–

De parte de La Haine June 11, 2021 9 puntos de vista

El tirano virrey Toledo impotente ante` Serpiente de Fuego -el que le trae loco su rebeldía- lanza una ofensiva definitiva a sangre y fuego enviando una numerosa expedición militar para ejecutarlo y tomar Vilcabamba. Ofrece como recompensa a la ñusta Beatriz, hija del inca Sayri Túpac, sustancial trofeo en desafío de lo imposible que obtendrá quien capture al inca Túpac Amaru, a los que les serán entregados determinantes informes de abnegados sicarios indiscutibles entre múltiples espías todos a servicio de la corona de Castilla. Así es como la expedición logra burlar la defensa sobre Vilcabamba y capturar tras una costosa y larga persecución al valiente inca que en un juicio sumario en la antigua capital del imperio (al igual que hizo el dictador Franco siglos después con los presos políticos de ETA y del FRAP): Túpac Amaru es decapitado en mayo de 1572. Con este crimen se asienta oficialmente la evangelización sobre el dominio conquistado.

¡Fujimoristas, Fujimontesinismo, Fujinazifascismo… Fujimori Nunca Más!!!

La crisis política que sacude el mundo, en Perú, es profunda, como su historia

ligada indisolublemente a la de sus vecinos indoamericanos que antes de intervenir las garras de la agresión invasora convivían en amplias tierras sin fronteras: Incas, algunos conocidos como los Incas de Vilcabamba, Huancas, Chachapoyas, Cañaris… La primera invasión según la teoría dominante fue la española, que enarbolara la bandera con la corona de Castilla en bandeja roja, como anunciando el genocidio encabezado por Colón ‘a sangre y fuego’ en mente y mano implacables del dominio explotador. Tal ignominia la llamaron “El descubrimiento de América”, manando sangre en hilo de intereses entre los que se encontraban los siniestros Hernán Cortés, Francisco Pizarro, que dieron paso en unos y otros continentes a las hispanas dominaciones que imponían a los territorios “conquistados”, bajo la soberanía eclesiástica de sumisión y esclavitud en derroche de escabechina militar en honor a la decadente monarquía hispana. Dominación que se expandió dentro de la Península Ibérica imponiendo un idioma y una “España”, una grande hasta América, Filipinas, Guinea… y “libre”, a cañonazos, como todas sus cruzadas en guerras sucesivas. A partir de ahí, hasta la actualidad, solo ha habido guerras y más guerras económicas, políticas e ideológicas encaminadas a la extorsión y eliminación de sus guerrillas de liberación. Genocidio, tras genocidio y saqueos por doquier de todo el continente sacando y exprimiendo sus riquezas naturales empobreciendo de hambre, miseria, desplazamientos y muerte sus poblaciones naturales, envenenando ríos y controlando producción, fomentaron delincuencia y traficantes entre mafias criminales. Esta es su historia más patente desde el que llamaron Colón a capricho de Isabel la Católica invadiera el continente. Perú nunca ha conseguido liberarse desde entonces, ser un país independiente, ni siquiera algo parecido a la libertad, siempre sometido por unos y por otros especuladores de la explotación, interviniendo sobre sus recursos naturales y humanos.

El verdadero libertador de Perú fue el argentino José de San Martín, aunque para las campañas definitivas de la independencia peruana se suman las divisiones llegadas de la Gran Colombia, mandadas por Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. San Martín llega al Perú convencido de que sólo libertando este país podría consolidarse la independencia de todo el continente; renuncia al poder a favor de los legítimos representantes del pueblo y se retira del Perú, en su retirada declara: “La presencia de un soldado afortunado es peligrosa. ¡Peruanos! Os dejo establecida la representación nacional, si tenéis confianza en ella triunfaréis, si no, la anarquía os devorará”. La anarquía como ideología, no los devoró, pero sí, la anarquía entre corruptos civiles y militares hasta llegar a los gobiernos populistas de Fernando Belaúde Terry y Alan García (éste último muy amigo del falangista -falsamente llamado socialista- Felipe GAL-González). En los dos periodos que estuvo gobernando Alan, se destacó por la gran corrupción dentro del gobierno y su partido. El 17 de abril de 2019, Alan se suicidó disparándose en la cabeza cuando la policía se preparaba para detenerlo relacionado con el caso Odebrecht. En la historia del Perú, Alan García ha sido el segundo jefe de Estado que se ha suicidado, tras ‘El Zorro’, el militar Gustavo Jiménez que lo hizo en 1933. Luego llegó la etapa del asesino más asesino, corrupto y más ladrón de la plana mayor que ha tenido Perú: Alberto Fujimori (1990-2000). Keiko, su hija candidata a las últimas elecciones en estos días, estuvo al lado de su padre desde que ganó la presidencia pese a ser menor de edad aún cuando este ejecutó el golpe de Estado en 1992. Keiko asume el papel de primera dama a los 19 años, luego de que su padre expulsara de la familia a su madre Susana Higuchi y, ordenara torturarla en los sótanos de los servicios de inteligencia a las órdenes de Vladimiro Montesinos -jefe de inteligencia del gobierno fujimorista, mano ejecutora de la dictadura, al quien Fujimori llama ‘tío’ (Susana Higuchi había denunciado al parecer, irregularidades, de los hermanos del presidente con donaciones del Japón). La mano ejecutora de la dictadura encarcelada en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao, enfrenta al menos 8 juicios sobre un total acusado de sesenta y tres delitos que van desde el narcotráfico hasta el asesinato, y, que paradojas de la vida su nombre de pila completo es Vladimiro Ilich Lenin Montesinos Torres: ¡¡Pobres padres!! ¡Cuanto odio les debe profesar` el criminal!!!.

El 1 de octubre de 2010, Montesinos fue sentenciado a 25 años de pena efectiva junto a otros integrantes militares del Grupo Colina, por la matanza de Barrios Altos y la muerte de Pedro Yauri. Keiko, la frustrada candidata al poder de Perú, estuvo vinculada al gobierno de su padre cuando ordenó formar el grupo Colina, responsable del asesinato de 25 peruanos acusados de ser de Sendero Luminoso en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cómo se puede permitir que se presente a las elecciones una asesina: ¡Vergüenza e indignación!. Entre las masacres Fujimoristas que fueron muchas están entre demenciales campañas acosadoras las esterilizaciones forzadas según cifras oficiales a 270.000 MUJERES CAMPESINAS. “Para combatir la hiperinflación”, prometía dentaduras postizas, riéndose de su salud bucal y condiciones de vida infrahumana de miles de campesinas pobres, chantajeando con gafas para la vista y víveres para matar el hambre. En muchos de los casos estas mujeres ni siquiera eran informadas de que iban a ser esterilizadas, les decían que iban a vacunarlas, mientras las anestesiaban y operaban. El asesino ideológico que impuso estas criminales practicas tiene origen nazi: Fujimori, el que acabó con las guerrillas del MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru de tendencia marxista-leninista), y de Sendero Luminoso (tendencia maoista) gracias al apoyo incondicional e intervención del gobierno criminal de EEUU, que no permitía nuevas revoluciones en su patio trasero. Su hija Keiko, lleva intrínseco el mismo sentimiento de criminalidad e ideología imperial que su padre, ya ha estado encarcelada y tiene pendientes numerosos procesos delictivos. Se ha presentado a las elecciones presidenciales arropada por la CIA y la decadente ‘Unión Europea’, por los mayores especuladores del fascismo internacional y medios de comunicación secuaces, del OPUS, militares y grandes empresarios; unido a todos ellos, el pelele peruano agradecido del crimen y holocausto a toda América vitoreado por el fascismo europeo y demás decadencias judiciales, políticas y eminencias dementes que otorga galardones el siempre incondicional ‘Novel’, Vargas Llosa, unido ideológicamente a la hija del exdictador Alberto Fujimori, quien recientemente recibió el respaldo del ‘Nobel’ de literatura, el miserable bufón de la corte y defensor público del sionismo que cacarea arrastrándose a la tribuna de los premios y sus doblones: “¡Los peruanos han votado mal! ¡El triunfo de Castillo originará un golpe militar!”; acaso lo está implorando el representante del imperio riminal?.

El 5 de abril de 1992 Fujimori impuso el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que logró disolver el Congreso de la República del Perú. El propósito del golpe fue tomar el gobierno y usar el desorden económico para un gobierno de mano dura; donde se explayó de forma patética ayudado entre otros por Hernando de Soto. Los herederos del macabro golpe de Estado son candidatos a la presidencia sin ningún pudor ni rubor, escrúpulo alguno ni siquiera un hipócrita y maloliente perdón` ellos son junto a otras potencias extranjeras la corrupción en sí desbastando el país. Hoy se cumplen veintinueve años del golpe de Estado (llamado “autogolpe” por sus admiradores que suelen justificarlo por sus antecedentes y elogiarlo por sus efectos), planificado por la CIA e incondicional colaborador Fujimori y la cúpula militar; fecha que inauguró un periodo autoritario apenas doce años después de que hubiera concluido la anterior dictadura militar. Los ríos de sangre son profundos, desde 1992 un solo poder, el Ejecutivo, y dos personas, Fujimori y Vladimiro Montesinos, con el apoyo de las fuerzas armadas; ambos usurparon todas las funciones del Estado, cometieron atroces violaciones de derechos humanos, persiguieron criminalmente a la auténtica oposición política, y desplegaron una de las más vastas empresas de desfalco del Estado, que registra la historia de la República. El legado del 5 de abril todavía pesa sobre la vida política del país, Fujimori y Montesinos, no inventaron el fascismo, lo utilizaron para sus intereses como brazo armado del imperio yanqui. La manipulación de las reglas imperiales se impusieron, a costa de la degradación del sistema político, dando paso a la mayor corrupción y crímenes de lesa humanidad: el abuso masivo de los pobres de la tierra, su tierra, junto a la esterilización masiva de la mujer como signo nazi en manos de Mengele`s: esto es lo que quería perpetuar en su mandato la hija de Fujimori?, ¿expulsará del país el nuevo gobierno ‘a los sanitarios’ que se prestaron, en Perú, al experimento de mutilación masiva de mujeres?.

NOTA

(Cesar Vallejo): “El literato de puerta cerrada no sabe nada de la vida. La política, el amor, el problema económico, el desastre cordial de la esperanza, la refriega directa del hombre con los hombres, el drama menudo e inmediato de las fuerzas y las direcciones contrarias de la realidad, nada de esto sacude personalmente al escritor de puertas cerradas”. Tras la larga campaña electoral espesa de contradicciones internas el vencedor a la presidencia es Pedro Castillo, un aborigen al parecer con algunas ideas progresistas, que esperemos sean las más sustanciales en principios de clase donde la miseria impera; el mismo que desde los medios han acusado poco menos de querer hacer una revolución soviética, que en contraposición a la revolución nazi de Keiko, sería como volver a renacer, y vivir la revolución de octubre, años secuestrada sobre las cloacas del capitalismo ruso. ¡Ñoooooo… agüita… si así fuera!!! Si así fuera… pido me apunten a la larga lista del lado del internacionalismo proletario en lucha antagónica contra la esclavitud encubierta, analfabetismo vergonzosamente encubierto, violencia hacia la mujer más que encubierta potenciada en siglos de esclavitud desde la propia familia padre-hermano-cura-patrón y amo-vecino… todo macho que se lo imponga, amparado por ley en malos tratos, violación y esterilización de la MUJER!!! Si así fuera… me apuntaría a participar en el proceso de la gran revuelta que marcaría el mundo y a Perú (sobre todo a sus mujeres), en un antes y después. Si así fuera… sería para mi un privilegio histórico sin parangón en siglo XXI, y, muy posiblemente, Perú, se convertiría en el centro del mundo sino en el pulmón y corazón del planeta. ¡AURRERA!!! ¡No olvidaré alistarme al primer contingente de la REVOLUCIÓN! ¡Ni en las primeras barricadas y motines contra el capitalismo imperialista desolando las culturas ancestrales en sus garras!.

No será fácil camaradas, tampoco para Pedro Castillo, si su intención es gobernar más o menos decentemente, ya que tendrá el gobierno pero no el poder, ni mayoría en el Congreso. Es el juego democrático, el del timo de la estampita en manos de los poderes fácticos, del ejército y policía, puro fascismo uniformado y armado con el poder de una iglesia retrógrada, que necesita de la miseria para bendecir uniones y corazones con la venia de Dios, generando sumisión en las capas más miserables, marginadas y diezmadas en todos los sentidos de la vida supeditándolas al beneplácito del capital explotador corrupto y ladrón de ladrones que la ampara, el que les hace fuertes frente a los pobres como portavoces de las hermanitas de la caridad en donaciones controladas a dedo, para paliar el hambre en vez de abolir las hambrunas, mientras reinan en la tierra y en el cielo con el poder político de los parásitos ‘guante blanco y manos limpias’, esa iglesia asesora de las invasiones, contra las revueltas en revolución auténtica, esa iglesia de triunfantes del poder económico donde son poderosos, tanto o más que el poder civil, reinando más que los propios reyes. Yo, contraria, a lo que dijo Pedro Castillo: “El Perú no será como Cuba o Venezuela, crecerá con su propia identidad”. Le responderé diciendo que la única ‘identidad’ real es la que no está en manos de EEUU ni de los capitalismos que impera en el mundo, crecer es hacer la revolución, y las revoluciones se hacen con el pueblo armado, no indefenso (lo imponen los propios ejércitos y demás fuerzas represivas que no forman parte de ese pueblo sino del enemigo de clase que los masacra). Yo, contraria, a lo que dijo Pedro Castillo, le diría que si Cuba con Fidel, Che, Cienfuegos, y cientos, luego miles de campesinos y obreros con el asalto al Cuartel de Moncada, y el ronroneo sumándose paso a paso a la revolución fusil en mano llegando unos cuantos en el Granma, Sierra Maestra, Santa Clara, hasta la entrada a La Habana a gritos ¡Patria o muerte!!! ¡¡Viva Cuba Libre y Socialista!! (si eso no es IDENTIDAD propia permitirme, maestro, podría decirme qué es?. ¿Cuál va a ser su identidad propia, pues, con que identidad crecerá Perú, impedirá el analfabetismo, la esterilizaciones en masa, expulsará a los representantes de la multinacionales dominantes, devolverá la confianza y derechos a los desheredados de la tierra?.

PD

(Gabriela Mistral): “Sol de los Incas, sol de los Mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y chichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aimaráes como el ámbar fueron quemados”.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)