–

De parte de Indymedia Argentina August 16, 2021 18 puntos de vista

Lo determin贸 un informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico. Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biol贸gicas, docente e investigadora en la Universidad Nacional de R铆o Cuarto, estuvo a cargo del estudio que se realiz贸 en 2020. En di谩logo con el programa radial Tengo una idea, Aissa brind贸 detalles del informe y precis贸 cu谩les ser铆an las consecuencias a futuro.

Entrevista: Carlos Morchio/Nicol谩s Rosales. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

La Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico realiz贸 un informe sobre la presencia de glifosato en la zona y sus consecuencias. El estudio en concreto fue llevado a cabo en ni帽os y ni帽as de entre 5 y 13 a帽os, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de C贸rdoba a 50 kil贸metros de la capital, en el Valle de Paravachasca. Se realiz贸 en 2020, en dos etapas de muestreo y en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrot贸xicos para el trabajo del agronegocio en zonas aleda帽as al pueblo.

Desde la Asamblea denunciaron al Ministerio de Agricultura y Ganader铆a de la Provincia de C贸rdoba y a sus agentes fiscalizadores por la complicidad y protecci贸n de los intereses del agronegocio en detrimento de la salud de toda la poblaci贸n. La imagen de la activista ambientalista Sof铆a Gatica intentando impedir las fumigaciones en esta parte de C贸rdoba y su posterior detenci贸n quedar谩 para el recuerdo de muchos y muchas.

鈥淒esde el 谩mbito privado y desde mi laboratorio hacemos an谩lisis toxicol贸gicos y cl铆nicos. En este 谩mbito ofrecemos el servicio de la toxicolog铆a en sangre y en ni帽os, y desde el 谩rea gen茅tica estudios de genotoxicidad. En ese marco, la localidad de Dique Chico nos contacta y realizamos los estudios tambi茅n de plaguicidas de los que esa comunidad relata son los m谩s utilizados en la zona y fundamentalmente en los cultivos de soja que se llevan adelante鈥, explic贸 Delia Aiassa, doctora en Ciencias Biol贸gicas e investigadora en la Universidad Nacional de R铆o Cuarto.

En referencia a los da帽os que podr铆a ocasionar el glifosato en t茅rminos generales, Aiassa puntualiz贸: 鈥淐uando uno trabaja con ni帽os tiene una ventaja, que es sacar la mayor铆a de los factores de confusi贸n que puede tener una persona adulta. Por ejemplo si una persona adulta fuma tiene alterado el da帽o en su material gen茅tico, o si toma bebidas alcoh贸licas, medicaci贸n. En cambio, en los ni帽os, como no tienen todo eso, uno puede atribuir o asociar el da帽o al agente t贸xico que se encuentra en el ambiente o en su propio organismo. En el caso de Dique Chico nosotros buscamos glifosato y AMPA (谩cido aminometilfosf贸nico), que es su metabolito que es la sustancia que se degrada, porque son las sustancias arrojadas al ambiente cercano donde viven. Son geograf铆as muy particulares que se repiten en otras zonas de la provincia, donde el sector urbano limita con los campos de cultivo donde arrojan distintas sustancias qu铆micas. El glifosato no es el 煤nico, son mezclas que se utilizan de herbicidas e insecticidas. Cuando encontramos esto en los organismos tienen un valor de da帽o aumentado, y se ha visto en las muestras que hemos hecho. Si esto a mediano o largo plazo se mantiene, el da帽o ocasionado no se repara en el organismo. La probabilidad de que se desarrolle alg煤n tipo de c谩ncer es mayor. En personas adultas se observan problemas reproductivos con infertilidad, malformaciones. En los ni帽os, es un sistema de alerta, y el da帽o gen茅tico podr铆a ser reversible鈥.

Cabe mencionar que hace cinco a帽os la C谩mara en lo Contencioso Administrativo N掳2 dispuso a pedido de productores locales la suspensi贸n de la Resoluci贸n 242/17, que establece la creaci贸n de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de mil metros a partir del l铆mite exterior o m谩s extremo de la planta urbana. As铆 como tambi茅n de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jard铆n de infantes Mariano Moreno, Anexo Bajo Chico ubicados aproximadamente a 1.500 kil贸metros del pueblo.

Gracias a la organizaci贸n vecinal de manera asamblearia y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logr贸 una medida cautelar que impide la aplicaci贸n o fumigaci贸n con agrot贸xicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como ped铆an las y los vecinos.

Por 煤ltimo, la especialista advirti贸: 鈥淒esde la salud observan un aumento en los c谩nceres que en otro momento ve铆an como raros. Y que si existen da帽os aumentados quiere decir que hay una sustancia que lo est谩 causando. Resulta interesante ver c贸mo otras localidades que no tienen estas caracter铆sticas ambientales tienen un da帽o gen茅tico menor. Negar que se provocan da帽os en la salud en Dique Chico es no querer ver la realidad鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/08/glifosato-dique-chico.html