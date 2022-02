–

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, han acordado la subida del salario mínimo interprofesional, que llegará a los mil euros mensuales y se aplicará con carácter retroactivo desde enero de 2022. Díaz lo ha anunciado a las 13:15h y ha detallado que la mejora afectará a dos millones de trabajadores, incluyendo los empleos que se creen a partir de ahora.

En esta ocasión, el acuerdo se ha producido sin el beneplácito de la patronal, CEOE, que sí apoyó a Trabajo en la convalidación de la Reforma Laboral, llevada a cabo de manera tortuosa la pasada semana.

La subida, de 36 euros al mes, deja el salario mínimo interprofesional en la cifra redonda de mil euros. Un paso más cerca del objetivo de que el SMI llegue al 60% del salario medio —es decir, entre 1.011 y 1.049 euros— antes del final de la presente legislatura, en el año 2023.

Según CC OO, la subida beneficiará de manera inmediata a un total de 835.600 mujeres y de 682.600 hombres. El sindicato estima que casi una de cada tres personas de entre 16 y 34 años que trabajan a jornada completa se verán favorecidos por el aumento. Por sectores, hasta el 40,5% de trabajadores del sector agrícola verán cómo su sueldo sube con fecha de enero hasta los mil euros brutos en 14 pagas.

Yolanda Díaz ha defendido en la rueda de prensa de presentación del acuerdo que las subidas del SMI no han influido negativamente sobre la creación de empleo, sino todo lo contrario: “Lejos de ese mantra que repiten sin ningún dato de que [las subidas] destruyen empleo, no solo no se destruye sino que tenemos un récord de afiliación a la Seguridad Social en sectores como la agricultura”.

A falta de que se plasme en Real Decreto, la subida a mil euros anunciada hoy es la tercera que se produce bajo la gestión de Díaz al frente de Trabajo. En 2020, el SMI se aumentó un 5,5% y llegó hasta los 950 euros mensuales, en septiembre de 2021, con retraso de nueves meses respecto al objetivo de actualización a comienzos de año, se elevó hasta 965 euros, un 6,5%. La subida anunciada hoy es del 3,6%. El mayor impulso al SMI se produjo a comienzos de 2019, en el Gobierno salido tras la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando el salario mínimo subió de 735 a 900 euros mensuales.