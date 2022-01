Es creciente la evidencia de que gobierno y derecha en Argentina no albergan proyectos pol铆ticos radicalmente contrapuestos

En las 煤ltimas semanas se han prodigado los signos de falta de cohesi贸n interna y escasa claridad para definir una pol铆tica de oposici贸n por parte de la coalici贸n de derecha Juntos por el Cambio (JXC). El modo de pararse frente al gobierno no tiene una respuesta un铆voca y la formulaci贸n y difusi贸n de propuestas alternativas tampoco parece avanzar.

Las elecciones legislativas del 14 de noviembre proporcionaron a JxC una victoria clara. Pero no fue lo rotunda que hab铆an pensado a la luz de los resultados de las primarias. Y la oposici贸n de derecha acus贸 el efecto de haber 鈥渟obrevendido鈥 su victoria de septiembre, con proyecciones como la de adjudicarse la presidencia de la C谩mara de Diputados.

Cuando el 10 de diciembre la nueva integraci贸n del Congreso reflej贸 el triunfo electoral, y tambi茅n sus l铆mites, los desaciertos se multiplicaron. Se dividi贸 el bloque de la Uni贸n C铆vica Radical [derecha]. Y salieron a la superficie con m谩s fuerza los desacuerdos en el interior de JxC. Entre quienes proponen una oposici贸n frontal al gobierno apostando a su total fracaso y los que apuestan a una mirada m谩s 鈥渄ialoguista鈥.

Hasta los medios que suelen apoyar a la coalici贸n de derecha manifestaron con fuertes cr铆ticas. Incluso desaciertos de coyuntura fueron vituperados por sus periodistas. Tal como la ausencia de un par de legisladores que no permiti贸 frenar un incremento de al铆cuotas en algunas categor铆as del impuesto a los bienes personales de los m谩s ricos.

鈥Halcones鈥 y 鈥減alomas鈥.

Lo que aqueja a JxC no es s贸lo una diferencia t谩ctica acerca de la manera de transitar hacia las elecciones presidenciales de 2023 con m谩s probabilidades de 茅xito, sino una opci贸n m谩s de fondo.

Horacio Rodr铆guez Larreta, Mar铆a Eugenia Vidal, Rogelio Frigerio, Emilio Monz贸, entre otros dirigentes, apuestan a buscar los votos del 鈥渃entro鈥, alej谩ndose de posiciones radicalizadas y haciendo incorporaciones del tipo de la ya efectivizada de Margarita Stolbizer. Compatibles hasta con cierto tinte 鈥減rogresista鈥. En l铆neas generales, los aliados de la Uni贸n C铆vica Radical adhieren a esa perspectiva.

Mauricio Macri, Patricia Bullrich y los integrantes de su 鈥渇uerza de choque鈥, como Fernando Iglesias, Waldo Wolff o Gerardo Milman dirigen su discurso y su acci贸n a afianzar a los votantes habituales y a expandirse hacia la derecha. El reiterado intercambio de halagos entre Macri y Javier Milei remite a la posibilidad de una alianza que neutralice un drenaje de votos hacia la derecha m谩s ultra.

En la suerte de 鈥渉alcones鈥 y 鈥減alomas鈥 puede influir la evoluci贸n del humor social de los potenciales votantes de la derecha. Si prevalece una mirada 鈥減luralista鈥 y 鈥渢olerante鈥, inclinada a que la lucha pol铆tica siga carriles de apariencia 鈥渕oderada鈥, las 鈥減alomas鈥 se ver谩n favorecidas en su apuesta.

En cambio, la de Macri, Bullrich y seguidores es una jugada a que se profundice un giro a la derecha, que permita coquetear con la 鈥渁ntipol铆tica鈥 y convertir a la destrucci贸n definitiva del 鈥減opulismo鈥 en una bandera de combate.

Alguna vez se ha calificado a JxC de 鈥渄erecha moderna y democr谩tica鈥. Al menos en el caso de la 鈥渓铆nea dura鈥 esa apreciaci贸n se torna m谩s dudosa que nunca.

Asimismo puede haber diferencias en el modo de concebir ciertas pol铆ticas p煤blicas. Dirigentes como Rodr铆guez Larreta o Frigerio aparecen como m谩s proclives a adoptar alguna receta 鈥渄esarrollista鈥 mientras que los 鈥渄uros鈥 tienden a atrincherarse en un neoliberalismo 鈥減uro鈥. 脡stas no son discrepancias profundas, hasta los papeles podr铆an invertirse si alguna circunstancia lo impusiera.

La disminuci贸n o el abandono por parte del Frente de Todos (FdT, peronista) de los impulsos de relativa autonom铆a respecto al poder del gran capital, lo colocan en una situaci贸n de debilidad a la hora de lograr apoyos pol铆ticos. Puede sufrir el impacto de la preferencia del 鈥渙riginal鈥 versus la 鈥渃opia鈥, lo que le har铆a un favor a la alianza de la derecha.

Si de lo que se trata es de proporcionar un trato amable a la gran empresa, mostrarse confiable frente a los 鈥渋nversores鈥 y hacer buena letra ante los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en particular, JxC es un prospecto mucho m谩s adecuado que el actual oficialismo. No en vano est谩 identificado desde su creaci贸n con los intereses de los grandes negocios y con la renuncia anticipada a cualquier tentaci贸n 鈥減opulista鈥.

La 鈥済rieta鈥 en crisis

La coalici贸n opositora se ve ante la dificultad de continuar con la escenificaci贸n del choque frontal de 鈥渓a grieta鈥. Se encuentra ante un gobierno cuyas energ铆as est谩n dedicadas a rasgu帽ar un acuerdo con FMI que no lo lleve al desastre; ecuaci贸n que se muestra irresoluble. La voluntad 鈥渁cuerdista鈥 del gobierno no puede sino ser compartida por JxC.

Con su habitual desparpajo el expresidente Macri, afirm贸 que 茅l acordar铆a 鈥渆n cinco minutos鈥 con el organismo internacional. Si no se concretara un pacto con el FMI se le abrir铆a a la coalici贸n opositora una gran oportunidad para torpedear al oficialismo, consider谩ndolo un gobierno 鈥渇allido鈥.

Como era de prever, y se le reprocha desde las esferas oficiales, JxC tiene escasa o nula predisposici贸n a asumir corresponsabilidades en el problema de la deuda. Alguna voz en sentido diferente no logr贸 prevalecer, como la del gobernador Gerardo Morales, quien record贸 que el pr茅stamo tuvo origen con Macri como presidente.

La evidencia de que cuando JxC estuvo en el gobierno tom贸 un cr茅dito impagable no los conmueve. Se remiten a discutir si acuden o no a las reuniones en las que el gobierno mendiga una imagen de 鈥渃onsenso interpartidario鈥 para poder exhibirla ante el Fondo. Algo de efectos pr谩cticos m谩s que dudosos, lo que no quita que la oposici贸n tienda al boicot de esos encuentros.

La creencia en que el principio ordenador fundamental de la pol铆tica argentina y con ello la expresi贸n de un profundo antagonismo es la contraposici贸n Jxc-FdT muestra hoy su car谩cter en buena parte falaz y tiende a entrar en crisis.

Una criticada convergencia entre oficialismo y oposici贸n se ha dado en el plano bonaerense a trav茅s de la reforma legal que habilit贸 una reelecci贸n m谩s para los intendentes municipales. Fueron vastos los se帽alamientos de ese acuerdo como un claro exponente del desacople entre las preocupaciones de la 茅lite pol铆tica y las de la mayor铆a ciudadana.

El espect谩culo de una 鈥渃lase pol铆tica鈥 que converge con facilidad s贸lo a la hora de defender intereses corporativos parece hecho a medida para profundizar el desprestigio de la dirigencia.

Tambi茅n hay acuerdos 鈥減or omisi贸n鈥, JxC no puede tener un discurso cr铆tico hacia un gobierno que pone por delante de todo la b煤squeda de ingresos en d贸lares que garanticen el pago de la deuda y de paso la generaci贸n de grandes oportunidades de negocios para compa帽铆as agroindustriales, mineras o energ茅ticas.

El n煤cleo 鈥減roempresa鈥 de sus posicionamientos econ贸micos y pol铆ticos lo llevan a converger, aunque sea en voz baja, con los emprendimientos gubernamentales en el mismo sentido. La coalici贸n de derecha no puede asumir la cr铆tica a las acciones depredadoras, m谩s all谩 de alg煤n tinte 鈥渁mbientalista鈥 muy superficial.

JxC no se priva de cuestionamientos vertebrados en torno a la similitud de las pol铆ticas del per铆odo 2015-2019 y las actuales. A menudo se escuchan iron铆as acerca del ajuste a la baja de las jubilaciones, que ha alcanzado puntos m谩s fuertes que el realizado en su momento por el gobierno de Cambiemos.

M谩s all谩 de su parcial desorientaci贸n y sus desavenencias internas, la coalici贸n opositora tiene facilidades para el cuestionamiento a un gobierno impotente, que no encuentra el modo de mitigar la desilusi贸n creciente que genera. El FdT no puede o no quiere intentar un sendero distinto al reordenamiento del rumbo social al gusto del gran capital local y trasnacional y de los organismos internacionales.

Las voces cr铆ticas al interior de la coalici贸n oficialista bien ocupan lugares marginales o adolecen de timidez e imprecisi贸n, como la gen茅rica apreciaci贸n del gobernador de la provincia de Buenos Aires de que habr铆a que pensar en otra estrategia para la negociaci贸n con el FMI. Los 鈥渃ambiemitas鈥 no se privan de se帽alarlas como 鈥渋ncoherencias鈥 y de aducir 鈥渇alta de seriedad鈥.

Una perspectiva diferente

Quienes busquen un despliegue antagonista y no 鈥渃onsensual鈥 de la lucha pol铆tica en Argentina tendr谩n que pararse sobre el eje del conflicto de clases y no en torno a una 鈥済rieta鈥 que se revela cada vez m谩s superficial. Es creciente la evidencia de que gobierno y derecha no albergan proyectos pol铆ticos radicalmente contrapuestos.

En las 煤ltimas semanas las luchas en defensa del medio ambiente han alcanzado un punto alto en el combate contra la autorizaci贸n a la explotaci贸n minera en zonas de Chubut. Y luego con el 鈥渁tlanticazo鈥 contra la exploraci贸n petrolera off shore frente a la costa mar铆tima bonaerense.

Esos reclamos, en un contexto de convergencia 鈥減romercado鈥 de las fuerzas pol铆ticas mayoritarias, pueden apuntar hacia la toma de conciencia de que no hay soluciones dentro del campo de la pol铆tica m谩s o menos convencional. Y acerca de que la construcci贸n de una pol铆tica radicalmente diferente implica de modo necesario la confrontaci贸n con el gran capital.

La Haine