–

De parte de Lobo Suelto July 4, 2021 69 puntos de vista

El siguiente texto fue publicado por Giorgio Agamben en la Neue Z眉rcher Zeitung el 30 de abril de 2021. El 3 de mayo de 2021 fue retomado en su columna 芦Una voce禄 en el sitio web de la editorial italiana Quodlibet.

Parece que en el nuevo orden planetario que est谩 tomando forma dos cosas, aparentemente no relacionadas, est谩n destinadas a desaparecer por completo: el rostro y la muerte. Por el contrario, intentaremos averiguar si no est谩n vinculadas de alg煤n modo y cu谩l es el significado de su eliminaci贸n.

Que la visi贸n del rostro propio y del rostro de los dem谩s es una experiencia decisiva para el hombre ya lo sab铆an los antiguos: 芦Lo que se llama 鈥渞ostro鈥 鈥攅scribe Cicer贸n鈥 no puede existir en ning煤n animal sino en el hombre禄 y los griegos defin铆an al esclavo, que no es due帽o de s铆 mismo, aproposon, literalmente 芦sin rostro禄. Ciertamente todos los seres vivos se muestran y se comunican entre s铆, pero s贸lo el hombre hace del rostro el lugar de su reconocimiento y su verdad, el hombre es el animal que reconoce su rostro en el espejo y se refleja y reconoce en el rostro del otro. El rostro es, en este sentido, tanto la similitas, la semejanza, como la simultas, el estar juntos de los hombres. Un hombre sin rostro est谩 necesariamente solo.

Por eso la cara es el lugar de la pol铆tica. Si los hombres s贸lo tuvieran que comunicarse informaci贸n unos a otros, siempre tal o cual cosa, nunca habr铆a propiamente pol铆tica, s贸lo un intercambio de mensajes. Pero como los hombres tienen ante todo que comunicar su apertura, su reconocimiento mutuo en un rostro, el rostro es la condici贸n misma de la pol铆tica, aquello en lo que se basa todo lo que los hombres se dicen e intercambian.

El rostro es en este sentido la verdadera ciudad de los hombres, el elemento pol铆tico por excelencia. Al mirarse a la cara, los hombres se reconocen y se apasionan mutuamente, percibiendo similitud y diversidad, distancia y proximidad. Si no hay pol铆tica animal, es porque los animales, que siempre est谩n en lo abierto, no hacen de su exposici贸n un problema, simplemente moran en ella sin preocuparse. Por eso no les interesan los espejos, la imagen en cuanto imagen. El hombre, en cambio, quiere reconocerse y ser reconocido, quiere apropiarse de su propia imagen, busca en ella su propia verdad. De este modo, transforma el entorno animal en un mundo, en el campo de una incesante dial茅ctica pol铆tica.

Un pa铆s que decide renunciar a su propio rostro, cubrir con m谩scaras por todas partes las caras de sus ciudadanos es, pues, un pa铆s que ha cancelado cualquier dimensi贸n pol铆tica de s铆 mismo. En este espacio vac铆o, sometido en todo momento a un control sin l铆mites, se mueven ahora individuos aislados unos de otros, que han perdido el fundamento inmediato y sensible de su comunidad y s贸lo pueden intercambiarse mensajes dirigidos a un nombre ya sin rostro. Y como el hombre es un animal pol铆tico, la desaparici贸n de la pol铆tica significa tambi茅n la eliminaci贸n de la vida: un ni帽o que ya no puede ver el rostro de su madre al nacer corre el riesgo de ya no poder concebir sentimientos humanos.

No menos importante que la relaci贸n con el rostro es la relaci贸n con los muertos. El hombre, el animal que se reconoce en su propio rostro, es tambi茅n el 煤nico que celebra el culto a los muertos. No es de extra帽ar, pues, que los muertos tambi茅n tengan un rostro y que la cancelaci贸n del rostro vaya de la mano de la eliminaci贸n de la muerte. En Roma, el muerto participa en el mundo de los vivos a trav茅s de su imago, la imagen plasmada y pintada en cera que cada familia guardaba en el atrio de su casa. El hombre libre se define tanto por su participaci贸n en la vida pol铆tica de la ciudad como por su ius imaginum, el derecho inalienable a conservar el rostro de sus antepasados y a exhibirlo p煤blicamente en las fiestas de la comunidad. 芦Despu茅s del entierro y de los ritos funerarios 鈥攅scribe Polibio鈥 la imago del muerto se colocaba en el punto m谩s visible de la casa en un relicario de madera, y esta imagen es un rostro de cera hecho a exacta semejanza tanto en forma como en color禄.

Estas im谩genes no s贸lo eran objeto de una memoria privada, sino que eran el signo tangible de la alianza y la solidaridad entre los vivos y los muertos, entre pasado y presente, que formaba parte de la vida de la ciudad. Por ello, desempe帽aron un papel tan importante en la vida p煤blica que podr铆a decirse que el derecho a las im谩genes de los muertos es el laboratorio en el que se fundamenta el derecho de los vivos. Esto es tan cierto que quien era culpable de un crimen p煤blico grave perd铆a el derecho a la imagen. Y cuenta la leyenda que cuando R贸mulo funda Roma, hace cavar una fosa 鈥攍lamada mundus, 芦mundo禄鈥 en la que 茅l y cada uno de sus compa帽eros arrojan un pu帽ado de la tierra de la que proceden. Esta fosa se abr铆a tres veces al a帽o y se dec铆a que en esos d铆as los mani, los muertos, entraban en la ciudad y participaban en la existencia de los vivos. El mundo no es m谩s que el umbral a trav茅s del cual se comunican los vivos y los muertos, el pasado y el presente.

Se entiende entonces por qu茅 un mundo sin rostros no puede ser m谩s que un mundo sin muertos. Si los vivos pierden su rostro, los muertos se convierten en meros n煤meros que, por haber sido reducidos a su pura vida biol贸gica, deben morir solos y sin funerales. Y si el rostro es el lugar donde, antes de todo discurso, nos comunicamos con nuestros semejantes, entonces tambi茅n los vivos, privados de su relaci贸n con el rostro, est谩n, por mucho que intenten comunicarse con los dispositivos digitales, irremediablemente solos.

El proyecto planetario que pretenden imponer los gobiernos es, por lo tanto, radicalmente impol铆tico. M谩s bien propone eliminar todo elemento genuinamente pol铆tico de la existencia humana, para sustituirlo por una gubernamentalidad basada 煤nicamente en un control algor铆tmico. Cancelaci贸n del rostro, eliminaci贸n de los muertos y distanciamiento social son los dispositivos esenciales de esta gubernamentalidad, que, seg煤n las declaraciones concordantes de los poderosos, deber谩 mantenerse incluso cuando el terror sanitario disminuya. Pero una sociedad sin rostro, sin pasado y sin contacto f铆sico es una sociedad de espectros, y como tal condenada a una ruina m谩s o menos r谩pida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado