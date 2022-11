–

-Muchas gracias, Gianluca, por dialogar con nosotros. Te invitamos a presentarte, cont谩ndonos sobre tus inicios en el c贸mic pol铆tico y la novela gr谩fica.

-Empec茅 a dibujar c贸mics al final de la escuela secundaria. Luego fui a la Academia de Bellas Artes en R谩vena, Italia. Comenc茅 a publicar ilustraciones y c贸mics en mi segundo a帽o de estudio. Para ser honesto, al principio mi futuro profesional ten铆a que ver con las finanzas. Vengo de una familia de clase trabajadora y ten铆a muy poco dinero. Los c贸mics eran el arte m谩s barato que me daba muchas oportunidades. 隆Todo lo que necesitas es un pedazo de papel y un poco de tinta negra, y listo! Durante esos a帽os empec茅 a hacer algo de arte muy est茅tico y decorativo, era casi una investigaci贸n m铆stica. Recientemente he recopilado algunas cosas en mi sitio web personal.

Despu茅s de unos 10 a帽os, estaba publicando y haciendo exposiciones, y las cosas iban bien para m铆. Pero luego sent铆 el deseo de dejar el estudio y contarle al mundo lo que estaba pasando en nuestro mundo, pero para hacer eso tuve que revolucionar la forma en que dibujaba. Uno de mis primeros dibujos fue de un periodista de radio de Filipinas, Rowell Endrinal, que habl贸 en contra de los pol铆ticos locales y las bandas criminales, y fue baleado por dos asaltantes desconocidos. Creo que los artistas son absolutamente parte de este mundo y, por lo tanto, deben asumir la responsabilidad. No es obligatorio, pero tampoco es una carga. Para m铆 fue una especie de liberaci贸n: me sent铆 煤til, y lo que obtengo a cambio es incre铆ble.

-En tu sitio web podemos ver varios aspectos de su trabajo, desde c贸mics pol铆ticos, periodismo gr谩fico hasta dibujos deportivos. Centr茅monos en el c贸mic pol铆tico y el periodismo gr谩fico. En los 煤ltimos a帽os han cobrado mucha importancia para comunicar temas pol铆ticos, culturales y cambios sociales, 驴cu谩l crees que es la raz贸n de este 鈥渂oom鈥 del c贸mic pol铆tico y el periodismo gr谩fico?

-Es indudable que vivimos en la era de la imagen, pero el dibujo prevalece sobre la imagen fotogr谩fica y de v铆deo, debido a su impacto emocional. Con el dibujo logras estar m谩s cerca de la gente, una historia real contada a trav茅s del c贸mic logra meterse dentro de las personas, impacta sus emociones, se queda dentro. Realmente, no s茅 si hay un verdadero 鈥渂oom鈥 del c贸mic pol铆tico y el periodismo gr谩fico, pero ciertamente encontramos c贸mics pol铆ticos y period铆sticos en todo el mundo abordando diferentes tem谩ticas.

-Hablemos de tu trabajo sobre Oriente Medio. Libia, Turqu铆a, Ir谩n, pero tambi茅n los baluches y otras minor铆as han captado tu atenci贸n y tus dibujos son muy llamativos. 驴C贸mo eliges qu茅 temas de Oriente Medio abordar? 驴Tienes algunos hilos comunes en tus dibujos sobre esta regi贸n del mundo?

-Siempre me han fascinado las historias que vienen de Oriente Medio y 脕frica del Norte, quiz谩s porque es una sociedad en gran cambio y siempre llena de energ铆a positiva y negativa.

En todos estos a帽os me he apasionado por algunos lugares y pa铆ses. Elijo los temas a trav茅s de mis viajes, por lo que se discute y debate en internet, de mis contactos en twitter, de mis conocidos. A menudo, me los sugieren otras personas y yo simplemente comienzo a investigar y dibujar.

-Las mujeres, las minor铆as y los activistas sociales, adem谩s de algunas referencias a los pol铆ticos de Oriente Medio son temas dominantes en tus dibujos. Cu茅ntanos sobre algunas de las figuras de Oriente Medio que te han inspirado para dibujar tus caricaturas.

-Me gusta dibujar protestas callejeras. Comenc茅 alrededor de 2011 con los disturbios de la Plaza Tahrir, en Egipto, y luego segu铆 muchos otros: Occupy Gezi (Estambul), Occupy Hong Kong, las manifestaciones en Bahrein y Arabia Saudita, entre otros muchos casos. Trabajo en derechos humanos y las minor铆as resultan ser las m谩s afectadas. Las mujeres no son una minor铆a y est谩n jugando un rol central en los cambios y resistencias de la regi贸n. En estos d铆as estoy trabajando mucho en las protestas de las mujeres iran铆es, son momentos llenos de energ铆a, y me encanta ser parte de estas historias.

-Dispacci da Przemysl (Despachos de Przemysl) me llam贸 la atenci贸n en tu p谩gina web. Ilustras un informe que habla de la tragedia de los refugiados de un pueblo llamado Przemysl, situado en la frontera entre Polonia y Ucrania, y otro titulado 鈥淧atrick Zaki, una historia egipcia鈥, la historia del joven estudiante egipcio encarcelado en Egipto durante casi dos a帽os. Cu茅ntanos un poco sobre ambos proyectos y por qu茅 decidiste participar en ellos.

鈥 Dispacci da Przemysl es un cuento hecho junto con Laura Cappon, con quien tambi茅n hicimos Dispacci da Chernobyl y continuamos con otros cuentos. Son c贸mics cortos publicados en semanarios italianos. Mientras que el libro sobre Patrick Zaki es una novela gr谩fica de 128 p谩ginas.

La historia de Patrick es muy compleja y necesitaba una profundizaci贸n. Junto con Laura Cappon, experta en Egipto, pude contarlo exhaustivamente, con un estudio en profundidad sobre los derechos humanos en Egipto. Mi actividad para Patrick Zaki dur贸 unos dos a帽os con instalaciones, acciones, dibujos y mucho m谩s, que puedes profundizarlo aqu铆.

En cuanto a Ucrania, lo estoy siguiendo de varias maneras, uno de los c贸mics sobre los que me preguntaste, la segunda despu茅s de las muertes de periodistas o con muchos dibujos sobre la paz. Muchas cosas relacionadas a Ucrania pueden ser consultadas aqu铆.

-鈥淨atar 2022 I Mondiali della Vergogna鈥 es otro trabajo tuyo muy interesante. Cu茅ntanos sobre este proyecto y cu谩l era tu objetivo para hablar sobre la pr贸xima Copa del Mundo.

-Este c贸mic, hecho originalmente en 2021, se est谩 volviendo cada vez m谩s relevante debido a que pronto comenzar谩 la Copa Mundial de Qatar. Aqu铆 queremos contar la historia de la explotaci贸n de miles de personas encargadas de la construcci贸n de instalaciones deportivas. Este trabajo es en realidad una queja, una denuncia, de esta situaci贸n y de estos abusos.

-Cu茅ntanos sobre tu novela gr谩fica 鈥淟ibia鈥, que la describe como 鈥渞epresentando el conflicto m谩s all谩 de los titulares鈥.

-鈥淟ibia鈥 fue publicada en italiano en octubre de 2019 y seguida un a帽o despu茅s por una edici贸n francesa. La novela gr谩fica analiza la guerra en Libia desde el punto de vista de las personas cuyas vidas se han visto afectadas por a帽os de violencia. Esta es quiz谩s una de las mayores contribuciones del libro: un cambio de escala, una narraci贸n de la guerra desde cero. Libia deja de lado los trazos generales del discurso geopol铆tico y se centra en las experiencias cotidianas de guerra vividas por las personas. Cada cap铆tulo se centra en una persona o un grupo de personas que proporcionan un relato humanizador de las luchas, dolores y desaf铆os pasados por alto por los informes de noticias.

-Por 煤ltimo, 驴puedes ampliarnos sobre tu c贸mic pol铆tico titulado 鈥溌o existimos! Bucha is hell!鈥, un c贸mic que publicaste sobre la actual agresi贸n rusa contra Ucrania?

-Los dibujos sobre Bucha son una serie sobre la impotencia de ser ciudadano en una zona de guerra. Simplemente siendo un cuerpo, sin nombre, sin importancia.

Solo famoso por una foto que se ver谩 por un solo d铆a. De entre toda la serie realmente me importa este dibujo: un padre que no pudo separarse de su hijo muerto. Una imagen potente y triste de lo que la invasi贸n de Rusia ha provocado.

FUENTE: Manuel Ferez Gil / Informe Oriente Medio

