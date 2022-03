–

Premisa

Si los pa铆ses europeos no intervienen supondr谩 la derrota en Ucrania y la anexi贸n del territorio conquistado a Rusia en los pr贸ximos meses.

Si los pa铆ses europeos intervienen supondr谩 la 3GM.

La OTAN despliega por primera vez su fuerza de respuesta para apoyar al Este 26.2.2022

‘La UE anuncia una inversi贸n en defensa de 200.000 millones’ y 5.000 soldados 22.3.2022

Agenda de Biden

20.3.2022 Washington anuncia la agenda b茅lica, los 贸rdenes del d铆a ya est谩n redactados.

24.3.2022 Cumbre de emergencia de la OTAN, reuni贸n del G7 y Cumbre del Consejo Europeo.

25.3.2022 Visita a Polonia.

As铆 se dise帽a una Guerra Mundial

Si como se espera, EEUU presiona a la UE para un rearme y e intervenci贸n directa en terreno ucraniano, significar谩 de facto el inicio de la 3GM por el principio de Simetr铆a.

Europa no quiere la intervenci贸n directa, pero tanto sus fuerzas armadas como sus gobiernos est谩n divididos entre otanistas, partidarios de la intervenci贸n de la OTAN bajo el argumento de que Rusia no se atrever谩 a escalar en su respuesta bajo la disuasi贸n nuclear; y los europe铆stas, partidarios de la no intervenci贸n ante la posibilidad de que una p茅rdida de control del conflicto suponga un desenlace dram谩tico indeseado. Ser volatilizados.

No es l贸gico pensar que un pa铆s acorralado, como supuestamente lo est谩 Rusia seg煤n la propia OTAN, se prive de utilizar cualquier medida a su alcance ante una destrucci贸n inminente. Aunque sea por error. Los otanistas no tienen raz贸n, pero los europe铆stas no tienen peso, porque han sido infiltrados por pa铆ses a los cuales la destrucci贸n del eje Berl铆n-Mosc煤 beneficia, y este es el Washington-Londres. Seg煤n este eje, la destrucci贸n de Berl铆n/Europa ser铆a doblemente beneficiosa, ya que elimina un competidor industrial y acaparar铆a los recursos y mercados abandonados. Vivir de los escombros. 驴 A que ya no parece tan buena idea seguir estando en la OTAN?!

Fruto de este debate previo a la cumbre, la UE responde con la formaci贸n de un batall贸n de intervenci贸n de 5000 soldados. De por s铆 in煤til para inclinar el transcurso de la guerra, pero cumple

funciones pol铆ticas claves:

– Tributo a EEUU/Biden: igual que el aumento del presupuesto militar en Europa, las sanciones comerciales a Rusia o la cancelaci贸n de contratos energ茅ticos. Todas estas medidas en detrimento de la estabilidad y prosperidad Europea y en favor de negocios estadounidenses. Parias modernas con un tributo de sangre, como en el medievo.

Agente provocador: capaz de desencadena y extender el conflicto forzando la intervenci贸n de la OTAN. Casus belli. –Bloque europeo: un efecto adverso para EEUU, ya que supone la primera formaci贸n de fuerza militar aut贸noma de Europa desde la 2GM. La base sobre la que se asentar铆a la disoluci贸n de la OTAN y la formaci贸n de un bloque europeo con sede en Berl铆n. El As en la manga de EEUU ser谩 convencer a Polonia de su intervenci贸n unilateral al margen de la OTAN con la intenci贸n de que arrastre al resto de la alianza al precipicio. Aunque de mernor peso, otro agente provocador. El resultado de esta cumbre, junto con la de la OTAN en junio, son cr铆ticos. Veremos si EEUU tiene la capacidad de realizar sus planes. Escenarios -Si logra la intervenci贸n de la UE en Ucrania puede que Rusia no se anexe el Dombass, pero iniciar谩 la 3GM en cuanto empiecen a morir soldados europeos. Querr谩 decir que EEUU se est谩 reservando para el combate con China al m谩s puro estilo MAD. En este sentido, tanto la formaci贸n del Batall贸n UE como la posible intervenci贸n unilateral de Polon铆a son malas noticias. -Si no lo logra o se posterga la intervenci贸n de la UE en Ucrania, su anexi贸n por parte de Rusia ser谩 t谩cita o expl铆cita, pero ser谩. Sabremos que lo siguiente ser谩 la formaci贸n del bloque Europeo con vistas a las guerras neocoloniales en 脕frica. EEUU habr谩 perdido su influencia sobre la UE, la pol铆tica internacional en general y se retira a su Fortress America. Se creen ajedrecistas, pero no son m谩s que monos con pistolas apunto de hacerse da帽o. Esperamos por el bien de todos que lo que queda de cordura, si es que queda algo, las partes se avengan a raz贸n, porque es solo cuesti贸n de tiempo que un error de c谩lculo se convierta en una cat谩strofe internacional. Tal vez la 煤ltima. El futuro del mundo para los pr贸ximos 20 a帽os se decidir谩 esta semana. : capaz de desencadena y extender el conflicto forzando la intervenci贸n de la OTAN.

OTAN NO, BASES FUERA!

____________

