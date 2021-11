–

De parte de ANRed November 15, 2021 59 puntos de vista

La noche del martes 9 de octubre luego de la represión contra integrantes de movimientos sociales que realizaban un acampe en la Rotonda de Llavallol hubo 70 heridos y 10 detenidos que dieron testimonios de la violencia ejercida por la policía durante el operativo. “Me robaron 2 mil pesos en la comisaría”, “se preguntaron entre ellos si ya me habían dado el toque”. Pero el caso más grave fue las amenazas que recibieron mujeres que habían sido abusadas y golpeadas durante otra represión por policías de la misma comisaría. Recopilamos algunos testimonios anónimos por parte de víctimas. Por ANRed

Mas de 500 personas acamparon en la rotonda de Llavallol al sur de conurbano bonaerense. La medida de fuerza organizada por movimientos sociales reclamaba al intendente Fernando Gray, alimentos para comedores y merenderos que proliferan en la localidad de Estaban Echeverría una de las más afectadas por la pobreza.

En un contexto donde la pobreza en el Conurbano alcanzó los indices más altos del país y en un año ha trepado del 40,5% a 51%, la indigencia escaló a un 15%, según datos del INDEC y el desempleo está por encima del promedio nacional en un 14,1 %, los conflictos se suceden en diferentes ciudades del país.

Durante la noche del martes 9 de noviembre el operativo represivo de la policía bonaerense comenzó alrededor de las 21hs y a pesar que los manifestantes no estaban bloqueando las rutas que confluyen en la rotonda, la orden fue ejecutada sin diálogo, denunciaron los manifestantes que pedían solo una reunión con las autoridades y que las respuesta era un amenazante «aténganse a las consecuencias». A las 22hs comenzó la represión la Infantería avanzó contra las familias. Las corridas con gases y balas de goma fueron desde la rotonda hasta el Cruce de Lomas que está a una distancia de 4 kilómetros.

“Actuaban como una patota, nos insultaban como si fuéramos delincuentes” expresó uno de los manifestantes. El accionar agresivo se volvió a repetir cerca de las 23:30hs en la Comisaria N°2 en Luis Guillón donde habían sido trasladados los detenidos. ANRed registró cuando la policía sin motivo “corrió” a los manifestantes que esperaban en las puertas de la Comisaría con insultos racistas contra las familias que debieron huir hacía el Camino de Cintura. “Nos empujaron, nos corrieron hasta la ruta y se hizo complicado volver a nuestras casas con muchas familias y niños”, relató una de las manifestantes.

El jueves pasado las organizaciones sociales realizaron una manifestación para repudiar las agresiones sufridas. Marcharon por las calles de Monte Grande para cerrar con un acto frente a la Municipalidad de Esteban Echeverría. Allí militantes del movimiento social Teresa Rodriguez (MTR) denunciaron la violencia sufrida durante la represión y ANRed resgistró los testimonios.

La historia se repite: represión, amenazas y abusos a militantes sociales

No es la primera vez que en el Municipio de Esteban Echeverría bajo la intendencia de Fernando Gray reprimen a militantes de organizaciones sociales. El 7 de septiembre del 2020 durante un desalojo en una toma de tierras la policía desalojó violentamente y del operativo policial varias personas fueron detenidas, entre ellas militantes de la organización Izquierda Latinoamericana Socialista. En ese entonces ANRed diálogo con las manifestantes agredidas quienes explicaron las amenazas, abusos y hostigamientos que sufrieron «no puedo volver a mi casa porque me siento amenazada» comentaba una de las delegadas.

«Nos preguntaron muchas veces nuestros datos, nombre apellido y dirección, fecha de nacimiento, DNI el nombre de nuestros padres.Todo el tiempo estuvimos esposados sin poder ir al baño. Tenían que hacernos la revisación médica y nos trasladan al Hospital Santa Marina. Una vez allí el médico dice que no nos puede revisar. Nos devuelven a la comisaría. Al llegar me separan del resto de los detenidos, para que supuestamente de mis datos. Y aparece un policía pelado de contextura baja con lentes negros y tapaboca. No se si es comisario de la zona y me empieza a mostrar fotos. Yo milito desde los 13 años. Me muestran imágenes de la movilización del 31 de agosto, fotos de una de mis hermanas con mi hijo en el portón de mi casa, otra en la esquina de mi casa. Vivo en un barrio muy humilde, no se en que momento sacaron esas fotos. Ahí me dijo que yo sabía que tenía que hacer y le dije que no iba a militar mas, que no iba a salir con una bandera. Después viene un médico, nos revisa y dice que no tenemos lesiones. Cuando salimos primero sale el compañero que es menor y alrededor de las 17:30hs salimos el resto» relataba la delegada.

En ese momento la militante de Izquierda Socialista debió mudarse de localidad para resguardarse de las amenazas y hostigamiento policial.

A fines de octubre en el Ministerio de desarrollo social, organizaciones sociales también protestaron y hubo represión cuando en la puertas escribieron “Basta de polenta”. Algo similar había ocurrido en el municipio de Lomas de Zamora cuando los comedores y merenderos se juntaron a reclaman una vía de dialogo para poder ssostener las cuotas de alimento diario y policía reprimió con gases y balas de goma que incluso hirió a un foto-periodista de la agencia.