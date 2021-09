La regi贸n 谩rabe registra los niveles m谩s altos de desempleo en todo el mundo, especialmente entre las mujeres y los j贸venes

Con 14,3 millones de personas ya desempleadas antes de la pandemia de la Covid-19, destaca el reciente informe 芦Hacia un camino productivo e inclusivo: Creaci贸n de empleo en la regi贸n 谩rabe.禄

El informe de la Comisi贸n Econ贸mica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) y la Oficina Regional de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT) para los Estados 脕rabes, destaca los altos niveles de empleo informal en la regi贸n, que representan alrededor de dos tercios del empleo total y que son consecuencia de los cambios demogr谩ficos, la inestabilidad pol铆tica y los bajos niveles de estabilidad fiscal y monetaria.

Esta realidad cuestiona la capacidad de los mercados laborales 谩rabes, y en particular del sector formal, para generar empleo equitativo y suficiente, tal como subraya un informe

La Secretaria Ejecutiva de la CESPAO, Rola Dashti, subray贸 la falta de igualdad de g茅nero en los mercados laborales 谩rabes, ilustrada por la menor participaci贸n de las mujeres como propietarias de empresas y los escasos puestos de alta direcci贸n que suelen ocupar. 芦Debemos desafiar las percepciones discriminatorias de g茅nero en los mercados laborales para que las mujeres puedan evolucionar en sus carreras y sacar provecho de sus buenos niveles de educaci贸n禄, afirm贸.

Por su parte, la Directora Regional de la OIT para los Estados 脕rabes, Ruba Jaradat, se帽alo c贸mo la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar los d茅ficits preexistentes en el mercado laboral de la regi贸n, especialmente los que afectan a los trabajadores m谩s vulnerables.

芦El impacto de la crisis ha sido especialmente devastador para los j贸venes, las personas con discapacidad, las mujeres, los trabajadores informales, los migrantes y los refugiados. Es importante desarrollar una hoja de ruta orientada a la acci贸n para avanzar en una recuperaci贸n centrada en las personas, y construir un futuro mejor que ofrezca seguridad econ贸mica, igualdad de oportunidades y justicia social禄, dijo.

El informe tambi茅n identifica varios sectores especialmente afectados por la pandemia en la regi贸n, como la industria manufacturera, el alojamiento, el sector inmobiliario y las actividades empresariales y administrativas, en los que 39,8 millones de personas est谩n bajo la amenaza de despidos o reducci贸n de salarios y/o de horas de trabajo.

Adem谩s, constata que los sistemas de formaci贸n y los programas educativos no est谩n en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo, lo que provoca un importante desajuste de competencias: el 40 por ciento de los propietarios de empresas afirman que la inadecuada formaci贸n de la mano de obra es un obst谩culo en la regi贸n.

El informe tambi茅n se帽ala las contradicciones entre el discurso pol铆tico y las realidades del mercado laboral. Mientras que los responsables pol铆ticos defienden constantemente el papel de las peque帽as empresas en la creaci贸n de puestos de trabajo, 茅stas tienen la tasa de crecimiento de empleo m谩s baja de la regi贸n, el uno por ciento anual.

Entretanto, la agitaci贸n y los conflictos pol铆ticos siguen siendo el principal obst谩culo en la regi贸n que perjudica el rendimiento de las empresas, afecta a la confianza de los inversores y los consumidores y, en consecuencia, limita la inversi贸n y el consumo. En estas circunstancias, Jaradat subray贸 la necesidad de trabajar con los gobiernos y los interlocutores sociales para promulgar las reformas urgentes.

芦Con la combinaci贸n correcta de pol铆ticas, los marcos de coordinaci贸n adecuados y la participaci贸n efectiva de los representantes de los trabajadores y de los empresarios, podemos garantizar una recuperaci贸n satisfactoria y una transici贸n efectiva hacia un futuro laboral m谩s inclusivo禄, afirm贸 Jaradat.

El informe ofrece orientaciones a los responsables pol铆ticos para reducir los d茅ficits del mercado laboral, especialmente en el sector formal, y liberar el potencial de este sector para que se convierta en un importante motor de crecimiento econ贸mico y de creaci贸n de empleo decente en toda la regi贸n.

La globalizaci贸n del desempleo

Es muy dif铆cil actualmente -independiente de la regi贸n-, percibir el desempleo como consecuencia del fracaso de qui茅n lo sufre y no como consecuencia de un fracaso del sistema capitalista.

Recordamos que pol铆ticos, empresarios y sindicalistas hac铆an de 芦la lucha contra el desempleo禄 su divisa, la promesa infalible de que el Estado tomaba medidas para favorecer el acceso al trabajo de los colectivos m谩s desfavorecidos como j贸venes, emigrantes, mujeres o trabajadores mayores.

Hasta pocos a帽os atr谩s, el mensaje dominante era que aquel que no ten铆a trabajo era porque era un fracasado, un vago, un incompetente, alguien que no sab铆a aprovechar las 芦inmensas oportunidades禄 que se le ofrec铆an. Hoy ese estereotipo que hab铆a logrado anclarse en la mentalidad de la gente, dial茅cticamente ya no puede sostenerse con seriedad.

As铆, el desempleo se convierte en un fen贸meno de masas, absorbiendo de manera primordial la preocupaci贸n de trabajadores, estudiantes, familias,.. y ya no puede ser considerado como el problema particular de una serie de ciudadanos inadaptados, sino como el problema general de los trabajadores y de la humanidad.

En realidad, en este intervalo de la historia que constituye el capitalismo, 茅ste se basa en el trabajo asalariado y a su vez en la separaci贸n de los trabajadores de los medios de producci贸n. Esto hace que el desempleo forme parte inseparable de la condici贸n obrera.

La clase obrera incluye en su condici贸n misma la existencia del desempleo. El capitalismo no puede funcionar sin la clase obrera pero no necesita siempre a cada uno de los trabajadores individuales los cuales pueden ser arrojados a la calle en cualquier momento.

El capitalismo ha tendido siempre a formar un 芦ej茅rcito industrial de reserva禄 (termino acu帽ado por Marx en El Capital) , una masa de desempleados cuya existencia misma presionaba hacia abajo los salarios y que en etapas de prosperidad pod铆a ser r谩pidamente movilizada para la producci贸n.

Si el desempleo parec铆a por ciertas elucubraciones economicistas haber desaparecido 芦ideol贸gicamente禄 su presencia sigue siendo terriblemente real y sus consecuencias muy profundas y destructivas.

Incluso para los trabajadores que han obtenido o han conservado un empleo 芦estable禄, el fantasma del desempleo ha estado abrumadoramente presente. La amenaza del desempleo ha sido y es vivida como una intimidaci贸n tremenda. Hab铆a que trabajar m谩s horas, aceptar reducciones de salario, perder prestaciones sociales, para 芦mantener el puesto de trabajo禄.

Estos 芦te贸ricos禄 del capitalismo, no tienen en cuenta los terribles sufrimientos, las noches de insomnio, las tensiones personales y familiares, los sentimientos de culpa y humillaci贸n, que padecen numerosos trabajadores en activo a causa de esa espada invisible constituida por la amenaza del desempleo.

驴Cu谩ntos trabajadores 鈥 precarios o fijos- han ido enfermos a trabajar sabedores del riesgo de ser despedidos? 驴Cu谩ntas trabajadoras han tenido que soportar acosos sexuales de jefes y encargados conscientes de que una negativa demasiado tajante pod铆a suponer la p茅rdida del puesto de trabajo? 驴Cu谩ntos trabajadores han renunciado a luchar, a entrar en huelga, por miedo a la represalia inmediata y terminante que es la p茅rdida del puesto de trabajo y as铆, el sustento familiar?

Y a esta situaci贸n debe a帽adirse el enorme peso de la precarizaci贸n de las condiciones laborales, a trav茅s de multitud de mecanismos desde la temporalidad de los contratos a la prolongaci贸n durante a帽os de los estudios o del 芦becariado禄.

En cada Informe , siempre nos duelen los ausentes, los desempleados que se han visto sometidos por las oficinas de colocaci贸n a un control exhaustivo para 芦no tenerlos parados禄 cursos de reciclaje y formaci贸n, desempe帽o de trabajos pr谩cticamente obligatorios -la negativa a realizarlos supon铆a la p茅rdida del subsidio-, sesiones de 芦asesoramiento禄, elaboraci贸n de innumerables curr铆culos y env铆o a un sinf铆n de empresas鈥

Cualquier fallo o 芦conducta inapropiada禄 del desempleado supone la p茅rdida o reducci贸n del subsidio y -lo que m谩s regocija a los gobernantes- su desaparici贸n de las estad铆sticas de desempleo y su inclusi贸n en una extra帽a lista de 芦desmoralizados禄 que 芦ya no buscan empleo禄.

En esta especie de genocidio silencioso, hay una tendencia a nivel internacional a reforzar los mecanismos que promueven pol铆ticas de liberalizaci贸n y libre comercio para defender las finanzas, la propiedad y las inversiones, en desmedro de los derechos de los seres humanos concretos.

Despu茅s de m煤ltiples discursos y discusiones acad茅micas acerca de las ventajas y desventajas de la globalizaci贸n, hoy es posible considerar que si algo se ha globalizado son las amenazas del sistema capitalista sobre el planeta, la globalizaci贸n de la pobreza.

Diferentes estudios demuestran que ni en materia tecnol贸gica, ni en acceso a mejores condiciones de vida, ni en mayores canales de informaci贸n y comunicaci贸n el mundo ha avanzado.

Al contrario, lo que se aprecia es una concentraci贸n de estas herramientas y posibilidades en sectores muy reducidos de poblaci贸n y una amplia masa de seres humanos confinados a las situaciones m谩s cr铆ticas, hasta alcanzar cuadros de muerte por hambrunas, sequ铆as, guerras, conflictos 茅tnicos, y epidemias, eso s铆 transmitidas por la Internet y contadas en los Informes Internacionales.

estrategia.la