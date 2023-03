–

De parte de Nodo50 March 28, 2023 535 puntos de vista

Varios xornalistas m谩is foron acusados de espionaxe e ducias de individuos foron detidos, presos ou expulsados de Polonia nos 煤ltimos anos por supostamente traballaren como 鈥渁xentes estranxeiros鈥.

Operativo da ABW (axencia de seguranza de Polonia) 鈥 ABW/Goberno de Polonia

鈥淎xentes da Axencia de Seguranza Interior (ABW) detiveron un cidad谩n espa帽ol de orixe rusa sob a acusaci贸n de espionaxe鈥, l铆ase nos t铆tulos dunha ducia longa de medios polacos de comunicaci贸n o 4 de marzo do pasado ano. Xornais, radios e televisi贸ns do pa铆s limit谩ronse naquel momento a divulgar a versi贸n publicada redes polo porta-voz do Ministerio de Servizos Especiais, Stanis艂aw 呕aryn. Non foi cuestionada nin unha 煤nica v铆rgula do discurso do ministerio, nin as verdadeiras circunstancias dos feitos foron investigadas para comprobar se, con efecto, o espa帽ol que mencionaban espiaba, en realidade, para os rusos.

O xornalista vasco Pablo Gonz谩lez fora arrestado na noite do 27 ao 28 de febreiro de 2022 e catro d铆as despois, xa fora condenado publicamente e en ausencia dun xulgamento pola prensa de Polonia e os membros do partido no Goberno, unha formaci贸n de extrema dereita chamada Lei e Xustiza. Os rep贸rteres do pa铆s non outorgaron inicialmente a Gonz谩lez nin sequera o beneficio do 鈥渟uposto鈥 ao faceren o cut-and-paste (cortar e colar) da nota do Gobierno. 鈥淥 home foi detido en Przemy艣l鈥, precisaba 呕aryn, e repetiron ad nauseam todos as dixitais do pa铆s. 鈥淔oi identificado como un axente da Direcci贸n Principal de Intelixencia do Estado Maior Xeneral Ruso (GRU). Realizou actividades de espionaxe para Rusia serv铆ndose da s煤a condici贸n de xornalista. Grazas a iso, puido moverse libremente por Europa e o mundo鈥.

A xulgar polo modo en que 呕aryn comunicou as circunstancias que rodeaban Pablo, d铆xose que o traballo como correspondente do rep贸rter de orixe vasca compromet铆a o futuro da OTAN. Mais logo se soubo que non ti帽an nada consistente contra el non sendo mal-entendidos e especulaci贸ns insidiosas. E, o que 茅 moito peor, logo se comprobou tam茅n que non necesitaban ter algo para privar o rep贸rter dos seus dereitos. Ou o que 茅 o mesmo, para ignoraren a Lei e Xustiza coa que pomposamente baptizaron o seu partido os populistas que rexen o destino da Polonia.

O xornalista Pablo Gonz谩lez 鈥 Imaxe de arquivo

Pablo Gonz谩lez non foi o primeiro estranxeiro acusado de traballar no pa铆s por conta do Kremlin. Varios xornalistas m谩is foron acusados de espionaxe e ducias de individuos doutras profesi贸ns e nacionalidades foron detidos, presos ou expulsos de Polonia nos 煤ltimos anos acusados de supostamente traballaren para os servizos de intelixencia de Moscova.

Antes da invasi贸n, a actividade dos servizos especiais de Polonia contra infiltrados chineses, bielorrusos e rusos era xa fren茅tica. Mais desde febreiro de 2022, esa actividade acelerou e non pasa un mes sen que se identifique algu茅n como confidente, delator, bufo ou axente do GRU. O Goberno de Varsovia est谩 en modo 鈥淕uerra fr铆a鈥 e, segundo afirma o contorno do rep贸rter vasco, o problema 茅 que os seus servizos especiais non costuman darse ao traballo de investigar a fondo.

Pode influ铆r para mal no destino de Gonz谩lez a presenza no goberno de coalici贸n dun partido de radicais de extrema dereita? 鈥淣o desenvolvemento fiscal do procedemento, estou seguro鈥, di Gonzalo Boye, o seu avogado en Espa帽a. 鈥淥 MInisterio P煤blico do pa铆s 茅 moi dependente dun Goberno cunha ideolox铆a e unha li帽a moi concreta e non podiamos esperar outra cousa. Doutra banda, hai algo que aqu铆 non dixo ningu茅n. Pablo non 茅 acusado de ter sido apa帽ado a fotografar un documento ou unha base secreta, sen贸n de ser pro-ruso. At茅 onde sabemos, non se lle imputa ning煤n acto espec铆fico de espionaxe, ben 茅 verdade que tivemos un acceso moi limitado 谩 informaci贸n da causa鈥.

En 2014, o xornalista ruso Leonid Sviridov foi expulsado de Polonia

Os actos de asedio contra xornalistas son moi anteriores 谩 invasi贸n rusa da Ucra铆na. O mesmo ano da anexi贸n da Crimea, 2014, o xornalista ruso Leonid Sviridov foi expulso de Polonia a pedido da Axencia de Seguranza Interior. Tam茅n se lle prohibiu a entrada en todo o territorio Schengen aducindo que as s煤as actuaci贸ns 铆an 鈥渆n detrimento de Polonia e eran unha ameaza para a seguranza do Estado鈥, mais sen revelar as raz贸ns da s煤a decisi贸n. O propio avogado de Sviridov, Jaros艂aw Che艂stowski, insistiu durante aqueles d铆as en que a expulsi贸n do seu cliente non estaba relacionada coa espionaxe. Seis anos despois do episodio, Sviridov esixiu unha desculpa e unha compensaci贸n de 60.000 eslotis 鈥攗ns 12.700 euros鈥 polas acusaci贸ns de espionaxe que se lle fixeron. Contodo, o tribunal ao que apelou desestimou a s煤a demanda.

Tampouco este era o primeiro caso de xornalista tratado a pontap茅s por Lei e Xustiza e acusado sen probas de espionaxe. Anteriormente, as autoridades polacas vetaran a presenza dun profesional da televisi贸n chamado Yevgeny Reshetnev, que acusaban de realizar 鈥渙utras actividades non relacionadas co seu emprego de rep贸rter鈥. Reshetnev deixou Polonia en xaneiro de 2020. O Goberno do pa铆s aduciu que tomou a decisi贸n porque Reshetnev 鈥渆staba a recompilar materiais para dar informaci贸n falsa que danaba a imaxe de Polonia鈥. A xulgar polo seu modus operandi, o Goberno de Varsovia parec铆a incapaz de distinguir entre a espionaxe, a desinformaci贸n deliberadamente maliciosa e a lex铆tima perspectiva informativa que caracteriza a todos os medios das democracias de Occidente.

Acoso 谩 prensa

O asedio aos rep贸rteres foi in crescendo ao ritmo da actualidade xeopol铆tica desde que o partido ultraconservador que a铆nda goberna en coalici贸n recuperou as r茅deas do pa铆s en 2015. A s煤a hostilidade contra a liberdade de prensa vai moito al茅n dunha indisimulada e furiosa rusofobia moi pr贸xima ao racismo. Tres meses antes da detenci贸n de Gonz谩lez, en novembro de 2021, o Comit茅 para a Protecci贸n de Xornalistas (unha organizaci贸n independente respectada en todo o mundo) denunciaba nun relatorio o acoso desapiedado da Polic铆a do pa铆s e da s煤a garda fronteiriza a varios profesionais da informaci贸n que cubr铆an a fuxida de refuxiados desde Bielorrusia. Alg煤ns foron presos, revistados, xulgados, sancionados e tratados a priori como esp铆as potenciais por documentaren a pasaxe dos refuxiados nunha zona de emerxencia. Hai tam茅n outros casos recentes de rep贸rteres, cuxos fillos foran ameazados por deitaren algo de luz sobre os sumidoiros do Gobierno e a espionaxe con Pegasus a l铆deres da oposici贸n.

A furia caza-esp铆as e a alerxia 谩 prensa de Varsovia desatouse a铆nda m谩is cando Putin deu orde de cruzar as li帽as. A mi煤do, a s铆a paranoia chegaba ao grotesco. No inicio de marzo do pasado ano, d煤as semanas despois da detenci贸n de Pablo, varios medios do pa铆s denunciaron a presenza de Mateusz Piskorski 鈥攗n membro fundador dun partido pro-ruso a que as autoridades do pa铆s acusaran de espionaxe en 2016鈥 nunha reuni贸n 谩 que acudira a primeira dama de Polonia. En efecto, Piskorski estivera al铆. O que resultaba case horr铆bel 茅 que fosen acusados os servizos especiais do pa铆s de poren en risco a seguranza polaca por permitiren que traballase como int茅rprete nunha reuni贸n protocolar da esposa do presidente cun grupo de refuxiados. O concepto de democracia de Lei e Xustiza non parece no esencial diferente ao de Putin en todo o que respecta a tolerar as discrepancias.

Dez d铆as despois deste episodio, Polonia decidiu expulsar 45 diplom谩ticos de Rusia. Segundo unha porta-voz do Ministerio de Relaci贸ns Exteriores, todos os nomes que aparec铆an na lista deb铆an abandonar o pa铆s nun prazo que 铆a de dous a cinco d铆as por realizaren 鈥渁ctividades incompatibeis coa lei polaca e o seu status de diplom谩ticos鈥. Ese mesmo mes foi detido un empregado da Oficina do Rexistro en Varsovia. O detido, Tomasz L., era polaco e, en palabras do ABW, 鈥渢i帽a poderosas armas ao seu alcance para levar a cabo actividades host铆s de intelixencia鈥.

En abril do pasado ano, o servizo polaco de Contraintelixencia Militar encarcerou outro cidad谩n ruso, residente en Polonia desde hab铆a 18 anos, ao que se acusaba de recompilar informaci贸n sobre as tropas polacas da OTAN. Dous bielorruso caeron eses mesmos d铆as por espiaren para Minsk.

Operativo da ABW 鈥 ABW/

E a longa lista contin煤a. As 煤ltimas detenci贸ns co帽ecidas sa铆ron 谩 luz no pasado mes de xaneiro, cando a Fiscal铆a militar polaca acusou un ruso e un bielorruso de traballaren para o Kremlin durante varios anos. Ambos resid铆an legalmente no pa铆s.

Falta de garant铆as procesuais

Ningu茅n pon en d煤bida que Polonia sexa un escenario de interese preferente para a intelixencia rusa polo valor estrat茅xico do pa铆s e a importancia das tropas dentro das frentes da OTAN. O que se veu denunciando desde as defensa dos imputados 茅 a absoluta falta de garant铆as procesuais e xur铆dicas coas que os polacos organizaron as s煤as cazadas e a arbitrariedade dalgunhas detenci贸ns. E o caso do vasco 茅, con moito, o m谩is sangrento de cantos se co帽ecen. 鈥淚sto que pasou con Pablo non poder铆a acontecer en Espa帽a鈥, di Gonzalo Boye. 鈥溍 simplesmente impos铆bel que algu茅n estea aqu铆 un mes e pico sen avogado ou que o avogado leve un ano sen poder velo ou que a causa siga sendo secreta鈥.

A pregunta eterna que reverbera desde a s煤a detenci贸n 茅 onde est谩n as probas irrefutabeis das que o ABW se gaba cando asegura rotundamente que Gonz谩lez era un axente do GRU. 鈥淪e tivesen alg煤n trunfo na manga xa o ter铆an mostrado鈥, insiste o letrado. 鈥淧roduciuse xa unha filtraci贸n de algo para que todo o mundo dixese: Ah, vale, agora si que o entendo. Mesmo en causas espa帽olas protexidas polo segredo de sumario sa铆ron 谩 luz copias de atestados nos medios鈥.

Na opini贸n de Boye, a secuencia en que os feitos foron encade谩ndose para encarcerar o xornalista de orixe vasca suxire claramente a participaci贸n doutras axencias de intelixencia occidentais. 鈥淥s do MI6 foron os primeiros en asegurar a culpabilidade de Pablo cando realizaron unha declaraci贸n p煤blica que falaba dun esp铆a espa帽ol. Que eu saiba, non hai ningu茅n m谩is cun pasaporte espa帽ol detido por iso. 脕 parte m谩is dura do procedemento non nos deixan acceder, mais temo que cando poidamos vela imos topar tam茅n cunha forte participaci贸n espa帽ola. Madrid foi o primeiro que actuou contra Pablo. Un mes antes de que os polacos o detivesen, axentes do CNI foron ver a s煤a familia no Pa铆s Vasco e Barcelona con preguntas e fotograf铆as. Aqu铆 cometeuse un grande erro. E o erro traduciuse no procedemento contra Pablo鈥.

Hai s贸 uns d铆as, cando estaba a punto de completarse un ano de prisi贸n para o xornalista, os polacos prolongaron outros tres meses o seu encarceramento. Non hai nin sequera data a铆nda para o xulgamento e, oficialmente,est谩n a铆nda no procedemento indagatorio. Solicitaron unha comisi贸n rogatoria para que declare a nai dos seus fillos; outra, para supervisar as s煤as contas bancarias e unha terceira, para conseguir as copias do seu expediente de nacionalidade. 鈥淒etesto as conspiraci贸ns e as teor铆as conspiranoicas, mais aqu铆 vexo pantasmas por todos os lados. Hai demasiadas cousas que non encaixan鈥, apostila Boye.

A pena m谩xima por organizar actividades dun servizo de intelixencia estranxeiro 茅 de 25 anos de prisi贸n

Non achar谩 Pablo un clima propicio entre os membros de Lei e Xustiza (PiS). 脡 tal a s煤a paranoia coa espionaxe rusa que certos deputados desa formaci贸n como Jaroslaw Krajewski desenvolven unha actividade paralamentar febril para que sexan endurecidas as sanci贸ns e os axentes estranxeiros sexan castigados con prisi贸n perpetua. Segundo o C贸digo penal vixente en Polonia, a pena m谩xima por organizar ou dirixir as actividades dun servizo de intelixencia estranxeiro 茅 de 25 anos de prisi贸n. Moi probabelmente, conseguir谩n os seus obxectivos porque, desde a pasada primavera, o Ministerio de Xustiza traballa xa nun rascu帽o que pretende as铆 mesmo elevar o maior castigo por participar en actividades de espionaxe dos dez anos actuais aos 25. En todo caso, iso non afectar铆a nunca o vasco porque non ser铆a pos铆bel aplicarlle a nova norma con car谩cter retroactivo.

E os mergulladores, impunes



A mesma axencia que encarcerou Pablo Gonz谩lez sen probas descartou nos mediados do pasado mes de xaneiro que traballasen para o Kremlin tres mergulladores espa帽ois rescatados pola noite a bordo dunha barca 谩 deriva e sen licenza que navegaba xunto a varias infraestruturas estrat茅xicas pr贸ximas 谩 cidade de Gdansk. Poucas horas despois de que se co帽ecese o incidente, o secretario de Estado Stanis艂aw 呕aryn sa铆u de novo para o primeiro plano para dicir que a presenza dos espa帽ois no B谩ltico non supuxera ningunha ameaza 谩 seguranza da Rep煤blica de Polonia, nin a certas instalaci贸ns cr铆ticas como a refiner铆a de Gdansk ou Naftoport.

Como estaban tan seguros? Polas mesmas raz贸ns que aduciron cando detiveron Gonz谩lez, s贸 que ao contrario. Dixeron ter alg煤ns datos, mais non revelaron nunca cales. Do que non ningu茅n ten d煤bida 茅 de que non eran pescadores de 谩mbar, tal e como pretend铆an. Os tres foron inmediatamente liberados sen seren sequera identificados de maneira apropiada.

P煤blico