De parte de Avispa Midia June 8, 2021 47 puntos de vista

El pasado 18 de mayo estudiantes normalistas rurales de Mactumatza, en Chiapas, realizaban una serie de actividades para exigir al gobierno del Estado que la convocatoria para el examen de nuevo ingreso se hiciera de manera presencial y de forma escrita. La Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica (SEP) hab铆a optado por promover un sistema de educaci贸n en l铆nea en respuesta al cierre de los espacios de aprendizaje derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19.

El sistema de educaci贸n propuesto por la SEP depende tanto del acceso a internet como del acceso a dispositivos, como computadoras, tablets o celulares inteligentes. Las manifestaciones ten铆an un fundamento. Las estad铆sticas ense帽an que Chiapas es una de los Estados de M茅xico cuya poblaci贸n posee menos acceso a internet.De acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), en su informe anual sobre el uso de las TIC y actividades por internet en M茅xico, las entidades federativas cuya poblaci贸n tiene la probabilidad m谩s baja de usar el Internet son Guerrero (51.3%), Oaxaca (48.9%) y Chiapas (41.9%).

Grupos antimotines, en un operativo desmedido, desalojaron con uso excesivo de la fuerza una de las concentraciones realizadas por las estudiantes que exig铆an el examen presencial, en la caseta de la carretera que conecta las ciudades Tuxtla Guti茅rrez y San Crist贸bal. En el operativo participaron cerca de 500 polic铆as antimotines. Fueron detenidas 74 mujeres y 21 hombres.

De acuerdo a testimonios de las normalistas, los elementos las desnudaron, las golpearon y las insultaron. En un v铆deo que publicaron en sus redes sociales, relataron las torturas que sufrieron: 鈥淣os obligaron a quitarnos la ropa, nos trataban de perras. Hab铆a fr铆o esa noche, tanto, que varias de las compa帽eras est谩bamos temblando, no les permitieron que nuestros pap谩s ingresaran un sweater a nuestra visita. Nos dijeron que tuvi茅ramos en mente esa noche, pues iba a ser nuestra 煤ltima noche, que ya no iba a poder despedirme de mi mam谩 que ya no iba a despedirme de mi papa. Esa noche muchas compa帽eras no dormimos por que nos dijeron los polic铆as que si quer铆an nos iban a violar鈥.

Durante los d铆as posteriores, organizaciones sociales, centros de derechos humanos, representantes de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un plant贸n fuera de la Secretar铆a de Gobernaci贸n, en exigencia de la liberaci贸n de las y los j贸venes normalistas.

Diversas organizaciones estudiantiles se movilizaron en distintas entidades del pa铆s, algunas fueron duramente reprimidas. En Oaxaca, por ejemplo, se realiz贸 una marcha el 20 de mayo, convocada por la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) en apoyo a la Normal Rural Mactumatz谩 al final de las movilizaciones fueron fuertemente reprimidos por la polic铆a.

En Puebla, el primero de junio, granaderos de la Polic铆a Estatal desalojaron y detuvieron a estudiantes normalistas que manten铆an un plant贸n frente a la Casa de Gobierno, para exigir una mesa de di谩logo con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, del Movimiento Regeneraci贸n Nacional (Morena). Polic铆as antimotines y vestidos de civil retiraron a las manifestantes, lanzando gases lacrim贸genos y cargando contra las normalistas y algunos estudiantes que las apoyaban. Algunas de ellas, fueron golpeadas y subidas a patrullas de polic铆a.

En Chiapas, despu茅s de una serie de movilizaciones y presi贸n de organizaciones de la sociedad civil, el pasado 23 de mayo, consiguieron la liberaci贸n de las 74 mujeres estudiantes. M谩s de una semana despu茅s, el 2 de junio, fueron liberados 17 estudiantes normalistas y dos desplazados. El juez concedi贸 la medida cautelar de enfrentar su proceso en libertad y les prohibi贸 reincidir su activismo pol铆tico mientras sigan en proceso. Deber谩n regresar a firmar cada 15 d铆as a ese penal.

De igual forma en Puebla, el pasado mi茅rcoles 2 de junio, el gobierno del Morenista Miguel Barbosa liber贸 a 43 estudiantes normalistas detenidos fuera de Casa Aguayo, aunque contin煤an sujetos a una investigaci贸n ministerial. Barbosa Huerta precis贸 que no s贸lo se trata de mujeres normalistas del municipio de T茅teles de 脕vila Castillo, en Puebla, sino que tambi茅n hay estudiantes de Michoac谩n, Morelos y Ayotzinapa, en Guerrero, que vinieron a apoyarlas.

Las normalistas de Puebla, desde el mes pasado, han exigido di谩logo directo con el gobernador Barbosa Huerta, ya que sostienen que su administraci贸n no ha cumplido con compromisos firmados en octubre de 2019. Las estudiantes exigen que terminaran la remodelaci贸n en edificios y fachada principal de la normal, no recibieron los 9.8 millones de pesos destinados a alimentos y solo una vez se les entreg贸 material did谩ctico.

Escuelas Normales: producto de la Revoluci贸n de 1910

De acuerdo con la licenciada en Ciencias de la Educaci贸n por la Universidad Aut贸noma de Tamaulipas, Yessenia Flores M茅ndez, en su investigaci贸n Escuelas Normales Rurales en M茅xico: movimiento estudiantil y guerrilla, 鈥渓as Escuelas Normales Rurales (ENR) creadas en los a帽os veinte en M茅xico fueron producto de la Revoluci贸n de 1910, movimiento en el que los campesinos exigieron justicia social y demandaban tierras.

Flores Mendes apunta que, en el periodo posrevolucionario, la educaci贸n rural fue un proyecto que persegu铆a mejorar las condiciones de la poblaci贸n del campo. 鈥淓n ese plan las ENR tuvieron un papel importante. Durante el cardenismo (1934-1940) recibieron impulso al crecer el n煤mero de escuelas y ser refuncionalizadas en Escuelas Regionales Campesinas (ERC) que unieron la ense帽anza agropecuaria y la normalista. En este periodo se aplic贸 la educaci贸n socialista y los planes de estudios incluyeron orientaci贸n socialista y materialismo hist贸rico.鈥

De acuerdo a Conrado de Jes煤s Borraz Le贸n, en su texto Apuntes de la Secretar铆a de Educaci贸n del Estado de Chiapas, 鈥渓a Escuela Normal Rural Mactumactz谩 comienza su origen en el a帽o de 1929, cuando la Secretar铆a de Educaci贸n P煤blica (SEP) gira instrucciones al profesor Fernando Ximello para realizar las gestiones necesarias para establecer una Normal Rural en el estado, queda establecida formalmente el 24 de febrero de 1931鈥.

鈥淐omienza a funcionar sin mobiliario, sin salones. Fueron los alumnos que construyeron los espacios 谩ulicos y mobiliarios para las actividades acad茅micas, de igual manera se construyeron casas de bahareque para ampliar y mejorar las condiciones de los dormitorios. Los campesinos se sumaron a la construcci贸n de la escuela, aportando animales y mano de obra para la construcci贸n de granjas. Los peque帽os comerciantes con alimentos y utensilios de cocina.鈥

La escuela recibe alumnos de toda la geograf铆a chiapaneca, de las zonas rurales y de estados vecinos. El 40 % de los alumnos es de origen ind铆gena y que dominan su lengua materna (biling眉es); el 50 % son monoling眉es y el otro 10% de estados vecinos, sostiene Borraz de Le贸n.

Guerra contra la Normal de Mactumactz谩

El 8 de diciembre del 2018, Rutilio Escand贸n Cadenas, del partido Morena, asumi贸 el cargo de gobernador de Chiapas. A la ceremonia de toma de protesta asistieron el presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Meses despu茅s, en los d铆as 27, 28, 29 y el 31 de octubre de 2019, de acuerdo al Centro de Derechos de las V铆ctimas de Violencia Minerva Bello, 鈥渆lementos de la polic铆a Estatal de Chiapas ingresaron a las instalaciones de la Normal Rural Mactumatz谩, lanzaron gases lacrim贸genos y, adem谩s, prendieron fuego al autob煤s de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero鈥. Los normalistas en las redes sociales reportaron desaparecidos, heridos y detenidos.

Posteriormente, en un comunicado, manifestaron que su integridad como base estudiantil 鈥渆st谩 en peligro, ya que levantaron a dos de nuestras compa帽eras y no sabemos qu茅 pueden hacerles los personajes de la fiscal铆a鈥, denunciaron en ese momento. Los gases lacrim贸genos de la polic铆a 鈥渁fectaron no s贸lo a los estudiantes, sino a padres de familia, ni帽os y habitantes en general de la colonia vecina a la normal鈥, puntualizan los normalistas adheridos a la Federaci贸n de Estudiantes Campesinos Socialistas de M茅xico (F.E.C.S.M.)

El 16 de febrero del 2020, estudiantes de la ERN Mactumactz谩 y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pac铆ficamente, distribu铆an volantes en el libramiento norte hacia la carretera Tuxtla Guti茅rrez-Plan de Ayala, como parte de las actividades de la caravana de b煤squeda de los 43 normalistas. Fueron reprimidos por la polic铆a.

El 4 de diciembre del 2020, normalistas de la ERN de Mactumactz谩 llegaron a la sede del gobierno de Chiapas exigiendo dialogar con Ismael Brito Mazariegos, secretario de Gobierno. Tomaron las instalaciones, impidieron la entrada o salida de funcionarios, trabajadores y visitantes. Los normalistas se manifestaron para exigir la reapertura de su sistema de internado para estudiantes de escasos recursos, que el gobierno no aplicara un recorte presupuestal para su escuela y para exigir el aumento de matr铆culas para el ingreso de m谩s alumnos.

A pesar de que el presidente ha anunciado en sus conferencias matutinas sobre la importancia de la educaci贸n, las escuelas normales y sus estudiantes, en diversos escenarios, avanzan con recursos m铆nimos.

Durante este a帽o las escuelas normales tendr谩n 95% menos presupuesto que en 2020 y el programa de capacitaci贸n perder谩 45% de recursos. En el proyecto de presupuesto para 2021, la Secretar铆a de Hacienda asign贸 a la Direcci贸n General de la Direcci贸n General de Educaci贸n Superior para Profesionales de la Educaci贸n (DGSPE) el presupuesto para las escuelas normales de 20 millones 597 mil pesos; mientras que en 2020 tuvo 461 millones 390 mil pesos. Es el recorte m谩s dr谩stico en los 煤ltimos 16 a帽os, sostuvo la Junta de Coordinaci贸n Nacional del Consejo Nacional de Autoridades de Educaci贸n Normal del pa铆s (CONAEN) en una carta enviada al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al presidente de la Comisi贸n de Presupuesto de la C谩mara de Diputados, Erasmo Gonz谩lez.

Hay una constante de desgaste y acoso por parte de los gobiernos pasados y presentes. A pesar de los discursos del gobierno federal de apoyar y fortalecer a las normales rurales, las escuelas siguen sin mantenimiento, con poco presupuesto, presionadas para establecer planes de estudios alejadas de su realidad y objetivos.

Solo para citar algunos ejemplo: la desaparici贸n del internado y la negativa de los gobiernos estatales por restablecer la Normal Rural de Mactumactz谩, el hostigamiento e infiltraci贸n de militares en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el asesinato y desaparici贸n de 43 normalistas, o las m煤ltiples graves violaciones a los derechos humanos a los estudiantes de la normal rural de Tiripet铆o.