De parte de La Peste April 24, 2021

1. En mis investigaciones he debido analizar figuras 鈥揺l homo sacer y el musulm谩n, el estado de excepci贸n y el campo de concentraci贸n que son, ciertamente, aunque en diversa medida, fen贸menos hist贸ricos positivos, pero que eran tratados en dichas investigaciones como paradigmas, cuya funci贸n era la de construir y hacer inteligible la totalidad de un contexto hist贸rico-problem谩tico m谩s vasto. Puesto que esto dio lugar a equ铆vocos, en particular, entre aquellos que 鈥揷on mayor o menor buena fe 鈥 creyeron que yo intentaba ofrecer tesis y reconstrucciones de car谩cter meramente historiogr谩fico, ser谩 oportuno detenerse aqu铆 en el sentido y en la funci贸n del uso de paradigmas en la filosof铆a y en las ciencias humanas.

Michael Foucault se sirve muchas veces en sus escritos de la expresi贸n 鈥減aradigma鈥, aunque sin definirla nunca con precisi贸n. Por otra parte, tanto en L鈥橝rch茅ologie du savoir [La arqueolog铆a del saber] como en los escritos posteriores, designa los objetos de sus investigaciones 鈥損ara distinguirlos de los de las disciplinas hist贸ricas鈥 con los t茅rminos 鈥減ositividades鈥, 鈥減roblematizaciones鈥, 鈥渄ispositivos鈥, 鈥渇ormaciones discursivas鈥 y, m谩s en general, 鈥渟aberes鈥. En la conferencia de mayo de 1978 en la Societ茅 Fran莽aise de Philosophie, define as铆 lo que debe entenderse por 鈥渟aber鈥: 鈥渓a palabra 麓saber麓 indica todos los procedimientos y todos los efectos de conocimiento que un campo espec铆fico est谩 dispuesto a aceptar en un momento dado鈥; y para mostrar su relaci贸n necesaria con el concepto de poder, a帽ade poco despu茅s.

En efecto, no puede configurarse un elemento de saber si, por un lado, no est谩 conforme a un conjunto de reglas y de constricciones propias de cierto tipo de discurso cient铆fico en una 茅poca dada y si, por otro, no est谩 dotado de los efectos de coerci贸n t铆picos de lo que est谩 validado como cient铆fico, o simplemente racional o com煤nmente admitido (Foucault 1994, III: 54-55) .

Ya se ha observado la analog铆a entre estos conceptos y lo que, en su libro The Structure of Scientific Revoluction [La estructura de las revoluciones cient铆ficas] (1962), Thomas S. Kuhn llama 鈥減aradigma cient铆fico鈥. Aunque Foucault no ha explicado el funcionamiento de los paradigmas, seg煤n Dreyfus y Rabinow, 鈥減arece claro que su trabajo sigue una orientaci贸n que pone en funcionamiento estas nociones [鈥 Su m茅todo consiste en describir los discursos como articulaciones hist贸ricas de un paradigma, y su modo de concebir el an谩lisis implica que a铆sla y describe los paradigmas sociales y sus aplicaciones concretas鈥 (Dreyfus y Rabinow: 285).

Sin embargo, Foucault 鈥搎uien declara haber le铆do el 鈥渁dmirable y decisivo鈥 libro de Kuhn s贸lo despu茅s de haber finalizado Les Mots et les Choses [Las palabras y las cosas] (Foucault 1994, II: 239-240)鈥 no se refiere a 茅l pr谩cticamente nunca en sus investigaciones, y en la introducci贸n a la edici贸n estadounidense de Canguilhem (1978) parece m谩s bien distanciarse de 茅l:

茅sta [la norma] no puede ser identificada con una estructura te贸rica o con un paradigma actual, dado que la verdad cient铆fica de hoy no es m谩s que un episodio, o a lo sumo un t茅rmino provisorio, No es apelando a una 鈥渃iencia normal鈥 en el sentido de T.S. Kuhn como se puede volver al pasado y trazar eficazmente su historia, sino encontrando su proceso 鈥渘ormativo鈥, del cual el saber actual no es m谩s que un momento (ib铆d., III: 436-437).

Ser谩 preciso, entonces, verificar si la analog铆a entre los dos m茅todos se refiere m谩s bien a problemas, estrategias y niveles de investigaci贸n diferentes, y si el 鈥減aradigma鈥 de la arqueolog铆a foucaultiana no es s贸lo hom贸nimo del que marca, para Kuhn, el producirse de las revoluciones cient铆ficas.

2. Kuhn, reconoce haber usado el concepto de paradigma en dos sentidos diferentes (Kuhn: 212). En el primero 鈥搎ue 茅l propone sustituir por el t茅rmino 鈥渕atriz disciplinar鈥濃, paradigma designa lo que los miembros de cierta comunidad cient铆fica poseen en com煤n, es decir, el conjunto de las t茅cnicas, los modelos y los valores a los que los miembros de la comunidad adhieren m谩s o menos conscientemente. En el segundo sentido, el paradigma es un elemento singular de este conjunto 鈥搇os Principia de Newton o el Almagesto de Ptolomeo鈥 que, sirviendo de ejemplo com煤n, sustituye las reglas explicitas y permite definir una tradici贸n de investigaci贸n particular y coherente.

Al desarrollar el concepto de Denkstil [estilo de pensamiento] en Fleck, que define lo que es pertinente o no pertinente dentro de un Denkollectiv [colectivo de pensamiento], Kuhn examina a trav茅s del paradigma lo que hace posible la constituci贸n de una ciencia normal, aquello capaz de determinar los problemas que la comunidad debe considerar cient铆ficos y los que no. Ciencia normal no significa, en este sentido, una ciencia gobernada por un sistema preciso y coherente de reglas. Por el contrario: si las reglas derivan, para Kuhn, de los paradigmas, 茅stos 鈥減ueden determinar la ciencia normal鈥 incluso en ausencia de reglas (ib铆d.: 70). 脡ste es el segundo significado del concepto de paradigma, que Kuhn considera 鈥渆l mas nuevo鈥 y profundo (ib铆d.: 226): el paradigma es simplemente un ejemplo, un caso singular que, a trav茅s de su repetitividad, adquiere la capacidad de modelar t谩citamente el comportamiento y las practicas de investigaci贸n de los cient铆ficos. El imperio de la regla como canon de cientificidad se sustituye as铆 por el del paradigma; la l贸gica universal de la ley, por la l贸gica especifica y singular del ejemplo. Y cuando un viejo paradigma es reemplazado por uno nuevo, incompatible con 茅l, se produce lo que Kuhn llama una revoluci贸n cient铆fica.

3. Una de las direcciones m谩s constantes de la investigaci贸n de Foucault es el abandono de la concepci贸n tradicional del problema del poder, fundado sobre modelos jur铆dicos e institucionales y sobre categor铆as universales (el derecho, el Estado, la teor铆a de la soberan铆a), en favor de un an谩lisis de los dispositivos concretros a trav茅s de los cuales el poder penetra en los cuerpos mismos de los s煤bditos y gobierna sus formas de vida. La analog铆a con los paradigmas kuhnianos parece encontrar, aqu铆, una confirmaci贸n importante. As铆 como Kuhn deja de lado la individuaci贸n y el examen de las reglas que constituyen una ciencia normal para concentrarse en los paradigmas que determinan el comportamiento de los cient铆ficos, Foucault cuestiona el primado tradicional de los modelos jur铆dicos de la teor铆a del poder para hacer emerger en primer plano las m煤ltiples disciplinas y las t茅cnicas pol铆ticas a trav茅s de las cuales el Estado integra en su interior el cuidado de la vida de los individuos. Y as铆 como Kuhn separa la ciencia normal del sistema de las reglas que la definen, Foucault distingue muchas veces la 鈥渘ormalizaci贸n鈥, que caracteriza al poder disciplinario, de la sistem谩tica jur铆dica de los procedimientos legales.

La proximidad entre los dos m茅todos parece indudable; de all铆 que resulta aun m谩s enigm谩tico no solo el silencio de Foucault respecto de Kuhn, sino tambi茅n el cuidado con el cual, en L麓Archeologie du savoir, parece evitar el t茅rmino 鈥減aradigma鈥. Ciertamente, las razones de este silencio pueden ser personales. En la citada replica a George Steiner, quien le reprochaba no haber citado el nombre de Kuhn, y luego de aclarar que hab铆a le铆do el libro de Kuhn solo despu茅s de haber redactado Les Mots et les choses, Foucault precisa: 鈥減or lo tanto, no he citado a Kuhn, sino al historiador de la ciencia que form贸 e inspir贸 su pensamiento: Georges Canguilhem鈥 (Foucault 1994, II: 240). Tal afirmaci贸n es cuando menos sorprendente, en la medida en que Kuhn, que incluso declara en el prefacio su deuda con dos epistem贸logos franceses, Alexandre Koyr茅 y 脡mile Meyerson, nunca nombra a Canguilhem en su libro. Puesto que Foucault, sin duda, no puede haber formulado a la ligera su afirmaci贸n, es posible 鈥揹ada la estrecha relaci贸n que lo ligaba a Canguilhem鈥 que haya querido devolverle a Kuhn su descortes铆a. Pero, por m谩s que Foucault no fuese insensible a los motivos personales, es cierto que las razones de su silencio no pueden ser solamente de este orden.

4. Una lectura m谩s atenta de los escritos de Foucault muestra, en efecto, que incluso sin nombrar al epistem贸logo estadounidense, Foucault toma distancia en varias ocasiones de su noci贸n de paradigma. As铆, en la entrevista de 1976 de Alessandro Fontana y Pasquale Pasquino, y a prop贸sito de la noci贸n de discontinuidad, Foucault opone expl铆citamente los 鈥渞eg铆menes discursivos鈥 de los que 茅l se ocupa a los paradigmas:

No es entonces un cambio de contenido (refutaci贸n de antiguos errores, descubrimiento de nuevas verdades), no es tampoco una alteraci贸n de la forma te贸rica (renovaci贸n del paradigma, modificaciones de los conjuntos sistem谩ticos); lo que est谩 en cuesti贸n es lo que gobierna [r茅git] los enunciados y el modo en que se gobiernan [r茅gissent] los unos a los otros para constituir un conjunto de proposiciones cient铆ficamente aceptables y en consecuencia susceptibles de ser verificadas o invalidadas a trav茅s de procedimientos cient铆ficos. En suma, un problema de r茅gimen [r茅gime], de pol铆tica del enunciado cient铆fico. En este nivel, no se trata de saber cu谩l es el poder que pesa desde el exterior sobre la ciencia, sino qu茅 efectos de poder; y de qu茅 modo y por qu茅, en ciertos momentos, 茅stos se modifican de una manera global (ib铆d., III: 143-144).

Pocas l铆neas despu茅s, refiri茅ndose a Les Mots et les choses, la distancia entre el r茅gimen discursivo (fen贸meno genuinamente pol铆tico) y el paradigma (criterio de verdad cient铆fica) se confirma:

Lo que le faltaba a mi trabajo era este problema del r茅gimen discursivo, de los efectos de poder propios del juego enunciativo. Los confund铆a mucho con la sistematicidad, la forma te贸rica o algo as铆 como el paradigma (ib铆d., III: 144).

Foucault sinti贸, entonces, hasta cierto punto con mucha fuerza, la proximidad de del paradigma Kuhniano; pero no era tanto el efecto de una afinidad real como el fruto de una confusi贸n. Para 茅l fue decisivo el desplazamiento del paradigma de la epistemolog铆a a la pol铆tica, su dislocaci贸n sobre el plano de una pol铆tica de los enunciados y de los reg铆menes discursivos, en los cuales ya no se trata de una 鈥渁lteraci贸n de la forma te贸rica鈥, sino m谩s bien de un 鈥渞茅gimen interno de poder鈥 que determina el modo en que los enunciados 鈥渟e gobiernan entre s铆 para constituir un conjunto鈥.

Una lectura de L麓Archeologie du savoir en esta perspectiva muestra que, ya en 1969, incluso sin nombrarlos de manera expl铆cita, Foucault parece querer distinguir conscientemente el tema de sus investigaciones de los paradigmas de Kuhn. Las formaciones discursivas de las que se ocupa no definen

el estado de los conocimientos en un determinado momento: no constituye el balance de lo que, a partir de ese momento, pudo demostrarse y asumir el estatuto de adquisici贸n definitiva; el balance de lo que, sin embargo, era aceptado sin prueba no demostraci贸n suficientes, o de lo que era admitido por creencia com煤n o requerido por la fuerza de la imaginaci贸n. Analizar las positividades significa mostrar seg煤n qu茅 reglas es una pr谩ctica discursiva puede formar grupos de objetos, conjuntos de enunciaciones, juegos de conceptos, series de elecciones te贸ricas (Foucault 1969: 236-237).

Un poco m谩s bajo, Foucault describe algo que parece corresponder a los paradigmas de Kuhn, pero que prefiere llamar 鈥渇iguras epistemol贸gicas鈥 o 鈥渦mbrales de epistemol贸gizacion鈥:

Cuando, en el juego de una formaci贸n discursiva, un conjunto de enunciados se recorta, pretende hacer valer (incluso sin lograrlo) normas de verificaci贸n y de coherencia, y ejerce, con respecto al saber, una funci贸n dominante (de modelo, de cr铆tica o de verificaci贸n) se dir谩 que la formaci贸n discursiva franquea un umbral de epistemol贸gizacion. Cuando la figura epistemol贸gica as铆 dise帽ada obedece a cierto n煤mero de criterios formales鈥 (Foucault 1969: 243-244).

El cambio terminol贸gico no es s贸lo formal: en modo del todo coherente con las premisas de la Arch茅ologie, Foucault desplaza la tenci贸n de los criterios que permiten la constituci贸n de una ciencia normal con respecto a los sujetos (los miembros de una comunidad cient铆fica) al puro darse de 鈥渃onjuntos de enunciados鈥 y de 鈥渇iguras鈥, independientemente de toda referencia a sujetos (鈥渦n conjunto de enunciados sobresale鈥, 鈥渓a figura [鈥 as铆 delineada鈥). Y cuando, a prop贸sito de los diversos tipos de historia de las ciencias, define el propio concepto de episteme, no se trata, una vez m谩s, de individualizar algo as铆 como una visi贸n del mundo o una estructura de pensamiento que les impone a los sujetos normas y postulados comunes. Episteme es, m谩s bien, 鈥渆l conjunto de las relaciones que pueden unir, en una 茅poca determinada, las pr谩cticas discursivas que dan lugar a las figuras epistemol贸gicas, a las ciencias y eventualmente a los sistemas formalizados鈥 (ib铆d.: 250). 脡sta no define, como el paradigma de Kuhn, lo que puede saberse en una determinada 茅poca, sino lo que est谩 impl铆cito en el hecho de que se d茅 cierto discurso o cierta figura epistemol贸gica: 鈥渆n el enigma del discurso cient铆fico, lo que est谩 [la episteme] pone en juego no es su derecho a ser una ciencia, sino el hecho de existir鈥 (ib铆d.:/ 251).

L麓Arch茅ologie du savoir ha sido le铆da como un manifiesto del discontinuismo historiogr谩fico. M谩s all谩 de que esta definici贸n 鈥搎ue Foucault rechaza varias veces鈥 sea o no exacta, es cierto que, en el libro, parece interesarse fundamentalmente en lo que permite constituir, a pesar de todo, contextos y conjuntos, en la existencia positiva de 鈥渇iguras鈥 y de series. S贸lo que estos contextos se producen seg煤n un modelo epistemol贸gico totalmente peculiar, que no coincide con los com煤nmente admitidos en la investigaci贸n hist贸rica ni con los paradigmas Kuhnianos y que, por lo tanto, trataremos de identificar.

5. Veamos el panoptismo, tal como es analizado en la tercera parte de Surveiller et punir [Vigilar y castigar]. Se trata, ante todo, de un fen贸meno hist贸rico singular, el panopticon, modelo arquitect贸nico que Jeremy Bentham publica en Dubl铆n en 1791 con el titulo Panopticon, or The Inspection-house. Containing the Idea of a New Principle of construction, applicable to Any Sort of Establishment, in which Persons of Any Description Are to Be Kept under Inspection鈥 [El pan贸ptico, o la casa de inspecci贸n. Contiene la idea de un Nuevo principio de construcci贸n, applicable a cualquier clase de establecimiento, en el cual toda clase de personas se mantiene bajo inspecci贸n鈥. Foucault recuerda sus caracter铆sticas esenciales.

El principio es conocido; en la periferia, una construcci贸n en forma de anillo; en el centro, una torre con grandes ventanas que se abren hacia la cara interna del anillo; la construcci贸n perif茅rica est谩 dividida en celdas, cada una de las cuales ocupa todo el ancho de la construcci贸n; tienen dos ventanas, hacia el interior, correspondiente a la ventana de la torre; la otra, que permite a la luz atravesar la celda de lado a lado, hacia el exterior. Basta entonces con situar a un vigilante en la torre central, y en cada celda encerrar a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. Por efecto del contraluz, pueden divisarse desde la torre, recort谩ndose exactamente, las peque帽as siluetas prisioneras en las celdas de la periferia. Tantas celdas como peque帽os teatros鈥 (Foucault 1975: 218).

Pero el panopticon es, a la vez, un 鈥渕odelo generalizable de funcionamiento鈥 (ib铆d.: 223); 鈥減anoptismo鈥, o sea, precisamente 鈥減rincipio de un conjunto鈥 y 鈥渕odalidad pan贸ptica del poder鈥 (ib铆d.: 241). Como tal, es una 鈥渇igura de tecnolog铆a pol铆tica que puede y debe disociarse de todo uso espec铆fico鈥 (ib铆d.: 224). No es s贸lo un 鈥渆dificio on铆rico鈥, sino el 鈥渄iagrama de un mecanismo de poder llevado a su forma ideal鈥 (ib铆d.). Funciona, en resumen, como un paradigma en sentido propio: un objeto singular que, valiendo para todos los otros de la misma clase, define la inteligibilidad del conjunto del que forma parte y que, al mismo tiempo, constituye. Quien ha le铆do Surveiller et punir sabe bien que, ubicado al final de la secci贸n sobre las disciplinas, el panopticon desarrolla una funci贸n estrat茅gica decisiva para comprender la modalidad disciplinaria del poder, y como tal se transforma en algo as铆 como la figura epistemol贸gica que, a la vez que define el universo disciplinario de la modernidad, marca tambi茅n el umbral a trav茅s del cual se pasa a la sociedad de control.

No se trata, en la obra de Foucault, de un caso aislado. Por el contrario, puede decirse que el paradigma define, en este sentido, el m茅todo foucaultiano en su gesto m谩s caracter铆stico. El grandenfermement [gran encierro], la confesi贸n, la indagaci贸n, el examen, el cuidado de s铆: todos estos fen贸menos hist贸ricos singulares son tratados 鈥搚 esto constituye la especificidad de la investigaci贸n de Foucault con respecto a la historiograf铆a鈥 como paradigmas que, al mismo tiempo que deciden un contexto problem谩tico m谩s amplio, lo constituyen y lo vuelven inteligible.

Ya se ha se帽alado que Foucault mostro la mayor pertinencia de los contextos producidos por campos metaf贸ricos respecto de aquellos creados por cortes meramente cronol贸gicos (Milos: 236). Siguiendo una direcci贸n ya presente en obras como Les Rois thaumaturges [Los reyes taumaturgos] de Marc Bloch, The King鈥檚 Two Bodies [Los dos cuerpos del rey] de Ernst Kantorowicz o Le Probl猫me de l鈥檌ncroyance [el problema de la incredulidad] de Lucien Febvre, Foucault habr铆a liberado a la historiograf铆a del dominio exclusivo de los contextos meton铆micos (el siglo XVIII, la Francia meridional) para restituir el primado a los contextos metaf贸ricos. La observaci贸n es correcta s贸lo a condici贸n de que se precise que, al menos para Foucault, no se trata de met谩foras, sino de paradigmas en el sentido que hemos visto, que no obedecen a la l贸gica del transporte metaf贸rico de un significado, sino a la analog铆ca del ejemplo. No se trata aqu铆 de un significante que a menudo viene a designar fen贸menos heterog茅neos en virtud de una misma estructura sem谩ntica. M谩s parecido a la alegor铆a que a la met谩fora, el paradigma es un caso singular que se a铆sla del contexto del que forma parte s贸lo en la medida en que, exhibiendo su propia singularidad, vuelve inteligible un nuevo conjunto, cuya homogeneidad 茅l mismo debe constituir. Dar un ejemplo es, entonces, un acto complejo que supone que el t茅rmino que oficia de paradigma es desactivado de su uso normal no para ser desplazado a otro 谩mbito sino, por el contrario, para mostrar el canon de aquel uso, que no es posible exhibir de otro modo.

Festo nos informa de que los latinos distingu铆an exemplar de exemplum: el primero, que se aprecia con los sentidos (oculis conspicitur), indica lo que debemos imitar (exemplar est quod simile faciamus); el segundo exige, en cambio, una valoraci贸n m谩s compleja (no solo sensible: animo aestimatur) y tiene un significado sobre todo moral e intelectual. El paradigma foucaultiano es las dos cosas al mismo tiempo: no solo ejemplar y modelo, que impone la constituci贸n de una ciencia normal, sino tambi茅n y sobre todo exemplum, que permite reunir enunciados y practicas discursivas en un nuevo conjunto inteligible y en un nuevo contexto problem谩tico.

6. El locus classicus de una epistemolog铆a del ejemplo se encuentra en los Primeros anal铆ticos. Aqu铆 Aristot茅les distingue el procedimiento por paradigmas, de la inducci贸n y de la deducci贸n. 鈥淓st谩 claro 鈥揺scribe鈥 que el paradigma no funciona como una parte respecto del todo [hos m茅ros pr貌s h贸lom], ni como un todo respecto de las partes [hos h贸lom pros m茅ros], sino como una parte respecto de la parte [hos mer贸s pr貌s m茅ros], puesto que ambos se encuentran bajo lo mismo, pero uno es m谩s conocido que el otro鈥 (primeros anal铆ticos, 69/ a, 13-14). Mientras la inducci贸n procede, entonces, de lo particular a lo universal y la deducci贸n de lo universal a lo particular, lo que define al paradigma es una tercera y parad贸jica especie de movimiento, que va de lo particular a lo particular. El ejemplo constituye una forma peculiar de conocimiento que no procede articulando universal y particular, sino que permanece en el plano de este 煤ltimo. El tratamiento aristot茅lico del paradigma no va m谩s all谩 de estas difusas observaciones, y el estatuto de un conocimiento que permanece en lo particular ya no volver谩 a interrogarse m谩s adelante. Arist贸teles no s贸lo parece sostener que el g茅nero com煤n preexiste a los particulares, sino tambi茅n que al estatuto de 鈥渕ayor cognoscibilidad鈥 (gnorim贸teron) que concierne al ejemplo permanece indefinido.

El estatuto epistemol贸gico del paradigma se vuelve evidente s贸lo si, radicalizando la tesis de Arist贸teles, se comprende que pone en cuesti贸n la oposici贸n dicot贸mica entre lo particular y lo universal que estamos habituados a considerar como inseparable de los procedimientos cognoscitivos y nos presenta una singularidad que no se deja reducir a ninguno de los dos t茅rminos de la dicotom铆a. El r茅gimen de su discurso no es la l贸gica, sino la analog铆a, cuya teor铆a ha reconstruido Enzo Melandri en un libro ya cl谩sico. Y el an谩logon que 茅ste produce no es ni particular ni general. De aqu铆 su valor especial, que intentaremos comprender.

7. En La linea e il circolo [La l铆nea y el circulo], Melandri ha mostrado que la analog铆a se opone al principio dicot贸mico que domina la l贸gica occidental. Contra la alternativa dr谩stica 鈥渙 A o B鈥, que excluye al tercero, siempre hace valer su tertium datur, su obstinado 鈥渘i A ni B鈥. La analog铆a interviene, pues, en las dicotonomias l贸gicas (particular/ universal; forma / contenido; legalidad / ejemplaridad, etc.) no para componerlas en una s铆ntesis superior, sino para transformarlas en un campo de fuerzas recorrido por tenciones polares, en el cual, del mismo modo en que ocurre en un campo electromagn茅tico, 茅stas pierden su identidad sustancial. Pero 驴en qu茅 sentido y de qu茅 modo se da aqu铆 un tercer t茅rmino? Ciertamente, no como un t茅rmino homog茅neo a los dos primeros, cuya identidad podr铆a definirse a su vez por una l贸gica binaria. S贸lo desde el punto de vista de la dicotom铆a, el an谩logo (o el paradigma) puede aparecer como un tertium comparationis. El tercero anal贸gico se afirma aqu铆 ante todo a trav茅s de la desidentificaci贸n y la neutralizaci贸n de/ los/ dos/ primeros, que se/ vuelven/ entonces/ indiscernibles. El tercero es esta indiscernibilidad, y se busca aferrarlo a trav茅s de cesuras bivalentes se llega necesariamente a un indecidible. En este sentido, es imposible separar con claridad en un ejemplo su condici贸n paradigm谩tica, su valer para todos, de su ser un caso singular entre los otros. Como en un campo magn茅tico, no se trata de magnitudes extensivas y graduales, sino de intensidades vectoriales.

8. Quiz谩s en alguna parte la relaci贸n parad贸jica del paradigma con la generalidad es expresada con tanta fuerza como en el pasaje de la Kritik der Urteilskraft [Critica del juicio] en el que Kant piensa la necesidad del juicio est茅tico en la forma de un ejemplo, del cual es imposible dar la regla:

Esta necesidad es de una especie particular: no es una necesidad te贸rica objetiva, en la cual se puede pensar a priori que cada uno experimentara ese cierto placer en relaci贸n con el objeto que he llamado bello; no es tampoco una necesidad practica, en la cual este placer es la consecuencia necesaria de una voluntad racional pura, que oficia como regla para un ser que act煤a libremente, y que significa que debe actuarse absolutamente de ese modo particular. Como necesidad pensada en un juicio est茅tico, esta puede definirse s贸lo en forma de ejemplo [exemplarisch], es decir, como la necesidad del consenso de todos respecto de un juicio, que puede ser visto como ejemplo [Beispiel] de una regla general que, como tal, no es posible asignar [angeben] (Kant 1974a: 155-156).

Como el juicio est茅tico seg煤n Kant, el paradigma presupone en realidad la imposibilidad de la regla; pero si 茅sta falta o es informulable, 驴de d贸nde podr谩 el ejemplo extraer su valor de prueba? 驴Y c贸mo es posible proporcionar ejemplos de una regla imposible de designar?

La apor铆a se resuelve s贸lo si se comprende que el paradigma implica el abandono sin reservas del par particular-general como modelo de la inferencia l贸gica. La regla (si aun puede hablarse aqu铆 de regla) no es una generalidad que preexiste a los casos singulares y se aplica a ellos, ni algo que resulta de la enumeraci贸n exhaustiva de los casos particulares. M谩s bien es la mera exhibici贸n del caso paradigm谩tico la que constituye una regla, que, como tal, no puede ser ni aplicada ni enunciada.

9. Quien est谩 familiarizado con la historia de las 贸rdenes mon谩sticas sabe que, al menos en los primeros siglos, es dif铆cil comprender el estatuto de lo que los documentos llaman 鈥渞egla鈥. En los testimonios m谩s antiguos, regla significa simplemente conversatiofratrum, el modo de vida de los monjes de un determinado monasterio. 脡sta se identifica muchas veces con el modo de vida del fundador, considerado como forma vitae, es decir, como ejemplo a seguir; y la vida del fundador es a su vez la continuaci贸n de la vida de Jes煤s tal como se narra en los evangelios. Con el progresivo desarrollo de las 贸rdenes mon谩sticas y la creciente necesidad de un control por parte de la curia romana, el termino regula asume cada vez m谩s el significado de un texto escrito, que se conserva en el monasterio y que debe ser preventivamente le铆do a aquel que, al abrazar la vida mon谩stica, acepta someterse a las prescripciones y a las prohibiciones que 茅sta contiene. Pero al menos hasta San Benito, la regla no es una norma general, sino solo la comunidad de vida (el 鈥渃enobio鈥, koinos b铆os) que resulta de un ejemplo y en la cual la vida de cada monje tiende, en 煤ltima instancia, a volverse paradigm谩tica, a constituirse como forma vitae.

Esto significa que, uniendo las consideraciones de Arist贸teles con las de Kant, podemos decir que el paradigma implica un movimiento que va de la singularidad a la singularidad y que, sin salir de esta, transforma cada caso singular en ejemplar de una regla general que nunca puede formularse a priori.

10. En 1947, Victor Goldschmidt 鈥搖n autor que Foucault parece conocer y apreciar鈥 publica Le paradigme dans la dialectique platonicienne [脡l paradigma en la dial茅ctica plat贸nica]. Como es frecuente en los escritos de este genial historiador de la filosof铆a, la exploraci贸n de un problema en apariencia marginal 鈥揺l uso del ejemplo en los di谩logos plat贸nicos鈥 arroja una nueva luz sobre todo el pensamiento de Plat贸n y, en particular, sobre la relaci贸n entre las ideas y lo sensible, cuyo paradigma resulta ser la expresi贸n t茅cnica. Ya Georges Rodier hab铆a observado que en los di谩logos muchas veces las ideas funcionan como paradigmas para las cosas sensibles, pero otras veces son los sensibles los que se presentan como paradigmas de las ideas. Si en el Eutifr贸n la idea de piedad es, en este sentido, lo que se usa como paradigma para la comprensi贸n de los sensibles correspondientes, en el pol铆tico, en cambio, es un paradigma sensible 鈥揺l tejido鈥 lo que conduce a la comprensi贸n de las ideas. Para explicar c贸mo un ejemplo puede producir conocimiento, Plat贸n introduce aqu铆 como 鈥減aradigma para el paradigma鈥 el ejemplo de las silabas que los ni帽os son capaces de reconocer en diversas palabras.

Se genera un paradigma cuando una cosa que se halla en otra cosa diferente y separada [diespasm茅noi, pero el termino griego significa 鈥渄esgarrado鈥, 鈥渓acerado鈥漖 de la primera, es juzgada acertadamente y reconocida como lo mismo y, al ser comparadas, produce con respecto a cada una y a las dos juntas una 煤nica opini贸n verdadera (Pol铆tico, 278c).

Al comentar esta definici贸n, Goldschmidt muestra que parece existir aqu铆 una estructura parad贸jica, a la vez sensible y mental, que 茅l llama 鈥渇orma-elemento鈥 (Goldschmidt: 53). En otras palabras, el paradigma, aun cuando es un fen贸meno singular sensible, contiene de alg煤n modo el eidos, la forma misma que se trata de definir. No es, entonces, un simple elemento sensible presente en dos lugares diferentes, sino algo as铆 como una relaci贸n entre lo sensible y lo mental, el elemento y la forma (鈥渆l elemento paradigm谩tico es 茅l mismo una relaci贸n鈥: ib铆d.: 77). As铆 como en la reminiscencia 鈥搎ue Plat贸n usa con frecuencia como paradigma del conocimiento鈥 , un fen贸meno sensible es puesto en una relaci贸n no-sensible consigo mismo y, de esta manera, reconocido en el otro, as铆 tambi茅n, en el paradigma, no se trata simplemente de constatar cierta semejanza sensible, sino de producirla a trav茅s de una operaci贸n. Por esto el paradigma nunca est谩 ya dado, sino que se genera y produce (paradeigmatos [鈥 g茅nesis: Pol铆tico, 278c, 4; paradeigmata [鈥 gignomena: ib铆b., 278b, 5) a trav茅s de un 鈥減oner al lado鈥, un 鈥渃onjugar鈥 y, sobre todo un 鈥渕ostrar鈥 y un 鈥渆xponer鈥 (parab谩llontas [鈥 paratith茅mena [鈥 endeikn媒mai [鈥 d茅ichthei [鈥 d茅ichth茅nta: ib铆d.). La relaci贸n paradigm谩tica no se da tan s贸lo entre los objetos singulares sensibles, ni entre estos y una regla general, sino, ante todo, entre la singularidad (que se vuelve as铆 paradigma) y su exposici贸n (es decir, su inteligibilidad).

11. Consideremos el caso, relativamente simple, del ejemplo gramatical. La gram谩tica se constituye y puede enunciar sus reglas s贸lo a trav茅s de una pr谩ctica paradigm谩tica, a trav茅s de la exhibici贸n de ejemplos ling眉铆sticos. Pero 驴Cu谩l es el uso de la lengua que define la practica gramatical? 驴C贸mo se produce un ejemplo gramatical? Tomemos el caso de los paradigmas que, en las gram谩ticas latinas, dan cuenta de la declinaci贸n de los sustantivos. El termino rosa, a trav茅s de su exhibici贸n paradigm谩tica (rosa, ro-sae, rosae, rosam 鈥 ), es suspendido de su uso normal y de su car谩cter denotativo y, de este modo, hace posible la constituci贸n y la inteligibilidad del conjunto 鈥渘ombre femenino de la primera declinaci贸n鈥, del cual es, al mismo tiempo, miembro y paradigmas. Aqu铆 es esencial la suspensi贸n de la referencia y del uso normal. Si para explicar la regla que define la clase de los performativos, el ling眉ista pronuncia el ejemplo 鈥測o juro鈥, est谩 claro que este sintagma no debe entenderse como si se estuviera profiriendo un juramento real. Para poder funcionar como ejemplo, el sintagma debe ser suspendido como funci贸n normal; y, sin embargo, precisamente a trav茅s de este no-funcionamiento y esta suspensi贸n puede mostrar c贸mo funciona el sintagma y permitir la formulaci贸n de la regla. Si se pregunta ahora si la regla se aplica al ejemplo, la respuesta no es f谩cil: el ejemplo est谩, de hecho, excluido de la regla, no porque no forme parte del caso normal, sino, al contrario, porque exhibe su pertenencia a 茅l. En este sentido, el ejemplo es la contracara sim茅trica de la excepci贸n: mientras que esta se incluye a trav茅s de su exclusi贸n, el ejemplo se excluye a trav茅s de la exhibici贸n de la inclusi贸n. Pero de esta manera, seg煤n el significado etimol贸gico del t茅rmino griego, el ejemplo muestra junto a s铆 (para-de铆knymi) su propia inteligibilidad y, a su vez, la de la clase que constituye.

12. En Plat贸n el paradigma tiene su lugar en la dial茅ctica que, al articular la relaci贸n entre el orden inteligible y el sensible, hace posible el conocimiento. 鈥淟a relaci贸n entre estos dos 贸rdenes puede concebirse de dos modos: como una relaci贸n de semejanza (entre copia y modelo) o como una relaci贸n de proporci贸n鈥 (Goldschmidt: 84). A cada una de estas concepciones le corresponde, seg煤n Goldschmidt, un procedimiento dialectico particular: a la primera, la reminiscencia (que Plat贸n define en el Men贸n y en el Teeteto); a la segunda, el paradigma, del cual se discute sobre todo en el sofista y en el Pol铆tico. Ahora intentaremos comprender, siguiendo el an谩lisis de Goldschmidt, el sentido y la funci贸n espec铆fica del paradigma en la dial茅ctica. La ardua explicaci贸n del m茅todo dialectico en el libro VI de la Republica (509d-511e) se vuelve transparente si se la entiende como una exposici贸n del m茅todo paradigm谩tico. En la producci贸n de la ciencia, Plat贸n distingue aqu铆 dos etapas o momentos, representados como dos segmentos continuos sobre una l铆nea recta. El primero, que define el procedimiento 鈥渄e la geometr铆a, del c谩lculo y de aquellos que practican las ciencias de este g茅nero鈥, funda sus investigaciones a partir de hip贸tesis, es decir, presuponiendo (茅ste es el sentido del t茅rmino griego hyp贸thesis, de hypot铆themi, 鈥減ongo debajo como base鈥) a partir de los datos que son tratados como principios conocidos, de cuya evidencia no es necesario dar cuenta. El segundo, en cambio, que es el de la dial茅ctica,trata a las hip贸tesis no como principios [archa铆] sino propiamente como hip贸tesis, es decir, como escalones y trampolines, para ir hasta lo no supuesto [anip贸theton], hacia el principio de todo y, una vez all铆, descender hasta una conclusi贸n, manteni茅ndose ligado a las cosas que est谩n ligadas a este, sin servirle absolutamente de lo sensible, sino de las mismas ideas, a trav茅s de las ideas y hacia las ideas, hasta concluir en las ideas (ib铆d., VI, 511b, 2-c, I).

驴Qu茅 significa tratar las hip贸tesis (los presupuestos) como hip贸tesis y como no principios? 驴Qu茅 es una hip贸tesis no presupuesta, sino expuesta como tal? Si se recuerda que la cognoscibilidad del paradigma nunca est谩 presupuesta, sino que, por el contrario, su prestaci贸n especifica consiste en la suspensi贸n y la desactivaci贸n de su facticidad emp铆rica para exhibir s贸lo una inteligibilidad, entonces tratar las hip贸tesis como hip贸tesis significara tratarlas como paradigmas. Aqu铆 la apor铆a, observada tanto por Arist贸teles como por los modernos, seg煤n la cual en Plat贸n la idea es paradigma de lo sensible y lo sensible paradigma de las ideas, encuentra su soluci贸n. La idea no es otro ente presupuesto a lo sensible ni coincide con 茅ste: es lo sensible considerado como paradigma, es decir, en el medio de su inteligibilidad, por esto Plat贸n puede afirmar que tambi茅n la dial茅ctica, como las t茅cnicas, parte de hip贸tesis (ek hypoth茅seos iousa: ib铆d., 510b, 9), pero que, a diferencia de estas, trata a las hip贸tesis como hip贸tesis y no como principios; o sea, las usa como paradigmas. Lo no-hipotetico, a lo que la dial茅ctica accede, se abre ante todo por el uso paradigm谩tico de lo sensible. En este sentido debe entenderse el pasaje siguiente en el cual el m茅todo dialectico es definido por el 鈥渜uitar las hip贸tesis鈥 (鈥渟贸lo el m茅todo dialectico, quitando las hip贸tesis [t脿s hypoth茅sis anairousa], alcanza el principio mismo鈥: ib铆d., VII, 533c, 6). Anair茅o, como su correspondiente latino tollere (y el alem谩n aufheben, que Hegel, inspir谩ndose en ellos, ubicaba en el centro de su dial茅ctica) significa tanto 鈥渢omar, asumir鈥 como 鈥渜uitar, eliminar鈥. Lo que funciona como paradigma, seg煤n hemos visto, es sustra铆do de su uso normal y, a la vez, expuesto como tal. Lo no-hipot茅tico es lo que se abre en el punto en el que se 鈥渜uitan鈥 -es decir, se asumen y eliminan a la vez- las hip贸tesis. La inteligibilidad, en la que la dial茅ctica se mueve en su 鈥渄escenso hacia el fin鈥, es la inteligibilidad paradigm谩tica de lo sensible.

13. El c铆rculo hermen茅utico que define el procedimiento cognoscitivo de las ciencias humanas adquiere su sentido propio s贸lo en la perspectiva del m茅todo paradigm谩tico. Ya antes de Schleiermacher, Friederich Ast hab铆a observado que en las ciencias filol贸gicas, el conocimiento del fen贸meno singular presupone el conocimiento de la totalidad y viceversa: el conocimiento de la totalidad presupone el de los fen贸menos singulares. Cuando en Sein und Zeit [Ser y Tiempo], Heidegger fundaba este c铆rculo hermen茅utico en la precomprenci贸n como estructura anticipadora existencial del Dasein, liberaba a las ciencias humanas de 茅sta situaci贸n embarazosa, al garantizar de ese modo el car谩cter 鈥渕谩s original鈥 de su conocimiento. Desde entonces, la frase seg煤n la cual 鈥渓o importante no es salir del circulo, sino entrar en 茅l del modo justo鈥 (Heidegger: 153), se convirti贸 en la f贸rmula m谩gica que permit铆a al investigador transformar en virtuoso el circulo vicioso.

La garant铆a era, sin embargo menos tranquilizadora de lo que parec铆a a primera vista. Si la actividad del int茅rprete ya est谩 siempre anticipada por una precomprensi贸n que se le escapa, 驴Qu茅 significa 鈥渆ntrar en el c铆rculo del modo justo鈥? Heidegger hab铆a sugerido que se trata de no dejar que 鈥渓as circunstancias y la opini贸n com煤n鈥 impongan (vorgeben) la precomprensi贸n, sino de 鈥渆laborarla a partir de las cosas mismas鈥 (ib铆d.). Pero esto s贸lo puede significar 鈥搚 el circulo parece volverse as铆 cada vez mas 鈥渧icioso鈥濃 que el investigador debe estar en condiciones de reconocer en los fen贸menos la signatura de una precomprensi贸n que depende de la propia estructura existencial de aquellos fen贸menos que investiga.

La apor铆a se resuelve si se considera que el c铆rculo hermen茅utico es, en realidad, un c铆rculo paradigm谩tico. No hay, como en Ast y Schleiermacher, una dualidad entre 鈥渇en贸meno singular鈥 y 鈥渢otalidad鈥: la totalidad no resulta m谩s que de la exposici贸n paradigm谩tica de los casos singulares. Y no hay, como en Heidegger, circularidad entre un 鈥渁ntes鈥 y un 鈥渄espu茅s鈥, precomprensi贸n e interpretaci贸n: en el paradigma, la inteligibilidad no precede al fen贸meno, sino que est谩, por as铆 decirlo 鈥渁l lado鈥 (par谩) de este. Seg煤n la definici贸n aristot茅lica, el gesto paradigm谩tico no va de lo particular al todo y del todo a lo particular, sino de lo singular a lo singular. El fen贸meno, expuesto en el medio de su cognoscibilidad, muestra la totalidad de la cual es paradigma. Y 茅ste, con respecto a los fen贸menos, no es un presupuesto (una 鈥渉ip贸tesis鈥): como 鈥減rincipio no presupuesto鈥, no est谩 ni en el pasado ni en el presente, sino en su constelaci贸n ejemplar.

14. Entre 1924 y 1929, Warburg trabaja en su 鈥渁tlas por im谩genes鈥 que deb铆a llamarse Mnemosyne. Se trata, como se sabe, de un conjunto de paneles sobre los cuales se encuentra distribuida una serie heterog茅nea de im谩genes (reproducciones de obras de arte o de manuscritos, fotograf铆as recortadas de diarios o realizadas por 茅l mismo, etc茅tera) referidas muchas veces a un tema 煤nico que el defin铆a como Pathosformel [formula emotiva]. Consideremos el panel 46, en el cual se trata de la Pathosformel 鈥淣infa鈥, la figura femenina en movimiento a cuya aparici贸n en el fresco de Ghirlandaio en la capilla Tornabuoni Warburg se refer铆a familiarmente con 茅l sobre nombre Fraulein Schnellbring, 鈥渟e帽orita Llevadeprisa鈥. El panel est谩 constituido por veintisiete im谩genes, cada una de las cuales est谩 de alg煤n modo relacionada con el tema que da nombre al conjunto. Mas all谩 del fresco de Ghirlandaio, se reconoce un relieve romano en marfil, una sibila de la catedral de Sessa Aurunca, miniaturas de un manuscrito florentino del siglo XVI, un detalle de un fresco de Botticelli, el circulo con la Madonna y el nacimiento de Juan el Bautista de Filippo Lippi, la fotograf铆a de una campesina de Settignano tomada por el propio Warburg, y as铆 sucesivamente. 驴C贸mo debemos leer este panel? 驴Cu谩l es la relaci贸n que mantiene unidas las im谩genes singulares? En otras palabras, 驴D贸nde est谩 la ninfa?

Un modo sin duda errado de leer el panel consistir铆a en ver en 茅l algo as铆 como un repertorio iconogr谩fico, donde se indaga el origen y la historia del tema iconogr谩fico 鈥渇igura femenina en movimiento鈥. Se tratar铆a, entonces, de ubicar las im谩genes singulares en la medida de lo posible en orden cronol贸gico, siguiendo la probable relaci贸n gen茅tica que, lig谩ndolas entre s铆, podr铆a finalmente permitir alcanzar el arquetipo, la 鈥渇贸rmula de p谩thos鈥 de la cual todas derivan. Una lectura apenas m谩s atenta del panel muestra que ninguna de las im谩genes es el original, as铆 como ninguna de las im谩genes es simplemente una copia o una repetici贸n. Como en la composici贸n 鈥減or formulas鈥 que Milman Parry reconoci贸 en la base de los poemas hom茅ricos y, m谩s en general, en toda composici贸n oral, es imposible distinguir entre creaci贸n y performance, entre original y ejecuci贸n, as铆 las Pathosformeln de Warburg son h铆bridos de arquetipo y fen贸meno, de primariedad*1 y repetici贸n. Cada fotograf铆a es el original, cada imagen constituye la arch茅; en este sentido, 鈥渁rcaica鈥. La ninfa misma no es arcaica ni contempor谩nea, es un indecidible de diacron铆a y sincron铆a, unicidad y multiplicidad. Pero esto significa que la ninfa es el paradigma de la cual las ninfas singulares son los ejemplares o que, m谩s exactamente, seg煤n la ambig眉edad constitutiva de la dial茅ctica plat贸nica, la ninfa es el paradigma de las im谩genes singulares y las im谩genes singulares son los paradigmas de la ninfa.

La ninfa es, entonces, un Urph盲nomen, un 鈥渇en贸meno original鈥 en el sentido de Goethe. Este t茅rmino t茅cnico esencial de las indagaciones goetheanas sobre la naturaleza, desde la Farbenlehbre [Teor铆a de los colores] hasta la Metamorphose der Pflanzen [Metamorfosis de las plantas], que nunca es definido con claridad por el autor, se vuelve inteligible s贸lo si 鈥揹esarrollando aqu铆 la sugerencia de Elizabeth Rotten, que remit铆a su origen a Plat贸n鈥 se lo entiende en sentido decididamente paradigm谩tico. Goethe contrapone muchas veces su m茅todo a aquel que procede por 鈥渃asos particulares y rubricas generales, opiniones e hip贸tesis鈥 (Goethe, II: 691). En el ensayo Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt [ El experimento como mediador entre sujeto y objeto], propone un modelo de 鈥渆xperiencia de especie superior鈥, en el cual la unificaci贸n de los fen贸menos singulares no ocurre 鈥渄e modo hipot茅tico y en forma sistem谩tica鈥 (ib铆d., I: 852), sino que cada fen贸meno 鈥渟e mantiene en relaci贸n con innumerables otros, del mismo modo en que decimos de un punto luminoso libre y oscilante que emite sus rayos en todas las direcciones鈥 (ib铆d.: 851- 852). Pocas l铆neas despu茅s se aclaran como debe entenderse esta relaci贸n singular entre los fen贸menos; en un pasaje donde se afirma m谩s all谩 de toda duda la naturaleza paradigm谩tica del procedimiento: 鈥淭al experiencia, que consiste de muchas otras, es evidentemente de una especie superior. 脡sta representa la formula, en la cual encuentran expresi贸n innumerables ejemplos singulares鈥 (ib铆d.: 852). 鈥淭odo existente 鈥揷orrobora otro fragmento鈥 es el an谩logon de todo existente; por eso la existencia se nos aparece siempre separada y al mismo tiempo vinculada. Si se exagera la analog铆a, todo se vuelve id茅ntico; si se la evita, todo se divide hasta el infinito鈥 (ib铆d., II: 706). El Urph谩nomen como paradigma es, en este sentido, el lugar en el cual la analog铆a vive en perfecto equilibrio m谩s all谩 de oposici贸n entre generalidad y particularidad. Por esta raz贸n, Goethe escribe que el 鈥渇en贸meno puro鈥 nunca puede ser aislado, 鈥渟ino que se muestra en una serie continua de apariciones鈥 (ib铆d.: 871). Y en las Maximen und Reflexionen [M谩ximas y Reflexiones] resume su naturaleza en una definici贸n que podr铆a valer con el mismo t铆tulo para el paradigma: 鈥淓l fen贸meno originario: ideal por cuanto es el ultimo cognoscible / real por cuanto conocido / simb贸lico porque abraza todos los casos: / id茅ntico en todos los casos鈥 (ib铆d.: 693). Aunque no alcance nunca la generalidad de una hip贸tesis o de una ley, el Urphanomen es, sin embargo, cognoscible; m谩s a煤n, en el fen贸meno singular, es el 煤ltimo elemento cognoscible, su capacidad de constituirse en paradigma. Por ello un celebre dictum goethiano afirma que no es necesario buscar m谩s all谩 de los fen贸menos: como paradigmas, 鈥渆llos son la doctrina鈥.

15. Intentemos ahora fijar en forma de tesis algunas de las caracter铆sticas que, seg煤n nuestro an谩lisis, definen el paradigma:

1) El paradigma es una forma de conocimiento ni inductiva, sino anal贸gica, que se mueve de la singularidad a la singularidad.

2) Neutralizando la dicotom铆a entre lo general y lo particular, sustituye la l贸gica dicot贸mica por un modelo anal贸gico bipolar.

3) El caso paradigm谩tico deviene tal suspendiendo y, a la vez, exponiendo su pertenencia al conjunto, de modo que ya no es posible separar en 茅l ejemplaridad y singularidad.

4) El conjunto paradigm谩tico no est谩 jam谩s presupuesto a los paradigmas, sino que permanece inmanente a ellos.

5) No hay, en el paradigma, un origen o una arch茅: todo fen贸meno es el origen, toda imagen es arcaica.

6) La historicidad del paradigma no est谩 en la diacron铆a ni en la sincron铆a, sino en un cruce entre ellas.

Creo que llegados a este punto est谩 claro que significa, tanto en mi caso como en el de Foucault, trabajar a trav茅s de paradigmas. El homo sacer y el campo de concentraci贸n, el Muselmann y el estado de excepci贸n 鈥揷omo, m谩s recientemente, la oikonomia trinitaria o las aclamaciones鈥 no son hip贸tesis a trav茅s de las cuales se intenta explicar la modernidad, reconduci茅ndola a algo as铆 como una causa o un origen hist贸rico. Por el contrario, como su misma multiplicidad podr铆a dejar entrever, se trata en todos los casos de paradigmas que ten铆an por objetivo hacer inteligible una serie de fen贸menos cuyo parentesco se le hab铆a escapado o pod铆a escapar a la mirada del historiador. Por cierto, mis investigaciones, como las de Foucault, tienen un car谩cter arqueol贸gico, y los fen贸menos de los que se ocupan se desarrollan en el tiempo e implican por lo tanto una atenci贸n a los documentos y a la diacr贸nica que no puede dejar de seguir las leyes de la filolog铆a hist贸rica. Pero la arch茅 que 茅stas alcanzan 鈥搚 esto vale, quiz谩, para toda investigaci贸n hist贸rica鈥 no es un origen presupuesto en el tiempo, sino que, al situarse en el cruce de diacr贸nica y sincr贸nica, vuelve inteligible no menos el presente del investigador que el pasado de su objeto. En este sentido, la arqueolog铆a es siempre una paradigmatolog铆a, y la capacidad de reconocer y articular paradigmas define el rango del investigador as铆 como su habilidad para examinar los documentos de un archivo. Del paradigma depende, de hecho, en 煤ltima instancia, la posibilidad de producir en el interior del archivo cronol贸gico, en s铆 inerte, aquellos plans de clivaje [planos de clivaje] (como los llaman los epistem贸logos franceses) que son los 煤nicos que pueden hacerlo legible.

Si se pregunta, finalmente, si la condici贸n paradigm谩tica reside en las cosas o en la mente del investigador, mi respuesta es que la pregunta no tiene sentido. La inteligibilidad que est谩 en cuesti贸n en el paradigma tiene un car谩cter ontol贸gico, no se refiere a la relaci贸n cognitiva entre un sujeto y un objeto, sino al ser. Hay una ontolog铆a paradigm谩tica. Y no conozco mejor definici贸n de ella que la que contiene un poema de Wallace Steven titulado Description withuot pleace:

It is possible that to seem 鈥 it is to be,

As the sun is something seeming and it is. The sun is an example. What it seems

It is and in such seeming all things are. [Descripci贸n sin lugar Es posible que parecer 鈥 sea ser,

Como el sol es algo aparente y es. El sol es un ejemplo. Lo que aparenta

Es y en tal apariencia todas las cosas son.]

Giorgio Agamben

Publicado originalmente en Fractal: Revista Trimestral

Fuente: https://www.bloghemia.com