamiento social, pero lo hace dentro de una sociedad patriarcal que pone en desventaja a las mujeres, carg谩ndonos de quehaceres de cuidado, at谩ndonos a relaciones que nos da帽an y rechazando oportunidades laborales incompatibles con el ideal de mujer que se nos ha ense帽ado. Y este sentimiento, este remordimiento continuo en las vidas de las mujeres, nos hace seguir perpetuando estos estereotipos, aunque siga manteni茅ndonos en una posici贸n de subordinaci贸n nada c贸moda. Y como apunta Mizrahi, la culpa es la herramienta que el patriarcado utiliza para impedir a las mujeres ser seres aut贸nomos.

Uno de los mecanismos m谩s eficaces para atarnos a la carga de cuidados es esta emoci贸n. Siento culpa porque me han ense帽ado a sentirme culpable si no antepongo las necesidades de los dem谩s a las m铆as propias. Y no s贸lo a los cuidados en desigualdad de energ铆as entregadas, con respecto a nuestros compa帽eros hombres, si no tambi茅n en nuestras relaciones de pareja, donde muchas veces se nos coloca en posiciones pasivas, d贸nde los deseos (ya sea la elecci贸n del lugar de vacaciones, de lo que cenaremos esta noche o en la cama) de ellos se anteponen a los nuestros.

Esto es lo que tradicionalmente, se espera del rol que las mujeres han de jugar en la sociedad.

驴Y de los hombres?, 驴qu茅 se espera?

Todo el mundo ha escuchado esta frase: los ni帽os no lloran. O esta otra: no seas nenaza.

De los chicos se espera, tradicionalmente, que sean fuertes. 驴Qu茅 significa esto? B谩sicamente que no tengan miedo y que no est茅n tristes.

S铆 se permite (y a las chicas no tanto, si no se las considera con mal car谩cter) que sean un poco revoltosos y es normal que se enfaden. Esto es signo de un car谩cter fuerte.

Crecen y a muchos hombres no se les ha permitido explorar su tristeza o su miedo. Les han dicho que es algo malo, y han terminado por rechazar estas emociones en ellos. Y si durante su infancia, no se les ha permitido explorarlas; no se les ha dado la oportunidad de aprender a gestionarlas.

Y muchos hombres, llegan a la adultez sin saber que hacer cuando est谩n asustados o sienten pena.

驴Y que puede ocurrir en estos casos?

Ambas emociones son emociones displacenteras, y ambas pueden hacernos sentir desempoderados. Y las rechazamos, pero como dijo el cl谩sico, lo que no aceptas, te somete.

En el mundo de la psicolog铆a sabemos que lo que no se resuelve, sigue dando vueltas hasta poder salir de nosotros de alg煤n modo. 驴Y que otra emoci贸n displacentera, de entre las 5 b谩sicas, existe? Pues nuestro amigo el enfado. Y desde 茅l, muchas veces, es el lugar desde el que los hombres que no han podido aprender a aceptar y tomar de la mano a la tristeza y el miedo, termina por canalizarse la emoci贸n.

Y la vida nos regala muchas (muchas) oportunidades para estar tristes y asustados. Y si a esto le a帽adimos la presi贸n que supone cumplir con los roles de g茅nero masculinos (los hombres son valientes, fuertes, viriles, l铆deres, aventureros, no lo olvid茅is), si no tomamos consciencia y ponemos de nuestra parte para deconstruirnos, los hombres seguir谩n sufriendo y las mujeres que los rodeamos, tambi茅n.

Con amigos, padres, hermanos, compa帽eros de trabajo, parejas masculinas o en un atasco prolongado. 驴Qui茅n no se ha perdido pensando鈥 pero que le pasa?, 驴Por qu茅 este cabreo? O tambi茅n muy com煤n: 驴por qu茅 este silencio, esta frialdad, esta distancia?

Pues es que ambas: distancia fr铆a y cabreo, son dos estrategias que s铆 se les ha permitido experimentar a los chicos, y por tanto, si no han tenido la suerte de poder ser guiados en la gesti贸n de tristeza e pena (y las m煤ltiples combinaciones que de ellas pueden surgir), es lo 煤nico que sabr谩n dar en ciertos momentos como respuesta.

Nos han querido enga帽ar diciendo que un buen control de las emociones desde fuera se ver铆a como no sentir nada. Y esto no es as铆.

Cuando pensamos en emociones pensamos en las 鈥渂uenas鈥, como la alegr铆a y las 鈥渕alas鈥, como la tristeza. Y 驴sab茅is que ocurre? Que estamos equivocadas, todas las emociones (a excepci贸n de dos, culpa no entendida como responsabilidad y verg眉enza) son buenas, todas han evolucionado con los humanos para ayudarnos a estar bien.

Trabajemos en nuestras emociones, sobre todo en aquellas que nos hacen sentir mal. Esas penas, esa culpa. Y la alegr铆a crecer谩.

Emocionarse tambi茅n tiene que ver con la revoluci贸n feminista. Abandonemos viejas formas de opresi贸n en nuestros sentires. Mujeres, cabrearos cuando sint谩is que se os trata de forma injusta. Y hombres, llorad cuando un nudo se haga en vuestras gargantas.

Es dif铆cil, ir en contra de mandatos tan profundos. Borrar de nosotras y nosotros las emociones que escribieron nuestras infancias y predicen nuestra adultez.

Mostrar nuestra vulnerabilidad, por ejemplo, deber铆a ser visto como lo que es, un acto de fuerza y no de debilidad.

Expresar nuestro cabreo ayuda a generar relaciones m谩s sanas. Y no s贸lo entre parejas, familiares o amigos, tambi茅n relaciones laborales y sociales. M谩s sanas y m谩s justas. Porque precisamente 茅sta es la utilidad del enfado.

Nos enfadamos cuando sentimos que se nos est谩 tratando de una manera injusta. Y esa energ铆a que nos quema hasta las orejas, bien utilizada, ser铆a la que nos movilizar铆a hasta la reparaci贸n de lo que es justo.

Si compartimos la pena, nos entender谩n mejor. Est谩 demostrado que fomenta el apoyo social. Y muchas veces, 茅ste, no est谩 de m谩s.

S铆, es dif铆cil cambiar la negaci贸n, casi sistem谩tica, de las emociones displacenteras en un mundo que nos vende la felicidad hasta en la taza de desayuno, con una frase motivacional. Pero intentar ocultar las emociones que necesitamos transitar, tan s贸lo sirve para negarnos a nosotros mismos. Anular partes nuestras que no encajan con lo que la sociedad nos pide. Ser seres productivos, siempre dispuestos, competitivos, siguiendo los roles que nos marcan, para que as铆 los engranajes del patriarcado y el capitalismo puedan seguir girando.

Rebel茅monos con llanto, con un golpe en la mesa o con un no. Derribemos al patriarcado desde lo m谩s hondo de nuestros corazones (o grupos de conexiones neuronales, da igual c贸mo lo quieras llamar).

[Este art铆culo se public贸 en el Libre Pensamiento n潞 113, Primavera 2023]