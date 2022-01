–

En un mundo que criminaliza las relaciones humanas, seguimos siendo camaradas.

Una operación antiterrorista realizada en Atenas, Grecia, del 8 al 9 de marzo de 2020 resultó en el arresto de 4 personas. Esos individuos están acusados ​​de una larga lista de diferentes delitos relacionados con 56 ataques separados contra instituciones del Estado y el capital. La premisa endeble por la cual las autoridades afirman que todas estas docenas de acciones están conectadas es que los supuestos comunicados que afirman las acciones usaron el término (extremadamente popular, si no genérico) “camaradas”. Después de estar detenidos durante una semana, los 4 fueron liberados en duras condiciones previas al juicio. Sin siquiera haber ido a juicio, los acusados ​​tienen que pagar honorarios legales exorbitantes y reportar su paradero a la policía cada 10 días; tienen prohibido asociarse entre sí o con “personas politizadas”, salir del país, entrar al vecindario de Exarcheia o participar en cualquier “evento político”. Además de eso, sus cuentas bancarias están congeladas. Este caso específico muestra cómo el estado puede castigar a los anarquistas a través de condiciones previas al juicio y burocracia sin necesidad de demostrar su culpabilidad. Establece un precedente para futuras represiones premeditadas y castigos sin condena, similares a tácticas como la fianza y las citaciones del gran jurado en los Estados Unidos. La siguiente es una entrevista con uno de los acusados ​​sobre su caso y la situación más amplia de represión en Grecia.

¿Te presentarías y proporcionarías algunos antecedentes sobre su caso?

Buenas noches desde un lugar del mundo llamado Grecia. Soy uno de los cuatro anarquistas perseguidos por la ley antiterrorista; acusado de participar en la llamada organización “terrorista” “Sintrofises” (“Compañeros/Camaradas”). Me arrestaron la noche del 8 de marzo de 2020 en Atenas. Mis 3 coacusados ​​fueron arrestados al día siguiente. La amistad y la afinidad política entre ellos fue la razón estatal de los arrestos.

Al mediodía del 9 de marzo de 2020, unidades de la policía antiterrorista me llevaron a la fuerza a mi casa mientras procedían a allanar y registrar. Mientras esto sucedía, unidades de la policía antiterrorista allanaban simultáneamente las casas de mis 3 compañeros, arrestándolos por una “investigación” que decían era sobre mí.

La policía usó esta supuesta “investigación” sobre mí para arrestar a mis otros 3 camaradas/amigos e incluirlos en la acusación. Al día siguiente, los 4 fuimos llevados para ser interrogados y acusados ​​de participar en una organización terrorista llamada “Camaradas”. La acusación afirmó que éramos responsables de 56 ataques contra policías, comisarías, bancos, etc. Las acusaciones formuladas contra nosotros como resultado de estos 56 presuntos ataques incluyen “ser ‘miembros de un grupo terrorista’, implementación de actividades terroristas, incendio provocado, explosión, posesión de productos químicos explosivos y bombas, conducta desordenada de los servicios sociales, lesiones corporales graves , daños criminales y posesión y uso de armas”.

La “evidencia” que la acusación reclama contra mí, y finalmente contra nosotros 4, es una “identificación” falsa de mí por parte de dos policías, que afirman que fui visto en un ataque incendiario contra un edificio controlado por una fundación de la familia del actual primer ministro de Grecia: Kyriakos Mitsotakis. Una semana después, con solo esta afirmación de los dos policías como evidencia, fuimos liberados, aunque bajo duras condiciones previas al juicio:

1. Presentarse en una comisaría 3 veces al mes.

2. Prohibición de salida del país.

3. Prohibición de cualquier forma de comunicación y contacto entre nosotros cuatro.

4. Prohibición de participación en marchas y concentraciones políticas.

5. Prohibición de entrar al barrio de Exarcheia (conocido por sus movimientos anarquistas, okupaciones, organizaciones y luchas políticas).

Para mí, tenía condiciones previas al juicio adicionales tales como:

6. Prohibición de salir de mi ciudad de nacimiento. (Me obligaron a salir de Atenas con un día de anticipación y regresar a mi lugar de origen)

7. Prohibición de entrar a la ciudad de Atenas.

8. Prohibición de conducir cualquier tipo de motocicleta y/o vehículo de dos ruedas (a pesar de que mi único medio de transporte sea una motocicleta).

Desde el momento en que fuimos arrestados, nos identificamos con orgullo como anarquistas y declaramos que nuestro enjuiciamiento era un movimiento político del estado contra el movimiento anarquista en general en Grecia. Desde el mismo comienzo de este ridículo caso contra nosotros, negamos todas las acusaciones, afirmando públicamente que estamos siendo perseguidos exclusivamente por nuestra identidad política anarquista. Las acusaciones contra nosotros no solo son ridículas, son un movimiento desesperado de la división de policía “antiterrorista” para perseguir a 4 anarquistas organizados sin pruebas. Por ejemplo, ¡la famosa “identificación” mía en un video durante el ataque incendiario fue analizada y refutada por el departamento oficial de policía responsable del análisis de video! Por supuesto, esto no significó nada para el estado, ya que la acusación continuó a pesar de todo. Casi igualmente ridículo,

¿Es tu caso parte de una campaña más amplia de represión para usar el antiterrorismo para hacer que los cargos de conspiración sin fundamento sean más fáciles de fabricar sin evidencia?

Como anarquistas, debemos ver cada caso en nuestra contra como un movimiento de represión contra el movimiento anarquista en su conjunto, o más ampliamente, contra todas las luchas sociales y de clase. Creo que este es el punto más significativo de la solidaridad militante, ver un ataque contra un compañero como un ataque contra todos y actuar en consecuencia.

En nuestro caso, la acusación se basa esencialmente en nuestra identidad como anarquistas. Como dijo otro compañero en nuestro caso: “Esencialmente, el nombre de esta famosa organización (‘Compañeros/Camaradas’) no es más que una firma que ha sido utilizada por el movimiento anarquista/antiautoritario durante años. Se ha utilizado en el pasado, se utiliza en el presente y se utilizará en el futuro. Cualquiera puede encontrar cientos de textos con la misma firma en toda Grecia y probablemente en todo el mundo. Esta nueva metodología (el uso de una firma en los comunicados como base para que el estado fabrique una ‘organización terrorista’) es algo sin precedentes que apunta solo a apuntar a un amplio y diverso campo de acción del movimiento anarquista más amplio, mientras intimida a los propios anarquistas. ”

Entonces, es obvio que el estado está tratando de construir un caso “paraguas” contra todo el movimiento anarquista, usándonos para sentar un precedente de que cualquiera que se identifique como anarquista/antiautoritario fácilmente podría convertirse en sospechoso de pertenecer a una “organización terrorista”.

Si bien tu caso se basa en acusaciones claramente ridículas, ¿existe una tradición más amplia de que el estado utilice el tormento y el estrés de las condiciones previas al juicio y la burocracia legal para castigar a los revolucionarios sin haber tenido éxito en el procesamiento legal?

Por lo general, las condiciones restrictivas en Grecia son informar constantemente a la policía para confirmar que no ha huido, tener prohibido salir del país y participar en manifestaciones. Se utilizan condiciones más duras para los anarquistas después de ser liberados de la cárcel. En nuestro caso, y especialmente en el mío, los tribunales decidieron imponer algunas de las condiciones previas al juicio más duras que pudieron. No tienen “pruebas” contundentes para encarcelarnos, por lo que crean una forma de castigarnos, donde lo único que somos libres de hacer es tratar de sobrevivir. Estos términos restrictivos tienen efectos reales en mi vida y en la de mis otros 3 camaradas/coacusados: la disolución de nuestra vida social y actividades políticas y nuestro exterminio financiero.

Además, para mí, ser forzado a regresar a mi ciudad natal y ser expulsado de Atenas, donde había vivido durante años, me separó por completo de mis relaciones personales y me obligó a perder mi trabajo en ese momento, lo que hizo evidente que todo este caso y el enjuiciamiento es una cuestión de “venganza personal” de la policía contra nosotros. Además, estas órdenes restrictivas que me han impuesto durante 2 años ahora dejan en claro que el estado no solo quiere enjuiciar a los anarquistas y a los que considera enemigos, sino también destruir sus vidas, sus relaciones y causar traumas tanto psicológicos como físicos. independientemente de tener una condena.

En los últimos años, especialmente desde que Nueva Democracia llegó al poder en 2019 , ¿ha habido nuevos esfuerzos para armar las medidas antiterroristas para la represión de los anarquistas?

En Grecia, las medidas “antiterroristas” se han creado solo como un arma legal del estado contra los anarquistas y los comunistas revolucionarios. Hay numerosos ejemplos de casos procesados ​​o fabricados bajo la ley ‘antiterrorista’ después de que ND (Nueva Democracia) estableciera el poder. El enjuiciamiento de dos antifascistas acusados ​​de atacar las oficinas de Amanecer Dorado (partido político neonazi), el enjuiciamiento de compañeros en Tesalónica acusados ​​de pertenecer a una organización criminal, el encarcelamiento del camarada Vaggelis Stathopoulos durante 19 años solo por mostrar solidaridad con un herido anarquista, el encarcelamiento del camarada Polykarpos Georgiadis acusado de pertenecer a una organización terrorista sin pruebas, literalmente, y muchos otros que tomarán un libro para referirse. Todos estos casos de graves acusaciones contra compañeros tienen bastante en común. El régimen hoy en día puede fabricar fácilmente una organización “terrorista”, sus ataques y sus miembros. Entonces, como comenté en una declaración anterior sobre mi caso, se ha creado una industria de enjuiciamientos a partir del complejo policía-burocracia judicial-gobierno.

¿Cuáles son algunas de las formas en que ha podido generar conciencia y solidaridad para tu caso? ¿Existen esfuerzos locales contra la represión y/o grupos en Grecia que ayuden a coordinar la solidaridad y el apoyo a personas como tú?

Desde nuestro arresto en marzo de 2020, los compañeros han creado una asamblea solidaria abierta de apoyo que ha coordinado una serie de reuniones, manifestaciones, conciertos solidarios y una gran campaña para generar apoyo financiero para nosotros (camisetas, Firefund , etc.).

Aunque los 4 no podemos comunicarnos directamente entre nosotros, seguimos hablando públicamente sobre nuestro caso para llamar la atención sobre él como un ejemplo significativo de represión que debe ser combatida por los movimientos de clase social más amplios, así como por todos los individuos radicalizados.

Hemos estado publicando textos y hablando en eventos de solidaridad anarquista, así como en radios y sitios anarquistas/antiautoritarios. Es muy importante que los anarquistas que enfrentan la represión hablen públicamente, defiendan nuestra identidad y movimiento y se unan contra la represión antiterrorista. Lo más importante, en tiempos más duros, es nuestro deber unirnos y luchar contra el estado y el capitalismo, porque estos son los verdaderos enemigos.

¿Existen fuentes o proyectos donde personas fuera de Grecia puedan encontrar más información sobre casos de represión o presos políticos en Grecia?

El proyecto más significativo e importante contra la represión aquí es el Fondo de Solidaridad para los Compañeros y Prófugos Perseguidos y Presos, y la asamblea de solidaridad para los Compañeros y Prófugos Perseguidos y Presos.

También radios antiautoritarias y anarquistas y sitios web como Indymedia Athens , Radiofragmata y Alerta.gr . Hay muchas organizaciones, grupos y asambleas del movimiento antiautoritario que apoyan a los compañeros perseguidos y encarcelados en toda Grecia. Es una victoria del movimiento que la solidaridad con los presos anarquistas y los camaradas procesados ​​hayan ganado tanta atención en los últimos años; hoy en día, miles están apoyando a los anarquistas en marchas de solidaridad, chocando con la policía y realizando acciones militantes de solidaridad. Como solemos decir, ¡la solidaridad en la práctica gana!

A pesar de la escalada de la represión desde que ND llegó al poder y el bloqueo sin precedentes, ¿sientes que el movimiento anarquista en general en Grecia permanece intacto y es una fuerza permanente a tener en cuenta en la sociedad griega?

Siento que estamos pasando por un momento muy duro; una extraña y significativa nueva década. A pesar de la conmoción del primer confinamiento aquí en Grecia, el movimiento anarquista luchó y sigue contraatacando. Períodos significativos de dura lucha, como la huelga de hambre del preso revolucionario D. Koufontinas , las luchas contra la represión del segundo encierro y los enfrentamientos en el suburbio de Nea Smirni en Atenas . También el movimiento contra el patriarcado y la cultura de la violación que, afortunadamente, está ganando cada vez más espacio aquí en Grecia y, por supuesto, la lucha general contra la gestión estatal de la pandemia.

Mi opinión personal es que el movimiento anarquista, especialmente en Atenas, está recuperando su espacio y crecerá en número, luchando en el “centro de la tormenta” en un futuro próximo. La petición ahora es crear un movimiento en una dirección revolucionaria, que pondrá al estado y a los capitalistas como objetivos políticos, y librar una lucha social y de clase total. ¡El lugar está aquí, el momento es ahora!

¿Cuáles son algunas de las formas en que la comunidad internacional puede mostrar su solidaridad contigo y tus camaradas?

Por supuesto, la comunidad revolucionaria internacional conoce las formas de lucha, por lo que depende de los grupos e individuos mostrar su solidaridad como quieran con otros camaradas perseguidos y encarcelados y con el movimiento anarquista en general en Grecia. Lo mejor que puede hacer alguien que quiere ayudar es mantenerse al día con la organización Tameio para conocer las últimas noticias de nuestras luchas.

Para nuestro caso, quien quiera puede comunicarse a assembly4comrades@riseup.net respecto al apoyo económico o político.

¡SALUDOS REVOLUCIONARIOS!

¡LA LUCHA CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITALISMO ES MUNDIAL!