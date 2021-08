–

El abismo de vivir en lujosos barrios y gobernar en territorios empobrecidos es lo que se vio este jueves en que los reclamos de vecinos las demandas ante derechos humanos básicos incumplidos como lo son el trabajo, el agua potable, saneamiento, alimentación, salud fue respondida por Insaurralde con balas y gases, que afectaron a vecinos y recibió un balazo de goma un fotógrafo de Anred. ¿Cómo es gobernar reprimiendo Lomas de Zamora desde Puerto Madero o un country de San Vicente para el funcionario que en 2013 pretendía bajar la edad de imputabilidad?: continuidades, ninguna ruptura, ninguna grieta. El aval de Kicillof, la política de seguridad de Berni a los que se sumó en el día de hoy la justicia, con un allanamiento a un comedor donde las vecinas estaban haciendo pan a las 6:30 de la mañana, cierra ese entramado de poderes que se aúnan para amedrentar a los movimientos sociales. Por Corresponsal Anred.

Lejanías

Así, dos hashtag uno que rezaba #LomasdeZamora y otro #PuertoMadero se leyeron durante el jueves en las redes, uno referia al lugar de la represión que el intendente Martín Insaurralde llevó a cabo frente al municipio donde vecinos pretendían ser recibidos por él, otro el/los lujosos lugares donde vive.

La denuncia de la lejanía desde la cual gobierna Insaurralde, distancia material y simbólica: kilómetros de distancia pero no solo eso, es también un abismo la distancia entre el lujoso edificio en Puerto Madero donde se mudara en 2014 o la quinta lujosa donde se lo vió en 2020, respecto de las carencias que denunciaban el jueves los vecinos en la protesta. El reclamo central de las organizaciones (Movimiento Teresa Rodríguez, MTR CUBA, entre otras) era trabajo genuino, sobre todo para obra pública, exigen que el municipio las realice a partir de las cooperativas de las organizaciones sociales, pedían también el reconocimiento de los merenderos y comedores populares y asistencia a los mismos, además del mejoramiento en el sistema de salud público.

Familias, niñeces que se alimentan en comedores populares y merenderos, provisión que fue cortada según denuncian las organizaciones en este contexto de pandemia, exigencia de obras hídricas, agua potable para los barrios (nucleados en el Foro Hidrico, que no han sido recibidos por estos reclamos tan vitales) implementación del Programa de Fortalecimiento a Instituciones, alimentos y kits de limpieza para los comedores populares, centros de testeos de #COVID19 en los barrios, fortalecimiento y refacciones en las salitas, movilizaron trabajadores de la salita y estatales que rechazan el cierre del dispensario de salud y denunciaban la precarización laboral, también el reclamo era por el repudio ante el desalojo de 300 familias del Barrio de la Ribera y de los y las feriantes de la Feria del Olimpo eran los reclamos .

Ninguna de todas estas problemáticas afecta a los vecinos de Insaurralde donde vive, sea en Puerto Madero o en su country de San Vicente, de más está decir que además de que no lo vive, no lo conversa mientras viajaría diariamente en trenes o colectivos, o en la parada o en las ferias del barrio en que debiera vivir si es que ahí gobierna.

Entrevistado por este medio un militante del MTR Cuba, nos decía que el plan de lucha que llevan adelante viene del año pasado, que con la pandemia se profundizó. Las organizaciones por separado venían exigiendo la realización de obras públicas, comedores, merenderos, en el pico mas alto de la pandemia la demanda pasó a ser los alimentos y el reconocimiento de los comedores y merenderos a lo cual el Municipio solo accedió a dar unos pocos bolsones de algunos alimentos. En el año pasado después de haber realizado reclamos en el municipio varias veces, fuimos al acampe en el puente de La Noria el 22 de diciembre, que generó reprecusión en la zona, el mismo día que se inauguraba la feria La Salada, fue un hecho fuerte, con una conferencia de prensa que tuvo repercusión nacional. En aquella jornada quedamos en juntarnos con el municipio y provincia y de eso no se concretó nada. De ese proceso viene la jornada del día jueves 5. Hubo una convocatoria ahora para el día lunes 9 de agosto.

Lo cierto es que las organizaciones venían solicitando al intendente ser recibidas a través de una comisión de vecinos, y claramente lo lógico sería que un funcionario en el marco de una democracia reciba a vecinos que demandan soluciones problemas de derechos humanos, como lo son el trabajo, el agua potable y saneamiento, la alimentación, la salud. Pero esto no se dio. Al no ser atendidos, los manifestantes entraron pacíficamente al municipio y fueron sacados por fuerzas policiales con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo varios vecinos heridos y dos mujeres con balas de goma en el rostro además de Germán Romeo Pena, fotógrafo de Anred.

“Hoy nos encontramos en el partido de Lomas de Zamora, una vez más para reclamarle al Intendente, la respuesta fue la represiva. Le pedimos asistencia a los comedores, merenderos, soluciones para la desocupación en Lomas, que se ocupe de las obras públicas, que nos ocupemos nosotros de poder desarrollarlas en beneficio del municipio. Pero no tiene más respuestas que las acordes a su política, represión e inoperancia para gobernar. Insaurralde tenés que irte, no servís para manejar el municipio”, relató Mecha de la Mesa Nacional del Cuba MTR. Y contó: “Estábamos esperando de que nos recibieran a una comisión, para el diálogo con el municipio y en la represión me fracturaron un dedo”

En su cuenta de twitter podía escucharse a un intendente que, decía que recibe a los vecinos a diario, lo que dista mucho de ser verdad. Solo por citar un caso semejante al del Foro Hídrico, que no ha sido recibido en reiteradas ocasiones, también vale recordar cuando organizaciones feministas pedían ser recibidxs porque reclamaban la derogación de la ordenanza Nº 17.813 que institucionalizaba el 25 de marzo como el «Día del niño por nacer», no solo no recibió a las organizaciones que pedían ser escuchadas sino que también mandó la policía.

Calificar de “grupos violentos”, como lo hizo el jueves el intendente de Lomas de Zamora a quienes reclamaban tiene consecuencias y no es casual, los allanamientos del día de hoy son parte de esa campaña para perseguir a los movimientos sociales. Tiene también una larga historia en la voz de la oligarquía y de la casta dirigente argentina, desde las luchas de principios de siglo XX hasta las emblemáticas movilizaciones piqueteras de los 2000, asesinatos de Dario y Maxi incluidos. No es sorprendente que un intendente con mayores aspiraciones incluso, del riñon del kirchnerismo lo diga, porque no nos olvidamos de las nefastas declaraciones de los máximos responsables K el 26 de junio de 2002.

Habló de que los manifestantes rompieron el edificio público y patrimonio cultural mientras mujeres habían sido baleadas, heridas y les faltaba el aire por los gases que habían tirado.

Hablando de romper, solo por recordar en julio pasado las topadoras de la Gendarmería Nacional arrasaban con viviendas en la Ribera Sur, lugar en el que habían construido ladrillo a ladrillo sus viviendas, después de una compra de terrenos que resultó ser un fraude. La Policía Local actuó junto a gendarmería y hoy ambas fuerzas tienen sitiados a los vecinos, entre quienes estaban en la protesta, porque siguen organizados por su derecho a la vivienda. Un mes antes, en junio les tocó la topadora a los vecinos del Barrio Santa Catalina ante una situación similar a la anterior. Los feriantes que venden en el Feria del Olimpo, también saben de la forma de gobernar de Insaurralde, que fueron reprimidos cuando intentaban trabajar. También las trabajadoras del Hospital Alende que se han organizado y las trabajadoras de los vacunatorios, que estaban el jueves y vienen denunciando ya la precariedad de sus trabajos como los despidos arbitrarios en el distrito.

Quién es Insaurralde?

Básicamente es un político pragmático y oportunista y que no duda en avalar la mano dura. Gobierna hace once años uno de los distritos más importantes de la Tercera Sección, Lomas de Zamora. Fue diputado nacional en 2013, cuando fue como primer candidato por el kirchnerismo; desde su puesto de legislador se pronunciaba ya en aquellos años a favor de la baja de edad de imputabilidad a los 14 años. En 2014 abandonó su banca como una demostración de su acercamiento a Massa cuando éste era oposición al kirchnerismo y quien lo derrotara un año antes en las internas del PJ .

En los años de Cambiemos su rol fue relevante para garantizar que tuvieran votos favorables leyes que necesitaba el gobierno de María Eugenia Vidal.

Hoy es uno de los intendentes kircheristas que no veían con buenos ojos a Kicillof en la provincia, y que viene de mantener una relación de colaboración recíproca con la exgobernadora María Eugenia Vidal durante su mandato. Es un personaje que desde su pragmatismo oficia de articulador entre el kirchnerismo y la oposición.

Es conocida su cercanía con Máximo Kirchner inicialmente, y fue el primero en apoyarlo públicamente para que presida el PJ bonaerense, este año Cristina Fernández fue en su carácter de vicepresidenta con Axel Kicillof a un acto convocado por el propio Insaurralde luego de años sin aparecer juntos y luego de esto se dio la visita de Alberto Fernandez a Lomas.

En otros tiempos era frecuente ver a Insaurralde en el programa de Marcelo Tinelli, programa en que su esposa Jesica Cirio fue una de las estrellas, o que visitaba también el living de Susana Giménez y la mesa de Mirtha Legrand. Fue publico el derroche de lujo en su casamiento con Jesica Cirio en 2014, una fastuosa fiesta con invitados famosos, tremendamente discrepante de la realidad en la que miles y miles de familias vivían en un distrito donde la falta de obras públicas hacían que se vivan inundaciones año a año, como se vivía de hecho en esos días.

En la actualidad se supo de su fastuosa quinta en las Fincas de San Vicente, un corredor inmobiliario de countries y barrios cerrados que, -pasando por territorio donde se emplazaba la desalojada toma de Guernica-, va desde Canning hasta San Vicente.

Juntos y alineados en la represión a los movimientos sociales

Desde el oficialismo salieron inmediatamente a respaldar la represión, Axel Kiciloff dijo via twitter “Repudiamos las acciones violentas contra la municipalidad de Lomas de Zamora. Todo nuestro apoyo y solidaridad con las y los vecinos de Lomas y su intendente @minsaurralde”

El partido justicialista de Lomas de Zamora saco de inmediato un comunicado calificando de “violentos” a quienes reclamaban y en la misma línea el Ateneo Nestor Kirchner de Lomas de Zamora, hablaba de “violencia inédita” sumándose al estigmatizar a los movimientos sociales que exigen el cumplimiento de derechos básicos y se organizan. Silencio en las redes del Ministro de Seguridad Sergio Berni, el responsable directo de esta represión de la policía bonaerense, que fue la fuerza que actuó.

Por el lado de la oposición desde el Bloque de Senadores de Juntos, en la provincia de Buenos Aires sacaron un comunicado repudiando también lo que calificaron como “hechos de violencia”.

En este entramado de cierre de filas y complicidades están los medios, que a excepción de los medios alternativos, los medios hegemónicos o hicieron silencio o avalaron la represión. A la solidaridad con las organizaciones que fueron reprimidas por la policía bonaerense se sumaron organizaciones como Sipreba, sindicato de prensa de Buenos Aires que denunciaron la represión.