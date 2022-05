–

May 4, 2022

El pasado 27 de agosto RRHH cit贸 a la RLPT para mostrar los resultados de la encuesta Great Place to Work (GPTW) del a帽o 2021 de “Atos Espa帽a“. Ni de Atos Iberia, ni de AtoS Spain… es de “Atos Espa帽a“, agrupaci贸n a gusto del pagador.

Se limitaron a explicarnos la metodolog铆a que utiliza el instituto GPTW y mostrarnos los datos se帽alando algunos resultados, pero sin valorarlos. Se entiende que sea as铆 porque los resultados, desde nuestro punto de vista, siguen sin ser buenos. Ha participado m谩s gente, un 65% de la plantilla, pero en general la percepci贸n es peor. Se mejora poco en algunas cosas y se empeora bastante en otras.

La percepci贸n global de “empresa agradable” para trabajar ha disminuido un punto con respecto al a帽o 2020… ahora est谩 en el 40% (que no es mucho).

Esta encuesta se viene realizando desde hace a帽os y teniendo unos resultados decepcionantes en asuntos importantes, apenas se ha hecho nada para mejorarlos en este tiempo. A veces 煤nicamente aplican medidas cosm茅ticas.

En Espa帽a es bastante evidente lo que la plantilla piensa de ciertos aspectos relativos a la gesti贸n en Atos y m谩s evidente a煤n es la fama que Atos est谩 cogiendo en el sector de “empresa a evitar” ya que sirve solo para estar si no tienes otra cosa y marcharte pronto. Una pena.

No hace ninguna falta que hagan la encuesta si despu茅s siguen sin querer cambiar los malos resultados que obtienen, ya que 茅stos son a causa de los objetivos que la direcci贸n prioriza y de la penosa gesti贸n de las personas que se hace en AtoS Spain. Mala gesti贸n seguramente intencionada porque si no te importan las personas, s贸lo piensas en “la saca”, ninguneas a la plantilla y usas cualquier medida contra la plantilla (despidos, ERTE…) siempre que puedes para sacar r茅dito, pues 驴qu茅 resultados vas a tener? Estos.

Para finalizar, se les ha pedido los datos separados por empresas e incluyendo el g茅nero (ya solicitado mil veces) porque esto de mostrar un t贸tum revol煤tum de lo que en cada ocasi贸n les interesa, mezclando empresas que tienen condiciones laborales distintas en muchos aspectos, no es de recibo. Esperemos que nos los proporcionen pronto y como debe ser.

A la espera de esa informaci贸n por empresa, hacemos un resumen de lo que el personal de AtoS Spain nos dice sobre la empresa: Salarios bajos, no hay subidas salariales (m谩s de 14 a帽os), no hay promociones justas, dificultad para conciliar y gravosa (te pasa factura), poca flexibilidad, no apoyo al Teletrabajo (ni aprobaciones equitativas, ni compensaciones, ni material), despidos frecuentes… todo es bastante obvio y eso se acaba extendiendo en el sector, tambi茅n entre los clientes y al final se pagar谩. Esta situaci贸n lleva a la p茅rdida de motivaci贸n, compromiso y talento. En su marketing pueden vender lo que quieran, pero la realidad es innegable.