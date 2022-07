–

Tomamos del medio Alerta.gr unas declaraciones de Giannis, en huelga de hambre desde el 23 de mayo. Traducido por NoticiasALB ante la sucesi贸n de excarcelaciones alarmantes de personas pr贸ximas al poder y la criminalizaci贸n perpetua del movimiento anarquista.

Para la “justicia” griega, un violador de ni帽os (D. Lignadis ) despu茅s de ni siquiera un a帽o y medio de prisi贸n ha sido suficientemente castigado y no representa un peligro para la sociedad. Un asesino por motivos raciales (Ath. Hortarias), en 2 meses de prisi贸n ha sido suficientemente castigado y tampoco es un peligro. El asesino de Alexandros (Ep. Korkoneas) de 15 a帽os no merece cadena perpetua. Otro violador (P. Filippidis), gana prematuramente su libertad ya que no se le considera peligroso debido a su celebridad. Esta es la “epopeya” de la entrelazada “justicia” griega.

Sin embargo, para la “justicia” griega, un ladr贸n de bancos anarquista y pr贸fugo, tras casi 9 a帽os de prisi贸n y 7 meses despu茅s de cumplir los 3/5 de la condena requeridos, es “susceptible de cometer nuevos actos delictivos ya que no ha pasado suficiente tiempo para su prisi贸n”.

De lo que me doy cuenta es que robar un banco y escapar de la prisi贸n es mucho peor que una violaci贸n o un asesinato. Especialmente si el violador es un amigo de los ministros, o si los asesinos matan a los alborotadores o a la gente marginal. Despu茅s de todo, 驴no es el papel del Estado proteger el capital? Tambi茅n, al parecer, mostrar谩 una mayor venganza hacia alguien que pr谩cticamente desafi贸 la instituci贸n de la prisi贸n, que siembra el miedo, absolutamente necesario para la disciplina de la sociedad.

Y en cuanto a los atracos a bancos, ahora que os estamos empobreciendo, no os hag谩is ideas. Si quieres abusar de alg煤n ni帽o, 隆con un enchufe en un ministro todo es posible! Este es el claro mensaje de la “justicia” griega.

Y capt茅 el mensaje. Por eso comenc茅 una huelga de hambre. Para exponer todos esos abusos en mi contra, que enumero en el texto de apertura. Sin embargo, por lo que veo, no me necesitan. Se exponen. Ni siquiera las pretensiones.

Creo que ahora est谩n usando la huelga de hambre como ejemplo. Fijaron mi audiencia de apelaci贸n para el 25/7 [N.d.tr: ser谩 la Corte de Apelaciones de Lamia, la misma que facilit贸 la salida del asesino de Grigoropulos o la absoluci贸n de Saraliotis la que juzgue esta cuesti贸n]. Ese d铆a contar茅 64 d铆as de huelga de hambre. El prop贸sito es claro: agotarme. Una discapacidad potencial para m铆 refuerza el mensaje que env铆an. Quiz谩s tambi茅n mi eventual muerte, que cada d铆a que pasa se vuelve m谩s y m谩s probable. Tal distorsi贸n del concepto de Derecho es impensable. Que disfruten de su “justicia”. Que tengas una buena carrera.

En cuanto a m铆, que no tengo acceso a sus villas con sus mesas suntuosas pagadas con sobornos, puedo saludar a este mundo en ayunas, pero con la plenitud espiritual del total conflicto existencial con su sistema podrido.

15/07/2022

Aunque 煤ltimamente no hemos podido ir vertiendo en art铆culos el seguimiento de la huelga de hambre del compa, s铆 que hemos intentado cuanto menos difundir la situaci贸n desde el infame twitter. Por esa v铆a hemos ido compartiendo las actualizaciones del seguimiento “m茅dico” de su huelga (Athens Indymedia va sacando material en ingl茅s para su difusi贸n), que se ha caracterizado porque sea absolutamente imposible que m茅dico y paciente est茅n solos y en un mismo espacio f铆sico sin carceleros delante…

Este fin de semana se celebraban en el barrio de Vallekas (Madrid) las fiestas populares de la Karmela, y desde all铆 nos env铆an el cartel solidario que prepararon.