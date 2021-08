–

De parte de EZLN August 16, 2021 54 puntos de vista

Ago162021

Giusto 500 anni dopo

<!–

23209

–>

Parole dei popoli zapatisti

13 agosto 2021.

Sorelle, fratelli, fratelloa

Compagni, compagne, compagnoa:

Attraverso le nostre voci parlano le comunit脿 zapatiste.

Per prima cosa vogliamo ringraziare.

Ringraziare per averci invitato.

Ringraziare per averci accolto.

Ringraziare per averci ospitato.

Ringraziare per averci alimentato.

Ringraziare di esservi presi cura di noi.

Ma soprattutto ringraziarvi del fatto che, nonostante le vostre differenze e contrariet脿, vi siate messi d鈥檃ccordo per ci貌 che oggi stiamo facendo. Cosa che talvolta vi sembrer脿 da poco, ma che per noi popoli zapatisti 猫 qualcosa molto grande.

-*-

Siamo zapatisti di origine maya.

Veniamo da una geografia chiamata Messico e abbiamo attraversato l鈥檕ceano per rivolgervi queste parole, per stare con voi, per ascoltarvi, per imparare da voi.

Veniamo dal Messico e in voi e con voi troviamo affetto, cura, rispetto.

Lo Stato Messicano e i suoi governi non ci riconoscono come connazionali di questa geografia. Siamo strani, stranieri, indesiderabili, inopportuni sulle stesse terre che coltivarono nostri antenati.

Per lo Stato Messicano siamo 鈥渆stemporanei鈥. Questo dice il certificato di nascita che, a seguito di molte spese e viaggi dai nostri villaggi verso le officine del malgoverno, siamo riusciti ad ottenere. E lo abbiamo fatto per poter arrivare fino a voi.

Per貌 non siamo arrivati fino a qua per lamentarci. E neanche per denunciare il mal governo che subiamo.

Vi diciamo solamente questo, perch茅 猫 questo mal governo che ha richiesto allo Stato Spagnolo di chiedere perdono per quanto accaduto 500 anni fa.

Dovete comprendere che, oltre ad essere uno svergognato, il mal governo Messicano 猫 anche ignorante della storia. E la distorce e aggiusta a suo comodo.

Cos矛 che lasciamo da parte i malgoverni che ognuno di noi subisce nelle proprie geografie.

Loro sono solamente caposquadra, impiegati obedienti di un criminale pi霉 grande.

-*-

Noi che formiamo lo Squadrone Marittimo Zapatista, e che siamo conosciuti come Squadrone 421, oggi siamo di fronte a voi, ma siamo solamente l鈥檃ntecedente di un gruppo pi霉 grande. Fino a 501 delegati. E siamo 501 solamente per dimostrare ai cattivi governi che li abbiamo superati. Mentre loro simulano un festeggiamento falso di 500 anni, noialtri, noialtre e noialtrei, andiamo diretti a ci貌 che segue: la vita.

Nell鈥檃nno 501 ricorreremo gli angoli di questa terra indomita.

Ma non vi preoccupate. I 501 delegati non arriveranno tutti d鈥檜n tratto. Ma arriveranno per parti.

In questo momento, nelle montagne del Sudest Messicano, si sta preparando una compagnia zapatista aerotrasportata che chiamiamo 鈥淟鈥橢stemporanea鈥 che 猫 composta da donne, uomini, bambini e bambine zapatiste.

Insieme a questa compagnia aerotrasportata viagger脿 anche una delegazione del Congresso Nazionale Indigeno Consiglio di Governo e del Fronte dei Popoli in Difesa della Terra e dell鈥橝cqua.

Tutte, tuttie, tutti hanno faticato per conseguire documenti e vaccini. Si sono ammalati e sono guariti. Hanno avuto fame e sono stati lontano delle loro famiglie, dalle loro comunit脿, dalla loro terra, dalla loro lingua, dalla loro cultura.

Ma tutti, tutte e tuttie sono animati ed entusiasti di venire a incontrarvi. Non in grandi eventi, ma nei luoghi dove resistete, vi ribellate e lottate.

Forse qualcuno penser脿 che ci interessino i grandi eventi e l鈥檌mpatto mediatico, perch猫 cos矛 valutano gli esiti o i fracassi.

Ma noi abbiamo imparato che i semi si scambiano, si seminano e crescono nella quotidianit脿, nei propri terreni, con i saperi di ciascuno.

La gestazione del domani non si fa alla luce [del sole, ndt]. Si coltiva, si cura e si fa nascere nelle ombre inosservate dell鈥檃lba, appena quando la notte inizia a cedere terreno.

I terremoti che scuotono la storia dell鈥檜manit脿 iniziano con un 鈥ya basta鈥 isolato, quasi impercettibile. Una nota a met脿 tra il dissonanza e il rumore. Una crepa nel muro.

-*-

脠 per questo che non veniamo a portarvi ricette, a imporre visioni e strategie, a promettere futuri luminosi e istantanei, piazze piene, soluzioni immediate. Neanche veniamo per invitarvi a unioni meravigliose.

Veniamo ad ascoltarvi.

Non sar脿 facile, certamente.

Siamo tanto differenti, tanto distinti, tanto lontani, tanto contrari e, soprattutto, tanto contraddittori.

Ci separano molte cose.

Magari, al parlare, volendo o no, non solo raccontiamo la nostra storia, ma in verit脿 dimostriamo anche la convinzione che ci貌 che 猫 nostro 猫 ci貌 che conta.

Ogni sguardo verso il passato ci divide. E questa differenza non 猫 per niente. In ogni sguardo esistono rabbia e dolore che si affacciano al precedente.

脠 vero che nel guardare la storia passata cerchiamo di trovare ci貌 che vogliamo. Siano rabbie, rancori, condanne e assoluzioni. Anche se esistono studi seri e profondi, possiamo cercare quello che ci conviene, ci貌 che ci d脿 ragione. Ci貌 che ci giustifica. E lo rendiamo 鈥渧erit脿鈥.

Cos矛 possiamo giudicare e condannare. Ma la giustizia rimane dimenticata.

E cos矛 possiamo trovare molte cose che ci dividono e ci mettono contro.

Abbiamo problemi nelle nostre famiglie, nel nostro gruppo, collettivo, organizzazione. Nel nostro quartiere. Nella nostra regione. Nella nostra geografia.

Chiunque ha un dolore che lo segna. Una rabia che lo muove.

E questi dolori e queste rabbie, che non sono poche, stanno l矛.

E noi popoli zapatisti diciamo che solamente una minaccia pi霉 grande, un dolore pi霉 terrificante, una rabbia pi霉 grande, sono ci貌 che ci possono mettere d鈥檃ccordo per rivolgere questa rabbia e questo dolore pi霉 in alto.

Ma non 猫 che queste differenze che abbiano scompaiano, come nelle false chiamate all鈥欌漸nit脿鈥 che loro che stanno sopra sono soliti fare quando chi sta in basso chiede il conto.

No, quello di cui parliamo noi comunit脿 zapatiste 猫 una causa, un motivo, una meta: la vita.

Non si tratta di abbandonare convinzioni e lotte. Al contrario. Pensiamo che le lotte delle donne, delle altrei, dei lavoratori, dei popoli originari, non solo non si devono fermare, ma che dovrebbero essere pi霉 profonde e radicali. Ognuno affronta una o varie teste dell鈥橧dra.

Perch茅 tutte queste lotte, quelle vostre e quelle di noi popoli zapatisti, sono per la vita.

Ma finch茅 non distruggeremo il mostro dritto al cuore, queste teste continueranno a spuntare e cambiare di forma con sempre maggiore crudelt脿.

-*-

Adesso, in questi tempi, vediamo e soffriamo una distruzione gigantesca; quella della natura, umanit脿 compresa.

Perch茅 sotto le macerie, la cenere, il fango, le acque sporche, le pandemie, lo sfruttamento, il disprezzo, il saccheggio, il crimine, il razzismo, l鈥檌ntolleranza, ci sono esseri umani senza vita. E ogni vita 猫 una storia che si trasforma in un numero, in una statistica, in oblio.

Il futuro, la storia a venire, 猫, come il presente, un incubo vero. E, quando pensiamo che non possa essere peggiore, arriva la realt脿 a colpirci in volto.

E quindi ognuno guarda a s茅 stesso e, nel migliore dei casi, alle persone vicine: la sua famiglia, le sue amicizie, le persone che conosce.

Per貌, cos矛 come in ogni angolo del pianeta, in ogni cuore che batte, esiste una disgrazia presente e una a venire, c鈥櫭 anche una resistenza, una ribellione, una lotta per la vita.

Perch茅 vivere non 猫 solamente non morire, non 猫 sopravvivere. Vivere come esseri umani 猫 vivere in libert脿. Vivere 猫 arte, 猫 scienza, 猫 allegria, 猫 ballo, 猫 lotta.

脠 chiaro, vivere 猫 anche essere in disaccordo con una cosa o un鈥檃ltra, discutere, dibattere, confrontarsi.

Quindi esiste qualcuno o qualcosa che ci impedisce di vivere, che ci sottrae la libert脿, che ci inganna, che ci truffa, che ci pugnala, che ci sta sottraendo il mondo a tutti con morsi, con tagli, con ferite.

Cos矛 possiamo individuare un responsabile. Cercare un colpevole. Affrontarlo e fare giustizia. Qualcuno o qualcosa che paghi, che risponda per questo dolore che ci lascia soli, sole, solei. Che ci mette all鈥檃ngolo su di un鈥檌sola sempre pi霉 piccola, cos矛 piccola che rimane solo l鈥檌o di ognuno.

E anche l矛, sulla piccola isola, lontana da tutto e tutti, ci obbligano a essere altro, a non essere ci貌 che siamo. La nostra storia individuale che fa parte della storia collettiva: una camera, una casa, un quartiere, una comunit脿, una geografia, una causa che deve essere cambiata e tradita per essere parte di altro.

Una donna che piaccia all鈥檜omo. Unoa altroa che sia accettata da un etero. Una giovent霉 soddisfacente per i pi霉 maturi. Una vecchiaia tollerata dalla giovent霉. Un鈥檌nfanzia in disputa con giovani, adulti, anziani. Una forza di lavoro efficiente e docile per il caposquadra. Un caposquadra su misura del Padrone.

E questa pressione per trasformarci in quello che non siamo ha la forma della violenza.

Ed 猫 strutturale. L鈥檌ntero sistema 猫 costruito per imporre lo stampo della normalit脿.

Se siamo donne, dobbiamo esserlo secondo il modello degli uomini.

Se siamo altrei, dobbiamo esserlo secondo il modello dell鈥檈terosessuale.

Per esempio, potete notare che esistono gi脿 delle cliniche per 鈥渃orreggere鈥 la differenza sessuale.

Bene, quindi il sistema 猫 una gigantesca e brutale clinica che 鈥渃ura鈥 l鈥欌渁normalit脿鈥. Una macchina che attacca, isola e liquida l鈥檃ltro, il differente.

Insomma 猫 cos矛 che ci trattano, giorno e notte, volendoci domare, cercando di addomesticarci.

E noi, ben resistendo. La vita intera e generazioni intere resistendo, ribellandosi. Dicendo 鈥渘o鈥 all鈥檌mposizione. Gridando 鈥渟i鈥 alla vita.

Non 猫 una novit脿, 猫 certo. Potremmo ritornare indietro di 5 secoli e sarebbe la stessa storia.

E il ridicolo di tutto questo 猫 che, chi ci opprime adesso, pretende di giocare il ruolo di nostro 鈥渓iberatore鈥.

-*-

Senza dubbio, qualcosa 猫 differente. E allora anche il dolore della terra, della natura, si 猫 unito al nostro.

E su questo possiamo essere d鈥檃ccordo o no. Possiamo dire che non 猫 vero, che le pandemie termineranno, che le catastrofi cesseranno, che il mondo, che la nostra vita al mondo, torner脿 a essere come prima. Anche se questo 鈥減rima鈥 era ed 猫 fatto di dolore, distruzione e ingiustizia.

Noi, i popoli zapatisti, crediamo che non sia cos矛. Che non solo non sar脿 mai come prima. Che andr脿 sempre peggio.

Noi le comunit脿 zapatiste nominiamo il responsabile di questi male e lo chiamiamo 鈥渃apitalismo鈥.

E diciamo anche che solamente con la distruzione totale di questo sistema sar脿 possibile che ognuno, con i suoi modi, secondo il suo calendario e la sua geografia, dovr脿 mettere su qualcos鈥檃ltro.

Non perfetto, ma comunque migliore.

E a ci貌 che si costruir脿, a queste nuove relazioni tra esseri umani e tra gli esseri umani e la natura, si dar脿 il nome che ognuno vorr脿.

E sappiamo che non sar脿 facile. Gi脿 non lo 猫 adesso.

E sappiamo bene che da soli non potremo, ognuno combattendo nel proprio pezzetto di terra contro la testa dell鈥檌dra subisce, mentre il cuore del mostro si rigenera e cresce sempre di pi霉.

E soprattutto sappiamo che non dovremo guardare a quel domani dove, alla fine, la bestia arda e si consumi fino a che di questa non rimanga che un cattivo ricordo.

Ma sappiamo anche che faremo la nostra parte, anche se piccola, anche se le generazioni future la dimenticheranno.

-*-

Come comunit脿 zapatiste che siamo, vediamo dei segnali.

Per貌 magari ci sbagliamo come popoli che siamo.

Gi脿 potete vedere che dicono che siamo ignoranti, arretrati, conservatori, nemici del progresso, premoderni, barbari, incivili, inopportuni e sconvenienti.

Forse 猫 cos矛.

Forse siamo arretrati perch茅 come donne che siamo o come altrei, possiamo uscire a passeggiare senza il timore che ci attacchino, che ci violino, che ci facciano a pezzi, che ci facciano scomparire.

Forse siamo contro il progresso perch茅 ci opponiamo ai megaprogetti che distruggono la natura e ci distruggono come popoli, e che ereditano morte per le generazioni a venire.

Forse siamo contro la modernit脿 perch茅 ci opponiamo a un treno, a un鈥檃utostrada, a una diga, a una centrale termoelettrica, a un centro commerciale, a un aeroporto, a una miniera, a un deposito di materiale tossico, alla distruzione di un bosco, all鈥檌nquinamento di fiumi e lagune, e al culto dei combustibili fossili.

Forse siamo arretrati perch茅 onoriamo la terra anzich茅 il denaro.

Forse siamo barbari perch茅 coltiviamo i nostri alimenti. Perch茅 lavoriamo per vivere e non per guadagnare una paga.

Forse siamo inopportuni e sconvenienti perch茅 ci governiamo da noi, come popoli che siamo. Perch茅 consideriamo il lavoro del governo come un lavoro in pi霉 tra i lavori comunitari che dobbiamo portare a termine.

Forse siamo ribelli perch茅 non ci vendiamo, perch茅 non ci arrendiamo, perch茅 non tentenniamo.

Forse siamo tutto ci貌 che dicono di noi.

-*-

Ma qualcosa lo vediamo, qualcosa lo sentiamo, qualcosa sappiamo che sta succedendo e che succeder脿.

E per questo abbiamo intrapreso questo viaggio. Perch茅 pensiamo e sappiamo che non siamo gli unici che lottano, che non siamo gli unici che vediamo ci貌 che sta succedendo e ci貌 che succeder脿.

Il nostro angolo del mondo 猫 una piccola geografia in lotta per la vita.

Stiamo cercando altri angoli, e vogliamo imparare da loro.

Per questo siamo arrivati fin qua, non per porgervi rimproveri, reclami, pagamenti per debiti insoluti.

Anche se questo fosse di moda e anche se qualcuno dicesse di s矛, che abbiamo ragione con queste richieste o che, in realt脿, noi non sappiamo ci貌 che dobbiamo fare e loro, i mal governi, lo faranno per noi.

E va di moda che questi mal governi si nascondano dietro nazionalismi di cartone.

E che, sotto la bandiera del nazionalismo, ci copriamo noi e si copre anche chi ci opprime, chi ci perseguita, chi ci assassina, chi ci divide e ci affronta.

No. Non veniamo per questo.

Dietro i nazionalismi si nascondono non solo le differenze, ma anche e soprattutto i crimini. Sotto lo stesso nazionalismo si proteggono il maschio violento e la donna aggredita, l鈥檌ntolleranza eterosessuale e l鈥檃lterit脿 perseguitata, la civilizzazione depredatrice e il popolo originario annichilito, il capitale sfruttatore ed i lavoratori soggiogati, i ricchi e i poveri.

Le bandiere nazionali nascondono pi霉 di ci貌 che mostrano, molto di pi霉.

Poich茅 la pensiamo cos矛, il nostro impegno per la vita 猫 mondiale. Non riconosce frontiere, lingue, colori, razze, ideologie, religioni, sessi, et脿, dimensioni, bandiere.

Per questo la nostra 猫 una Traversata per la Vita

-*-

Questa 猫 una delle poche volte che faremo uso della parola in un evento dove pochi parlano e molti ascoltano.

E ne approfittiamo per farvi una richiesta rispettosa.

Raccontateci la vostra storia. Non importa se sia grande o piccola.

Raccontateci la vostra storia di resistenza, di ribellione. I vostri dolori, le vostre rabbie, i vostri 鈥渘o鈥 e i vostri 鈥渟i鈥.

Perch茅 noi comunit脿 zapatiste veniamo ad ascoltare e imparare la storia che esiste in ogni stanza, in ogni casa, in ogni quartiere, in ogni comunit脿, in ogni lingua, in ogni modo e in ogni nessun modo.

Perch茅, dopo tanti anni, abbiamo imparato che in ogni dissidenza, in ogni ribellione, in ogni resistenza, esiste un grido per la vita.

E, secondo noi popoli zapatisti, tutto consiste in questo: nella vita.

E, quando un giorno qualsiasi, qualcuno vi domandi 鈥淧erch茅 sono venuti gli zapatisti?鈥, insieme potremo rispondere, senza pena per voi e senza vergogna per noi, 鈥渟ono venuti ad imparare鈥.

500 anni dopo, le comunit脿 zapatiste sono venute ad ascoltarci.

Da Madrid, dalla geografia chiamata Spagna,

su questa terra e sotto questo cielo rinominati come

SLUMIL K鈥橝JXEMK鈥橭P, o 鈥淭erra Indomita鈥.

A nome delle comunit脿 zapatiste.

Lo Squadrone Marittimo Zapatista, chiamato 鈥淪quadrone 421鈥.

Pianeta Terra. 13 di agosto, giusto 500 anni dopo.



M煤sica: Rage Against The Machine 鈥 芦Wake Up禄

No hay comentarios todav铆a.