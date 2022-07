–

Cuando se constituy贸 el gobierno de coalici贸n entre el PSOE y UP, el ambiente en el pueblo de izquierdas era de reservada esperanza. Nadie se esperaba grandes transformaciones. Durante a帽os, en lugar de preparar una batalla larga, prolongada y llena de altibajos, la direcci贸n de Podemos en manos de Pablo Iglesias se ocup贸 de hacer un fuerte trabajo ideol贸gico que disminuyese las expectativas transformadoras. Cualquier veleidad de una ruptura democr谩tica con el otrora llamado r茅gimen del 78 fue abandonada; la democracia ya no era un movimiento expropiatorio, como hab铆a dicho Podemos en sus or铆genes, sino la gesti贸n limitada de lo realmente existente. La conducci贸n pol铆tica de Podemos, por utilizar el lenguaje peronista, educ贸 a su base social en un realismo pol铆tico de baja calidad: el realismo pol铆tico puede servir para asumir que las grandes transformaciones son dif铆ciles y tienen un alto coste, o para olvidarse de ellas sin remordimientos. La direcci贸n de la izquierda espa帽ola opt贸 por lo segundo. Se trataba de formar parte del Consejo de Ministros a cualquier precio, una opci贸n no exenta de dificultades ya que, pese a todas sus renuncias, segu铆an existiendo reticencias por parte del PSOE y de sectores del aparato del Estado y de la burgues铆a, incapaces de reabsorber siquiera el pos-reformismo edulcorado de Podemos. Por tanto, la formaci贸n del gobierno de coalici贸n puede leerse como una victoria t谩ctica dentro de una derrota estrat茅gica de la izquierda anti-neoliberal. As铆 tambi茅n lo vivi贸 una buena parte de la clase trabajadora, ya sin grandes ilusiones pero s铆 con ciertas expectativas.

Por el camino, las grandes promesas de la coalici贸n han sido sistem谩ticamente incumplidas: la derogaci贸n de la reforma laboral de Mariano Rajoy qued贸 como una simple enmienda que facilita el maquillaje estad铆stico en el terreno de la temporalidad, la llamada ley mordaza no ha sido derogada y las reformas fiscales han sido sistem谩ticamente aplazadas. El gobierno sold贸 sus lazos con la CEOE y la burocracia sindical de CCOO y UGT para garantizar la paz social. A cambio de ello, no habr铆a ninguna reforma estructural que alterarse el orden entre las partes.

Sin embargo, la mayor铆a de estas expectativas se han ido disipado. La pandemia introdujo un gran elemento de incertidumbre. En la pospandemia, la aparici贸n del olvidado fen贸meno de la inflaci贸n anuncia una nueva gran crisis econ贸mica. La invasi贸n de Putin a Ucrania y la aceleraci贸n del rearme de la OTAN han provocado una agudizaci贸n de las contradicciones imperialistas globales. EL PSOE cre铆a haber encontrado la llave de la estabilidad: con esta nueva crisis, la ilusi贸n de un gobierno moderadamente reformista, que combinase el transformismo de la izquierda pos-15M con el aggiornamento del PSOE ha volado por los aires.

Si durante todo este proceso el PSOE se recompuso como primera fuerza de la izquierda espa帽ola, recuperando su tradicional papel de garante del orden, la derecha atraves贸 una fuerte crisis, que culmin贸 con el fracaso de Pablo Casado al frente del partido y la irrupci贸n del nuevo liderazgo de Feijo贸. El en茅simo proyecto de un partido liberal-centrista termin贸 con la descomposici贸n de Ciudadanos y el ascenso de Vox homolog贸 a Espa帽a con Europa, estabilizando a la extrema derecha en torno al 15% de los votos. Las cartas parec铆an marcadas. La estructura pol铆tica parec铆a lograr un nuevo punto de estabilizaci贸n sist茅mica: la crispaci贸n entre una izquierda socioliberal y la derechona, ya no en forma bipartita, sino de bloques liderados por los partidos de siempre.

Sin embargo, este proceso de restauraci贸n tranquila ha sido interrumpido bruscamente por la crisis de la inflaci贸n. Ya se sabe que la inflaci贸n es s铆ntoma de otro tipo de crisis m谩s profunda (el capitalismo arrastra elementos de lo que los viejos marxistas llamaban crisis de sobreproducci贸n) y que, en este caso, se articula con la agudizaci贸n brutal y evidente de la crisis energ茅tico-ecol贸gica, lo cual traer谩 en algunos pa铆ses estancamiento y en otros recesi贸n, durante una serie de a帽os, no siempre de manera sincronizada. Y que sus efectos sobre la estabilidad de las sociedades son siempre terribles.

Causas y efectos de la inflaci贸n

Es obvio que la inflaci贸n est谩 provocada por el aumento del coste de la energ铆a y el aumento de los beneficios empresariales. Pese a que en cada pa铆s se desarrolla con sus particularidades, no es una simple crisis de los capitalismos nacionales: est谩 provocada por turbulencias de alcance global. En Espa帽a, mientras el IPC supera el 10%, los salarios solo han crecido un 1,33%. Seg煤n un estudio del gabinete de Estudios Econ贸micos de CCOO, los beneficios empresariales fueron responsables del 83,4% de la inflaci贸n . En el caso de las el茅ctricas, los beneficios aumentaron un 60%; en el caso de la banca, un 25%. Los precios de los alimentos han subido exponencialmente, con las diferencias entre coste de origen y el precio al consumidor aumentando de forma descontrolada paralelamente a los beneficios de las grandes distribuidoras, como bien indican los datos del IPOD distribuidos por el COAG .

En ese sentido, no estamos solo ante una operaci贸n especulativa. La especulaci贸n es una forma temporal a trav茅s de la cual los sectores m谩s poderosos del capital imponen sus condiciones a los m谩s d茅biles, afectando al conjunto de la relaci贸n salarial y operando como contra-tendencia empresarial en la lucha contra la tendencia a la disminuci贸n de la tasa de rentabilidad. En una econom铆a contra铆da por la alta competencia mundial y la ralentizaci贸n de la valorizaci贸n de las mercanc铆as, los precios suben como f贸rmula de mantener altos los beneficios empresariales a trav茅s del ataque indirecto a los salarios: esto a su vez, ralentiza de nuevo los procesos de valorizaci贸n, provocando una mayor agudizaci贸n de la crisis y el refuerzo a corto-medio plazo de la espiral inflacionaria como mecanismo de aumento de los beneficios, con el correspondiente ataque indirecto al salario. Estamos entonces tambi茅n ante una forma pol铆tico-econ贸mica de lucha de clases. No podemos tampoco descartar que esta situaci贸n vaya sucedida de una recesi贸n, con una fuerte destrucci贸n de empleo y un debilitamiento mayor de las condiciones salariales.

La inflaci贸n aparece ante la sociedad como una plaga b铆blica de langostas. Arrasa el salario, proletariza a las clases medias, hunde en la miseria a los sectores m谩s empobrecidos de la clase trabajadora, genera hambrunas en los pa铆ses m谩s empobrecidos del sistema-mundo, provoca una ansiedad social dif铆cil de gestionar para el Estado capitalista. Inestabilidad pol铆tica y agudizaci贸n de la lucha de clases: Alemania en los a帽os 20, Espa帽a a finales de los 70. No sabemos cual va a ser la reacci贸n social y pol铆tica a este ciclo, pero el gobierno progresista, pese a su impotencia, sabe cuales han sido los efectos de la inflaci贸n en el pasado. Solo as铆 se explica el presunto giro a la izquierda de Pedro S谩nchez.

La forma, la apariencia y el fondo

Despu茅s de la cumbre de la OTAN y de la masacre de Melilla, Pedro S谩nchez decidi贸 desempolvar su viejo arsenal anti-茅lites que tantos r茅ditos le dio para ganar el poder en el partido socialista. Aludiendo a poderes oscuros y la incomodidad que genera su gobierno en las altas esferas, se ha lanzado a recuperar la iniciativa pol铆tica tras la derrota contundente en las elecciones andaluzas. La realidad, por supuesto, est谩 muy lejos de las soflamas sanchistas.

El gobierno progresista impulsa una pol铆tica exterior extremadamente reaccionaria. Su compromiso de aumentar el gasto militar (que alcanzar谩 el 2% del PIB), su pol铆tica migratoria criminal y sus alianzas internacionales con Marruecos a cambio de abandonar al pueblo saharaui no son un mero capricho. Responden a los intereses de la oligarqu铆a espa帽ola y al rol del capitalismo espa帽ol como socio menor y subalterno dentro del bloque imperialista occidental. La guerra en Ucrania ha significado la aceleraci贸n del conflicto entre bloques a nivel global y el gobierno progresista, como Felipe Gonz谩lez en su momento, se ha apresurado a mostrarse como el socio m谩s d贸cil y fiable del capitalismo norteamericano. La sumisi贸n a la monarqu铆a marroqu铆 tiene relaci贸n directa con la urgencia del imperialismo occidental por mantener su influencia en el norte de 脕frica y el Sahel tras el desorden regional provocado por las revoluciones 谩rabes. El cierre de las fronteras y la pol铆tica de dependencia energ茅tica con respecto a EE UU son fruto del 煤ltimo intento de Europa de aislarse de su declive hist贸rico a costa de externalizar la crisis a las zonas m谩s pobres del mundo.

Como explic贸 Lenin en su c茅lebre Imperialismo…, toda maniobra exterior tiene por objeto comprar la paz en el interior del propio pa铆s, haciendo concesiones a un sector de la poblaci贸n para generar una base social lo suficientemente s贸lida para mantener la estabilidad. Sin embargo, a diferencia del capitalismo expansivo de la primera parte del siglo XX, las posibilidades en este sentido est谩n gravemente mermadas: la mundializaci贸n de las relaciones capitalistas y la propia crisis end贸gena del capitalismo europeo provocan que la decadencia sea, como dec铆amos antes, una plaga b铆blica de langostas, con causas de fondo inabordables por gobiernos capitalistas, que, como en el famoso meme de tuiter, tratan de achicar agua con un cubo mientras vierten el l铆quido en la propia masa.

Los datos son contundentes: como se帽ala Emmanuel Rodriguez en su ensayo 鈥淓l efecto clase media鈥, hemos entrado en una etapa de proletarizaci贸n de las clases medias que tendr谩 profundas repercusiones sociales. Un art铆culo reciente en El Pa铆s aportaba informaci贸n muy clara en ese sentido: una persona con una renta de m谩s de 20 mil euros brutos al a帽o (atenci贸n: brutos) forma parte del 50% m谩s rico de la poblaci贸n. Imag铆nense el 50% m谩s pobre y s煤menle la inflaci贸n. El poder adquisitivo de la clase trabajadora no deja de disminuir: no estamos, entonces, ante un problema de desigualdad coyuntural, como tratan de hacernos creer los ilusionistas neokeynesianos. Estamos ante una recomposici贸n sist茅mica basada en una tendencia sistem谩tica e inexorable a la degradaci贸n del trabajo, frente a la cual, el gobierno m谩s progresista de la historia no tiene m谩s que ofrecer cheques de 200 euros y miedo a la derecha.

El gran plan: gasto militar e impuestos a la banca y las energ茅ticas

En realidad, los anuncios impositivos del gobierno, pese a los aplausos de Unidas Podemos, forman parte de ese pack de medidas impotentes. Se nos pide, se nos exige incluso, que las saludemos como avance, pero en pol铆tica los avances no se miden as铆: se miden en funci贸n de las necesidades objetivas de la sociedad y tambi茅n funci贸n de lo que dejas de hacer. En ese sentido, estamos ante la en茅sima oportunidad perdida.

Tal y como ha anunciado el gobierno, el impuesto a las entidades bancarias es de car谩cter excepcional y temporal, tendr谩 una duraci贸n de dos a帽os (sobre los ejercicios 2022-2023) y se estima que recaudar谩 en torno a 1.500 millones de euros al a帽o. El impuesto a las grandes empresas el茅ctricas, gasistas y petroleras, del mismo car谩cter, gravar谩 los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023. Se estima una recaudaci贸n anual de 2.000 millones de euros al a帽o.

No es solo que las cantidades sean rid铆culamente bajas, es que ni siquiera hay garant铆as de que se cumplan. La derecha, actuando como portavoz de las grandes empresas, ya advertido con que estos impuestos recaer谩n sobre la ciudadan铆a en forma nuevos aumentos de precios. Ser铆a l贸gico que esta amenaza fuese respondida con contundencia por parte del gobierno, generando mecanismos de control de precios a trav茅s de la intervenci贸n sobre la propiedad, aprendiendo las lecciones de sus otros proyectos recaudatorios.

Seg煤n el gobierno, la subida aprobada en el IRPF para las rentas altas (que afectaba solo al 0,17 por ciento de los contribuyentes) iba a recaudar m谩s de 500 millones de euros. A d铆a de hoy, seg煤n la Agencia Tributaria, solo se han recaudado… 隆13 millones! Lo mismo con la tasa Google y financiera, que solo han conseguido recaudar 139 y 146 millones, respectivamente. La crisis fiscal del Estado y su impotencia y, a la vez, funcionalidad ante el capital (ya que paralelamente, siguen inyectando dinero p煤blico en las grandes empresas, a trav茅s de mecanismos como los fondos europeos) son otra muestra m谩s de la sumisi贸n ante los poderes econ贸micos y de la debilidad del gobierno progresista . No solo eso: en un contexto de aumento del gasto militar, no hace falta ser un genio para saber hacia d贸nde van a ir los escasos recursos recaudados. Esta pol铆tica militarista es si cabe m谩s flagrante en un contexto de agudizaci贸n de la crisis ecol贸gica: los recursos sociales se destinar谩n a reforzar la pol铆tica imperialista de la OTAN, renunciando a invertir esos recursos en mitigar y combatir la crisis ecol贸gica.

Militarismo, una pol铆tica social decr茅pita, la pol铆tica econ贸mica del capital, ninguna medida estructural. Ante esto y liquidados los 煤ltimos vestigios de radicalismo pol铆tico surgidos de 2008, la micro-opini贸n p煤blica de periodistas e intelectuales progresistas vinculados al Estado Ampliado (toda esa mara帽a de intereses generados por el progresismo en la sociedad civil) calla, ciega ante la dial茅ctica pol铆tica que, en el fondo, solo prepara el triunfo de la derecha en las pr贸ximas elecciones. Porque, aunque la clase media se est茅 descomponiendo, los mitos de su hegemon铆a cultural permanecen: 鈥渓a derecha gestiona mejor la econom铆a鈥. Feij贸o, inc贸modo lejos de su feudo gallego, espera callado recoger una victoria electoral tras el show de impotencia progresista.

L铆neas de fuga

El plan progresista es claro: no hacer nada sustancial, confiar en que la entente cordiale entre el PSOE y Sumar animada por las cada vez menos cre铆bles exigencias de Podemos, aglutinen un n煤mero suficiente de votos capaces de mantener el gobierno y la paz social. Las intolerables grabaciones de Villarejo y Ferreras soliviantan y dan gasolina a la izquierda para embestir contra un sector del parlamentarismo negro. Es una obligaci贸n 茅tica y pol铆tica acompa帽ar esta indignaci贸n sin olvidar que es una pr谩ctica sistem谩tica del poder que tambi茅n afecta a otros sectores y, por supuesto, no olvidar que solidaridad no significa adhesi贸n ni sumisi贸n pol铆tico-estrat茅gica con quien ha sufrido estas pr谩cticas. Y sobre todo, no olvidar que las llamaradas de indignaci贸n en la opini贸n p煤blica no sustituyen la discusi贸n estrat茅gica sobre c贸mo abordar el fondo de la tremenda crisis en curso.

Desde posiciones transformadoras, en el sentido m谩s amplio del t茅rmino, es decir, m谩s all谩 de las organizaciones concretas, hay dos f贸rmulas para tratar de afrontar el tsunami social en curso. Estas posiciones no son necesariamente incompatibles entre s铆, pero que necesitan articularse para tratar de tener alguna opci贸n de incidir pol铆ticamente en el enloquecimiento inflacionario. La primera es fiarlo todo a una explosi贸n social, confiando ciegamente en una revuelta al estilo chalecos amarillos. Esta posibilidad, pese a los miedos que produce en un sector de las clases medias bien-pensantes, no es ni buena ni mala, ni mucho menos descartable. Forma parte de la situaci贸n objetiva y, como hemos visto en medio mundo, se producir谩 tarde o temprano. Pero corremos el riesgo de que se convierta en una posici贸n pasivizante si nos limitamos a esperar la revuelta desde una 贸ptica pr贸xima a una especie de milenarismo neo-insurreccional. Es una ilusi贸n creer que esta forma revuelta va a compensar autom谩ticamente los problemas de implantaci贸n que tiene la izquierda clase-medianista, incluida la m谩s radical, entre los sectores m谩s empobrecidos de la poblaci贸n. En ese sentido, se tratar铆a de esbozar una estrategia que busque movilizar a sectores sociales clave, identificando puntos de apoyo reales en esta fase de repliegue de lo que fueron las vanguardias movimientistas en el ciclo anterior, para generar un n煤cleo social capaz de, por lo menos, dialogar con el descontento que se est谩 forjando en estos sectores populares no representados. Una estrategia que, obviamente, entra en discusi贸n tambi茅n con un sector social plenamente integrado a todos los niveles en las din谩micas del progresismo y que act煤a como su correa de transmisi贸n por abajo, presente en sindicatos obreros y movimientos emancipatorios de todo tipo. Lejos de cualquier soflama moralista, esta discusi贸n estrat茅gica debe hacerse identificando y diseccionado la composici贸n pol铆tica de las clases subalternas en esta coyuntura determinada.

La estrategia pasa por intentar identificar el punto de apoyo para hacer avanzar el conjunto de la clase trabajadora sobre un reto determinado, en este caso, frente al ataque a los salarios y a las condiciones de vida que se est谩 produciendo a trav茅s de la inflaci贸n, en un marco en donde el Estado capitalista gestionado por el progresismo es tan impotente como c贸mplice ante esta din谩mica. El punto m谩s avanzado de la resistencia ante esta din谩mica se ha desplazado, al menos en esta fase espec铆fica, tal como indicaban Miguel Fadrique y Victor de La Fuente en un art铆culo reciente, hacia la clase obrera de la industria, transporte y log铆stica .

Esto no parte de ninguna especie de industrialismo ontol贸gico. Ya no existen vanguardias ontol贸gicas dentro de la composici贸n de clase dentro del capitalismo tard铆o. Toda lucha cuenta con su potencial y con su l铆mite como punto de apoyo para una estrategia m谩s amplia. Las luchas en la industria se han sucedido con fuerza en los 煤ltimos meses y responden tambi茅n a factores pol铆ticos. Es un sector fuertemente sindicalizado y que no ha sufrido derrotas importantes en los 煤ltimos a帽os, tambi茅n porque se ha mantenido un poco al margen de todo el ciclo pos-15M. Con mayor tradici贸n de lucha por el salario, facilitada por el marco legal de los convenios, no ha dejado de movilizarse en los 煤ltimos meses, desde la huelga de C谩diz a la de Cantabria, pasando por m煤ltiples movilizaciones en Galicia, Murcia, Euskadi, Catalunya y un largo etc.

El riesgo de luchar convenio a convenio es evidente. El riesgo de una salida corporativa a estas luchas tambi茅n lo es. Pero el potencial es evidente: este sector puede encabezar en esta coyuntura una respuesta social contra la inflaci贸n, planteando una lucha que vaya m谩s all谩 de lo sectorial. Hasta el lema 鈥渟alario o conflicto鈥 asumido por la burocr谩tica direcci贸n de CCOO refleja una verdad distorsionada: hay mucho malestar acumulado por la brutal devaluaci贸n salarial.

Por supuesto, esta estrategia requiere de un programa com煤n expansivo, que interpele al conjunto de la clase trabajadora: la escala m贸vil de salarios, es decir, la revisi贸n mes a mes del salario en funci贸n del IPC en todos los sectores, el control sindical de los beneficios empresariales obligando a auditor铆as p煤blicas vinculantes, y el control social de los precios son buenos puntos de partida para unir a todo el mundo del trabajo, y fortalecer la posici贸n social y pol铆tica de la clase trabajadora frenando las tendencias a la pauperizaci贸n. Se trata de oponer un plan alternativo, desde el punto de vista de la independencia de clase, al pacto de rentas empresarial, basado en la contenci贸n salarial. Una propuesta en este sentido podr铆a sumar y dar protagonismo a movimientos sociales como el de la vivienda, directamente interpelados por la actual situaci贸n y articular una amplia alianza social frente a la crisis.

No hay duda de que esta propuesta se encuentra con grandes dificultades pol铆ticas. No solo porque un sector de la opini贸n p煤blica progresista pos-15M se opondr铆a a ella por desestabilizadora, sino porque la paz social y las mesas de negociaci贸n son la forma de ser de los sindicatos CCOO y UGT. Su naturaleza les lleva sacrificar los intereses salariales de la clase obrera a cambio de un despacho en la gesti贸n de los asuntos del Estado. Tambi茅n, por qu茅 no decirlo, por la propia debilidad y falta de orientaci贸n estrat茅gica de las escasas fuerza capaces de iniciarla, perdidas en los vericuetos propios de la pol铆tica grupuscular. En ese sentido, el sindicalismo alternativo y nacionalista tienen una responsabilidad decisiva: se trata de armar una pol铆tica que interpele sin sectarismos a las bases de los sindicatos mayoritarios y de plantear un proceso de movilizaci贸n tambi茅n a escala estatal, para poder activar una palanca de descontento que haga asumir una posici贸n activa y unitaria a un sector de la clase trabajadora, capaz de empujar al resto en la lucha contra el empobrecimiento y la devaluaci贸n salarial.

Este oto帽o ser谩 agitado. En estos tiempos de restauraci贸n pasiva vemos la pol铆tica como algo ajeno a nuestra voluntad y a nuestras decisiones colectivas. Pero es mentira. Siempre hay una salida, otro camino a explorar. Urge aglutinar voluntades en esa direcci贸n: el falso giro hacia la izquierda de S谩nchez no cortocircuitar谩 la crisis: solo es el preludio, quiz谩s tranquilizador para algunos esp铆ritus apoltronados, del desastre. Un desastre, que, por cierto no se limitar谩 a la cuesti贸n salarial y a la perdida de poder adquisitivo. Las brutales temperaturas que estamos viviendo este verano nos recuerdan tr谩gicamente que con reducir la pol铆tica a 鈥渕itigar los efectos鈥, sin abordar las causas, no hay salida posible. Necesitamos dejar de esperar pasivamente soluciones y activar otro rumbo.

16/07/2022

Brais Fern谩ndez, militante de Anticapitalistas, forma parte de la redacci贸n de viento sur

