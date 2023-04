–

El futbolista campe贸n del mundo en Qatar 2022, Gonzalo Montiel se encuentra envuelto en una denuncia por el delito de abuso sexual. La v铆ctima ratific贸 la acusaci贸n en una fiscal铆a de La Matanza. El hecho ocurri贸 en 2019 durante una fiesta en el domicilio de Montil en Virrey del Pino en el contexto de su cumplea帽os. Dada la identificaci贸n de Montiel por su paso por el club River Plate, desde la organizaci贸n River Feminista expresaron su solidaridad con la v铆ctima y exigen que la justicia investigue con perspectiva de g茅nero. 芦Sabemos que los futbolistas cuentan con un gran respaldo social; que la violencia de g茅nero y los abusos sexuales en fiestas organizadas por jugadores de f煤tbol son un patr贸n que se repite; que la fama y el dinero les otorgan poder sobre las identidades feminizadas y que, adem谩s, cuentan con el privilegio del silencio de los clubes y la AFA. River Feminista es un movimiento que lucha activamente por la erradicaci贸n de la violencia en el club del que somos hinchas, socixs y que amamos. Por lo tanto, no vamos a mirar para el costado. 隆No nos callamos m谩s!禄. Por ANRed

Ayer trascendi贸 p煤blicamente la denuncia de una joven en la que ratifica haber sido abusada sexualmente en la madrugada del 1掳 de enero de 2019 en la casa familiar del jugador Gonzalo Montiel, ubicada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Seg煤n datos publicados por el medio Ol茅, la declaraci贸n testimonial fue efectuada por la v铆ctima -representada por la doctora Raquel Hermida Leyenda鈥 en la Unidad Funcional de Instrucci贸n y Juicio Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar y de G茅nero y Delitos contra la Integridad Sexual N掳 3 de La Matanza.

El futbolista, por su parte ya le notific贸 al fiscal que adopt贸 la representaci贸n legal de los doctores Nicol谩s Payarola y Mat铆as Aquino.

En la declaraci贸n brindada por la v铆ctima, asegura que tom贸 鈥渁lgunos tragos鈥 y perdi贸 el conocimiento. Cuando lleg贸 a su casa not贸 signos de abuso.

La joven admiti贸 conocer a Montiel por Instagram. 芦Tuvimos dos encuentros, incluso con relaciones sexuales consentidas鈥渆xplic贸 en la denuncia. 芦Llegu茅 como a las 3 AM y lo veo a Gonzalo, quien me recibe y le digo feliz cumplea帽os. Hab铆a un patio, hab铆a personas que eran familiares de 茅l y una persona que se acerca me dice 鈥榟ola, soy la mam谩 de Gonzi鈥欌, dijo.

鈥淵o no desconfiaba del lugar, era una casa, con la familia y aparentemente los amigos del barrio, no hab铆a ning煤n famoso o futbolista. Me convidaron tragos, prob茅 dos, no me los tom茅 enteros. No s茅 qu茅 me estaban dando, todas las chicas tomaban, no pens茅 que me iba a pasar nada. Comenc茅 a sentirme mareada y pens茅 que era normal porque nunca tomo alcohol. Me empec茅 a sentir muy mal, me dol铆a mucho la cabeza y pens茅 que me iba a desmayar. Le mando un mensaje a Gonzalo porque no estaba ah铆 y le dije 鈥榓yudame por favor me siento mal, llevame a mi casa鈥. Yo estaba en el ba帽o. Cuando salgo me lo encuentro a Gonzalo y ah铆 no recuerdo nada m谩s. Lo 煤ltimo que me acuerdo es la imagen de 茅l, como si me hubiese desmayado鈥, explic贸 en su exposici贸n.

芦Un patr贸n repetido en las fiestas de futbolistas禄

Desde la organizaci贸n River Feminista expresaron mediante un comunicado su apoyo a la v铆ctima, dada la relaci贸n de Montiel con River el club en el que alcanz贸 su fama antes de convertirse en campe贸n del mundo con la selecci贸n argentina.

芦Respecto a los hechos de p煤blico conocimiento que involucrar铆an al jugador Gonzalo Montiel en una denuncia de abuso sexual agravado por acceso carnal, queremos expresar que nuestros principios se encuentran por delante de los colores, de los m茅ritos deportivos y de cualquier nombre propio, y que nos solidarizamos con la v铆ctima. Como militantes de un espacio que lucha por un Club inclusivo y libre de violencias, nos llena de tristeza y de impotencia cuando est谩s situaciones nos tocan tan de cerca禄 inicia el comunicado.

JAMAS MIRAR PARA EL COSTADO pic.twitter.com/ZVXGNnJJ8x 鈥 River Feminista (@RiverFeminista) March 31, 2023

Agrega 芦exigimos que la justicia act煤e de forma seria y con perspectiva de g茅nero. Sabemos que los procesos judiciales son largos, engorrosos y sumamente revictimizantes. No solo por el escarnio p煤blico, sino por los procedimientos de evaluaci贸n en s铆 mismos a los que se tiene que someter quien denuncia. Pedimos que se investigue realmente y como corresponde. Sabemos que en un pa铆s donde el f煤tbol es religi贸n, los futbolistas cuentan con un gran respaldo social; que la violencia de g茅nero y los abusos sexuales en fiestas organizadas por jugadores de f煤tbol son un patr贸n que se repite; que la fama y el dinero les otorgan poder sobre las identidades feminizadas y que, adem谩s, cuentan con el privilegio del silencio de los clubes y la AFA禄.

芦River Feminista es un movimiento que lucha activamente por la erradicaci贸n de la violencia en el club del que somos hinchas, socixs y que amamos. Por lo tanto, no vamos a mirar para el costado. 隆No nos callamos m谩s!禄 finalizaron.