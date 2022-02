–

La implicaci贸n directa del Estado Espa帽ol en todos los frentes b茅licos, contrasta con el posicionamiento de la ciudadan铆a situada en el polo opuesto a ese militarismo.

La fabricaci贸n y venta de armas, el no haber firmado el Tratado de Prohibici贸n de Armas Nucleares, el enorme gasto militar y la celebraci贸n de la pr贸xima cumbre de la OTAN en Madrid muestran esta deriva belicista, asumida tambi茅n por otros pa铆ses de la 贸rbita atlantista y de la Uni贸n Europea.

Las organizaciones sociales entre las que se encuentra Ecologistas en Acci贸n, exigen a Estados Unidos el respeto a la legislaci贸n internacional, la salida de sus efectivos nucleares de la Uni贸n Europea y el cese de su acoso a tantos pa铆ses, as铆 como reprocha a Rusia su militarismo atroz, con su enorme coste en vidas humanas y tana peligroso para la humanidad.

Tambi茅n se llama al Parlamento espa帽ol, a que act煤e urgentemente, para frenar la actitud sumisa ante la OTAN del actual gobierno ante esta crisis en Ucrania y mande retirar tropas y efectivos de la zona.

Cuando los gobiernos optan, de manera sistem谩tica, por el armamentismo, la implicaci贸n directa en todos los frentes b茅licos, la militarizaci贸n del territorio y de las relaciones internacionales, etc., entonces puede decirse que estamos ante la peor de las dictaduras. La ciudadan铆a est谩 en el polo opuesto a ese militarismo, pero el gobierno de turno da luz verde a fabricar una flota de guerra entera para Arabia Saud铆, permite que un jefe de estado est茅 estrechamente vinculado al tr谩fico internacional de armas, no firma el Tratado de Prohibici贸n de Armas Nucleares, da rienda suelta al gasto militar, organiza en Madrid la pr贸xima cumbre de la OTAN. Entonces, 驴qu茅 duda cabe de que, frente a una ciudadan铆a pacifista, estamos ante un aparato de estado descaradamente belicista?.

En oposici贸n permanente a esta grav铆sima locura gubernamental (que debemos asemejar, sin duda, a una dictadura), compartida por otros gobiernos adscritos a la OTAN en el contexto de la Uni贸n Europea, nos encontramos con la opini贸n mayoritaria y reiterada de la ciudadan铆a expresada claramente en inmensas manifestaciones en 2003, en todo el mundo, con motivo de la guerra del Golfo, cuando los gobiernos de turno trataron de enga帽ar a la poblaci贸n con bulos y nos implic贸 el oscuro Aznar, aqu铆 en Espa帽a, en una carnicer铆a sin l铆mites contra Irak.

Ahora, una vez m谩s, como resultado de las provocadoras estrategias estadounidenses de permanente acoso geoestrat茅gico a Rusia -a lo que hay que a帽adir el propio militarismo ruso que hemos conocido en la Guerra Fr铆a, con su poderoso arsenal at贸mico y su rearme continuo-, nos volvemos a encontrar en Europa en una situaci贸n b茅lica de extremo peligro. El gobierno espa帽ol, con una sumisi贸n peor que humillante, a las 贸rdenes de la OTAN, viene enviando materiales de guerra y efectivos de todo tipo a la zona en conflicto y pa铆ses lim铆trofes a la frontera con Rusia. Y ahora anuncia una fragata al Mar Negro y m谩s cazabombarderos, esta vez a Ruman铆a. El entreguismo militarista espa帽ol es absoluto. Al gobierno y al estado espa帽ol no les importa nada el NO A LA GUERRA como opini贸n mayoritaria de la ciudadan铆a. Absolutamente nada.

Las organizaciones sociales seguimos proponiendo y exigiendo que Estados Unidos deje de manosear militarmente a Europa, que saque sus efectivos nucleares de la UE, que deje de acosar a tantos y tantos pa铆ses, que respete la legislaci贸n internacional. A Rusia que deje de lanzarse, como 煤nica respuesta, desde hace a帽os, a un militarismo tan atroz, tan costoso en vidas humanas y tan peligroso para toda la humanidad, como el estadounidense. Las relaciones entre estos dos pa铆ses tienen que cambiar inmediatamente y solamente hay una v铆a: la del desarme y la desescalada militar. Es decir, la firma de acuerdos de paz (basados en el desarme y la retirada de efectivos) que desbloqueen la situaci贸n. No hay otra v铆a. Y es la que exigimos aqu铆 y ahora los pueblos de Europa y las organizaciones sociales. Los parlamentos democr谩ticos deben actuar para exigir a los gobiernos el cese inmediato de la militarizaci贸n del conflicto que afecta a Ucrania y frontera Europa-Rusia.

La Guerra Fr铆a y la OTAN son esquemas pol铆ticos a los que ya no podemos volver. La OTAN debe disolverse porque solo ha demostrado ser un actor favorecedor de las guerras. Espa帽a no puede permanecer al lado de este militarismo que nos ha tra铆do la consolidaci贸n de las bases extranjeras, el escudo antimisiles, el tr谩fico nuclear de submarinos por el Estrecho, etc.

Denunciamos en茅rgicamente el env铆o de material militar de las potencias de la OTAN a los pa铆ses lim铆trofes con Ucrania y a la misma Ucrania, as铆 como rechazamos firmemente las amenazas rusas sobre un pa铆s soberano. Ucrania no debe integrarse en una alianza agresiva y militarista como la OTAN. La OTAN est谩 demostrando, muy claramente en este conflicto, que es la ra铆z de las guerras. Tiene que disolverse.

Muy especialmente, exigimos al gobierno espa帽ol y a las instituciones europeas que no solamente se preocupen del precio del gas ruso, sino de que los Derechos Humanos de las poblaciones civiles de Ucrania sean respetados, defendidos, asegurados. Pues es sabido que son las poblaciones civiles las que sufren los impactos directos de este militarismo que Rusia y EEUU est谩n sosteniendo desde hace d茅cadas.

Pedimos que el parlamento espa帽ol act煤e urgentemente, con todos sus medios, para frenar la actitud sumisa ante la OTAN del actual gobierno ante esta crisis en Ucrania y mande retirar tropas y efectivos de la zona.

No a la guerra es no a la guerra