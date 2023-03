–

Robar un banco es un delito, pero m谩s delito es fundarlo (Bertolt Brecht).

Por Alejandro Marc贸 del Pon.

Si alguna vez ley贸 algo acerca del funcionamiento de los bancos comerciales, industriales o de los bancos centrales, de su modelo de negocios, riesgos, incertidumbres y regulaci贸n del sistema financiero, olv铆delo. A cada crisis bancaria estadounidense le viene una nueva oleada de imaginativas definiciones, aunque debo reconocer que algunos temas se repiten. Es demasiado chico para molestar o demasiado grande para quebrar.

Como todos sabemos, para el viernes 10 de marzo, el banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) se convirti贸 en el mayor banco en quiebra desde la crisis financiera de 2008. Lo cierto es que durante el fin de semana y de manera 谩gil y veloz, la Oficina de Protecci贸n Financiera e Innovaci贸n de California nombr贸 como administrador a la Corporaci贸n Federal de Seguros de Dep贸sitos (FDIC, por sus siglas en ingl茅s). El organismo, de car谩cter nacional, transfiri贸 todos los ahorros al Seguro de Dep贸sito del Banco Nacional de Santa Clara, creado en exclusiva para este prop贸sito. As铆, SVB se convierte en la mayor quiebra bancaria de EE. UU. desde 2008 y en el tercer prestamista regional en cerrar esta semana, acompa帽ados por Signature Bank y Silvergate Capital Corp.

Las preguntas aqu铆 son: 驴qu茅 pas贸 con SVB? y 驴podr铆a haberse evitado? 驴Es esto una excepci贸n o una se帽al de que se avecinan m谩s crisis financieras? Seg煤n se se帽ala en el Washington Post, 鈥淪VB se vio particularmente afectada por la ca铆da del valor de sus tenencias de bonos del Tesoro de EEUU, a medida que aumentaban las tasas de inter茅s鈥. Los bonos del Tesoros suelen ser considerados una 鈥渋nversi贸n segura鈥, si no eres ruso. Sin embargo, el valor de los mismos empez贸 a caer abruptamente cuando la misma Reserva Federal (FED) empez贸 un camino de progresivo aumento de las tasas de inter茅s. Esto golpe贸 los activos de SVB y podr铆a impactar tambi茅n a otros bancos o entidades financieras.

El desarrollo inmediato fue el anuncio de SVB de que hab铆a vendido con p茅rdidas un mont贸n de valores en los que hab铆a invertido y que tendr铆a que vender al menos unos U$S 2.250 millones de d贸lares en nuevas acciones para tratar de apuntalar su balance. Eso provoc贸 el p谩nico entre las empresas tecnol贸gicas clave en California, que ten铆an su efectivo en SVB. Hubo una corrida cl谩sica en el banco. A la velocidad del rayo, este tuvo que impedir que los depositantes retiraran su efectivo. El precio de las acciones de la compa帽铆a colaps贸, y en dos sesiones las p茅rdidas de las acciones de SVB han alcanzado el 80%, arrastrando a otros bancos con 茅l.

Lo extra帽o es que el modelo de negocios de la entidad es lo que lo ha llevado a la quiebra, seg煤n los expertos. Su balance creci贸 como la espuma con las empresas en fase de crecimiento y firmas de capital riesgo, pero con ese dinero no se dedic贸 a ofrecer pr茅stamos, tal como hacen los bancos convencionales. En cambio, se dedic贸 a comprar deuda. O sea, el inconveniente est谩 en que los aumentos de las tasas de inter茅s para detener la inflaci贸n por parte de la Reserva Federal dejaron como un mal negocio comprar bonos del Tesoro, con tasas cercanas a cero, quedando rezagados cuando comenz贸 el rally de subas de tasa. El segundo punto es que el incremento de tasas ataca la bolsa de valores y vuelve m谩s dif铆cil el mecanismo de financiamiento de las empresas por esta v铆a.

Subas tasas de inter茅s de la FED

Resulta realmente extra帽o que en todo este tiempo no se hayan percatado los reguladores de estas dos cosas. El gr谩fico de aumentos de la tasa de inter茅s desde abril 2022 es bastante elocuente y descriptivo de lo que vendr铆a, pero al parecer nadie se percat贸 que la suba de tasa afectar铆a el modelo de negocios del banco.

El lunes la Fed anuncia una investigaci贸n sobre su propia falla regulatoria en SVB. 鈥淟os eventos que rodean a Silicon Valley Bank exigen una revisi贸n exhaustiva, transparente y r谩pida por parte de la Reserva Federal鈥, dijo el presidente Jerome H. Powell. Cuando SVB inform贸 los resultados del cuarto trimestre, a principios de 2023, Moody鈥檚 Investor Service, una agencia de calificaci贸n crediticia, se dio cuenta.

Los bancos tienden a ser dif铆ciles de analizar, por lo que parece mejor no confiar en ninguna m茅trica espec铆fica, pero si en varias a la vez:

Dep贸sitos como porcentaje de los pasivos totales. Tener un porcentaje relativamente alto de pasivos totales como dep贸sitos puede hacer que un banco sea m谩s vulnerable a una corrida. Seg煤n BankRegData.com, los dep贸sitos de Silicon Valley Bank, como porcentaje de los pasivos, fueron del 83,9 % en su trimestre m谩s reciente.

Relaci贸n de apalancamiento de nivel uno. Esa es la relaci贸n entre el capital de primer nivel de un banco (su capital principal, el m谩s l铆quido) y su relaci贸n con sus activos totales. Los reguladores federales exigieron un 铆ndice de apalancamiento de nivel uno m铆nimo del 5% para los bancos m谩s grandes de EE. UU., esos que no pueden quebrar porque son demasiado grandes. Silicon Valley Bank ten铆a un 铆ndice de apalancamiento de nivel uno de 7,96.

Puntuaci贸n F de Piotroski.Es una medida de la salud financiera que el profesor de contabilidad de la Universidad de Nueva York, Edward Altman, ide贸 a fines de la d茅cada de 1960. El Score de Piotroski va de 0 a 9, donde los puntajes de 8 y 9 indican solidez financiera, y los puntajes de 2 e inferiores se帽alan debilidad financiera. Silicon Valley Bank ten铆a un F-Score de Piotroski de 2 antes de su colapso.

Como se ve, todas las mediciones de riesgo del banco eran, no malas, horribles, aun as铆, los reguladores no las advirtieron. Pero a煤n falta una, seg煤n Michael Roberts, las tasas m谩s altas de inter茅s tambi茅n han afectado especialmente al sector tecnol贸gico, socavando el valor de las acciones tecnol贸gicas y dificultando la recaudaci贸n de fondos. Entonces, las empresas de tecnolog铆a comenzaron a retirar sus dep贸sitos en efectivo en SVB para pagar sus facturas. Ed Moya, analista s茅nior de mercado de Oanda, coment贸: 鈥淭odos en Wall Street sab铆an que la campa帽a de aumento de tasas de la Fed eventualmente romper铆a algo, y en este momento eso est谩 acabando con los bancos peque帽os鈥. La otra grieta en el muro bancario est谩 en las criptomonedas. El prestamista de criptobancos Silvergate tambi茅n se vio obligado a liquidar despu茅s del colapso de los precios e intercambios de bitcoin y otras criptomonedas.

Cotizaci贸n anual empresas tecnol贸gicas

En la cotizaci贸n interanual de las acciones tecnol贸gicas falta en el listado Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) la empresa m谩s grande de semiconducores, que vio caer su valor accionario en un a帽o de USD 30 a U$S 18. Lo que queda claro es que resulta imposible no ver lo que est谩 delante de los ojos. Salvo que no importe o forme parte del costo.

El garantizar todos los dep贸sitos existentes es un hecho. En EE. UU. existe un seguro federal para cuentas de hasta USD 250.000, la mayor铆a de las empresas del banco ten铆an valores por encima de tal monto. En este caso, seg煤n las primeras versiones, ese l铆mite no regir铆a. Lo que no aparece claro es de d贸nde saldr谩n esos fondos.

La Reserva Federal parece dispuesta a continuar aumentando las tasas de inter茅s a煤n m谩s r谩pido y m谩s alto de lo que esperaban los inversores financieros. Dando testimonio ante el Congreso de EE. UU. la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, lo dej贸 claro: 鈥淓l empleo, el gasto del consumidor, la producci贸n manufacturera y la inflaci贸n han revertido en parte las tendencias de suavizado que hab铆amos visto en los datos hace apenas un mes鈥. Y como dijo Larry Summers, el gur煤 keynesiano y exsecretario del Tesoro: 鈥淭enemos que estar preparados para seguir haciendo lo necesario para contener la inflaci贸n鈥. Posiblemente hasta el punto de derribar partes del sector bancario y corporativo.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2023/03/15/good-morning-vietsilicon-valley-bank/

