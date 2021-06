De 1919 a 1943: la III Internacional

I帽aki Gil de San Vicente

Para comprender el gran salto hacia adelante en la historia de la solidaridad entre las clases y pueblos explotados que supuso la III Internacional o Internacional Comunista, tenemos que partir de al menos tres hechos consecutivos integrados en un proceso: uno, el hundimiento de la II Internacional en agosto de 1914 al traicionar su estrategia contra la guerra, y la declaraci贸n de Lenin de noviembre de ese a帽o de que hab铆a que crear la III Internacional, declaraci贸n que reflejaba la existencia n煤cleos internacionalistas que iban desde el centro-izquierda, pacifistas radicales, etc., hasta el bolchevismo, pasando por sectores reducidos de la socialdemocracia alemana, entre los que destacaban Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht y otros. Exist铆an por tanto posibilidades para avanzar en una nueva Internacional, pero las condiciones eran extremadamente dif铆ciles. Aun as铆, en septiembre de 1915 se reunieron casi cuarenta representantes de once pa铆ses en la llamada Conferencia de Zimmerwald, Suiza.

Dos, el creciente malestar en las masas trabajadoras y los ej茅rcitos desde verano de 1916 porque se estaban hundiendo todas las promesas triunfalistas de sus burgues铆as realizadas hac铆a dos a帽os. Empezaban a surgir por tanto las condiciones para avanzar m谩s all谩 de lo debatido en Zimmerwald. El malestar se agudiz贸 desde febrero de 1917 con la primera fase de la revoluci贸n rusa, y definitivamente desde octubre de ese a帽o cuando triunf贸 la revoluci贸n bolchevique. La necesidad de una III Internacional se hizo urgente dada la incapacidad de la Segunda para acabar la guerra precisamente cuando se multiplicaba el malestar popular contra ella, y se endurec铆a el fanatismo procapitalista de sus partidos, como se vio en Rusia con el comportamiento de los mencheviques en el gobierno desde febrero de 1917.

Y tres, desde enero de 1918 la urgencia de una nueva Internacional aumentaba d铆a a d铆a y no s贸lo por la situaci贸n cr铆tica de Rusia, sino sobre todo por la situaci贸n cr铆tica en Europa. Desde mediados de la d茅cada de 1870 Marx y Engels pensaban que la revoluci贸n empezar铆a en Oriente, sobre todo en Rusia, antes que en Occidente. Desde 1902 Lenin aceptaba abiertamente esta 芦profec铆a禄 preparando a su partido para ella. Los bolcheviques asum铆an que la supervivencia de la revoluci贸n rusa depend铆a de la posterior revoluci贸n en Occidente. La oleada de luchas europea reiniciada desde primavera de 1918 confirmaba esta tesis, sobre todo cuando el imperialismo invadi贸 la URSS para aplastar la revoluci贸n. Hab铆a que resistir en Rusia e impulsar la revoluci贸n socialista internacional. El prestigio bolchevique ven铆a tanto por su victoria como por su acierto hist贸rico al aplicar creativamente el marxismo 鈥渙ccidental鈥 a las duras condiciones rusas.

Para ello, varios partidos comunistas llamaron a fundar la III Internacional en enero de 1919. En la convocatoria analizaban con un rigor extremo los riesgos mortales de la crisis, el criminal papel de la II Internacional y la urgencia de relanzar la revoluci贸n mundial desde y para la perspectiva comunista: toma del poder por el proletariado mediante la insurrecci贸n, destrucci贸n del Estado burgu茅s, desarrollar la democracia consejista proletaria, armar al pueblo para asegurar la recuperaci贸n a manos del proletariado de las fuerzas productivas, etc. La fundaci贸n y primer congreso, tuvo lugar en marzo de ese a帽o con una cualitativa asistencia de fuerzas revolucionarias que lograron romper el f茅rreo bloqueo que sufr铆a la URSS, atacada tambi茅n internamente: varios delegados murieron en el intento. Fue un Congreso de combate de supervivencia en un marco tal de precariedad de medios, de prioridad de vencer a la contrarrevoluci贸n, que la realizaci贸n de muchas tareas aprobadas fue pospuesta para el II Congreso.

Para verano de 1920, cuando el II Congreso, la burgues铆a hab铆a contraatacado mediante el terror, el soborno y la reforma, a lo bruto o dosific谩ndolos, en los pa铆ses en los que ve铆a en peligro su dominaci贸n. Adem谩s, y por lo general, la lucha obrera internacional estaba muy poco organizada y formada te贸ricamente si la comparamos con la rusa, lo que explicaba en parte la implantaci贸n de la socialdemocracia y otros reformismos que se val铆an del cansancio psicosom谩tico de amplias franjas obreras y populares provocado por la guerra. Establecer una tajante diferencia entre la II y la III internacionales en todas las cuestiones, era imprescindible. El II Congreso estudi贸 las nuevas formas burguesas de explotaci贸n, opresi贸n y dominaci贸n fundamentales en aquel contexto, y elabor贸 propuestas t谩cticas adaptables y mejorables en cada pa铆s, dentro de la estrategia comunista general aprobada en el I Congreso y refrendada internacionalmente. Fue un avance gigantesco ante el que el capital s贸lo pod铆a oponer, en 煤ltimo caso, el fascismo.

El III Congreso celebrado en junio de 1921 tambi茅n tuvo que responder a nuevos retos, siendo uno muy importante su r谩pido crecimiento en una coyuntura de relativa estabilizaci贸n del poder capitalista debido ahora a la recuperaci贸n econ贸mica de un continente destruido por la guerra, adem谩s del efecto de las represiones y del papel de la socialdemocracia, como hemos visto arriba. Las peque帽as mejoras logradas ocultaban tres cosas muy graves: la vida era peor que antes de la guerra, la explotaci贸n era m谩s dura, y se hab铆an defraudado las esperanzas creadas en 1917-19. Aunque las decisiones del II Congreso se llevaban a la pr谩ctica, a煤n era mucha la distancia entre la conciencia obrera organizada y la capacidad burguesa y reformista para manipular a las franjas obreras y populares agotadas mentalmente por el sufrimiento de la guerra. Tambi茅n, pero a escala infinitamente m谩s peque帽a, se mantuvieron debates en ese tiempo con la corriente que se denominar铆a comunismo de los consejos, cuyos representantes m谩s conocidos eran Pannekoek, Gorter y otros.

Por esto, el III Congreso debati贸 l铆neas de intervenci贸n para ampliar la presencia comunista en el movimiento obrero y sindical, en los derechos de la mujer trabajadora, en las movilizaciones de la juventud, en la educaci贸n, en las cooperativas, en la vida societaria, etc. A esta l铆nea se le llam贸 El Frente 脷nico que deb铆a coordinar en las bases populares de las 谩reas de lucha a las fuerzas revolucionarias de distinta orientaci贸n, y a las fuerzas revolucionarias blandas y reformistas duras que, pese a serlo, ayudaban con sus acciones a debilitar a la burgues铆a, demostrando c贸mo el frente 煤nico de los trabajadores pod铆a avanzar al socialismo. Como es l贸gico, la II Internacional, consciente de que el frente 煤nico debilitaba su dominio sobre la clase proletaria, lo boicote贸 todo lo que pudo. La apertura del III Congreso a Oriente, a Asia, fue un gran acierto y a la vez, aument贸 la inquietud del imperialismo europeo y de la II Internacional por el avance comunista en esa decisiva regi贸n del mundo para los beneficios del capital.

El IV Congreso se celebr贸 a finales de 1922. Mostr贸 la capacidad de la Internacional Comunista para plantar cara al imperialismo en pr谩cticamente todos los problemas del mundo. Aunque uno de los puntos m谩s importantes a debate fue la situaci贸n de la lucha de clases en los principales Estados europeos, pero tambi茅n en EEUU y Jap贸n. En ellos se sent铆a la amenaza de que la II Internacional rompiera la unidad sindical expulsando a los comunistas de los sindicatos de masas por ella controlados, no por ello se prest贸 menos atenci贸n a otras cuestiones. La escisi贸n sindical era un peligro grave para el movimiento obrero y un regalo para la burgues铆a, que la Internacional Comunista intentaba evitar a cualquier precio. Pero la unidad sindical, en aquel contexto, iba unida a otras movilizaciones como la lucha en el campo, la situaci贸n de la juventud y del sistema educativo, la lucha de la mujer, etc., problem谩ticas en las que el sindicalismo tambi茅n estaba presente.

Tambi茅n era importante el debate sobre la situaci贸n del capitalismo y el papel que podr铆a jugar el fascismo, un movimiento contrarrevolucionario de masas que, si bien entonces s贸lo hab铆a llegado al poder en Italia en ese a帽o, s铆 mostraba ya su enorme fuerza criminal en varios Estados y sobre todo en sectores de la alta burgues铆a mundial. La atenci贸n prestada a Oriente, a la lucha anticolonial y a las movilizaciones de las masas negras, etc., indica la perspectiva mundial y a la vez algo que ahora nos parece obvio: la uni贸n entre fascismo y racismo. Adelant谩ndose al momento, el IV Congreso advirti贸 de que se estaban sentado las bases para otra guerra mundial pr贸xima cuyo primer estallido fue en 1931-37 en Asia, el segundo en 1936 en el Estado espa帽ol y el definitivo en 1939. En este marco, el IV Congreso denunci贸 la versi贸n burguesa de los derechos humanos entonces dominante.

Si nos fijamos, la periodicidad de los tres primeros congresos fue anual, variando unas semanas, pero siempre en verano de 1919, 1920 y 1921. El IV Congreso se retras贸 cuatro meses sobre esta periodicidad 鈥揹iciembre de 1922鈥 no por razones t茅cnicas o pol铆ticas, sino para hacerlo coincidir con el quinto aniversario de la revoluci贸n bolchevique, como muestra de que el movimiento comunista internacional estaba recuper谩ndose de las derrotas y altibajos sufridos, tambi茅n en la URSS sobre todo venciendo en la guerra contrarrevolucionaria, los debates crecientes desde 1920 sobre la burocratizaci贸n, la sublevaci贸n de Kronstadt a comienzo de 1921, el fin del 芦comunismo de guerra禄 y la terrible crisis socioecon贸mica que llev贸 a los debates sobre la NEP, etc.

La Internacional Comunista daba mucha importancia a que sus congresos fueran anuales porque la lucha de clases mundial, cada vez m谩s aguda y compleja, as铆 lo exig铆a. Sin embargo, esta sabia planificaci贸n se empez贸 a alargar con el V Congreso, que se celebr贸 en junio-julio de 1924, retraso que no suscit贸 mayores interrogantes en aquel tiempo, aunque s铆 anunciaba en silencio una posterior ruptura de la periodicidad cl谩sica sostenida hasta entonces, tan necesaria y efectiva. Para los partidos comunistas, la URSS aparec铆a cada vez m谩s como una conquista que se agrandaba d铆a a d铆a, sobre todo despu茅s del aplastamiento de la revoluci贸n alemana de 1923, tan esperanzadora en sus inicios. La derrota cay贸 como agua helada y cre贸 en la URSS una sensaci贸n de cerco mucho mayor que el de 1918-19.

Fue en esta coyuntura en la que el t茅rmino 芦bolchevizaci贸n禄 tom贸 fuerza para marzo de 1924, meses antes del V Congreso, denominado desde entonces con ese nombre. En efecto, en aquel clima de cerco contra la URSS y de creciente persecuci贸n de los partidos comunistas a pesar de su tendencia al fortalecimiento, la bolchevizaci贸n era vista como el aprendizaje de las capacidades del partido sovi茅tico desechando lo malo. As铆 expuesto en verano de 1924, cuando las tensiones dentro del PCUS no hab铆an alcanzado el nivel posterior, este proyecto incluso ten铆a cuestiones buenas como era la insistencia del V Congreso en la pol铆tica militar de los partidos comunistas, algo que se demostrar铆a vital en los a帽os siguientes. Sin embargo, para primavera de 1925 ya se hab铆a impuesto el culto a Lenin muerto en enero de 1924, y la bolchevizaci贸n empezaba a significar la aceptaci贸n sin cr铆tica del dogma que se estaba elaborando a marchas forzadas en todos los sentidos. M谩s tarde y una vez que Stalin fue elevado en vida a un pedestal m谩s alto que el de Lenin, se abandon贸 el t茅rmino 芦bolchevizaci贸n禄 porque te贸rica, hist贸rica y pol铆ticamente hac铆a aflorar demasiadas verdades muy peligrosas para la burocracia: por citar una, la excomuni贸n de Rosa Luxemburg desde 1924, represi贸n post morten contra quien hab铆a sido nombrada con honores en el I Congreso.

El VI Congreso se realiz贸 en verano de 1928, cuatro a帽os despu茅s, rompi茅ndose as铆 la periodicidad escrupulosamente mantenida hasta entonces en situaciones muchos m谩s duras y dif铆ciles que la de 1919-24. El retraso es ya significativo en s铆 porque muestra la definitiva supeditaci贸n del proceso revolucionario mundial a las necesidades rusas. Entre 1924 y 1928 el imperialismo viv铆a lo mejor de los 芦felices veinte禄 apareciendo el primer consumismo de masas con sus terribles efectos alienadores, bienestar falso que estallar铆a con la crisis de 1929 facilitando el auge del fascismo. Pero tambi茅n la lucha de clases y de liberaci贸n nacional crec铆a por el mundo. Mientras tanto, la IC retrasaba cuatro a帽os el siguiente congreso.

En Nuestram茅rica, las izquierdas ten铆an que vencer m煤ltiples obst谩culos para asentarse no s贸lo por las represiones sino tambi茅n por el dogmatismo mecanicista de la IC, como se comprobar铆a con el aislamiento de Mariategui que desarroll贸 sus tesis en aquellos a帽os. En los EEUU crec铆a la izquierda obrera. En Gran Breta帽a la tremenda huelga de 1926 zarande贸 al imperio. En China se gestaba la revoluci贸n derrotada en 1927; en la India crec铆a el malestar por la opresi贸n brit谩nica. En Sud谩frica avanzaba la sindicaci贸n obrera desde 1924. En el Estado espa帽ol se instaur贸 una dictadura desde 1923鈥, y aunque el IV Congreso hab铆a indicado que se avecinaba otra guerra mundial, la IC no estim贸 necesario realizar otro congreso hasta verano de 1928, en el que, por sorpresa, cambi贸 ciento ochenta grados la l铆nea general de intervenci贸n a escala mundial, abandonando el frente 煤nico e implantando la l铆nea de clase contra clase, consistente en rechazar toda alianza con otras izquierdas y con el reformismo all铆 donde 茅ste apoyase la lucha.

Bien pronto se empezaron a sentir los efectos negativos de este viraje espectacular porque la crisis de 1929 endureci贸 la brutalidad burguesa y los comunistas se vieron en la disyuntiva de quedarse solos en las luchas debido a la consigna de clase contra clase, que imped铆a todo pacto o alianza para reforzar el movimiento, o incumplir la consigna de Mosc煤 y aplicar disimuladamente el frente 煤nico contra la burgues铆a, aglutinando fuerzas anticapitalistas. El ascenso del nazismo desde ese 1929 y sobre todo desde 1932-33, por no extendernos al aumento generalizado de las fuerzas reaccionarias en muchos pa铆ses, mostr贸 lo suicida de la consigna clase contra clase. Aun as铆, Mosc煤 espero ocho a帽os para convocar el VII Congreso en verano de 1935.

Durante los ocho primeros a帽os de la devastadora segunda Gran Depresi贸n capitalista, la IC no estim贸 necesario realizar ning煤n Congreso. Y cuando lo hizo, fue porque las derrotas eran tan aplastantes que no pod铆a seguir como si nada sucediera. Pero la soluci贸n no fue sino otro giro de ciento ochenta grados para atarse de pies y manos en la alianza con la supuesta burgues铆a nacional, democr谩tica y antifascista: era el Frente Popular. Los partidos y organizaciones comunistas educados en la consigna clase contra clase, ven de pronto, tras ocho a帽os, que deben rebajar sus principios aceptando los de una burgues铆a que se frotaba las manos de contento. El frente populismo ha sido un fracaso siempre, y su nombre ha quedado tan desprestigiado que desde 1973 con su terrible derrota en Chile y la masacre posterior, recibe nombres diferentes con id茅ntico contenido: frente amplio, acuerdo nacional, defensa de la democracia, revoluci贸n ciudadana, etc., tan ambiguos e imprecisos que la burgues铆a 芦democr谩tica禄 los usa cuando le conviene mientras prepara el zarpazo, sea mortal con la ayuda del imperialismo, o autoritario con la ayuda de la socialdemocracia.

El VII Congreso fue el 煤ltimo porque Mosc煤 disolvi贸 la Internacional Comunista en mayo de 1943. Alemania estaba perdiendo la guerra y la URSS quer铆a pactar con los aliados el reparto de la victoria. La IC era un obst谩culo porque infund铆a miedo creciente en el imperialismo, y hab铆a que tranquilizarle. En 1947, cuando se hac铆a m谩s visible un ataque total del imperialismo a la URSS, Mosc煤 cre贸 la Kominform, simple oficina de informaci贸n controlada por Mosc煤, que ser铆a a su vez cerrada por Jrushchov en 1956.

En su primera fase, 1919-24, las aportaciones de la IC son impresionantes incluso para luchar contra el capitalismo actual, cuesti贸n que no podemos desarrollar aqu铆. En su segunda fase, 1924-28, la IC pasa a ser algo as铆 como la 芦oficina de exteriores禄 de la URSS, pero a pesar de sus grandes errores en Gran Breta帽a, China, Nuestram茅rica鈥, de la consigna de clase contra clase, etc., su sola existencia animaba y ayudaba a los pueblos del mundo, asustaba al imperialismo y mostraba de alg煤n modo que pod铆a existir un orden social alternativo al capitalista. En su tercera y 煤ltima fase, 1935-43, fue un instrumento de la URSS para negociar con facciones burguesas 芦democr谩ticas禄 y con el imperialismo. Para entonces diversas izquierdas ya debat铆an la necesidad de crear organizaciones internacionalistas, una de ellas fue la IV Internacional fundada en 1938, proliferaci贸n a analizaremos desde octubre de 2021.

Nota: por razones de calendario detenemos aqu铆 la serie, que volver谩 en octubre de 2021

EUSKAL HERRIA, 4 de junio de 2021