De parte de ANRed April 6, 2021 32 puntos de vista

Desde el viernes los trabajadores de Gotan, la f谩brica recuperada ubicada en el Parque Industrial de Burzaco se encuentra sin luz, ni agua y sin poder trabajar. 芦Hacemos responsable a la patronal y a los hermanos Pisitello due帽os del galp贸n. Dejan sin luz a una f谩brica que produce solidariamente, dispensers a pedal y alfombras sanitizantes, para hospitales y escuelas. Los hacemos responsables de cualquier cosa que pueda pasar, y pedimos al Estado que tome cartas en el asunto y no convalide est谩 estafa a los trabajadores禄 expresaron los trabajadores. Por ANRed



Los trabajadores de la metal煤rgica Gotan, ubicada en Burzaco, al sur del conurbano bonaerense, produce sin patrones y bajo gesti贸n obrera desde hace m谩s de un a帽o bajo el nombre de 芦Cooperativa Gotan Trading Cooperativa Limitada禄.

El viernes mediante un comunicado informaron que se les hab铆a cortado el suministro de luz y agua, impidiendo que puedan trabajar.

芦El d铆a s谩bado cuando hac铆amos el cambio de guardia nos dimos cuenta que el se帽or N茅stor Piscitello nos hab铆a cortado la luz. El tema es que el medidor est谩 en el predio de al lado, pero pertenece a Gotan. Nosotros estamos ac谩 por orden judicial cuidando las m谩quinas. Este se帽or esta encaprichado porque cree que nosotros lo estafamos, pero en realidad es Lamberti nuestro antiguo patr贸n. Nos cort贸 20 metros de cable intelar, que est谩 1500 pesos el metro, o sea para nosotros es muy costoso, no como para 茅l que tiene varios galpones. No solamente nos cort贸 la luz, adem谩s nos sac贸 la bomba de agua, as铆que no tenemos suministro de agua en la f谩brica. Nos estan ayudando otros compa帽eros que nos donan bidones de agua. Como no tenemos las c谩maras de seguridad, ya que nosotros somos cuidadores de nuestras m谩quinas como lo dispuso el s铆ndico, responsabilizamos a N茅stor Piscitello en caso que haya una tentativa de robo. Lo que mas nos preocupa es 茅sto que hace el tipo, a 茅l le interesa su ganancia pero no le importa la parte humana. Con el tema del Covid deja a gente que quiere trabajar y viene de ser estafada, sin agua 禄 explic贸 N茅stor trabajador de Gotan en di谩logo con ANRed.

Los hermanos Piscitello, son due帽os de varios galpones en el parque industrial de Burzaco. Los trabajadores de Gotan denuncian que son los responsables de cortar el suministro de luz que alimentan nuestra f谩brica.

芦Sin luz, no podemos trabajar como a diario lo hacemos. Dejaron sin luz a una f谩brica que se destaca por hacer dispenser y alfombras sanitizantes, claves para combatir al Covid 19 y que hemos ido a donar solidariamente a hospitales como el O帽ativia y el Melendez. Una estafa gigante. Por eso hacemos responsables a Piscitello y a la patronal de este hurto y por lo que pueda llegar a pasar en la f谩brica. Pedimos al Estado que no haga la vista gorda y no convalide la estafa a estos empresarios vaciadores. Pedimos que nos devuelvan el servicio el茅ctrico para poder seguir trabajando, y llevar un plato de comida a nuestras casas禄 finalizaron.