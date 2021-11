–

De parte de SAS Madrid November 22, 2021 22 puntos de vista

Los cr铆ticos del biling眉ismo denuncian los problemas del programa y sus efectos segregadores. El viernes protagonizaron una movilizaci贸n frente al Ministerio de Educaci贸n.

M谩s all谩 de las distintas pol铆ticas educativas de cada comunidad aut贸noma hay un modelo que se extendi贸 por centros educativos de gran parte del Estado: el del biling眉ismo. Legado pol铆tico de Esperanza Aguirre, la ex presidenta madrile帽a que estudi贸 en el colegio brit谩nico y que, al contrario de otros mandatarios patrios, pod铆a presumir de un buen ingl茅s, quiso que los ni帽os madrile帽os pudiesen como ella hablar la lengua de Shakespeare gracias a la misma escuela p煤blica que empez贸 a perder recursos bajo su gobierno. La ex mandataria puede congratularse de que su visi贸n fue ampliamente ejecutada, primero en la Comunidad de Madrid donde hoy es dif铆cil encontrar un centro educativo que no luzca el cartel blanco, azul y rojo, y poco despu茅s en otras comunidades aut贸nomas.

Cada vez son m谩s las voces cr铆ticas dentro de la comunidad educativa que cuestionan el modelo biling眉e, y los centros que se plantean revertir este proceso y volver a la ense帽anza en castellano. Hoy 20 de noviembre quienes se oponen desde hace a帽os a este sistema se dar谩n cita precisamente en Madrid bajo el lema 鈥淧aremos el biling眉ismo鈥, primero en un acto en el Auditorio Marcelino Camacho, convocado a las 12 de la ma帽ana, y una hora despu茅s, en concentraci贸n frente al Ministerio de Educaci贸n y la Consejer铆a. La movilizaci贸n est谩 respaldada por la Asamblea Marea Verde de Madrid, sindicatos como CC OO, CGT, Stem Intersindical, la Confederaci贸n de AMPAS de la Comunidad de Madrid, la FAPA de Rivas, ADIMA y Acci贸n Educativa.

Cuenta Paco Serrano, maestro de primaria y director de La chapuza del biling眉ismo 鈥攗n documental en el que profesores, familias, alumnado ponen en evidencia los l铆mites y perversiones del modelo biling眉e tal y c贸mo se estableci贸 en la Comunidad de Madrid鈥 que la movilizaci贸n de hoy ven铆a pens谩ndose tiempo atr谩s, pero que la emergencia de la pandemia cambi贸 las prioridades en los reclamos hacia la exigencia de centros educativos seguros. Con la crisis sanitaria m谩s controlada, han decidido retomar una reivindicaci贸n que acumula trayectoria y adhesiones: 鈥淐onforme pasan los a帽os cada vez nos damos m谩s cuenta de que los resultados no son buenos, cada vez hay m谩s voces cr铆ticas鈥, asevera. En vista de que, m谩s all谩 de 鈥渢铆midos comentarios鈥, las administraciones no parecen escuchar esta demanda, con las movilizaciones de hoy esperan 鈥渄ecir alto y claro que este biling眉ismo no est谩 funcionando, que hay que pararlo, que las materias fundamentales las ni帽as y ni帽os las tienen que aprender en su lengua materna鈥.

Bajarse del tren biling眉e

Mientras se impugna el modelo cada vez son m谩s centros educativos los que deciden abandonarlo. Y eso que no es f谩cil bajarse de ese tren, aunque la dificultad para revertir el viaje y continuar por otro camino var铆a seg煤n la comunidad aut贸noma. Serrano explica que, hasta donde conoce, Castilla la Mancha 鈥渇ue la 煤nica comunidad aut贸noma que estableci贸 un plan claro para los centros que quisieran abandonar el biling眉ismo, a pesar de que no era f谩cil, el 20% de los centros lo hizo鈥.

Centros de Castilla Le贸n y Navarra tambi茅n han sacado la palabra biling眉e de sus carteles, a pesar, recuerda el maestro, de que no hab铆a un plan establecido y los procesos han sido costosos. En Madrid, sin embargo, el sue帽o de Aguirre parece estar blindado. 鈥淎qu铆 no hay ning煤n mecanismo legal establecido, en cierto modo es como una c谩rcel que una vez te haces biling眉e no hay manera de salir de ella鈥. Adem谩s, recuerda, los centros que se crean son todos autom谩ticamente biling眉es. Frente a esta pulsi贸n auton贸mica, 鈥 tenemos ya constancia de que hay centros educativos en Madrid que est谩n valorando jur铆dicamente c贸mo poder hacer ese proceso de abandonar el biling眉ismo鈥.

Para iluminar el camino de salida el acto de hoy contar谩 con integrantes de dos centros educativos que han conseguido salirse del modelo. En el caso del CEIP 2 de Mayo de Castej贸n, en Navarra, la salida supone librarse de un modelo que el centro educativo nunca eligi贸. 鈥淓n 2014-2015, a petici贸n del ayuntamiento, nos obligan a entrar al colegio, est谩bamos en contra tanto los profesores del centro escolar, como la asociaci贸n de padres y madres鈥, recuerda su actual directora Gema Mart铆nez. En ese momento Mart铆nez observaba, junto al resto del profesorado, c贸mo a medida que el modelo biling眉e se aplicaba en m谩s cursos de primaria, la situaci贸n se volv铆a m谩s problem谩tica.

A pesar de que la gran mayor铆a del profesorado, el consejo escolar y las familias estaban a favor de salir del biling眉ismo, dos veces tuvieron que solicitarlo. La primera solicitud la denegaron, explica 鈥渟in darnos un solo argumento pedag贸gico. Todo era de car谩cter formal鈥, para el segundo intento tuvieron que esperar que pasara el confinamiento. Entonces 鈥渓o llevamos al claustro, lo aprob贸 el 88% del claustro y el 100% del consejo escolar, presentamos la justificaci贸n de la salida y los motivos por los que quer铆amos salir, los nuevos objetivos ling眉铆sticos que se podr铆an plantear dentro del centro, la previsi贸n de la plantilla tras salir del programa y una calendarizaci贸n鈥, el veredicto de la comisi贸n encargada de evaluar la petici贸n fue esta vez favorable, y el centro ha podido este a帽o iniciar el proceso de forma gradual.

Desde que empez贸 el curso, al CEIP 2 de Mayo llegan llamadas desde otros colegios e institutos solicitando informaci贸n sobre su experiencia. Y es que exposici贸n p煤blica no les ha faltado: se pusieron involuntariamente en el centro de un debate que lleg贸 a los medios de comunicaci贸n 鈥渢uvimos ataques a nuestra profesionalidad, personales… fue bastante duro que un problema que era un tema pedag贸gico se terminara politizando, que al final parte del equipo directivo, padres, madres y trabajadores, tuvieron que subir al Parlamento de Navarra a explicarle a los partidos pol铆ticos en una comisi贸n de trabajo, que por favor entendieran cu谩l era nuestra situaci贸n鈥.

En el CEIP Allue Morer de Valladolid, las conclusiones sobre el biling眉ismo eran similares a las del colegio navarro. Rub茅n Garc铆a, profesor de la escuela vallisoletana tambi茅n participar谩 en el acto de hoy 2 0 de noviembre, en el que compartir谩 c贸mo en su colegio, tras sumarse como la mayor铆a de los centros de la provincia al biling眉ismo en 2007, el profesorado empez贸 a darse cuenta de que las cosas no iban bien. Le sigui贸 un proceso similar al de la escuela de Mart铆nez: discusi贸n en el Claustro, consulta a especialistas biling眉es, debate en la comunidad educativa: 鈥渓legamos todos a la conclusi贸n de que el biling眉ismo como est茅 instaurado no era beneficioso sino perjudicial porque al final desmotiva, no tiene un aprendizaje significativo, no se centra en el alumno sino que parece que estamos dando unos conocimientos ajenos a la realidad de los ni帽os y las ni帽as鈥. Tras una votaci贸n donde nadie se pronunci贸 en contra, hicieron llegar un escrito a la direcci贸n provincial y en unos meses se les comunic贸 su salida del sistema biling眉e.

La reconquista de naturales y sociales

Para el centro de Mart铆nez lo m谩s problem谩tico del sistema biling眉e era ense帽ar materias como ciencias sociales y naturales en ingl茅s, intentaron sortear estas dificultades alternando el uso del idioma por cursos: las ciencias sociales en ingl茅s en primero, tercero y quinto, y las naturales en ese mismo idioma en segundo, cuarto y sexto para que cada curso hubiera una impartida en castellano: 鈥渧imos que era un fracaso porque en primero con naturales en ingl茅s los ni帽os no hab铆an adquirido ning煤n contenido, solo vocabulario. Entonces lo que decidimos fue cambiar y hacer todos los a帽os al 50% una sesi贸n de ciencias naturales en ingl茅s y una en castellano y lo mismo con ciencias sociales. Era la menos mala de las opciones que pod铆amos tomar鈥.

鈥淟o que no se puede es ense帽ar a unos ni帽os de primero de primaria diferentes p谩jaros que a lo mejor no han visto en su vida en ingl茅s porque para eso no creo que estemos en la escuela, en la escuela tenemos que tener claro que tenemos que crear una mente cient铆fica, un mente emp谩tica, una mente cr铆tica, y esto es lo que tenemos que trabajar鈥, apunta por su parte Garc铆a.

Serrano coincide en que es necesario que las materias fundamentales, 鈥渁lgunas de las m谩s fascinantes como son las sociales, las naturales, que requieren un nivel de comprensi贸n en una lengua materna que se domina, se vuelvan a impartir en castellano y no sacrifiquemos todo a costa del aprendizaje del ingl茅s鈥. Sin negar la importancia de aprender este idioma, considera que no se pueden relegar todos los aprendizajes, y la capacidad de los ni帽os a explicarse con complejidad, para adquirir unos conocimientos en ingl茅s que despu茅s de todo, quedan muy lejos del biling眉ismo que se vende en los carteles.

Alerta: segregaci贸n

Adem谩s de limitar el aprendizaje en materias fundamentales, hay otra cr铆tica que se repite cuando se habla del modelo biling眉e como est谩 instaurado: su efecto segregador. Un efecto que, explica Serrano, actua de formas diversas en los distintos ciclos de la educaci贸n obligatoria. As铆, detalla, en primaria la segregaci贸n se deriva, no de lo que se estudia en los centros, que es lo mismo para todos, sino de la dificultad que entra帽a el aprendizaje en ingl茅s. Raz贸n por la cual los ni帽os y ni帽as con m谩s dificultades educativas pueden ser orientados a otros centros no biling眉es.

En secundaria sin embargo, la segregaci贸n es patente a nivel interno: 鈥淪e utiliza el ingl茅s como excusa para dividir las clases entre los alumnos con mejores resultados acad茅micos y los alumnos que no tienen esos resultados acad茅micos tan buenos鈥. Seg煤n el nivel de ingl茅s se ir谩 a secci贸n o programa, as铆, quienes tienen peores resultados en ingl茅s o menos inter茅s en el idioma son derivados a la segunda modalidad, en la que casi todas las materias se estudian en castellano y donde muchas veces suele coincidir alumnado con menor rendimiento acad茅mico o con dificultades de aprendizaje.

En el centro de Mart铆nez, donde el 46% del alumnado tiene una lengua vehicular distinta del castellano, la mayor铆a de ellos (un 38%) el 谩rabe, 鈥測a no hablamos de biling眉ismo sino de triling眉ismo鈥. Una situaci贸n contradictoria cuando el ingl茅s solo se aborda 12 horas a la semana en la escuela, y el alumnado no lo usa en ning煤n otro marco: 鈥淣os dec铆an que a los ni帽os que necesitasen un apoyo espec铆fico porque no entienden esos conocimientos en ingl茅s, se le diese ese apoyo en castellano. Lo que ve铆amos, era una forma muy sutil de segregar al alumnado: a un ni帽o que tiene problemas con el ingl茅s ya le estamos garantizando el fracaso en ciencias naturales y ciencias sociales鈥.

En el centro de Garc铆a la desmotivaci贸n y el absentismo lastraba la participaci贸n del alumnado. Desde que cambiaron el modelo notan que ni帽as y ni帽os van al cole m谩s motivados: 鈥渘os hemos dado cuenta de que s铆 est谩 funcionando: quitar el biling眉ismo es una forma de inclusi贸n social鈥. Si bien han dejado de llegar ni帽os que acud铆an al centro educativo buscando el modelo biling眉e, para este docente ese no es un problema: 鈥淵o siempre digo que los colegios biling眉es no son los ni帽os, son los padres, como los reyes magos, porque primero se tiene que pagar sus clases extraescolares para poder estar a la altura de esos niveles, luego tienen que hacer esfuerzo para seguir unas clases que son un poco artificiales, porque esos contenidos no est谩n adaptados a la capacidad cognitiva o al inter茅s motivacional de los alumnos鈥.

Quedan atr谩s los a帽os del 鈥渁pogeo del biling眉ismo鈥 considera Serrano, cuando a mucha gente le parec铆a que 铆bamos a tenr generaciones de ni帽os biling眉es sin consecuencias acad茅micas. 鈥淟e dieron mucha propaganda institucional, las familias demandaban el biling眉ismo, los centros tambi茅n hac铆an por poner el cartel de biling眉e: por un lado porque les ofrec铆an una serie de recursos y de mejores condiciones econ贸micas al profesorado, y por otro lado, pensaban que el cartel iba a traer m谩s alumnado y que ese alumnado iba a ser, digamos, un alumnado menos conflictivo鈥, valora Serrano quien cree que ese boom toc贸 techo hace un par de a帽os, que cada vez se extiende m谩s la concienciaci贸n sobre los problemas del biling眉ismo. Problemas que denunciar谩n hoy frente al Ministerio de Educaci贸n.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com 21/11/2021.