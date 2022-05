–

De parte de A Las Barricadas May 25, 2022 156 puntos de vista

Maud & Yannis Youlountas nos cuentan en Blogyy en varios capítulos el último convoy solidario hacia tierras griegas (y ucranianas). NoticiasALB irá traduciéndolos. En la noticia original siempre hay más fotos de las que podemos poner aquí por cuestiones de espacio: ¡disfrutadlas!

Con cada convoy, recolectar cosas y juntar convoyes viejos y recién llegados no es suficiente. También se necesita dinero. Por un lado, porque ciertos lugares y colectivos lo necesitan específicamente, mucho más que ciertas cosas (por ejemplo, para las costas judiciales). Por otro lado, porque con 16 furgonetas solo se pueden transportar unas 15 toneladas de equipos y suministros, mientras que llevar dinero permite comprar en el lugar y elegir con precisión lo que falta comparando la carga traída y la lista de necesidades establecida. previamente. Esto también nos permite reducir nuestra huella ecológica y limitar las salidas a compañeros de viaje que realmente se quedarán y actuarán en el lugar. En resumen, el dinero es uno de los nervios de esta lucha en toda regla que es un convoy en condiciones hostiles.

.

Además, debido al largo período de la pandemia y las muchas limitaciones que la han acompañado, no estrenaremos nuestra 4a película hasta el próximo otoño (después de de Ya no vivas como esclavos , Lucho luego existo y L’Amor y la Revolución , se titulará No tenemos miedo a las ruinas ). En consecuencia, durante los últimos 3 años, ya no tenemos la fuerza de choque que las películas nos han traído durante los últimos 10 años: películas solidarias siempre en beneficio de los convoyes y lugares y colectivos en Grecia. Afortunadamente, algunos de ustedes nos apoyaron durante este período y permitieron que los proyectos no se agotaran cuando el contexto global era extremadamente difícil de superar: llegada de Mitsotakis al poder, represión más dura, nueva crisis social, multiplicación de precarios griegos y exiliados…A veces, este apoyo financiero proviene de un enfoque original, no ajeno a nuestra fuente original de financiación a través del arte, en este caso nuestras películas y nuestros libros. Efectivamente, durante el encierro, uno de nuestros familiares vendió cuadros a beneficio de la lucha (tres cuadros en total).

.

Más recientemente, para ayudarnos con el convoy de principios de año, un amigo tatuador italiano decidió tatuarse para apoyar a varios de nuestros grupos destinatarios. Durante una estancia en Liverpool en Reino Unido, Rachele multiplicó los tatuajes y recogió la increíble suma de 650 libras esterlinas que, a partir de entonces, repartió entre tres colectivos afines a sus preocupaciones (lucha contra el aeropuerto de Kastelli, cocina solidaria y apoyo a los exiliados). La mayoría de los tatuajes eran ramas de olivo, a veces con un ave de la paz y la libertad, en alusión a la defensa de los olivos amenazados por el proyecto del aeropuerto, pero también, por supuesto, a la libertad de circulación de los exiliados.

Rachele escribió este texto para contarnos sobre su enfoque (traducido por Dominique, amiga en común y miembro del convoy):

– – – – –

“La piel constituye nuestra superficie, pero también representa una memoria profunda… Podemos leerla como un libro a través de pliegues, arrugas y, a veces, tatuajes. Estas cicatrices negras pueden contarnos muchas historias, y ésta es sobre unidad y apoyo.

Cuando propuse a gente de Liverpool y Londres tatuarse para donar una pequeña cantidad de dinero a favor de los inmigrantes y luchar contra la construcción de un segundo aeropuerto en Creta, la reacción fue entusiasta:

“Son líneas dibujadas en la piel para no olvidar al otro ”, dijo Sarah; “el dolor del acto de tatuarse hace aún más realista la experiencia, un pequeño sacrificio simbólico, que recuerda a quien se encuentra arrojado a la oscuridad. Una foca que, cuando la mire, me recordará luchar, ¡y no solo por mí!”

Hubo donaciones espontáneas sin que siquiera se hiciera el tatuaje, pero para muchos, el tatuaje fue una buena oportunidad para hacer una contribución personal:

– Me encantan los tatuajes y siempre he participado en manifestaciones y movimientos de resistencia contra situaciones de corrupción e injusticia: ¡qué mejor manera de unir mis dos pasiones! Nico dijo sonriendo mientras insertaba la aguja en su piel.

Inglaterra nos parece un lugar lejano, aún más lejano recientemente… Pero allí encontramos lugares y personas (¡cuántas!) que tienen la voluntad de participar en acciones: ya sean las “Painted ladies” (las Damas Pintadas ) en Liverpool, o en Dharma Tatoo en Londres, recibí la oferta de su espacio de trabajo así como su ayuda en la promoción de la iniciativa. – ¡Esta ciudad (Liverpool) sabe muy bien lo que significa estar en dificultad, luchar y toda la diferencia que puede hacer la ayuda! dice Holly (creadora del salón de tatuajes “Las damas pintadas”). Hoy en este lugar tenemos la oportunidad de hacer un muy buen trabajo, aprovechémoslo para darle algo a quien hoy lo necesite. »

– – – – –

¡Gracias Rachele y gracias Liverpool! Esta iniciativa nos conmovió mucho y también nos recordó el lugar de los tatuajes en la vida de algunos de nosotros. Desde hace diez años, a veces recibimos fotos de sus tatuajes cuando tienen un vínculo con nuestras películas: en total, ¿cuántos de ” No vivan como esclavos “, ” Lucho luego existo ” y ” Amor y Revolución ” tatuados en todo tipo de idiomas? Decenas !

.

En 2018, por ejemplo, un espectador anarquista y vegano nos mostró los tatuajes en su brazo con los títulos de nuestras dos primeras películas en griego asociados a un puño humano y una pata canina. Otro ejemplo, un año después, con Pia Klemp que nos confió de manera amistosa que le había gustado tanto “ Love and Revolution ” que se había hecho otro tatuaje en el muslo derecho, con la versión en inglés del título. Estos eslóganes se han convertido en tatuajes, pero también en ocasiones en títulos de cuadros, canciones o letras mayúsculas en pancartas.

.

Último ejemplo: conocemos a mucha gente que se ha tatuado la estrella o el nombre de Rouvikonas. Entre ellos, nuestro compañero de viaje José Bengala, quien falleció el 8 de marzo, lucía la estrella y el nombre del grupo ateniense en el hombro derecho y nos contó que todos le hacían la pregunta y así le dio la oportunidad de hablar de las luchas en Grecia y la existencia de este extraordinario grupo.

Todas estas iniciativas pueden no ser mucho dada la magnitud del desastre, pero nos alientan a continuar nuestras luchas que convergen hacia el mismo objetivo: recuperar nuestras vidas en nuestras propias manos y mostrar de lo que somos capaces juntos, más allá nuestras diferencias.

¡Levanten sus corazones! Gracias de nuevo a todos los que participaron en la preparación de este convoy, de una forma u otra.

Una de las áreas en las que el movimiento social griego ha estado muy activo durante diez años es la de la salud. La seguridad social griega ha sido devastada, especialmente desde 2012, y esto golpea a los más vulnerables y precarios, griegos e inmigrantes, en particular. A lo largo de los años han surgido estructuras de salud autogestionadas, como Exarcheia, que se encuentra justo al lado de K*Vox, en la esquina de la plaza central del distrito.En No vivas más como esclavos , presentamos este proyecto y el inicio del trabajo, luego su desarrollo en las dos siguientes películas. Con cada convoy, entregamos varias cosas útiles, incluidos algunos suministros y, a veces, equipos de segunda mano muy valiosos. Y luego el dinero también. Una vez más, hemos apoyado las necesarias nuevas compras en el lugar de la estructura de salud autogestionada que atiende a las personas de forma gratuita sin preguntarles nunca de dónde vienen.

.

.

En cada convoy, profesionales de la salud, en activo o jubilados, parten con nosotros y nos ayudan especializándose en este aspecto de nuestras acciones solidarias en Grecia. Son ellos los que transportan el material sanitario junto a nosotros (carga específica) y los que hacen el seguimiento in situ, en ocasiones con la ayuda de otros transportadores para tareas de menor destreza.Durante la fase 3 del convoy (principios de abril), tres de nuestros compañeros estaban en esta situación y trabajaron mucho en el lugar, por ejemplo, en la enfermería de la okupación Notara 26 que necesitaba una clasificación importante. Esto se ha hecho, cuidadosa y completamente. Posteriormente, algunos medicamentos e insumos específicos fueron trasladados al dispensario médico autogestionado del barrio.

Durante este convoy, como suele ser el caso, apoyamos a varios camaradas griegos afectados por enfermedades graves con asistencia financiera adicional para hacer frente a la compra de medicamentos específicos y muy caros (en consulta con su lucha colectiva). Estos compañeros han dado mucho en los últimos años en nuestras luchas en Grecia, por lo que algunos lugares llegan a organizar veladas de apoyo (conciertos con refrescos y fondos de apoyo) para ayudar a financiar su tratamiento no reembolsado.

Como dijo Nikos Kazantzakis: «La única forma de salvarte a ti mismo es luchar para salvar a todos los demás »

Todas estas iniciativas pueden no ser mucho dada la magnitud del desastre, pero nos alientan a continuar nuestras luchas que convergen todas hacia el mismo objetivo: tomar nuestras vidas en nuestras propias manos y mostrar de lo que somos capaces juntos, más allá de nuestro diferencias

Como todos los convoyes hasta ahora, hemos vuelto a intervenir en varios lugares de Grecia: de Patras a Atenas y de Tesalónica a Creta… . Pero está claro que, desde siempre, el corazón de nuestra acción se encuentra en el centro de Atenas, en Exarcheia, un barrio libertario, antifascista y autogestionario, en estrecha conexión con muchas luchas internacionales.



Uno de los muchos carteles en apoyo de Rojava en Exarcheia: “emancipación de la mujer, democracia de base, economía cooperativa. »

Desde el regreso de la d erecha al poder, el estado ha sido aún más violento que en el pasado. El primer ministro Mitsotakis había prometido acabar con Exarcheia en el primer mes. Después de tres años, todavía no lo ha logrado, a pesar de que hemos sufrido mucho. Muchas de nuestras okupaciones han sido desalojadas, pero otras siguen en pie, empezando por las principales: Notara 26, la 1a okupa de refugiados y migrantes en el centro de Atenas durante la crisis de 2015, y K* Vox, que sirve de base para la grupo anarquista Rouvikonas y que ofrece numerosas actividades: biblioteca social, proyecciones, debates, mesas redondas, bar autogestionado, cocina solidaria, estructura sanitaria autogestionada…

Tras vacilar, el gobierno finalmente ha renunciado -por el momento- a atacar directamente a estas 2 grandes okupas que encarnan el corazón del barrio más bullicioso de Atenas. El poder sabe perfectamente que las represalias serían muy fuertes y contundentes. No es su interés en un contexto muy tenso desde la epidemia, las restricciones y, más recientemente, la crisis social que sigue agudizándose nuevamente.

Entonces, la ofensiva se redobló en otra forma: la gentrificación, es decir, empujar a todos aquellos que no tienen los medios para pagar alquileres en constante aumento a irse (para aquellos que no viven en pequeñas y discretas ocupaciones en el barrio y alrededores). El método: impulsar el negocio inmobiliario, agregar infraestructura que no necesariamente es útil, “modernizar” ciertas áreas y, sobre todo, tratar de imponer la construcción de una estación de metro en medio de la plaza central del distrito. La lucha se intensifica contra este proyecto de estación de metro, así como contra los proyectos inmobiliarios que codician la pequeña colina del distrito, Strefi, todavía boscosa y viva con sus muchos paseos y actividades semanales, en particular conciertos y reuniones.

Exarcheia defiende su historia, su identidad política y cultural, pero tampoco quiere convertirse en un museo. Su radicalidad es una lucha constante y no un simple recuerdo polvoriento que unos cuantos turistas vendrían a oler curiosos por esta rara característica en Europa. En Exarcheia, el movimiento social no quiere voyeurismo sino acción, no curiosidad pasiva sino implicación activa. Cuando vienes a Exarcheia, es para unirte a la lucha, para participar, no para fotografiar a escondidas a los compañeros y camaradas charlando en la terraza de los bistrós con carteles rojos y negros. Hace 13 años comenzaron a circular artículos y literatura sobre el distrito, luego películas que evocaban este apasionante y apasionado foco de resistencia. Tenía lados buenos y lados malos. Esta notoriedad claramente preocupó al poder más allá de las fronteras del país hasta el punto de que los jefes de estado visitantes sugirieron a los sucesivos gobiernos griegos que lo limpiaran: el estado griego fue ridiculizado regularmente y este espectáculo subversivo comenzó a dar la vuelta al mundo estimulando la imaginación social revolucionaria. Estos libros y películas también pueden haber atraído a turistas voyeuristas, pero también puede haber disuadido a otros, ya que el área tiene muy mala reputación en los principales medios de comunicación y algunos folletos turísticos: “Si visita Atenas, sobre todo, no vayan a Exarcheia, es muy peligroso, hay anarquistas, inmigrantes y drogas” (sic). Entre los lados buenos de esta notoriedad, los vínculos internacionales han crecido, cruzando fronteras, en todo tipo de luchas. Sin olvidar la solidaridad que nació y creció al punto de salvar en varias ocasiones lugares, proyectos o incluso grupos de resistencia gravemente amenazados por la represión.

Así acaba de celebrar la K*Vox su 10º aniversario en la Plaza Exarcheia, con conferencias, encuentros, conciertos y proyecciones durante un mes. El K*Vox a su vez apoya otras iniciativas y espacios del barrio, empezando por la Notara 26 que también hace lo suyo año tras año. Últimamente se han abierto nuevas okupas en el centro de Atenas, muy visibles o más discretas. Con el fin de las restricciones vinculadas a la epidemia, puede comenzar una nueva secuencia de luchas, más potente que durante el episodio de covid.

En las paredes de Exarcheia y hasta el [puerto del] Pireo, se puede leer un grafitti en inglés que se repite en todas partes: “¡EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO! » Sí, nada está escrito de antemano, todo queda por hacer, por inventar, por crear, en diferentes formas, sobre todo tipo de temas. Y para tener aún más fuerza, a veces nos involucramos en la convergencia de luchas, más allá de nuestras diferencias, incluso donde no se nos espera. En Exarcheia se han ido multiplicando las manis últimamente, reuniendo sensibilidades muy diferentes. Son momentos muy fuertes, llenos de significado, promesas de futuro.

En el escaparate de la librería “Bibliothèque”, en la plaza, podemos leer una pancarta mordaz: “NUESTRA VIDA ES TAN CORTA, PERO TAN HERMOSA Y ÚNICA, QUE NO SE TRATA DE ABANDONARLA AL MIEDO, AL SILENCIO, A LA SOLEDAD, A LA DESESPERACIÓN O A LAS PROHIBICIONES”.

Muchos de nosotros tenemos un inmenso amor por este distrito por derecho propio, incluso si todo está lejos de ser perfecto. Entre sueño y pesadilla, Exarchia es uno de esos barrios que aún palpitan en Europa en el crepúsculo grisáceo del viejo mundo. Sus paredes de colores nos la siguen recordando, como tantos llantos, gritos y cicatrices. El hecho de que Exarchia esté en la mira del poder solo ha reforzado este amor durante los últimos 3 años. Nuestro compañero de convoy, José Bengala, fallecido el 8 de marzo, quería que su ataúd fuera cubierto con la camiseta de apoyo a Exarchia en su cremación. Muchos de nuestros compañeros y camaradas también sienten algo muy fuerte cada vez que regresan.

Debajo del fresco de K*Vox en honor a la Comuna de París, a menudo pensamos en todos esos pedacitos del mundo que tratamos de proteger de la codicia del poder y el capitalismo. Incluso si estos son pequeños fragmentos de territorio, incluso si a veces son efímeros, un mes, un año, diez años, estas son algunas de las brechas que rompen la evidencia que absolutamente quieren imponernos.

Porque lo sabemos, lo vemos, lo experimentamos: otros caminos son posibles, deseables y necesarios. Somos capaces de vivir juntos de manera diferente. Somos capaces de amar, crear y resistir.

.Somos capaces, resueltamente capaces, de tomar nuestra vida en nuestras propias manos.

Si bien muchas de nuestras acciones se concentran en Atenas, particularmente en el distrito de Exarcheia, también operamos en otras regiones de Grecia, a veces muy lejos de la capital. Entre otros destinos, apoyamos a colectivos desde Patras a Tesalónica, cocinas solidarias y okupaciones de todo el país, trabajadores en lucha como los estibadores del Pireo en huelga contra la empresa Cosco o incluso víctimas precarias de un terremoto en Creta… (ver listado detallado al final de este artículo).

.

Después de la larga travesía del mar Adriático, no siempre todas las furgonetas desembarcan en Patras, el principal puerto del suroeste. A veces, algunos desembarcan en el puerto de Igoumenitsa para luego dirigirse a determinadas ciudades del norte de Grecia: Ioannina, Thessaloniki, Idomeni, Komontini o, a veces, Alessandroupoli… Esta travesía en ferry de 22 horas por el Adriático nos da la oportunidad de conocernos mejor, especialmente con los recién llegados, aunque algunos se detienen mucho antes de Patras para tomar la famosa ruta del norte. En definitiva, nos repartimos las diferentes zonas geográficas para tomarnos el tiempo de actuar sobre el terreno, mucho más allá de una simple entrega de suministros y equipos. A veces no conseguimos ir a todas partes en Grecia, incluso con 16 furgonetas como este año de enero a mayo, por lo que al menos enviamos apoyo financiero a algunos lugares o colectivos que lo necesitan y que tendrán que esperar a la próxima vez para una entrega de paquetes correspondientes a la lista de lo que están buscando (ver recordatorio de la lista general de necesidades para este año al final de este artículo).

.

Por la noche, mientras cruzamos el mar Adriático, luego en el continente y en ciertas islas, dormimos en círculo en simples sacos de dormir, por ejemplo, en el salón del ferry o bajo las estrellas. A algunos de nosotros nos gusta armar la carpa en el Peloponeso o en el Mar Egeo, otros duermen en su furgoneta parcialmente liberada de su carga durante la entrega. Algunas ubicaciones receptoras nos acogen, desde el norte hasta el sur de Grecia. Otros están llenos y carecen de camas para griegos e inmigrantes precarios. Por lo tanto, no se trata de tomar el lugar de los demás: ¡nos las arreglamos!

Cuando llegamos a Patras, entregamos a un colectivo que ayuda a los migrantes en esta ciudad y sus alrededores. También hemos ayudado a otros grupos de ayuda para griegos precarios y migrantes en varias ciudades medianas, en particular comedores solidarios autogestionados y gratuitos en conexión con otras luchas locales, en particular luchas obreras.

En El Pireo, por ejemplo, hemos apoyado la lucha de los estibadores en huelga contra la empresa china Cosco, que ha tomado el control de gran parte del puerto, explotando violentamente a los trabajadores y reprimiendo a los sindicalistas: los accidentes de trabajo van en aumento, a veces mortales, y las condiciones de trabajo son “medievales” según los trabajadores. Se organizó una colecta de alimentos y artículos de primera necesidad para apoyar a los huelguistas, con el apoyo de la red SODAA (de la que hablaremos en el episodio 9), así como un fondo de huelga en el que participamos. Entre otros muchos lugares de Atenas y El Pireo, K*Vox, por supuesto, apoyó esta lucha y Rouvikonas demostró una vez más que el objetivo de convergencia de las luchas en la base social no es una palabra vacía.

Del lado de Tesalónica, algunas cosas han cambiado, bajo las repetidas nevadas del invierno. Por ejemplo, uno de los lugares míticos que presentamos hace diez años en “Ya no vivimos como esclavos” se acaba de mudar, luego también cambió de nombre: ¡Mikropolis se ha convertido en Respiro! Nuestro viejo amigo Grigoris Tsilimantos sigue siendo miembro del colectivo y muchos otros también. Por supuesto, el nuevo “espacio social para la libertad” está compuesto por una biblioteca social, espacios para actividades diversas y para reuniones de grupos locales y un bar autogestionado. También ofrece jornadas de cocina colectiva y solidaria.

En Tesalónica, como en Atenas, la gentrificación está en su apogeo y empuja a las comunidades a organizarse de manera diferente para encontrar un lugar para sí mismas en la ciudad. Esto también los empuja a dispersarse en el campo circundante, más cerca de las tierras para cultivar en autonomía y de la población rural que parece cada vez más rebelada “contra las políticas impuestas por la capital y las grandes ciudades, a menudo desconectadas de las realidades locales”. La crisis social asociada a la subida vertiginosa de los precios forman una mezcla explosiva que empieza a movilizarse en determinadas zonas.

En islas como Lesbos o Creta, la situación de los inmigrantes también ha empeorado. Algunos están en campamentos cada vez más cerrados y aislados del mundo (especialmente en Lesbos, Chios, Samos, etc.), mientras que otros trabajan inexorablemente en los campos para sobrevivir con salarios irrisorios, en condiciones de vida miserables (especialmente en Creta). Con muchos de estos inmigrantes como con los precarios griegos, es conmovedor comprobar que muchas veces son los que menos tienen los más generosos, sobre todo cuando nos ofrecen compartir su pan, su comida, su día libre (no generalizo, sin embargo, porque varios compañeros de solidaridad en Grecia, al igual que varios de nuestros seguidores en Francia, tienen medios importantes, debido a los lazos familiares o los azares de la vida, y son igualmente generosos cuando se trata de la ayuda mutua, la acción concreta y los proyectos revolucionarios, lo que nos recuerda las situaciones personales muy variables de las figuras históricas de nuestras luchas pasadas).

En Creta, entregamos a la casa para inmigrantes en Chania, la cocina solidaria autogestionada (que se descubrirá en el episodio 9) o incluso la okupación Rosa Nera en Chania, que tuvo la amabilidad de acogernos en varias ocasiones, durante varias fases del convoy, como también lo hizo la gran okupa Evangelismo de Heraklion y muchas otras okupas en Grecia durante todos estos años. Allí encontramos algunos viejos amigos atenienses, como Babis de la estructura de salud autogestionada de Exarcheia (ADYE), ¡y muchos otros! Cada visita a Chania ha sido alegre y prometedora, incluso con la red Pédagogie Freinet, para una educación menos autoritaria y más cooperativa (que se descubrirá en el episodio 11), con la que organizamos varias reuniones públicas durante las fases 2 y 3 del convoy.



Muchas de las víctimas del terremoto aún viven hacinadas en casas prefabricadas.

En el sur de Creta, hemos completado el nacimiento de varios pequeños lugares en grandes pueblos, en particular por medio de bibliotecas sociales y espacios para debates, proyecciones, conferencias y conciertos; lugares totalmente independientes de las baronías políticas locales que tienden a censurar los temas que les inquietan y a obstruir las invitaciones de oradores fuertemente comprometidos en las luchas. También brindamos apoyo a las víctimas precarias de un terremoto mortal que destruyó cientos de viviendas improvisadas, en conjunto con grupos locales. También recogimos cultivos en campos y huertas con campesinos en lucha y trajimos algunos de ellos a Atenas (a descubrir en el episodio 8). ¡Cocinamos, arreglamos, reparamos, construimos, cultivamos, cantamos y debatimos mucho!

Todas estas acciones pueden no ser mucho dada la magnitud del desastre, pero nos alientan a continuar nuestras luchas que convergen todas hacia el mismo objetivo: tomar nuestras vidas en nuestras propias manos y mostrar de lo que somos capaces juntos, más allá de nuestro diferencias