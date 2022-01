“Gobernar la crisis de los refugiados”. Debate con Miguel Mellino.

–

Deber铆a ser evidente que este nuevo ciclo reaccionario, y los retos que supone, no pueden afrontarse sin situarlo en una perspectiva hist贸rica correcta. La historia reciente muestra que, ante el avance de las formaciones pol铆ticas reaccionarias, a la izquierda global de poco le ha servido clamar contra el riesgo fascista, o refugiarse en el calor de sus propias convicciones 茅ticas y aferrarse a la defensa de lo m铆nimo defendible. En lo que a nosotros respecta, queremos decirlo con las palabras de nuestro texto, no puede haber una pr谩ctica pol铆tica antirracista que funcione como el eje de un movimiento m谩s amplio de recomposici贸n sin una reflexi贸n sobre el racismo de m谩s largo aliento y, sobre todo, menos 芦complaciente禄 con respecto de los objetivos pol铆ticos m谩s inmediatos. As铆 como no puede existir un movimiento real de recomposici贸n que no coloque en el centro al antirracismo como pr谩ctica te贸rica y pol铆tica.

El gobierno de la crisis bajo el prisma de la raza

Gobernar la crisis de los refugiados. Miguel Mellino

鈥淕obernar la crisis de los refugiados鈥. Debate con Miguel Mellino.

En 鈥淕obernar la crisis de los refugiados鈥, Miguel Mellino propone repensar el papel del racismo en los dispositivos de gobierno de la Uni贸n Europea tanto en su expresi贸n neoliberal m谩s progresista como en su forma soberanista y reaccionaria.

Ambas se presentan como dos formas diferentes de 芦gobernar la crisis禄. Sin embargo, m谩s all谩 de las diferencias de tono, gesti贸n y recetas econ贸micas, estas dos alternativas est谩n vinculadas en tanto sit煤an en el centro de su propuesta pol铆tica la promesa de una administraci贸n cada vez m谩s excluyente, selectiva, racista y policial del estatuto de la ciudadan铆a moderna.

En este encuentro con el autor debatiremos sobre la centralidad de la raza en la constituci贸n material de Europa. Sobre la crisis de los refugiados como expresi贸n de la propia crisis europea, de su modelo econ贸mico y pol铆tico, de sus consensos sociales y su autopercepci贸n como faro moral. Sobre las l贸gicas de lo securitario y de lo humanitario como forma de gobernar la crisis de los refugiados y las migraciones, as铆 como su impacto en los sistemas de acogida. Sobre la importanc铆a de pensar y combatir el racismo si queremos contruir organizaciones pol铆ticas a futuro realmente transformadoras.

***

Nuestras compa帽eras de Nociones Comunes est谩n organizando un grupo de lectura.