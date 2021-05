–

“Vuestros d铆as se acabaron”. Esto es lo que los polic铆as griegos gritaron a un grupo de abogados a los que se les imped铆a (ilegalmente) el acceso a sus clientes, quienes hab铆an sido detenidos (ilegalmente) por intentar iniciar una manifestaci贸n que, en un t铆pico indicio de la reciente indiferencia del gobierno por sus propias leyes autoritarias, no hab铆a sido oficialmente declarada como ilegal. Este particular intercambio, que tuvo lugar frente a la sede central de la polic铆a en Atenas, el 6 de marzo de 2021, pudo haber pasado desapercibido. El papel estructural de la polic铆a es tal, al final, que un amplio espectro de actitudes similares acompa帽a diacr贸nicamente el ejercicio del 鈥渕onopolio de la violencia leg铆tima鈥. Si hay algo que lo hace digno de menci贸n, sin embargo, es el hecho de que, en el contexto contempor谩neo, esos momentos capturan perfectamente una forma cada vez m谩s com煤n de gobernanza de un mundo ingobernable.

Muchos han se帽alado ya c贸mo el creciente estancamiento del capitalismo en las 煤ltimas d茅cadas ha generado, entre otras cosas, el debilitamiento radical de la socialdemocracia europea, un proceso exacerbado por la crisis econ贸mica de 2008. Este desarrollo ha sido descrito ocasionalmente usando el t茅rmino general 鈥減asokificaci贸n鈥1/, t茅rmino que denota la desaparici贸n de una forma hist贸rica de gobierno y aparato de estado, caracterizada principalmente por el intento de integrar, en lugar de reprimir, formas de antagonismo social. En 2015 el gobierno de Syriza represent贸 un intento ahist贸rico de revivir a este zombi. Que esta empresa fracasara no fue simplemente el resultado, como a muchos de la izquierda les gusta pensar, de alguna presi贸n ex贸gena (en este caso, la invariancia de la Troika). Las condiciones materiales que hab铆an proporcionado la base de este compromiso hist贸rico ya no est谩n aqu铆. En consecuencia, la supervisi贸n de Syriza del proceso de austeridad aceler贸 esta realizaci贸n, alimentando a煤n m谩s la crisis de representaci贸n que esto produce.

Como en otros lugares, la combinaci贸n de esta crisis pol铆tica y el continuo estancamiento de la econom铆a capitalista ha impulsado el crecimiento de una forma espec铆fica de gobierno, a menudo descrita como populismo de derecha, liberalismo autoritario o iliberalismo. Independientemente del t茅rmino que uno use para indicarlo, una caracter铆stica clave de este modo contempor谩neo de gobierno es que la pol铆tica, 鈥渆n la forma cl谩sica de enemistad y escisi贸n regresa con una venganza鈥.2/ El objetivo com煤n, expresado de diferentes maneras pero con una notable coherencia en todo el mundo, debe “liberarse” de la pol铆tica del compromiso. En Grecia, esto se ha expresado discursiva y pr谩cticamente en el deseo de “liberar” a Grecia del consenso posdictadura (metapolitefsi), identificado como el predominio desafortunado y destructivo de la “izquierda”.3/ Si, econ贸micamente hablando, esto resulta en lo que a menudo aparece como una gesti贸n visiblemente corrupta pero a la vez irracional de una parte cada vez menor de los recursos disponibles, la Staatsvernunft (“racionalidad estatal”) que la acompa帽a se basa en un uso agravado de la violencia policial, con la polic铆a cada vez m谩s y inevitablemente tomando la forma de una estafa.

El estallido de la pandemia de COVID-19 satur贸 a煤n m谩s a estos desarrollos. Si las luchas por recursos menguados ya se centraban en cuestiones del trabajo reproductivo (desde los salarios hasta la atenci贸n sanitaria), la pandemia ha introducido con fuerza un aspecto directamente biol贸gico en la incertidumbre generalizada. En respuesta, obsesivamente ligados a la mentalidad ortodoxa de buscar soluciones basadas en el mercado para la cat谩strofe social, los gobiernos de todo el mundo lo han apostado todo en revertir las consecuencias del virus en el marco competitivo, y por tanto inhumano, de las vacunas. El punto de ignici贸n de tal desarrollo nos est谩 mirando directamente en la cara.

En 2008, algunos manifestantes describieron su rebeli贸n contra la brutalidad policial en Grecia como una imagen del futuro. M谩s de una d茅cada despu茅s, pero esta vez de forma negativa, la verdad de esa visi贸n contin煤a persigui茅ndonos.

Una nueva pol铆tica convencional

Elegido en julio de 2019, despu茅s de la derrota de Syriza, el gobierno de Nueva Democracia fue anunciado por la prensa dominante como una oportunidad para que Grecia “regresara a la pol铆tica convencional”.4/ La idea de que la adopci贸n incondicional de la austeridad por parte de Syriza no estaba, de alguna manera, dentro de los marcos de la 鈥減ol铆tica convencional鈥 sigue siendo un misterio; la noci贸n de que los llamados rasgos distintivos de la Nueva Democracia (proeuropea, pro reforma, econ贸micamente mayoritaria) la distinguen de Syriza es rid铆cula.

Si la capitulaci贸n del gobierno de Syriza ofreci贸 una salida a la polarizaci贸n e inestabilidad de sus primeros meses, tambi茅n permiti贸 un m铆nimo espacio para experimentaci贸n con pol铆ticas de recuperaci贸n. El respiro que brind贸 la retirada de una inminente amenaza de colapso facilit贸 tanto la continuaci贸n de la austeridad como la integraci贸n de aquellos elementos de izquierda que hab铆an quedado tras la derrota de los movimientos sociales, para quienes aparecieron oportunidades de empleo. Y aunque no haya raz贸n para exagerar el significado de tales casos, siguen representando un enfoque socialdem贸crata m谩s amplio que ya no puede sostenerse a s铆 mismo a largo plazo ni resolver las contradicciones que surgen de su coexistencia con la austeridad.

Residuos obstinados de tales visiones y (hasta cierto punto) pr谩cticas han sobrevivido en pa铆ses como Grecia y Francia. Toman la forma de una debilitada pero a煤n visible organizaci贸n sindical, una legislaci贸n anacr贸nica en torno a los derechos colectivos, los sistemas educativos de acceso abierto, los v铆nculos culturales y un entorno radical marginal pero vocal que tiende a multiplicarse durante las explosiones sociales. Si el modelo de gesti贸n de Macron puede verse como un intento de ajustar cuentas con este mundo, el gobierno de Nueva Democracia se ve a s铆 mismo como su compinche. Aprovechando la oportunidad que el coronavirus ofrece, pero firmemente guiado por una ideolog铆a de derecha y convicci贸n autoritaria, el gobierno se ha propuesto a exorcizar una serie de fantasmas post-dictadura.

El marco de la covid-19

Durante los primeros meses de la pandemia, Grecia evit贸 las consecuencias apocal铆pticas que estaban surgiendo en lugares como Italia. Naturalmente, el gobierno hizo todo lo posible para responsabilizarse de esto, pero en realidad tuvo un rol peque帽o en ello. Grecia no s贸lo estaba protegida por su desconexi贸n de los ejes del comercio mundial y las rutas de transporte, sino por el hecho accidental de que el brote se produjo en la temporada tur铆stica baja. Una sensaci贸n generalizada de p谩nico facilit贸 las primeras medidas de cierre del gobierno 5/, una decisi贸n que se vio favorecida por el hecho de que la mayor铆a de las personas ejerc铆an pr谩cticas como el distanciamiento social o evitaban grandes reuniones en interiores debido a la falta de confianza en el gobierno. La conciencia de que el sistema de salud ya hab铆a sido diezmado despu茅s de 10 a帽os de austeridad hizo con que las personas estuviesen menos dispuestas a correr riesgos 6/.

Mientras las medidas de confinamiento en Italia y Francia se iniciaron despu茅s de que el virus se hab铆a extendido ampliamente, aparentemente socavando cualquier efectividad potencial, el pronto confinamiento de Grecia tuvo lugar antes de cualquier propagaci贸n significativa, facilitando el aislamiento de los casos. Al mismo tiempo, Grecia carece de los lugares de trabajo densamente poblados y de las industrias que parecen haber desempe帽ado un papel importante en la propagaci贸n temprana de la pandemia en otros pa铆ses y cuya importancia econ贸mica hizo inconcebible cerrarlos. Como se mencion贸 en ese momento, el 鈥溾榙efecto鈥 estructural de un pa铆s basado en el turismo, los servicios y el peque帽o-mediano emprendimiento fue, por primera (y quiz谩s) 煤ltima vez, una ventaja real.鈥7/

Dadas esas condiciones, el historial real de las acciones preparatorias del gobierno est谩 lejos de ser halagador. La noci贸n de fortalecer el sistema de salud fue, como en otros lugares, rechazada desde el principio por ser un compromiso a largo plazo y un costo innecesario; como anunci贸 el Ministerio de Sanidad griego en abril de 2020, contratar a 381 profesionales sanitarios con contratos temporales fue “m谩s que suficiente”. Un informe de la OCDE publicado en noviembre de 2020, que buscaba evaluar la resiliencia de los sistemas de salud en Europa durante la pandemia, expuso las consecuencias concretas de esta elecci贸n.8/ En 茅l, Grecia obtuvo el pen煤ltimo lugar en t茅rminos de compromisos adicionales de gasto en salud de covid-19, e incluso este gasto se dirigi贸 a puestos adjuntos. Agravado a煤n m谩s por las consecuencias del proceso de austeridad, que el informe de la OCDE representa en el p茅simo porcentaje de personal de salud por poblaci贸n, en la cantidad de UCIs disponibles (Grecia fue nuevamente la pen煤ltima) y, finalmente, en el n煤mero de tests per c谩pita realizados (menos de 53 pruebas por 100.000 habitantes), aqu铆 estaba presente una receta para el desastre. Si el gobierno puede reclamar alguna responsabilidad en relaci贸n a la gesti贸n de la pandemia, es por el deterioro que le sigui贸.

Los resultados positivos de los primeros meses desaparecieron despu茅s del verano de 2020, durante el cual el gobierno hizo todo lo posible por revertir las ventajas que le hab铆a proporcionado su relativo aislamiento. Al abrir las fronteras a las bandadas de turistas, se abstuvo de implementar procedimientos serios de tests, cuarentena o monitorizaci贸n, para que no resulten en una carga para quienes vinieron a “vivir sus mitos en Grecia”. Comenzando gradualmente en agosto de 2020, a finales de octubre las infecciones diarias hab铆an disparado, y los trabajadores de la salud p煤blica, que ya carec铆an de personal, advirtieron desesperadamente sobre la r谩pida reducci贸n de las UCIs. A partir de ese momento, los peligros inevitables que acompa帽an a un virus de f谩cil propagaci贸n que va m谩s all谩 de cualquier control gubernamental centralizado se vieron agravados por una serie de pol铆ticas contradictorias (si no, en ocasiones, criminalmente irresponsables) que culminaron en la reimposici贸n de un confinamiento en noviembre.

El intento del gobierno de imponer el trabajo a distancia, al reducir la asistencia presencial en el sector p煤blico y privado al 50 por ciento, se vio minado por la falta de controles rigurosos (especialmente en el sector privado), as铆 como por la exclusi贸n de los trabajadores con contrato temporal de los c谩lculos estad铆sticos. Durante meses, el congestionamiento visible en los medios de transporte p煤blicos fue descartado como un posible peligro. Por 煤ltimo, la decisi贸n en implementar la medida adicional (e irracional) de un toque de queda diario (originalmente establecido a las 6 pm, recientemente extendido a las 9 pm) result贸 ser desastrosa 9/. Como algunos ya hab铆an se帽alado en ese momento, la combinaci贸n de un cierre de los lugares de trabajo semirregulados, los medios de transporte p煤blico y los supermercados superpoblados aumentaron los grupos de infecci贸n, mientras que el toque de queda aseguraba que las infecciones se propagar铆an a trav茅s de los hogares. No hay duda de que la b煤squeda por las medidas m谩s eficaces contra la pandemia sigue siendo un tema de acalorado debate, incluso entre los cient铆ficos. Pero hay poco espacio para el debate en torno al constante rechazo a fortalecer el sistema de salud.

El 17 de marzo de 2021, d铆a en que se registr贸 el mayor n煤mero (3.465) de infecciones desde el inicio de la pandemia, no hab铆an m谩s UCIs disponibles en toda Grecia, mientras que muchos pacientes con coronavirus ya hab铆an sido colocados en los pasillos de los hospitales y los trabajadores sanitarios afirmaban que ya se estaba llevando a cabo alguna forma de triaje. Mientras tanto, el gobierno exigi贸 la cancelaci贸n del 80 por ciento de las cirug铆as no relacionadas con la covid-19, creando una situaci贸n horrible para los pacientes con c谩ncer, card铆acos o de accidentes de tr谩fico. La persistente demanda de los trabajadores de la sanidad p煤blica de requisar hospitales y cl铆nicas privadas para acomodar a todos los pacientes tambi茅n ha sido rechazada por ser demasiado costosa.10/ En este contexto aterrador, y para colmo de males, el primer ministro Mitsotakis anunci贸 una reapertura gradual y una relajaci贸n de medidas a partir del 22 de marzo, y concedi贸 una entrevista en CNN anunciando con orgullo que “Grecia estar谩 abierta este verano”, ya que “los europeos sentir谩n la necesidad real de viajar y tenemos que facilitarles viajar lo m谩s posible.”11/

Demostrando fuerza

En julio de 2020, el gobierno de Nueva Democracia aprob贸 una ley que buscaba regular el derecho de reuni贸n y manifestaci贸n, de acuerdo con legislaci贸n europea similar respaldada por decisiones del Tribunal de la Justicia de la Uni贸n Europea. Sobre la base del argumento de que Grecia tiene demasiadas manifestaciones disruptivas, la ley estipula que las manifestaciones ya no est谩n permitidas sin aviso previo y permiso oficial, mientras que sus organizadores deben asignar a alguien como legalmente responsable de su conducta. La ley s铆 que preve铆a manifestaciones espont谩neas, pero la polic铆a tiene derecho a exigir que alguien sea identificado como representante legal in situ. De lo contrario, la polic铆a puede declarar la manifestaci贸n como ilegal, disolverla y proceder con las respectivas detenciones.

El estado griego ha hecho intentos similares en el pasado, aunque con poco 茅xito. Esto se debe en parte a la importancia hist贸rica de las manifestaciones en Grecia. La experiencia del autoritarismo de derecha de la posguerra y, m谩s concretamente, de la dictadura militar, hab铆a creado un panorama social y pol铆tico en que las manifestaciones se conceb铆an como un derecho inalienable, y su no obstrucci贸n como un signo de libertad. En el predicamento contempor谩neo, este derecho ha sido 鈥渁busado鈥 y debe ser restringido radicalmente. En condiciones de gobierno democr谩tico, prosigue el argumento, hay menos razones para manifestarse. Como declar贸 el primer ministro en una entrevista reciente, “el derecho a manifestarse no es tan importante como el derecho a trabajar”.

En tal contexto hist贸rico, la decisi贸n pol铆tica y el marco legal de restringir el derecho de reuni贸n permanece dependiente de una cierta relaci贸n de fuerzas. Como resultado, la implementaci贸n de la nueva ley ha sido selectiva y contradictoria. Adem谩s, dado que la pandemia de covid-19 permanece como el marco general dentro del cual se est谩n produciendo estas transformaciones, ha habido una cierta mezcla de excusas para declarar ilegales las manifestaciones en los 煤ltimos meses. As铆, por ejemplo, los parlamentarios de Nueva Democracia exigieron (con 茅xito) la prohibici贸n de la manifestaci贸n anual del 17 de noviembre, que celebraba la revuelta de 1973 contra la dictadura, utilizando las excusas tanto de la pandemia del coronavirus como de la nueva ley. Algunas manifestaciones estudiantiles han sido violentamente disueltas por la polic铆a, apelando a la violaci贸n de las medidas de distanciamiento social, mientras que otras (generalmente m谩s grandes) fueron permitidas a rega帽adientes. Con el conflicto latente en torno a la nueva ley de educaci贸n superior al borde de la explosi贸n, el futuro y la posible no implementaci贸n de la nueva ley de manifestaciones se decidir谩 en las calles.

Ley universitaria

Si existe un paralelo hist贸rico que mejor describe la situaci贸n de las universidades griegas hoy, en relaci贸n con el papel social de la ense帽anza superior y la confluencia entre la vida estudiantil y el panorama pol铆tico general, es probablemente el de Italia en los 70 o el de Francia a finales de los 60. Como fue el caso en Italia y Francia en ese momento, las universidades como ubicaciones f铆sicas y los estudiantes como sujetos contin煤an actuando como puentes entre los movimientos sociales y pol铆ticos y representan un lugar de resistencia siempre que el antagonismo social alcanza niveles explosivos. Los partidos parlamentarios contin煤an teniendo secciones juveniles activas dentro de las universidades, que entran en contacto o conflicto directo con tendencias pol铆ticas y / u organizaciones m谩s amplias que, sin embargo, han desaparecido en su mayor铆a de los lugares de trabajo. La izquierda extraparlamentaria mantiene una presencia considerable, mientras que los grupos anarquistas y radicales contin煤an activos dentro de los mismos espacios, a menudo estableciendo centros sociales ocupando espacios abandonados. En momentos de mayor tensi贸n social, como fue la revuelta de diciembre de 2008 o durante los movimientos anti-austeridad, las universidades c茅ntricas se convierten en centros de lucha y de batallas campales con la polic铆a.

Sin embargo, dado que estos casos son, a pesar de su dinamismo, parcos y distantes entre s铆, la descripci贸n oficial de tal politizaci贸n como “disruptiva” para la funci贸n cotidiana de la universidad como un “espacio de aprendizaje” es m谩s que exagerada. Sigue siendo, a煤n as铆, una justificaci贸n clave de la nueva Ley Universitaria aprobada en enero de 2021. Al identificar tales formas de actividades pol铆ticas como expresiones de anomia y al ubicarlas en la misma categor铆a que el narcotr谩fico o el robo, la ley apunta expl铆citamente a “esterilizar” los espacios educativos y universitarios desde cualquier v铆nculo con la sociedad en general m谩s all谩 del mercado laboral. Para lograr esto en la pr谩ctica, un aspecto central de la nueva ley es la introducci贸n de una unidad policial permanente dentro de las universidades, encargada, entre otras cosas, de garantizar que solo los estudiantes y el personal registrados puedan tener acceso a los terrenos universitarios. Se espera que cualquier grupo, organizaci贸n o actividad no relacionada con la universidad sea criminalizado y excluido. La legislaci贸n posterior a la dictadura que designaba los espacios universitarios como santuarios de las fuerzas policiales fue r谩pidamente abolida.

Desde otra perspectiva, la noci贸n de que la mayor 鈥渄isrupci贸n鈥 de la vida universitaria se refiere a la presencia y las actividades pol铆ticas de los no estudiantes no explica por qu茅 la nueva ley tambi茅n apunta a restringir las actividades pol铆ticas de los propios estudiantes (espec铆ficamente de izquierda). 12/ Junto a la presencia policial permanente en los campus y las entradas controladas electr贸nicamente para excluir a los no estudiantes, la nueva ley introduce un sistema de vigilancia pan贸ptica, con c谩maras dentro y fuera de las salas de conferencias acu帽adas como 鈥渕edidas preventivas contra la delincuencia鈥. Dado que la 鈥渄elincuencia鈥 es m谩s un concepto sociopol铆tico que legal, entregar ese deber a la polic铆a es una clara se帽al del intento de criminalizar esencialmente un conjunto de conductas y actividades. Esto se acompa帽a, al mismo tiempo, de un marco legal disciplinario dirigido a los estudiantes, que agrupa ejemplos de 鈥渕ala conducta鈥 tan distantes entre s铆 como 鈥渃opiar en ex谩menes鈥 (ya penalizado, claro), narcotr谩fico y (actividades no previamente tipificadas como) “obstruir el buen funcionamiento de la instituci贸n” y / o hacer “uso no autorizado de espacios cerrados o abiertos … para fines no concomitantes con las tareas de la instituci贸n”.

Si destruir las condiciones que permiten un inaceptable nivel de politizaci贸n es un aspecto crucial de la nueva ley, otra preocupaci贸n clave es el intento de dar una soluci贸n a lo que puede describirse como una crisis permanente de la ense帽anza superior. Esto se refiere al papel de la ense帽anza superior como mecanismo de asignaci贸n eficiente dentro de la divisi贸n general del trabajo y la contradicci贸n entre su conceptualizaci贸n (especialmente en Grecia) como un camino hacia mejores condiciones laborales y la creciente incapacidad de la econom铆a capitalista para absorber un n煤mero creciente de los graduados universitarios en un entorno de trabajos escasos, mal remunerados y poco calificados.

Para hacer frente a esto, la nueva ley reduce dr谩sticamente el n煤mero de estudiantes que ingresan a la ense帽anza superior (los c谩lculos predicen que habr谩 aproximadamente 20,000 estudiantes menos el pr贸ximo a帽o), al mismo tiempo que introduce reglas estrictas que limitan la duraci贸n de los estudios universitarios. Centr谩ndose en la categor铆a de 鈥渁lumnos eternos鈥 (es decir, aquellos que superan la duraci贸n 鈥渘ormal鈥 de los estudios) y presentando su existencia como un obst谩culo, hay pocas dudas de que el objetivo es reducir la cantidad total de alumnos excluyendo efectivamente los que se ven obligados a trabajar mientras estudian, es decir, el porcentaje m谩s alto de quienes 鈥渟uperan鈥 el tiempo oficial de sus estudios.

Dentro del contexto general descrito anteriormente, una forma crucial de implementar reformas de tan largo alcance se basa en el hecho de que las universidades permanecen (y permanecer谩n hasta septiembre de 2021) cerradas debido al coronavirus. No por casualidad, la semana en que se aprob贸 la ley en el parlamento tambi茅n fue elegida como la semana para aprobar la prohibici贸n del derecho a reunirse y manifestarse. Sin embargo, ya se han producido movilizaciones estudiantiles, con miles uni茅ndose a las manifestaciones y cientos ocupando espacios universitarios en protesta. Y aunque el gobierno intent贸 hacer uso de sus nuevos instrumentos legales para disolver manifestaciones, desalojar ocupaciones y arrestar estudiantes, la resistencia a la ley contin煤a y seguramente aumentar谩 en los pr贸ximos meses. Dado que una parte considerable de los administradores, profesores y personal universitario rechaza la nueva ley (el costo de la fuerza policial permanente equivale a casi 50 por ciento del presupuesto total de educaci贸n) 13/ al enfatizar que el problema clave de la ense帽anza superior es su falta de financiaci贸n y no 鈥渓a falta de leyes鈥, el 茅xito de su implementaci贸n sigue siendo ambiguo.

Huelga de hambre

Uno de los detenidos el 6 de marzo fue Ektoras Koufodinas. Su padre, Dimitris, ha estado en prisi贸n desde el 2002, cumpliendo m煤ltiples condenas perpetuas como miembro del grupo armado 17 de noviembre, una organizaci贸n antiimperialista de izquierda activa desde 1975 hasta la detenci贸n de sus miembros en 2002.

Despu茅s de haber pasado aproximadamente 16 a帽os en una celda subterr谩nea especialmente dise帽ada en Atenas, Koufodinas hab铆a sido trasladado a una prisi贸n rural de m铆nima seguridad en agosto de 2018. Esto se bas贸 en la ley 4322/15 aprobada por el gobierno de Syriza, que permit铆a a los presos con penas pesadas a ser trasladados a c谩rceles rurales en un intento, entre otras cosas, de descomprimir las c谩rceles urbanas superpobladas. En su campa帽a preelectoral de 2019, Nueva Democracia prometi贸 derogar la ley 4322/15, utilizando expl铆citamente el ejemplo de Koufodinas como detonante de tal decisi贸n 14/ Despu茅s de su elecci贸n, Nueva Democracia cumpli贸 su promesa y aprob贸 la ley 4760/20, que proh铆be el traslado de presos detenidos por delitos espec铆ficos a c谩rceles rurales. Como el gobierno afirm贸 en repetidas ocasiones en ese momento, los condenados por terrorismo no deber铆an disfrutar de esos “privilegios”. En diciembre de 2020, Koufodinas fue retirado de la prisi贸n rural.

Sin embargo, y en otra indicaci贸n de que el partido de la 鈥渓ey y orden鈥 parece estar solo formalmente preocupado con asuntos legales, su traslado ni siquiera sigui贸 la ley 4760/20. En su formulaci贸n oficial, la ley establece expl铆citamente que los presos deben ser devueltos a la c谩rcel desde donde fueron trasladados originalmente. En este caso particular, sin embargo, despu茅s de que el Comit茅 Central de Traslados Penitenciarios (KEM) tomara la decisi贸n oficial de devolver a Koufodinas a la celda subterr谩nea de Korydallos, el presidente del Comit茅 intervino personalmente y orden贸 su traslado a una prisi贸n de m谩xima seguridad en Grecia central, a horas de Atenas. En respuesta a esta decisi贸n arbitraria, Koufodinas decidi贸 empezar una huelga de hambre.

En sus primeros d铆as, la huelga de hambre pas贸 en gran medida desapercibida, excepto por un peque帽o n煤mero de activistas pol铆ticos cuyos intentos de manifestarse en apoyo se encontraron con represi贸n policial inmediata. Sin embargo, a medida que avanz贸 la huelga de hambre y comenzaron a circular los temores relacionados con la salud del preso (principalmente a trav茅s de las redes sociales, ya que los principales medios de comunicaci贸n lo ignoraron), la situaci贸n comenz贸 a cambiar. Impulsadas por la elusi贸n del debido proceso legal, que fue visto por muchos como un indicio m谩s de la actitud cada vez m谩s autoritaria del gobierno, las manifestaciones crecieron en tama帽o, llegando finalmente a miles de participantes casi a diario.

La intransigencia del gobierno intensific贸 a煤n m谩s el conflicto. Al enviar a sus representantes en varios medios de comunicaci贸n dominantes y de tendencia favorable, Nueva Democracia politiz贸 el conflicto refiri茅ndose constantemente a Koufodinas como un asesino convicto y terrorista, evocando el sufrimiento de las familias de las v铆ctimas y haciendo hincapi茅 en su falta de remordimiento. En ese marco, acusaron a todos los que apoyaban su demanda de 鈥渟impatizantes del terrorismo鈥, asegur谩ndose de incluir a Syriza cada vez que se proclamaba tal acusaci贸n. Cuando fueron presionados por abogados, la Defensor铆a del Pueblo y la asociaci贸n de Jueces y Fiscales, quienes declararon que los cr铆menes particulares de un preso, o la “falta de remordimiento” de uno, no constituyen una base legal para eludir los derechos de los presos como se indica en el C贸digo de Conducta Correccional, el gobierno adopt贸 una nueva estrategia. Afirmando que Koufodinas no hab铆a agotado las v铆as legales disponibles para impugnar la decisi贸n, retrataron sin cesar su lucha como una forma de “chantaje” contra el sistema legal y el gobierno para lograr un “trato preferible”. A medida que avanzaban los d铆as y la huelga de hambre estaba visiblemente afectando a la salud del preso, se hizo evidente que incluso ese argumento era descaradamente falso. En realidad, cualquier camino legal potencial para impugnar la decisi贸n fue obstruido por el propio Comit茅 KEM, que se neg贸 a emitir los documentos formales que permitir铆an a los abogados del preso impugnar legalmente el traslado.

Pronto qued贸 claro que el gobierno no estaba dispuesto a marchar atr谩s en lo m谩s m铆nimo, a pesar del persistente desprecio por el debido proceso. Y esto significaba que estaban o preparados para permitir que Koufodinas muriera o que procedieran a alimentarlo a la fuerza (una acci贸n clasificada como tortura por la Asociaci贸n M茅dica Mundial). Al final, y despu茅s de 63 d铆as de huelga de hambre (que se convirti贸 en huelga de sed despu茅s del d铆a 46) que ya hab铆a causado una serie de preocupantes problemas de salud, Koufodinas decidi贸 poner fin a su lucha. No obstante, si el gobierno deseaba tratar este resultado como una especie de victoria, con numerosas implicaciones sobre el potencial de cualquier uso futuro del derecho (legalmente otorgado) de huelga de hambre, nunca tuvo la oportunidad. Por entonces, su legitimidad se vio a煤n m谩s minada por una serie de casos de brutalidad policial ampliamente publicitados – acompa帽ados de protestas masivas en su contra.

Brutalidad policial

En el contexto de experimentar con nuevas formas de represi贸n y mecanismos disciplinarios proporcionados por la pandemia de COVID-19, una parte crucial de las medidas de confinamiento del gobierno griego consiste en la obligaci贸n de solicitar permiso estatal para salir de casa. Esto est谩 regulado por la obligaci贸n de enviar un SMS a una agencia gubernamental indicando el motivo espec铆fico para salir de casa 15/. La falta de dicho permiso oficial (as铆 como no llevar una m谩scara en p煤blico) conlleva una sanci贸n inmediata de 300 euros 16/ La idea de que tales multas podr铆an incluso concebirse como una medida estatal generadora de ingresos puede parecer extra帽a, pero una mirada a las estad铆sticas oficiales publicadas por el estado a diario, as铆 como a las recientes revelaciones de que los polic铆as se ven obligados a emitir tantas multas como sea posible, demuestra que el gobierno se lo toma muy en serio. Iniciado en junio de 2020 pero r谩pidamente abandonado tras la apertura de la temporada tur铆stica, se aceler贸 el aumento de controles y la imposici贸n de multas hacia finales de noviembre de 2020, coincidiendo con un aumento en el n煤mero de contagios. Desde esa fecha, las estad铆sticas oficiales muestran un promedio de 500.000 euros en multas emitidas diariamente en toda Grecia, m谩s del 90 por ciento de las cuales se refieren a estar afuera sin el permiso adecuado o a no usar una m谩scara.17/

Originalmente una ley militar que prohib铆a a los soldados salir del campamento sin permiso, la prohibici贸n de la libre circulaci贸n se extendi贸 para castigar a los objetores de conciencia que se negaban a unirse al ej茅rcito griego (que es obligatorio) basado en conscriptos. En los primeros d铆as de la crisis econ贸mica de 2010, esta violaci贸n pas贸 a ser punible con una multa administrativa, reemplazando el mecanismo disciplinario anterior de duplicar el tiempo de servicio en el ej茅rcito. Desde entonces, los objetores de conciencia han sido multados de forma rutinaria con 6.000 euros (con una tasa de inter茅s mensual del uno por ciento) que se procesa a trav茅s de la oficina de impuestos. Dado que la objeci贸n de conciencia se considera legalmente como un delito continuo, muchos objetores han acumulado m煤ltiples multas de este tipo, lo que ha resultado en miles de euros.

Si una multa administrativa no se paga inmediatamente, se transfiere a la oficina de impuestos, donde se trata como una deuda al estado. Como consecuencia, la oficina de impuestos tiene el derecho a bloquear las cuentas bancarias, detener el uso de certificados de liquidaci贸n de impuestos y apropiarse de los activos individuales. El dinero que se ingresa en una cuenta bancaria y que no puede justificarse como salario, beneficio o pensi贸n puede ser incautado de inmediato, mientras que los trabajadores aut贸nomos no pueden emitir recibos. Tambi茅n se incautan herencias o declaraciones de impuestos, mientras que los deudores no pueden solicitar un pr茅stamo ni un pasaporte. Exactamente el mismo mecanismo se ha aplicado a las multas emitidas en relaci贸n con el coronavirus, aunque la medida haya tenido m谩s oposici贸n por inconstitucional.

Lo que agrava a煤n m谩s la sensaci贸n de injusticia en relaci贸n a estas multas es su uso arbitrario y abusivo por parte de la polic铆a, quienes, presionados para cumplir con las cuotas diarias, han informado que imponen multas incluso cuando las personas poseen la documentaci贸n adecuada o usan sus m谩scaras faciales. No obstante, e incluso si algunos polic铆as se muestran reticentes a cumplir con esta orden, como indica una denuncia reciente de sus representantes, los n煤meros registrados oficialmente a diario cuentan una historia diferente. Lo que est谩 definitivamente claro es que unidades espec铆ficas de la polic铆a (en particular la unidad motorizada 鈥淒RASIS鈥) 18/ han abusado sistem谩ticamente de sus poderes, imponiendo multas independientemente de que las violaciones sean reales o no. El 8 de marzo de 2021, esta t谩ctica alcanz贸 un crescendo.

Mientras patrullaban una plaza en un suburbio de clase media cerca del centro de Atenas, una unidad de esos matones motorizados se acerc贸 a una familia con tres ni帽os peque帽os y procedi贸 a multarlos aunque tuviesen un permiso y m谩scaras faciales adecuadas. Cuando otras personas en el parque reaccionaron a este abuso, la polic铆a pidi贸 refuerzos y procedi贸 a agredir y golpear violentamente a quien desafiara su comportamiento. Inspirado por una mayor sensaci贸n de impunidad que se traduce en una total indiferencia ante el hecho de que decenas de personas los filmaran con sus m贸viles, el incidente termin贸 con la detenci贸n de 11 personas.

Las im谩genes de un joven golpeado sin piedad simplemente por cuestionar si ten铆an derecho a imponerle una multa se difundieron r谩pidamente a trav茅s de las redes sociales, lo que gener贸 mucha atenci贸n. Para empeorar las cosas, la polic铆a emiti贸 un comunicado oficial en el que afirmaba (falsamente) que la polic铆a hab铆a sido atacada por un “grupo de 30 personas”, mientras que los parlamentarios del gobierno aparec铆an en los principales canales de televisi贸n para defender las acciones de la polic铆a adjuntando una identidad pol铆tica a los golpeados y arrestados. Violando descaradamente la presunci贸n de inocencia as铆 como cualquier ley sobre datos personales, un diputado de Nueva Democracia dio el nombre completo del joven golpeado, agregando que era miembro de una organizaci贸n anarquista y que hab铆a participado en manifestaciones y “acciones violentas” en apoyo de Koufodinas. Nada de eso era verdad.

Hipnotizado por estar cerrado en s铆 mismo, sin oposici贸n y con medios de comunicaci贸n amigables, el gobierno tard贸 un tiempo en darse cuenta de que su estrategia en realidad hab铆a fracasado. Hartos del encierro que dur贸 meses, duro pero ineficiente, y viendo algo de s铆 mismos en las v铆ctimas de abuso o violencia policial (ya sea porque hab铆an sido v铆ctimas de incidentes similares o hab铆an o铆do hablar de ello), miles de personas entraron en las calles para declarar que ya bastaba. Dos d铆as despu茅s del incidente, m谩s de 15.000 personas descendieron a este suburbio de clase media, por lo dem谩s somnoliento, para manifestar su ira acumulada. El gobierno reaccion贸 enviando cientos de polic铆as antidisturbios y unidades motorizadas, provocando a煤n m谩s ira. Cuando esa ira estall贸 en un mot铆n, una unidad de polic铆as motorizada, acostumbrada a abusar de la gente sin ninguna consecuencia, trat贸 de embestir a la multitud por detr谩s. Fortalecida por una sensaci贸n de fuerza colectiva, la multitud se defendi贸 y logr贸 arrastrar a un polic铆a lejos de su motocicleta, ahuyentando al resto de su unidad.

Las im谩genes de la multitud que atacaba al polic铆a se difundieron ampliamente esa noche, con la correspondiente indignaci贸n y exclamaciones de conmoci贸n por quienes hab铆an tratado todas las im谩genes anteriores de brutalidad policial como justificadas o simplemente como una leg铆tima demostraci贸n de fuerza por parte del estado. En realidad, tanto por el uniforme protector del polic铆a, como por el hecho de que muchos manifestantes se metieron en la disputa justamente para evitar lesiones graves, el polic铆a fue rescatado por sus compa帽eros pr谩cticamente ileso (recibi贸 dos puntos de sutura en el hospital y fue dado de alta al d铆a siguiente). Sin embargo, esto no fue relevante. Mientras continuaba el mot铆n, el Primer Ministro hizo una transmisi贸n televisiva urgente en la que redobl贸 la ret贸rica preexistente, deplorando a quienes hab铆an “amenazado la vida” del polic铆a y acusando a la “izquierda” de intentar dividir el pa铆s. El mensaje de las fuerzas policiales a煤n en el terreno fue recibido.

En las horas siguientes, la polic铆a hizo una verdadera redada por toda la zona, golpeando sin piedad a cualquier hombre o mujer que encontrasen, sacando gente de las tiendas o incluso de sus casas, atacando a periodistas y fot贸grafos. Todo esto a la vista de todos y sabiendo que casi todos los habitantes de la zona estaban, si no en la calle, en sus balcones, filmando los numerosos incidentes de brutalidad y comparti茅ndolos en las redes sociales. Como era de esperar, ninguno de estos videos lleg贸 a los principales medios de comunicaci贸n al d铆a siguiente, que todav铆a estaban preocupados por la salud del polic铆a y ocupados en transmitir informes policiales de que los perpetradores del ataque al polic铆a hab铆an sido detenidos y acusados de tentativa de homicidio 19/ La horrible historia de una joven mujer de 18 a帽os que fue detenida al intentar salvar a su amiga, y siendo luego golpeada y agredida sexualmente en la comisar铆a de la polic铆a durante cuatro d铆as, sin tener acceso a atenci贸n m茅dica, simplemente no fue noticia.

Ep铆logo

Se ha vuelto casi sentido com煤n, en la 煤ltima d茅cada, en ver a Grecia como un pa铆s constantemente al borde del colapso econ贸mico. Desde el inicio de la crisis econ贸mica en 2010, las tremendas transformaciones sociales y pol铆ticas que han tenido lugar all铆 se han retratado en t茅rminos de tal predicamento, una pretendida justificaci贸n para la dura (pero necesaria) reestructuraci贸n. Sin embargo, lo que muestra la situaci贸n actual es que el 鈥渆stado de alarma鈥 de continua austeridad no fue una soluci贸n temporal. Ha llegado para quedarse.

Por primera vez desde 2010, el estado griego ha obtenido acceso a los fondos de la UE sin las t铆picas condicionalidades del pasado. Desde octubre de 2020, el estado griego ha estado emitiendo bonos comprados por el Banco Central Europeo (BCE). Bajo los auspicios del Programa de Compras de Emergencia Pand茅mica (PCEP), el estado griego ha recibido inyecciones de liquidez que ascienden, hasta el momento, a m谩s del 10 por ciento de su PIB 20/. La mayor铆a de ellas vienen en forma de bonos con vencimiento a 10 a帽os, con una tasa de inter茅s de cero o negativa, y sin requisitos de austeridad que los acompa帽en.

Al mismo tiempo, el estado griego tambi茅n est谩 recibiendo fondos de la Comisi贸n Europea y sus respectivos Fondos Next Generation, relacionados con el coronavirus y dise帽ados para “mitigar el impacto econ贸mico y social de la pandemia del coronavirus” ofreciendo “apoyo financiero a las inversiones y reformas p煤blicas”. Con una potencia de fuego total de 672.5 mil millones de euros divididos entre subvenciones y pr茅stamos, los Fondos NextGen se anunciaron inicialmente como un mecanismo de financiaci贸n para “proteger los puestos de trabajo” y “fortalecer el sistema sanitario”, pero desde entonces se han transformado en una fuente de financiaci贸n centrada en las inversiones en energ铆as renovables y programas de digitalizaci贸n.

Hab铆a pocas dudas de que la pandemia de covid-19 tendr铆a un gran impacto en la econom铆a griega, como lo hizo en todas partes. Seg煤n las previsiones econ贸micas del invierno de 2021 de la Comisi贸n Europea, por ejemplo, se espera que la recesi贸n de la econom铆a griega para 2021 alcance el 10 por ciento, en comparaci贸n con un promedio del 6,8 por ciento en la eurozona. Teniendo en cuenta la dependencia de la econom铆a griega del turismo y el sufrimiento que la pandemia ha cobrado a esta industria, cualquier potencial recuperaci贸n (predicha con optimismo por la Comisi贸n en un promedio de 3,8 por ciento para 2021) ser谩 mucho m谩s d茅bil. No obstante, adoptando las perspectivas optimistas de la Comisi贸n para el futuro, el Ministerio de Hacienda griego lleg贸 a afirmar que a partir de 2022 la recuperaci贸n en Grecia superar谩 la media de la zona del euro (acerc谩ndose al 5%), una recuperaci贸n milagrosa atribuida a la estabilizaci贸n de desempleo (隆del 16,7 por ciento!) y la provisi贸n de liquidez a las empresas.21/

Dado que similares previsiones de recuperaci贸n econ贸mica, en la 煤ltima d茅cada, se demostraron sistem谩ticamente erradas, es prudente tratarlas con un tremendo recelo. Sin embargo, el punto crucial es el hecho de que, a pesar del acceso a fondos sin condicionalidades, la econom铆a pol铆tica del gobierno griego sigue sumergida en el marco de la austeridad, con las devastadoras consecuencias de tal perspectiva exacerbadas por la realidad de una pandemia mundial. El obstinado rechazo en fortalecer el sistema sanitario, a pesar del horroroso coste humano, eclipsa todas las dem谩s decisiones que ha tomado el gobierno, sean ellas correctas, falsas o simplemente contradictorias.

Es evidente que el car谩cter permanente de tal expansi贸n de la atenci贸n sanitaria entra en conflicto con la ortodoxia econ贸mica predominante y el car谩cter supuestamente temporal de la pandemia. Este marco de pensamiento es visible en toda Europa y m谩s all谩. Si algo distingue al Estado griego en este momento, se puede resumir en la decisi贸n consciente de utilizar el acceso a estos fondos de la UE no s贸lo para proveer liquidez a las empresas (como en otros lugares), sino para pagar prematuramente, y por lo tanto innecesariamente, obligaciones de deuda; para realizar compras masivas de material militar (principalmente a Francia); e iniciar una ola de contrataciones en el 煤nico sector p煤blico cuya expansi贸n y continuidad es vista como una inversi贸n necesaria para un futuro ingobernable: la polic铆a.

Fuente: https://brooklynrail.org/2021/04/field-notes/Governing-the-Ungovernable

Traducci贸n: viento sur

Notas

1/ “Pasokificaci贸n” es un t茅rmino utilizado para expresar el decl铆ve del apoyo electoral a los partidos de centro izquierda y socialdem贸cratas convertidos en partidos neoliberales, en Europa y otros pa铆ses, desde 2010. El nombre proviene del partido griego Pasok, creado en 1974 y transformado, de manera similar a partidos como el Partido Laborista en el Reino Unido o el SPD en Alemania, en un partido pro-neoliberal de la 鈥渢ercera v铆a鈥 en la d茅cada de 1990.

2/ 鈥淥nward Barbarians鈥 por Endnotes https://endnotes.org.uk/other_texts/en/endnotes-onward-barbarians

3/ En los 煤ltimos a帽os, y bajo la influencia del galimat铆as ideol贸gico trumpista/alt-right, esto tambi茅n se ha descrito como una “lucha contra el marxismo cultural”.

4/ Financial Times, 9 de julio, 2019

5/ Aunque incluso eso ha sido exagerado: B茅lgica impuso su primer bloqueo el 17 de marzo, mientras que Italia y Francia ya hab铆an comenzado a finales de febrero. El primer bloqueo de Grecia se impuso el 22 de marzo.

6/ El informe de la OCDE confirma que los habitantes de Grecia redujeron dr谩sticamente su movilidad social entre marzo y mayo, a pesar de que en ese momento Grecia ten铆a menos casos y muertes que la mayor铆a de Europa.

7/ https://www.antapocrisis.gr/畏-伪尾维蟽蟿伪蠂蟿畏-蔚位伪蠁蟻蠈蟿畏蟿伪-蟿慰蠀-谓伪-渭畏谓-尉蔚蠂蠅/ (en griego)

8/ https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2020_healthatglance_rep_en.pdf

9/ El tiempo m铆nimo entre la finalizaci贸n del trabajo y el toque de queda result贸, entre otras cosas, en supermercados superpoblados.

10/ El 22 de marzo, el gobierno requis贸 los servicios de varios m茅dicos y personal sanitario de cl铆nicas privadas. Muchos trabajadores de la salud p煤blica respondieron recordando al gobierno que la prioridad deber铆a ser la requisici贸n de UCIs, no de personal de diversas especialidades que requerir铆an formaci贸n adicional.

11/ Entrevista con Julia Chatterley en CNN, 17 de marzo de 2021.

12/ La secci贸n juvenil de Nueva Democracia (DAP) tambi茅n tiene una presencia considerable (y generalmente mayoritaria, en las elecciones estudiantiles). El DAP participa principalmente en la organizaci贸n de fiestas y excursiones estudiantiles, a menudo publicitadas con carteles repugnantemente sexistas, mantiene estrechas relaciones con profesores afines y proveyendo preguntas de examen a sus miembros, y s贸lo ocasionalmente se involucra en ri帽as violentas (a veces junto a fascistas) durante las elecciones estudiantiles o cuando intentan desalojar espacios ocupados.

13/ Los salarios provienen de los presupuestos generales del estado.

14/ Una de las v铆ctimas del grupo 17 de Noviembre fue el cu帽ado del actual Primer Ministro. Por esta raz贸n, el se帽alamiento de Koufodinas a menudo se ha visto guiada por una venganza personal.

15/ Las razones aceptables se dividen en seis categor铆as que incluyen visitar a un m茅dico, ir de compras o dar un paseo individual cerca de casa. Con el fin de facilitar a aquellos que no est谩n acostumbrados a las tecnolog铆as de m贸viles, tambi茅n se ofrece la posibilidad de un documento de permiso impreso.

16/ El 20 de enero de 2021, el primer ministro griego anunci贸 en el parlamento su decisi贸n de aumentar la multa de 300 a 500 euros, calificando este aumento como un intento de 鈥渞eactivar la econom铆a鈥. Vale la pena tener en cuenta que el salario m铆nimo en Grecia es de 550 euros. Con el tiempo, y tras el aumento de las reacciones, se abandon贸 el aumento y la multa se mantiene en 300 euros.

17/ https://aead.gr/press/press-releases (en griego)

18/ Originalmente llamadas 鈥淒ELTA鈥, estas unidades motorizadas se crearon en 2009 y se encargaron de las manifestaciones. Colocada bajo el mando directo del Ministerio de Orden P煤blico, en lugar de la Direcci贸n de la Polic铆a, la unidad DELTA se hizo conocida por su comportamiento violento imprudente y las afinidades de sus miembros con la ideolog铆a y las organizaciones de extrema derecha. En 2015, el gobierno de Syriza aboli贸 la unidad, pero Nueva Democracia la recuper贸 en 2019, la renombr贸 de DRASIS y aument贸 su n煤mero.

19/ Hasta el momento, tres personas han sido arrestadas y puestas bajo custodia en relaci贸n con el ataque. Uno de ellos estaba de hecho en una parte diferente de Atenas en ese momento (hay im谩genes de video que lo demuestran sin lugar a dudas), el otro fue detenido porque su cartera fue encontrada en la calle donde tuvo lugar el mot铆n. La “prueba” para el tercero es una videollamada interceptada que ocurri贸 al d铆a siguiente. La polic铆a se ha hecho cargo de eso porque han tenido a la persona a quien se hizo la llamada bajo vigilancia durante meses. Es un anarquista de 23 a帽os que tambi茅n fue interrogado y abusado f铆sica y psicol贸gicamente durante tres d铆as. Ahora est谩 demandando a la polic铆a por tortura.

20/ El PIB griego para 2020 se sit煤a, seg煤n los 煤ltimos c谩lculos de la Oficina de Estad铆stica griega, en 168.5 mil millones de euros. Al mismo tiempo, se espera que la deuda del Gobierno Central alcance los 338.5 mil millones de euros, lo que equivale al 200.8 por ciento del PIB. En los propios informes del BCE, las compras netas acumuladas de bonos griegos a finales de enero de 2021 equivalen a 18.9 mil millones de euros.

21/ La perspectiva positiva sobre las cifras de desempleo fue cuestionada por los partidos de oposici贸n que afirmaron que la oficina de estad铆stica griega transfiri贸 a los desempleados registrados oficialmente a la categor铆a de aquellos que “actualmente no buscan empleo”, alterando (y reduciendo) la descripci贸n estad铆stica real del desempleo.

