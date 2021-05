–

Golfinhos!

Golfinhos!

Maio de 2021.

Foram momentos dram谩ticos. Encurralado, entre cabos soltos e a borda, o bichinho amea莽ava a tripula莽茫o com sua lan莽a, enquanto pelo canto do olho ele observava o mar revolto, onde um Kraken, da esp茅cie 芦kraken escarabujos禄 -especialista em comer besouros-, espreitava. Ent茫o, o intr茅pido clandestino tomou coragem, levantou seus m煤ltiplos bra莽os para o c茅u e sua voz bramiu, opacando o barulho das ondas que se chocavam contra o casco de La Monta帽a:

Ich bin der Stahlk盲fer, der Gr枚脽te, der Beste!Beachtung! H枚r auf meine Worte! (Eu sou o besouro de a莽o, o maior, o melhor. Aten莽茫o! Escutem minhas palavras!).

A tripula莽茫o parou. N茫o porque um inseto esquizofr锚nico os desafiou com um palito e uma tampinha de pl谩stico. Nem porque falava com eles em alem茫o. Foi porque escutar sua l铆ngua materna, depois de anos ouvindo apenas o espanhol tropical costeiro, os transportou para sua terra natal como se fosse por um raro encantamento.

Gabriela diria depois que o alem茫o do bichinho estava mais pr贸ximo do alem茫o de um imigrante iraniano do que do Fausto de Goethe. O capit茫o defendeu o clandestino, alegando que seu alem茫o era perfeitamente compreens铆vel. E, como onde o capit茫o manda Gabriela n茫o governa, Ete e Karl aprovaram, e Edwin, embora s贸 tenha entendido a palavra 芦cumbia禄, concordou. Portanto, o que estou lhe dizendo, 茅 a vers茫o do bicho traduzida do alem茫o:

-*-

芦A hesita莽茫o de meus atacantes me deu tempo para refazer minha estrat茅gia defensiva, recompor minha armadura (porque uma coisa 茅 morrer em combate desigual e outra bem diferente 茅 morrer em desordem), e lan莽ar minha contra-ofensiva: um relato鈥.

Foi h谩 algumas luas atr谩s, nas montanhas do sudeste mexicano. Aqueles que l谩 vivem e lutam tinham lan莽ado um novo desafio para si mesmos. Mas, naquela 茅poca viviam em ansiedade e des芒nimo porque lhes faltava um ve铆culo para sua viagem. Assim foi at茅 que eu, o grande, o inef谩vel, o etc., Don Durito de La Lacandona A.C. de C.V. de (i)R. (i)L. cheguei em suas montanhas (a sigla, como todos devem saber, significa 芦Adiante Cavaleiro de Cavalgadura Vers谩til de Irresponibilidade Ilimitada芦). Assim que se espalhou a not铆cia de minha chegada, multid玫es de mo莽as, infantes de todas as idades e at茅 mesmo anci茫s, correram, rapidamente, para me aclamar. Mas eu me mantive firme e n茫o sucumbi 脿 vangl贸ria. Fui ent茫o para os aposentos daquele que estava encarregado da malfadada expedi莽茫o. Por um momento fiquei confuso: o nariz impertinente daquele que estava fazendo e refazendo as contas imposs铆veis para custear as despesas da expedi莽茫o punitiva contra a Europa, me lembrou aquele capit茫o, que mais tarde seria conhecido como SupMarcos, que orientei durante anos e a quem eduquei com sabedoria. Mas n茫o, embora semelhante, aquele que se diz SupGaleano ainda tem muito a aprender de mim, o maior dos cavaleiros-errantes.

De qualquer forma n茫o tinham barco. Quando coloquei meu navio 脿 disposi莽茫o daqueles seres, o supracitado Sup, com sarcasmo, me respondeu: 芦mas s贸 cabe um, e tem que ser muito pequeno, e 茅鈥 uma lata de sardinhas!芦, referindo-se 脿 minha fragata, cujo nome, 芦Ponham suas barbas de molho禄 a nomeou a bombordo, na altura da proa. Ignorei tal impertin锚ncia e, caminhando atrav茅s da multid茫o que ansiava por um olhar meu, uma palavra pelo menos, dirigi-me 脿 ilha 芦N茫o tem nome芦, descoberta por este narrador em 1999. J谩 no topo de sua, agora sim, copa arborizada, esperei pacientemente pela madrugada.

Amaldi莽oei ent茫o o inferno, invoquei deusas de todas as latitudes, chamei a mais poderosa delas: a bruxa escarlate. Ela, a desprezada pelos outros deuses, dada como eles s茫o ao machismo fanfarr茫o e ao exibicionismo. Ela, a afastada pelas outras deusas, dadas 脿 falsa beleza de enfeites e cosm茅ticos. Ela, a bruxa escarlate, a bruxa mais velha: Oh, die scharlachrote Hexe! Oh, die 盲ltere Hexe!

Conhecendo eu que as chances daqueles estranhos seres, autodenominados Zapatistas, conseguirem um navio decente eram escassas, eu sabia bem que somente o mais poderoso dos poderes m谩gicos poderiam tir谩-los de problemas e cumprir com sua palavra. Portanto, chamei a bruxa mais velha, a de roupagem p煤rpura, que pode alterar a possibilidade de qualquer coisa acontecer. Ela fez contas e contos e chegou 脿 conclus茫o de que, de fato, a probabilidade de eles conseguirem um barco era quase zero. Assim ela disse:

芦Mas nada posso fazer, se n茫o houver pedido. E n茫o apenas qualquer pedido. Deve ser feito por um Tit茫, um ser grande e magn芒nimo que, em sua boa natureza, abrigar谩 aqueles que precisam de um m谩gico evento芦.

E quem melhor do que eu, eu gritei alto. A senhora do manto carmesim levantou a m茫o exigindo meu sil锚ncio. 芦Isso n茫o 茅 tudo芦, sussurrou ela. 芦脡 necess谩rio que este Tit茫 arrisque sua vida, sua fortuna e sua reputa莽茫o na odisseia que estes seres pretendem芦. Ou seja, que ele os acompanhe com seu f么lego e gentileza e, ao lado deles, embora n茫o ao seu lado, enfrente desafios e dificuldades. Ou seja, estar谩 e n茫o estar谩.

Eu concordei porque minha 煤nica riqueza s茫o minhas fa莽anhas, arrisco a vida apenas por existir e, bem, minha reputa莽茫o est谩 nos s贸t茫os do mundo.

A bruxa irm茫 fez o que se faz nestes casos: ligou seu computador, conectou-se a um servidor na Alemanha, digitou n茫o sei que encantamento, modificou um gr谩fico de probabilidade e aumentou a porcentagem de quase zero para 99,9%, digitou novamente e um zumbido de sua impressora deu o papel que saiu dele. N茫o sem antes apreciar a moderniza莽茫o em curso na associa莽茫o das bruxas escarlate e afins, tomei a nota. Uma 煤nica frase a preencheu:

芦Se o tit茫 de a莽o for, encontre seu semelhante, que disso depende o faltante禄.

Que significava aquilo? Onde poderia eu encontrar algo ou algu茅m, n茫o mais semelhante, mas digamos remotamente pr贸ximo de minha grandeza? N茫o h谩 muitos Tit茫s. De fato, segundo a wikipedia de abaixo e 脿 esquerda, eu sou o 煤nico que prevalece. Ent茫o 芦de a莽o禄. O homem de a莽o? duvido; n茫o acho que a Bruxa Escarlate tenha recomendado um macho. Portanto, uma f锚mea ou f锚mea de a莽o.

Caminhei. Viajei da Patag么nia para a long铆nqua Sib茅ria. Atravessei estradas com o digno Mapuche, gritei com a Col么mbia ensanguentada, atravessei a dolorosa mas persistente Palestina, passei por mares manchados pela tristeza negra dos migrantes, e refiz meus passos, acreditando, erroneamente, que havia falhado em minha miss茫o.

Mas, ao desembarcar na geografia que chamam de 芦M茅xico禄, algo chamou minha aten莽茫o. Em 谩guas turquesas um navio sofria com os reparos e remendos que sua tripula莽茫o lhe dava. 芦Stahlratte芦, se lia em um dos lados. Como encontrei a bruxa escarlate na Alemanha de abaixo, e essa palavra significa 芦rato de a莽o禄 em sua l铆ngua, decidi tentar minha sorte. Esperei, com s谩bia paci锚ncia, pela noite e pelas sombras que abrigariam a solid茫o do barco. Subi habilmente pela proa e, contornando por estibordo, cheguei at茅 onde se encontra o centro de comando ou dire莽茫o do navio. Nele, um homem maldizia em l铆ngua germ芒nica com improp茅rios e blasf锚mias que entristeceriam o pr贸prio inferno. Dizia algo sobre a tristeza de deixar os mares e as aventuras. Eu sabia ent茫o que o navio estava contando seus 煤ltimos dias, e seu capit茫o e sua tripula莽茫o tinham pesadelos de uma vida em terra firme. As bruxas escarlates de todo o mundo estavam conspirando em meu favor e sorte. Mas cabia a mim, o besouro de a莽o inoxid谩vel, o maior cavaleiro-errante, e etc茅tera, encontrar 芦o faltante禄. Esperei ent茫o que o capit茫o parasse com seus lamentos e maldi莽玫es. Quando se calou e s贸 um solu莽o lhe sufocava a garganta, subi ao leme e de frente para ele disse: 芦Eu Don Durito, voc锚 quem?禄 O capit茫o n茫o hesitou em responder 芦Eu capit茫o, voc锚 clandestino禄 enquanto brandia um jornal ou revista e amea莽ava oprimir minha bela e esbelta figura. Foi ent茫o que, em voz alta, me apresentei. O capit茫o hesitou e guardou sil锚ncio e o jornal ou revista.

Depois, algumas frases foram suficientes para que ambos compreend锚ssemos que 茅ramos pessoas do mundo, aventureiros por voca莽茫o e escolha, seres prontos para enfrentar qualquer desafio, por mais imponente e terr铆vel que fosse.

J谩 em confian莽a, contei-lhe a hist贸ria de uma odisseia em andamento, algo que mais tarde preencheria os anais das hist贸rias que vir茫o, a mais perigosa e ingrata das tarefas: a luta pela vida.

Entrei em detalhes, falei-lhe de um barco constru铆do no meio das montanhas, sem 谩gua a n茫o ser a chuva para dar-lhe voca莽茫o e raz茫o de existir. Contei-lhe daqueles que tinham decidido abra莽ar tamanha ousadia, de lendas sobre uma montanha que se recusa a aprisionar seus p茅s na terra, de mitos e lendas maias na voz de seus origin谩rios.

O capit茫o acendeu um cigarro, me ofereceu um, mas eu tive que recusar quando tirei meu cachimbo. Compartilhamos o fogo e o fumo do tabaco.

O capit茫o ficou calado e, depois de algumas passadas, disse algo como: 芦pela minha f茅, que grande honra seria juntar-me a uma causa t茫o nobre e louca芦. E acrescentou: 芦Agora n茫o tenho tripula莽茫o, pois j谩 estamos na aposentadoria, mas estou certo de que mulheres e homens vir茫o at茅 mim apenas com o encanto desta hist贸ria. V谩 com os seus e diga a eles para contarem com o que somos, seres humanos e navio芦.

Tendo terminado minha hist贸ria, dirigi-me 脿queles que amea莽aram me atirar ao mar: 芦E assim foi que voc锚s, meros mortais, embarcaram nesta aventura. Portanto, deixe-me em paz e volte ao seu trabalho e afazeres, pois devo cuidar para que o Kraken deixe nossa casa e nosso caminho em paz. Para isso, convoquei amigos peixes que o manter茫o afastado芦.

-*-

E z谩z, naquele momento algu茅m no conv茅s gritou 芦Golfinhos!禄 e tod@s subiram no conv茅s armados com c芒meras, telefones celulares ou apenas com seus olhos at么nitos.

Na confus茫o, Durito, o maior dos Tit茫s, o 煤nico her贸i 脿 altura da arte, o c煤mplice de magos e bruxas, escapuliu e subiu novamente para, agora sim, a Coifa e dali cantou cantos que, juro, foram replicados pelos golfinhos que, entre ondas e sarga莽os, dan莽aram pela vida.

-*-

Mais tarde, no jantar, o capit茫o confirmou a hist贸ria do bichinho. E a partir daquele momento, o bichinho deixou de ser 芦o bichinho禄 e passou a ser chamado, a partir daquele momento, 芦Durito Stahlk盲fer芦, 芦Durito, o Besouro de A莽o禄.

芦Mais uma listra para o tigre芦(1), teria dito o falecido SupMarcos, tr锚s metros abaixo do conv茅s, err, quer dizer, abaixo da terra.

Agora, com camaradagem, Gabriela corrige a pron煤ncia germ芒nica de Stahlk盲fer; no ombro de Ete, Durito sobe ao topo do mastro principal; acompanha Carl quando toma o leme e o diverte com hist贸rias terr铆veis e maravilhosas; sobre a cabe莽a de Edwin lhe dirige no desfraldar e baixar das velas; e nas madrugadas compartilha com o capit茫o Ludwig o fumo e a palavra.

E, quando o mar est谩 agitado e o vento aumenta seu luxurioso cortejo, o maior esp茅cime de cavaleiro-errante, Stahlk盲fer, entret茅m o Esquadr茫o 421 relatando lendas incr铆veis. Como aquela que conta a hist贸ria absurda de uma montanha que barco se fez pela vida.

Dou f茅.

SupGaleano.

Planeta Terra.

Nota: O v铆deo dos golfinhos convocados por Stahlk盲ker foi gravado por Lupita, porque a equipe de apoio da Comiss茫o Sexta, encarregada de tal miss茫o, estava ocupada鈥 vomitando. Sim, 茅 uma vergonha. Agora a miss茫o do Esquadr茫o 421 茅 apoiar a equipe de apoio. E ainda h谩 que atravessar o Atl芒ntico (suspiro).





M煤sica: 芦La Bruja禄, son jarocho interpretado por Sones de M茅xico Ensamble, com Billy Branch. Imagens: Parte da travessia de La Monta帽a, chegada e desembarque em Cienfuegos, Cuba; e a reuni茫o do Esquadr茫o 421 para ver a p谩gina do Enlace Zapatista.

(1) Express茫o que designa uma descri莽茫o passiva de algum fato negativo contr谩rio 脿 vontade do orador que a assume com humor e resigna莽茫o.

