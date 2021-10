–

Visto en Alerta.gr . Traducido por NoticiasALB.

Hoy, viernes 29-de octubre, se celebr贸 la segunda sesi贸n del juicio en el Tribunal de Apelaciones de Atenas por la ejecuci贸n del narcotraficante Habibi en Exarchia en 2016, en el que Nikos Mataragas y Giorgos Kalaitzidis son acusados 鈥嬧媎e instigaci贸n natural y moral respectivamente. La testigo policial “principal” hab铆a retirado todo su testimonio inicial en el primer juicio, diciendo que nunca hab铆a dicho lo que estaba escrito y que la polic铆a le hab铆a ofrecido incriminar a los dos miembros de Rouvikonas a cambio de un trato m谩s favorable en el caso de narcotr谩fico en el que fue imputada. Hoy, ninguno de los testigos presenciales de la ejecuci贸n identific贸 al acusado. Posteriormente se interrog贸 a los testigos de la defensa y el cuartel general impidi贸 a la mayor铆a desarrollar su razonamiento pol铆tico. Siguieron las “disculpas” o m谩s bien las declaraciones pol铆ticas de los imputados y el juicio se suspendi贸 para el jueves 25 de noviembre a las 9:00 horas.

Las siguientes son las declaraciones pol铆ticas de Mataragas & Kalaitzidis registradas en la p谩gina del documental “Por encargo” que trat贸 el caso:

La declaraci贸n pol铆tica de Nikos Mataragas:

芦Cuando me enter茅 del caso no supe si llorar o re铆r. Cuando lo le铆 entend铆 por qu茅 sucedi贸 esto. [鈥 En las luchas que tuvimos, encontramos que las mafias del narcotr谩fico cooperan con la polic铆a, al menos con una parte, lo que las hizo avanzar. Y es esta colaboraci贸n la que nos ha llevado a donde estamos. [鈥

El primer testigo dijo que la polic铆a lo chantaje贸 para que cooperara. [鈥

Es importante que tambi茅n se escuchen las posiciones pol铆ticas (s.s. se refiere a testigos anteriores del movimiento que desarrollaron su posici贸n sobre la persecuci贸n pol铆tica). El camarada Giorgos y yo hemos tenido este peso durante un a帽o y medio. Afortunadamente, y con nuestra insistencia, se celebr贸 el juicio. No quer铆amos un aplazamiento. Quer铆amos que se celebrara para aclarar las cosas. [鈥

En Exarchia, debido a las luchas sociales, la presencia de la polic铆a solo se manifiesta en episodios, en la represi贸n. Esto permiti贸 a Exarchia convertirse en el segundo y tercer barrio m谩s grande de Atenas con el mayor tr谩fico de drogas. Una situaci贸n incontrolable. Se convirtieron en un estado dentro de un estado. Con uso absoluto de la fuerza, canibalismo social, con apu帽alamientos, violaciones, robos.

Nosotros, como miembros de K * BOX, un espacio ocupado, con cafeter铆a, biblioteca, proyecciones, asambleas, no pod铆amos quedarnos inactivos. La reacci贸n media y generalizada del barrio fue salir a la calle.

Por eso decimos del barrio, con el barrio. De la gente, con la gente, para la gente [鈥

Elegimos dar la cara y, s铆, hicimos desalojos. Esto se hizo con nuestra presencia o con conciertos, eventos teatrales. [鈥 Y la gente se moviliz贸 m谩s all谩 del K*BOX, y de otros barrios. [鈥

Soy comunista, no anarquista, y camin茅 con esta gente. Corrimos el riesgo. Esperamos a que los mafiosos nos persiguieran, pero no para encontrarnos acusados. Y sin embargo sucedi贸. [鈥

Al leer la acusaci贸n, es obvio que buscan motivaci贸n. El motivo, seg煤n el panel, es que estuve presente en el ataque de Habibi a los camaradas. Pero muchos hab铆an visto incidentes de violencia de este tipo y no fueron acusados.

La motivaci贸n de quienes me nombraron fue porque 茅ramos quienes parec铆amos. Nuestro lugar de reuni贸n es en la plaza, somos, digamos, m谩s reconocibles.

Todos, incluidos los falsos testigos de la polic铆a, dec铆an que les arruinamos el trabajo, no les dejamos vender. Es verdad. Y lo haremos de nuevo.

En nuestro barrio no vender谩n droga, ni apu帽alar谩n por un bolso. [鈥

Dijeron que el compa Giorgos dio la orden y yo lo mat茅. El problema no es tal orden. Es porqu茅 se nos acusa y porqu茅 ahora se nos acusa.

El reconocimiento se llev贸 a cabo en 2016 y conseguimos el proceso de investigaci贸n en 2020. En estos 4 a帽os, no surgi贸 ni un nuevo art铆culo, ni un nuevo testigo, huella digital o foto. [鈥

La fiscal铆a, aunque acusados de asesinato, no nos puso bajo custodia. La 煤nica condici贸n era presentarse dos veces en el departamento. La fiscal铆a asevera que esto sucedi贸 por 4 a帽os. Incluso nos dijeron que informar铆an sobre esto. Y nos preguntamos d贸nde est谩 esta referencia. El tribunal debe explicar por qu茅 se llev贸 a cabo este per铆odo. [鈥

Esta categor铆a no se pudo avanzar. Te dir茅 mi interpretaci贸n. El objetivo del caso era golpear a Rouvikonas, que tiene una acci贸n clara, ya sea que uno est茅 de acuerdo o en desacuerdo con ella. Hasta ahora no lo han logrado. Cu谩nto m谩s f谩cil鈥 Un expediente que, en caso de condena, muestre una gran detenci贸n, nos aislar铆a. [鈥

Se r铆en los que piensan que con estas persecuciones detendr谩n el movimiento. Este caso ser谩 un boomerang para aquellos que lo “cocinaron”.

Nuestra lucha fue justa, justa, limpia y la seguiremos dandoen el futuro. Una lucha popular de masas, con nuestras caras.禄

La declaraci贸n pol铆tica de Giorgos Kalaitzidis:

Entiendo que la corte recibi贸 su caso y no tengo ning煤n problema con eso. Para aclarar que no me disculpo, nunca lo he hecho. Nuestra colectividad hace las cosas muy claras y con resultados claros. [鈥

Aquellos que tienen que disculparse son los investigadores de Homicidios que utilizaron testigos arrestados por narcotr谩fico y tomaron sus testimonios bajo la influencia de drogas y siendo rehenes. Los guiaron, los presionaron para que testificaran contra nosotros.

La testigo en el primer juicio dijo que ni siquiera ley贸 lo que firm贸 y que la polic铆a le dijo “ay煤danos a ayudarte”. 驴D贸nde est谩n los testigos de cargo? Uno vino y dijo lo que dijo. 驴Por qu茅 se lleva a cabo este juicio? 驴Sin testigos? [鈥

Somos miembros de Rouvikonas. La pregunta es por qu茅 Giorgos y Nikos. 驴Hay agentes de polic铆a que hagan esas cosas? 驴A d贸nde conducen los testigos contra personas y lugares espec铆ficos? 隆S铆 hay! [鈥

Otros preguntan “驴y por qu茅 apuntar a Rouvikonas?”. No recuerdan que Nueva Democracia, como oposici贸n oficial, durante 4,5 a帽os habl贸 constantemente en los medios sobre Rouvikonas. El entonces presidente de la oposici贸n oficial, Mitsotakis, me ha mencionado tres veces en el Parlamento, presionando a Tsipras para que me condene a m铆 y a Rouvikonas aparentemente por amenazas. Incluso entonces estaba pidiendo mi sentencia por un puesto. Y es importante, porque incluso ahora por un puesto me est谩n procesando.

Rouvikonas fue un objetivo total del gobierno de entonces. Tanto de forma colectiva como individual. Este caso estaba en un caj贸n y de repente se activ贸 con Chrysochoidis. [鈥 Se

hab铆a emitido una acusaci贸n de asesinato (s.s. de los narcotr谩ficantes) en mi contra. Personas de la Fiscal铆a dijeron que les daba nombres para se帽alarme. Y sigo siendo un objetivo.

Entonces, 驴c贸mo ir谩 Rouvikonas a la c谩rcel? Las acciones de Rouvikonas est谩n bien pensadas. Durante siete a帽os hemos demostrado cu谩l es nuestra acci贸n y hasta d贸nde llega, incluso qu茅 es la violencia simb贸lica. Le di media bofetada a un m茅dico que estaba aceptando sobres. Pregunte si alguna vez hemos herido a un ser humano con tantas acciones. 隆Ni uno! Estamos organizados de cierta manera.

Chrysochoidis tuvo que arrestarnos. 驴Y qu茅 caso estaba pendiente? Habibi. Y todo esto mientras fui atacado tanto por el gobierno como por la polic铆a. Porque Rouvikonas fue a edificios de alta seguridad y expuso a la polic铆a con sus acciones. Esto sucedi贸 durante 4.5 a帽os durante SYRIZA y Nueva Democracia. Repito que la polic铆a de la Fiscal铆a, con lo que dijeron, pusieron en peligro mi vida.

Dicen que le dije a Nikos que hiciera la ejecuci贸n y lo hizo. Un tipo, adicto, sin hogar, dijo que el perpetrador se tapaba media cara (s.s. se refiere a quien reconoci贸 a Mataraga y no compareci贸 ante el tribunal), mientras que todo el vecindario habla de cara completa y casco. Y el amigo de Habibi vio la *** [Ndtr:nos cuesta encontrar sentido a esta frase]. Mientras que nuevamente el barrio dice que salieron desde arriba (s.s. no a la plaza).

Dicen que soy un miembro destacado del Rouvikonas, pero Rouvikonas no tiene l铆deres. [鈥 Dicen que demand茅 a Habibi. Por supuesto que me quej茅 de 茅l y lo volver铆a a hacer. 驴Ir谩n a matarme y no lo denunciar茅 p煤blicamente? [鈥

Dicen que el texto es parecido a la responsabilidad. Te invito a leer ambos textos ahora para ver a qui茅n se parecen. 驴Hab铆a un experto, un oficial de polic铆a, que ten铆a la responsabilidad frente a 茅l y ve铆a similitudes? La junta dice que parece que (s.s. publicaci贸n) asume la responsabilidad. Y antes de que me preguntes, no tengo ni idea de qui茅n es. No hay similitud, excepto que se refiere al mismo tema. Yo en Facebook desde 2017 en adelante he presentado 400 quejas que menciono por mi nombre. 驴Deber铆a temblar si estalla una bomba o si alguien es ejecutado por ser un perpetrador moral? [鈥

驴Qu茅 elemento surge realmente, porqu茅 aqu铆 no discutimos si convenc铆 a Nikos por qu茅 no surge, lo que me muestra como un perpetrador moral? Y aqu铆 viene la “bomba”, dice el parlamento porque Rouvikonas est谩 peleando con los comerciantes. Peleo con los comerciantes, denunci茅 mi casi asesinato y soy un destacado miembro de Rouvikonas, por eso, seg煤n el parlamento, soy un perpetrador moral. Y dice (s.s. que lo convenc铆) con persuasi贸n y previsi贸n.

La junta da saltos sensatos que muestran una configuraci贸n malintencionada. [鈥 En otras palabras, no se necesitan indicaciones matizadas, sino el “olor” de una historia y lo sacamos de un rinc贸n para demostrar que lo son.

Sin duda alguna, una testigo de cargo dice que ha reconocido a Mataragas y Kalaitzidis. 驴D贸nde est谩n? [鈥

(s.s. Aqu铆 responde a la sospecha del fiscal de que la testigo que cambi贸 su testimonio pudo haber sido presionada o amenazada):

No amenazamos con cambiar esta declaraci贸n porque fue hecha por el fiscal. Si crees que atrapamos a la testigo y le dijimos “tambi茅n te vamos a matar”, lo siento pero estaba indignado y ella estaba asustada, 隆existe la posibilidad de que lo que dice la testigo haya sucedido y es verdad! Nosotros tambi茅n podemos aceptar eso. Seg煤n la justicia civil que dices, 驴a qui茅n va en 煤ltima instancia la duda? 驴Al acusador o al acusado? [鈥

Lo considero una persecuci贸n pol铆tica. Que estuvieron involucrados ciertos polic铆as, testigos de cargo espec铆ficos y tambi茅n somos blanco de narcotraficantes. Debido a que d谩bamos la cara y consegu铆amos resultados, no se pueden imaginar lo que estaba sucediendo. Polic铆as espec铆ficos hicieron una 贸smosis con miembros de la mafia y se llev贸 a cabo la cocci贸n. [鈥

Desde 2011, y es un honor para m铆, he estado a la vanguardia de esta historia contra las drogas. [鈥

Presidente: Dijo que su vida estaba en peligro. 驴Podr铆as llegar al punto de responder de la misma manera?

Kalaitzidis: No porque en el pasado, cuando 茅ramos blanco de opositores pol铆ticos, no entr茅 en esta l贸gica. Y para responder a la otra pregunta, 驴por qu茅 no hay ataques similaresen Exarchia? Porque con una mani de 500 personas nunca tuvimos que usar la violencia. Encontramos lugares, nos reunimos y se fueron. La t谩ctica era recuperar,

reapropiarse del espacio.

[El fiscal pregunta por qu茅 no lo denunciaron a la polic铆a]

Kalaitzidis: Te responder茅 sin cansarme de explicar por qu茅 cooperan el estado y el paraestatal, etc. El comandante de la 5陋 AT en ese momento se ganaba la vida con el tr谩fico de drogas. En el quinto fueron engrasados. Fue despedido, fue expulsado. 驴Debo ir al que est谩 engrasado por el comerciante para denunciar al comerciante?

[El fiscal asume si acepta la l贸gica del auto-juicio]

Kalaitzidis (la interrumpe): Salto l贸gico. Es decir, si se rompe un vaso, significa que puedo matar a una persona. Hay una gran distancia.

[El cuartel le pide que explique una frase “esto no va a pasar as铆, quiero sangre”]

Kalaitzidis: 驴Qui茅n dijo eso? I; “No pasar谩n” dec铆amos en los carteles. [鈥 Para la testigo, deber铆an haberse movilizado, los polic铆as que la metieron deber铆an haber sido detenidos.

[aplausos en la sala]