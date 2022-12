–

Wikileaks es una organizaci贸n de medios multinacional que trabaja desde hace 16 a帽os en el an谩lisis y publicaci贸n de grandes conjuntos de datos y materiales oficiales censurados o restringidos relacionados con la guerra, el espionaje y la corrupci贸n.

Por Enrique Amestoy.

Hasta ahora ha publicado m谩s de 10 millones de documentos y an谩lisis asociados, permitiendo al mundo tener una opini贸n sobre los principales hechos ocurridos en los 煤ltimos a帽os. El lanzamiento del sitio se realiz贸 en diciembre de 2006 y desde entonces su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1,2 millones de documentos. En el marco del trabajo por la defensa de la libertad de expresi贸n Wikileaks ha hecho suya la causa por la liberaci贸n de su fundador, Juli谩n Assange, que se encuentra privado de libertad en la c谩rcel de alta seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido.

Juli谩n Assange es perseguido por Estados Unidos por solicitar, recibir y difundir informaci贸n relacionada a cr铆menes de lesa humanidad. Por esta raz贸n EE.UU. busca condenarlo a 170 a帽os de c谩rcel bajo la Ley de Espionaje y m谩s 5 a帽os bajo la Ley de Abuso y fraude Inform谩tico. Motiva a los EE.UU. la publicaci贸n, por parte de Wikileaks, de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganist谩n, adem谩s de hechos ocurridos en la Bah铆a de Guant谩namo, documentos que fueron expuestos a la opini贸n p煤blica dejando en evidencia el modelo de operaci贸n de la pol铆tica exterior estadounidense, que actu贸 en colaboraci贸n con la Uni贸n Europea. Dicho material proporcion贸 evidencias de cr铆menes de guerra y asesinatos patrocinados por el Estado, entregas extraordinarias y encubrimientos militares de asesinatos ilegales, todos cr铆menes de lesa humanidad y violaci贸n a los Derechos Humanos. Mediante esta evidencia a sido posible para muchas v铆ctimas encontrar algo de justicia. Vemos claramente que tanto medios masivos de comunicaci贸n tradicionales como los nuevos, basados en las Tecnolog铆as de la Informaci贸n y la Comunicaci贸n, son herramientas claves e imprescindibles en las nuevas estrategias en la lucha por el control hegem贸nico y son tambi茅n base de los nuevos modelos de guerras, basados en el desgaste, la difusi贸n de noticias falsas o la generaci贸n de masa cr铆tica tras la difusi贸n de noticias falsas, en contraposici贸n con el trabajo de equipos de trabajo como el de Wikileaks.

El sitio wikileaks.org (del ingl茅s leak, 芦fuga禄, 芦goteo禄, 芦filtraci贸n [de informaci贸n]禄) es b谩sicamente una Wiki, como Wikipedia, que de acuerdo a los permisos de acceso que cada uno de los usuarios tiene, es el nivel de cosas que se pueden realizar, es decir: se puede ser solamente un lector, un editor, corrector, manejador de las bases de datos, como habitualmente sucede con cualquier sistema inform谩tico, m谩xime cuando lo es colaborativo.

En el a帽o 2010 surgen las primeras filtraciones de informaci贸n que generaron impacto mundial. Entre ellas destacan por ejemplo que en el a帽o 2007 desde un helic贸ptero Apache se tirotea a un periodista de la agencia Reuters junto con otros civiles, ninguno de ellos en posici贸n de ataque o amenaza contra la aeronave de guerra norteamericana. En relaci贸n con la Guerra de Afganist谩n iniciada en 2001, en julio de 2010 los peri贸dicos The Guardian, The New York Times y Der Spiegel hicieron p煤blicos un conjunto de mas de 92.000 documentos sobre la Guerra de Afganist谩n entre los a帽os 2004 y 2009. Estos les llegaron a trav茅s de WikiLeaks sin compensaci贸n econ贸mica a la p谩gina. Lo mismo ha sucedido con los casi 400.000 documentos filtrados de la guerra de Irak entre los a帽os 2004 y 2009, revelados tambi茅n en el a帽o 2010. Los mas de 250.000 cables o comunicaciones entre el Departamento de Estado estadounidense con sus embajadas por todo el mundo, conocido como 鈥淐ablegate鈥 y como la filtraci贸n de informaci贸n de documentos de la historia, fue develado el 28 de noviembre de 2010. A comienzos del 2012 Wikileaks realiza la filtraci贸n de archivos de correos electr贸nicos de la empresa Stratfor en 2012 y refiere a la publicaci贸n y difusi贸n de correos electr贸nicos de car谩cter interno entre personal de la agencia de inteligencia privada y espionaje estadounidense Stratfor as铆 como del personal de la empresa con sus clientes. El 7 de marzo de 2017 Wikileaks asegur贸 haber obtenido los detalles de un programa de hackeo de tel茅fonos, ordenadores y televisores por parte del espionaje de Estados Unidos, y comenz贸 a filtrar miles de documentos relacionados que se atribuyen a la CIA. Incluyendo un programa llamado 鈥淎帽o Cero鈥, que incluir铆a toda una serie de armas inform谩ticas para poder hackear tel茅fonos y dispositivos producidos por compa帽铆as estadounidenses, como los iPhone de Apple, el sistema Android de Google, el Windows de Microsoft o los televisores Samsung con conexi贸n a Internet, que se convert铆an en micr贸fonos encubiertos a trav茅s de los cuales espiar a sus usuarios. Julian Assange, se encontraba asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde el 16 de agosto de 2012. El 11 de abril de 2019, tras el anuncio del entonces presidente Len铆n Moreno, Ecuador deja de dar asilo a Assange, retira la nacionalidad ecuatoriana que le hab铆a sido concedida en 2017 por el ex presidente Rafael Correa y lo entrega a la polic铆a brit谩nica quien lo lleva a prisi贸n a espera de la solicitud de extradici贸n por parte de los Estados Unidos. En setiembre de 2021 el portal Yahoo News da cuenta de un intento de secuestro e incluso asesinato por parte de la CIA. Seg煤n el art铆culo, la CIA llevaba las tareas bajo la administraci贸n del entonces director Mike Pompeo, bajo la presidencia de Donald Trump. Por estas denuncias el pasado 20 de noviembre de 2022 el juez espa帽ol Santiago Pedraz ha solicitado a los EEUU citar a Pompeo para testificar sobre las afirmaciones de conspiraci贸n para asesinar a Assange, seg煤n da cuenta el portal The Telegraph del Reino Unido. La extradici贸n a Estados Unidos de Julian Assagne, fue aprobada por la ex ministra del Interior Priti Patel el pasado 17 de junio y desde ese d铆a comienza la 煤ltima ronda de recursos ante los tribunales brit谩nicos, con la que los abogados de Assange intentar谩n evitar su entrega a los Estados Unidos.

Rebecca Vincent, directora de Operaciones y Campa帽as de Reporteros Sin Fronteras ha se帽alado 鈥淓stamos profundamente decepcionados con la vergonzosa decisi贸n tomada por el ministro del Interior de extraditar a Julian Assange, lo cual supone otro fracaso del Gobierno brit谩nico en la protecci贸n de la libertad de prensa y tendr谩 peligrosas consecuencias para el periodismo en este pa铆s y alrededor del mundo.禄. As铆 mismo Amnist铆a Internacional publica un comunicado en su sitio web donde manifiesta que 芦Lo que hizo Assange es el trabajo habitual de los periodistas de investigaci贸n y no deber铆a castigarse. La persecuci贸n de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresi贸n.禄. En junio de 2022 sindicatos y asociaciones de prensa de todo el mundo reunidos en Ginebra se manifestaron a favor de la liberaci贸n de Assange. La presidenta de la Federaci贸n Internacional de Periodistas (FIJ, por sus siglas en ingl茅s, con m谩s de 600.000 miembros en m谩s de 140 pa铆ses), Dominique Pradali茅, plante贸 en conferencia de prensa la demanda de que el fundador de la plataforma WikiLeaks 鈥渟ea liberado, rehabilitado y entregado a su familia, que pueda al fin vivir normalmente鈥.

Como parte de la b煤squeda de apoyos para la liberaci贸n de Juli谩n Assange, Wikileaks realiza por estos d铆as el 芦Gran Tour LATAM por la Libertad de Juli谩n Assange禄. Esta gira es encabezada por Kristinn Hrafnsson, editor general y Joseph Farrell, embajador de Wikileaks y busca principalmente poner en el centro de la discusi贸n el debate por la libertad de expresi贸n y el derecho a la informaci贸n en la regi贸n. El pasado martes 22 de noviembre y luego de reunidos con el Presidente colombiano Gustavo Petro, 茅ste inform贸 desde su cuenta de Twitter 芦Me reun铆 con los voceros de Wikikeaks, para apoyar la lucha mundial por la libertad del periodista Julian Assange. Le soliciar茅 al presidente Biden con otros presidentes latinoamericanos que no se pongan cargos a un periodista solo por decir la verdad禄. 芦Petro nos ayudar谩 a unir fuerzas con otros presidentes de la regi贸n para presionar a la Administraci贸n (del presidente estadounidense Joe) Biden y as铆 parar el enjuiciamiento de Julian Assange禄, se帽al贸 el editor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, despu茅s de la reuni贸n.

鈥淎gradecer铆a que Lula y su gobierno participen de esta iniciativa que estamos tratando de impulsar en el mediano plazo, enviando un mensaje urgente a la Casa Blanca. Petro ya acord贸 hacerlo e insta a otros a seguir su ejemplo. Ser铆a un primer paso, y espero que se den otros, en t茅rminos diplom谩ticos鈥, dijo Hrafnsson en entrevista con Folha de S.Paulo el pasado sabado 26 de noviembre. 鈥溌縌u茅 crimen cometi贸 Assange?鈥, cuestion贸 el electo Presidente en Brasil Luiz In谩cio Lula da Silva, luego de conocedida la extradici贸n el pasado mes de junio. 鈥淪i 茅l va a Estados Unidos, extraditado, ciertamente es cadena perpetua y seguramente 茅l morir谩 en la c谩rcel鈥, lament贸 Lula. Es importante recordar que Wikileaks public贸 en julio de 2015 una lista con el nombre de 29 miembros del Gobierno de la ex presidenta brasile帽a Dilma Rousseff que fueron espiados por la Agencia de Seguridad estadounidense (NSA) durante el comienzo de su primer mandato en 2011. Tambi茅n en Brasil la Associa莽茫o Brasileira de Imprensa (ABI) realiz贸 este 30 de noviembre un conversatorio con la delegaci贸n de Wikileaks, en solidaridad con Assange y en defensa del derecho a la informaci贸n. El pasado 28 de noviembre, desde su cuenta de Twitter, Luiz In谩cio Lula da Silva daba cuenta de la reuni贸n mantenida con el editor jefe de Wikileaks Kristinn Hrafnsson y Joseph Farrell dando cuenta de que tambi茅n se une a llamado internacional que ponga fin al 鈥渋njusto encarcelamiento鈥 de Julian Assange.

Se espera que la gira latinoamericana de la delegaci贸n de Wikileaks contin煤e por Uruguay (donde el 1 y 2 de diciembre estaban previstas diversas actividades que incluir铆an reuniones con UdelaR, partidos pol铆ticos, el movimiento sindical, con gente de la cultura, organizaciones sociales, entre otras, que debieron ser suspendidas por causa de fuerza mayor, seg煤n se informa desde los portales y cuentas en redes sociales de la Asociaci贸n de la Prensa del Uruguay (APU), entre otros.

La gira contin煤a por Argentina donde tienen previsto reunirse con Alberto Fern谩ndez y Cristina Fern谩ndez de Kirchner, presidente y vicepresidenta de Argentina. 鈥淓n nuestro pa铆s han priorizado a APU como su contraparte鈥, consigna Fabi谩n Cardozo presidente de APU al portal de la asociaci贸n y est谩 previsto que tambi茅n visiten M茅xico y Chile.

