GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS SE DEFIENDEN

De parte de La Haine October 7, 2021 200 puntos de vista

SUFRIMIENTO Y LUCHA

Una parte de compa帽eras y compa帽eros pensionistas, encuentran dificultades en hacer visible su lucha, una lucha por una vida digna y que est谩 llena de sufrimiento e impotencia, agravada adem谩s por la pandemia.

Nos estamos refiriendo a las personas que reciben pensiones por incapacidad. Esta dura lucha comienza con el descubrimiento de una grave enfermedad, o a resultas de un accidente laboral a edades tempranas y muchas veces sin cumplir los a帽os de cotizaci贸n necesarios para la obtenci贸n de una prestaci贸n contributiva lo que los conduce a la marginalidad.

Ya es duro asumir en esas edades la limitaci贸n de capacidades e incluso la p茅rdida total de alguna, cuando adem谩s toca armarse de valor, paciencia y dinero para hacer que la administraci贸n p煤blica lo reconozca. Empezaremos por las Mutuas, que sistem谩ticamente deniegan y no reconocen ninguna enfermedad profesional, ni los accidentes que les anula la capacidad para desempe帽ar una tarea. Comienza as铆 una carrera de fondo en la que se unen las enfermedades comunes y otros accidentes, por hacer que se reconozcan sus derechos, m谩s de la mitad de los expedientes ser谩n rechazados por la administraci贸n cuya demora como consecuencia de la pandemia, superara el a帽o de espera.

Por el camino habr谩n padecido la impotencia, la sensaci贸n de abandono, el esfuerzo econ贸mico que lleva aparejado y en muchos casos hay que sumar la contrataci贸n de un abogado y un m茅dico forense para ganar en un juicio lo que a todas luces era lo natural, y que deja en entredicho el trabajo de los tribunales m茅dicos, que olvidan su juramento hipocr谩tico atendiendo a criterios econ贸micos.

Al fin hemos conseguido que se nos reconozca esa invalidez, y aqu铆 aparecen varios escenarios debido a la simplificaci贸n administrativa de la gran diversidad de casos de las personas con invalidez y al esfuerzo de la misma por conceder siempre la de menor coste econ贸mico.

Hay que tener en cuenta que una pensi贸n alta no tiene por qu茅 cubrir las necesidades de las personas con gran invalidez o incapacidad absoluta que por sus patolog铆as tienen grandes necesidades y en muchas ocasiones la prestaci贸n es insuficiente.

De todos los afectados casi un mill贸n, un tercio perciben una pensi贸n media de 682鈧 que en muchos casos no les llega a cubrir sus necesidades m谩s primarias y agravado con la posibilidad de revisiones peri贸dicas que ensombrecen su futuro cercano sobre todo esas personas con patolog铆as cr贸nicas y degenerativas cuya enfermedades no son susceptibles de mejora.

Para el colmo de males nuestros compa帽eros y compa帽eras, que debido a no cumplir con los requerimientos para obtener una prestaci贸n contributiva est谩n condenados a una pensi贸n no contributiva y cuyo importe no llega a los 450鈧 y que afecta casi a doscientas mil personas. Por lo tanto son casi quinientos mil los compa帽eras y compa帽eras que adem谩s de soportar una enfermedad, tienen que luchar con la pobreza de las prestaciones que reciben ante la indiferencia de las administraciones y la invisibilidad social.

COESPE exige que la pensi贸n m铆nima sea igual al salario m铆nimo y este igual al 60% del salario medio, es decir 1.080鈧, tal y como exige la carta social europea a la que Espa帽a est谩 adherida con ello evitar铆amos el sufrimiento a millones de pensionistasdel estado.

Tenemos tantas razones para estar en MADRID EL 16 DE OCTUBRE en la manifestaci贸n, que lo dif铆cil ser谩 encontrar una para quedarnos en casa.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS SERVICIOS P脷BLICOS SE DEFIENDEN